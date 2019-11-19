OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей

Организация Open Invention Network (OIN), занимающаяся защитой экосистемы Linux от патентных претензий объявила о формировании совместно с IBM, Linux Foundation и Microsoft группы для защиты открытого ПО от нападок патентных троллей, не обладающих активами и живущими только за счёт исков с использованием сомнительных патентов. Созданная группа окажет поддержку организации Unified Patents в области поиска фактов более раннего использования или признаниях недействительными патентов, фигурирующих в разбирательствах, затрагивающих Linux и открытое ПО.

По данным организации Unified Patents в 2018 году патентными троллями было инициировано 49 разбирательств, ответчики в которых имеют отношение к разработке открытого ПО. Всего с 2012 года зафиксировано 260 подобных судебных разбирательств. Примером нападок патентных троллей на СПО является недавнее патентное разбирательство с организацией GNOME Foundation.

В объединение Unified Patents входит более 200 компаний, которые совместно пытаются противостоять патентным троллям и усложняют разбирательства с участием патентных троллей, делая их нападки слишком затратными из-за судебных издержек. Unified Patents не ставит целью выиграть дело, но даёт понять троллям, что будет бороться и отставать интересы своих участников. В итоге, разбирательство с участником Unified Patents может оказаться для тролля дороже, чем отчисления, которые тролль намерен получить (например, успешное противостояние может продолжаться до 6 месяцев и грозить судебными издержками до 2 млн долларов). Одним из свежих примеров является завершившийся в октябре процесс, в котором было отказано в иске компании Lyft и тролль понёс большие издержки.

Противостояние с патентными троллями усложняет то, что тролль владеет только интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому против него невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах, и остаётся только пытаться доказать несостоятельность используемого в иске патента.

Благодаря инициативе OIN, IBM, Linux Foundation и Microsoft в рамках Unified Patents теперь создана группа "Open Source Zone", которая будет изучать патенты и противостоять деятельности патентных троллей, в областях, связанных с открытым ПО. Для стимулирования работы по анализу патентов в Unified Patents действует программа выплаты вознаграждений за выявление фактов более раннего использования запатентованных технологий. Размер вознаграждения достигает 10 тысяч долларов (за поиск фактов более раннего использования патента, фигурирующего в деле против GNOME, назначена награда в 2500 долларов).



