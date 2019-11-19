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OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей

19.11.2019 20:48

Организация Open Invention Network (OIN), занимающаяся защитой экосистемы Linux от патентных претензий объявила о формировании совместно с IBM, Linux Foundation и Microsoft группы для защиты открытого ПО от нападок патентных троллей, не обладающих активами и живущими только за счёт исков с использованием сомнительных патентов. Созданная группа окажет поддержку организации Unified Patents в области поиска фактов более раннего использования или признаниях недействительными патентов, фигурирующих в разбирательствах, затрагивающих Linux и открытое ПО.

По данным организации Unified Patents в 2018 году патентными троллями было инициировано 49 разбирательств, ответчики в которых имеют отношение к разработке открытого ПО. Всего с 2012 года зафиксировано 260 подобных судебных разбирательств. Примером нападок патентных троллей на СПО является недавнее патентное разбирательство с организацией GNOME Foundation.

В объединение Unified Patents входит более 200 компаний, которые совместно пытаются противостоять патентным троллям и усложняют разбирательства с участием патентных троллей, делая их нападки слишком затратными из-за судебных издержек. Unified Patents не ставит целью выиграть дело, но даёт понять троллям, что будет бороться и отставать интересы своих участников. В итоге, разбирательство с участником Unified Patents может оказаться для тролля дороже, чем отчисления, которые тролль намерен получить (например, успешное противостояние может продолжаться до 6 месяцев и грозить судебными издержками до 2 млн долларов). Одним из свежих примеров является завершившийся в октябре процесс, в котором было отказано в иске компании Lyft и тролль понёс большие издержки.

Противостояние с патентными троллями усложняет то, что тролль владеет только интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому против него невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах, и остаётся только пытаться доказать несостоятельность используемого в иске патента.

Благодаря инициативе OIN, IBM, Linux Foundation и Microsoft в рамках Unified Patents теперь создана группа "Open Source Zone", которая будет изучать патенты и противостоять деятельности патентных троллей, в областях, связанных с открытым ПО. Для стимулирования работы по анализу патентов в Unified Patents действует программа выплаты вознаграждений за выявление фактов более раннего использования запатентованных технологий. Размер вознаграждения достигает 10 тысяч долларов (за поиск фактов более раннего использования патента, фигурирующего в деле против GNOME, назначена награда в 2500 долларов).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openinventionnetwo...)
  2. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  3. OpenNews: Инициатива для защиты Linux от патентных претензий преодолела отметку в 3000 участников
  4. OpenNews: GNOME предпринял меры для противостояния атаке патентного тролля
  5. OpenNews: Против GNOME Foundation подан патентный иск
  6. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: oin, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:55, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Майкрософт против патентных троллей? Оо-о-о-к
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:59, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что по Вашему не так?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Главный патентный тролль против троллей? И правда, что могло пойти не так)
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:03, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    не можешь победить - возглавь.
     
     
  • 3.11, Странник (??), 22:31, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возглавлять должны не мелкомягкие, а яблочники, у них опыта больше в этом)
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 00:13, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опыта в чем? В зaднeприводности?
     

  • 1.4, Михрютка (ok), 21:17, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комментарий от Митрофанова со ссылкой на текрайтс incoming in 3... 2... 1...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:51, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Типичные составные типичного комментария от Митрофаныча:

    1) ссылка на прикольный)) сайт
    2) ссылки на свои собственные комментарии количеством от трех штук
    3) {{ |||^||^ обилие "^"""" @ {} }{ спец------


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    | > === :
    | :<
    |


    симво/\ов
    4) рандомная цитата из рандомного текста

     
     
  • 3.24, Аноним (-), 00:15, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че за митрофан ваще? Чем знаменит?
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:23, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это полумеры, ни к чему они не приведут.
    Тут надо менять условия системы, а не приспосабливаться под них (к тому же не очень удачно).
    Т.е. отказаться от патентов вообще. Тогда никаких патентных троллей не будет в принципе и ещё 1000 и 1 плюшка.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и будет как в этой стране: Эльбрус полностью разработан и юзается здесь, а запатентован он где-то на Каймановых островах. Патенты были придуманы именно для того, чтобы ваша (!) новая (!!) разработка/изобретение/etc приносили вам доход и вы могли бы например дальше работать над ней, делая исключительно это, а не проводить время в поиске работы, которая дала бы вам на покушать. Её просто нужно скорректировать с точки зрения закона и действительно наладить аппарат поиска уже существующих реализаций, дабы не было таких актов вандализма.
     

  • 1.6, Аноним (3), 21:26, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Тролль владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому против него невозможно предъявить ответный иск

    Почему бы не запретить "компаниями не ведущим разработку" троллить тех кто таки производит что-то полезное? Хотя да, юристы же пострадают...

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 21:41, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как вы докажете, что они НЕ ведут разработку? Любая компания может вести свою интелектуальную деятельность и не сообщать о том, что это происходит. Да и вообще, вот - патент, наша разработка, сам лично вчера на салфетке в кафе разработал.
     
     
  • 3.19, trdm (ok), 23:29, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как вы докажете, что они НЕ ведут разработку?

    по зарплатам программистов..

     
  • 3.20, Аноним (20), 00:05, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И че, никак не вывести ушлепков на чистую воду?
     
  • 2.21, Аноним (-), 00:09, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю есть какой-то судебный механизм для этих целей...
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:59, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    СтопЭ! На>< Б^L!
    Микросовт это те, кто требуют от ондроедоюзерей бабла за якобы "патенты".
    . ибм тоже не аНЬгел. Что происходит?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:35, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux Foundation и OIN из одного списка с Oracle и остальными, так что тут в принципе ничего удивительного. Они все продают линукс.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:48, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато теперь те кто не в этом объединении подпадет под иски от объединения.
     

  • 1.13, Архивариус (?), 22:38, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft обвиняет производителя Linux навигаторов в нарушении патентов:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=20466

    Microsoft намекает на возможные патентные проблемы мобильных устройств с ОС Android:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28007

    Microsoft обвинила Motorola в нарушении патентов в телефонах на базе Android:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28141

    Microsoft намерена собирать роялти с производителей оборудования за использование Android (дополнено):
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28441

    Microsoft подаёт в суд против производителей интернет-планшетов на базе платформы Android:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=29980

     
     
  • 2.14, Аноним (15), 22:47, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот кто хорошо защищается от патентных троллей сам автоматически становится главным троллем.
     
  • 2.16, Ананас (?), 22:48, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Проснись, братан, 9 лет уж прошло, мелкомягкими уже 5 лет как заведует опенсорсный индус, вместо полоумного любителя корпоративщины
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 00:12, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тактика стара как мир. Усыпить бдительность, а затем EEE во все щeли.
     
  • 2.17, Весельчак У (?), 22:56, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Анон упускает маааленькую деталь: эти иски были поданы при Балмере, у которого баскетбольный мяч вместо башки. Статья Наделла же в его время занимался azure, и это подразделение стало одним из локомотивов майков. И он понимает важность опенсорса.
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:20, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок не соответствует содержимому: т.к.OSC - далеко не только Linux и его сфера, т.о.они не защищаю OSC - а, просто прикрывают свои зады.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:24, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * Заголовок не соответствует содержимому: т.к.OSC - далеко не только Linux и его сфера, т.о.они не защищают OSC - а, просто прикрывают свои зады.

    Патентные же троли - сама патентная мафия... или по кр.мере её нынешняя реализация.

     
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