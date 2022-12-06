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Компания Amazon присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

06.12.2022 19:40

Компания Amazon вошла в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Вступлением в OIN компания продемонстрировала свою приверженность идеям по совместному развитию инновации и неагрессивному распоряжению патентами. Amazon считает Linux и открытое ПО ключевым фактором развития инноваций в компании. Отмечается, что целью присоединения Amazon к OIN является укрепление сообществ разработчиков открытого ПО и оказание помощи в том, чтобы такие технологии, как Linux, продолжали развиваться и оставаться доступными для всех.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3500 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов
  3. OpenNews: Компания Xiaomi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  5. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  6. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58277-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, patent, oin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:55, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А кто защитит Линукс от Амазона?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:02, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    У тебя микросовт в линукс коммитит ежедневно, а ты о каком-то амазоне беспокоишься.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:05, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов

    Майкрософт делает для опенсорс каждый день больше, чем все анонимы опеннета вместе взятые за год. Но вам же хоть кол на голове теши, в каждом углу мерещатся какие-то детсадовские схемы и заговоры.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 20:29, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ты настолько простачёк что даже не понимаешь очевидного. Во-первых для того и придуман GNU чтобы компании могли вкладывать деньги не беспокоясь о вложениях. Во-вторых загугли уже наконец что такое Extend, Embrace and Extinguish.
     
  • 4.9, Анонус (?), 20:37, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт и для полуоси много чего делал. До некоторого момента. Но некоторые ничему не учатся.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 01:48, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делал для полуоси, которую закопал IBM, но плохой всё равно Майкрософт. Ох уж эти ментальные гимнасты с опеннета!
     
  • 2.19, Herrasim Muhmuh (?), 01:21, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амазонка - женщина. Амазон... - как амазонка, только в трико?
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:58, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мир конченой бюрократии видимо никогда не закончится
     
  • 1.6, Аноним (7), 20:26, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достаём листочки записываем. Амазон единственная нормальная большая компания в США и руководитель там нормальный не то что выскочка и жулик Маск.
     
     
  • 2.10, keydon (ok), 20:46, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Жулики оба.
    Просто маск это остап бендер, который обещает жениться на вдове, дарит цветочек и исчезает со стулом, а несостоявшаяся жена все равно рада.
    А безос это профессор мориарти который планомерно сбрасывает со скалы одних женихов и подкупает других, оставшись единственным претендентом.
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:04, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивно полагать, что это делается из альтруистических побуждений. Кто бы что не говорил, в GPL - очень выгодная лицензия для мегакорпораций, которые перешли на предоставление услуг. Ведь зачем покупать ОС у конкурента или тратить деньги на разработку своей ОС, если можно всем картелем развивать одну открытую ОС и пользоваться ей для удовлетворения внутренних нужд. Это просто выгодно.
    А теперь представьте, что какой нибудь мелкой недокорпорации удалось получить патент на одну из технологий в ядре. Это же остальным корпорациям придется ПЛАТИТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Поэтому интерес Амазон здес и КО здесь явно прослеживается.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:49, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но только она не везде работает корректно. К чёрту GPL-библиотеки.
     

  • 1.8, Анонус (?), 20:35, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень показательно, что "защита" распространяется только на общие компоненты Линукса. Сразу видно, кто эти "борцы за опен сорс".
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:05, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В число участников OIN входит более 3500 компаний
    >Патентный пул OIN включает более 1300 патентов.

    1 патент на 2.7 компании, они что друг друга поровозят ?

     
     
  • 2.14, хрю (?), 21:09, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там выше "компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов". Как одно с другим сочетается не совсем понятно.
     

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