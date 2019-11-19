OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей

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|3.18, Аноним (18), 23:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Главный патентный тролль против троллей? И правда, что могло пойти не так)
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|3.11, Странник (??), 22:31, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возглавлять должны не мелкомягкие, а яблочники, у них опыта больше в этом)
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|1.4, Михрютка (ok), 21:17, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Комментарий от Митрофанова со ссылкой на текрайтс incoming in 3... 2... 1...
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|2.9, Аноним (9), 21:51, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Типичные составные типичного комментария от Митрофаныча:
1) ссылка на прикольный)) сайт
2) ссылки на свои собственные комментарии количеством от трех штук
3) {{ |||^||^ обилие "^"""" @ {} }{ спец------
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симво/\ов
4) рандомная цитата из рандомного текста
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|1.5, Аноним (5), 21:23, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это полумеры, ни к чему они не приведут.
Тут надо менять условия системы, а не приспосабливаться под них (к тому же не очень удачно).
Т.е. отказаться от патентов вообще. Тогда никаких патентных троллей не будет в принципе и ещё 1000 и 1 плюшка.
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|2.7, Аноним (7), 21:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, и будет как в этой стране: Эльбрус полностью разработан и юзается здесь, а запатентован он где-то на Каймановых островах. Патенты были придуманы именно для того, чтобы ваша (!) новая (!!) разработка/изобретение/etc приносили вам доход и вы могли бы например дальше работать над ней, делая исключительно это, а не проводить время в поиске работы, которая дала бы вам на покушать. Её просто нужно скорректировать с точки зрения закона и действительно наладить аппарат поиска уже существующих реализаций, дабы не было таких актов вандализма.
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|1.6, Аноним (3), 21:26, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Тролль владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому против него невозможно предъявить ответный иск
Почему бы не запретить "компаниями не ведущим разработку" троллить тех кто таки производит что-то полезное? Хотя да, юристы же пострадают...
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|2.8, Аноним (7), 21:41, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как вы докажете, что они НЕ ведут разработку? Любая компания может вести свою интелектуальную деятельность и не сообщать о том, что это происходит. Да и вообще, вот - патент, наша разработка, сам лично вчера на салфетке в кафе разработал.
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|3.19, trdm (ok), 23:29, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как вы докажете, что они НЕ ведут разработку?
по зарплатам программистов..
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|1.10, Аноним (10), 21:59, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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СтопЭ! На>< Б^L!
Микросовт это те, кто требуют от ондроедоюзерей бабла за якобы "патенты".
. ибм тоже не аНЬгел. Что происходит?
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|2.12, Аноним (12), 22:35, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Linux Foundation и OIN из одного списка с Oracle и остальными, так что тут в принципе ничего удивительного. Они все продают линукс.
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|3.15, Аноним (15), 22:48, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато теперь те кто не в этом объединении подпадет под иски от объединения.
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|2.14, Аноним (15), 22:47, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот кто хорошо защищается от патентных троллей сам автоматически становится главным троллем.
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|2.16, Ананас (?), 22:48, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проснись, братан, 9 лет уж прошло, мелкомягкими уже 5 лет как заведует опенсорсный индус, вместо полоумного любителя корпоративщины
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|3.22, Аноним (-), 00:12, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тактика стара как мир. Усыпить бдительность, а затем EEE во все щeли.
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|2.17, Весельчак У (?), 22:56, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Анон упускает маааленькую деталь: эти иски были поданы при Балмере, у которого баскетбольный мяч вместо башки. Статья Наделла же в его время занимался azure, и это подразделение стало одним из локомотивов майков. И он понимает важность опенсорса.
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|1.25, Аноним (25), 00:20, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заголовок не соответствует содержимому: т.к.OSC - далеко не только Linux и его сфера, т.о.они не защищаю OSC - а, просто прикрывают свои зады.
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|2.26, Аноним (26), 00:24, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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* Заголовок не соответствует содержимому: т.к.OSC - далеко не только Linux и его сфера, т.о.они не защищают OSC - а, просто прикрывают свои зады.
Патентные же троли - сама патентная мафия... или по кр.мере её нынешняя реализация.
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