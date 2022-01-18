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В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов

18.01.2022 17:10

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о расширении списка пакетов, на которые распространяется соглашение о невыдвижении патентных претензий и предоставлении возможности безвозмездного использования некоторых запатентованных технологий.

Список компонентов дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"), на которую распространяется соглашение между участниками OIN, расширен на 337 пакетов. Из внесённых в список новых пакетов отмечаются платформа .Net, стандартные Си-библиотеки Musl и uClibc-ng, пакетный менеджер Nix, платформа OpenEmbedded, система мониторинга Prometheus, криптобиблиотека mbed-tls, сервисы автомобильного дистрибутива AGL (Automotive Grade Linux), ONNX, tvm, Helm, Notary, Istio, CoreOS, SPDX, AGL Services, OVN, FuseSoc, Verilator, Flutter, Jasmine, Weex, NodeRED, Eclipse Paho, Californium, Cyclone и Wakaama.

В итоге определение системы Linux охватывает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Число участников OIN, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов, преодолело отметку в 3500 компаний, сообществ и организаций.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft. Например, присоединившаяся к OIN компания Microsoft обязалась не использовать против Linux и открытого ПО более 60 тысяч своих патентов.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.


  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: Российская компания YADRO присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Инициатива для защиты Linux от патентных претензий преодолела отметку в 3000 участников
  4. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  5. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 520 новых пакетов
  6. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56532-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, oin, patent, linux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:36, 18/01/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    >> фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента

    Те даже не сама технология, не код, а всего лишь “упоминание” о принципиальной возможности чего-либо когда-либо где-нибудь — уже можно патентовать?

     
     
  • 2.2, пппппп (?), 17:38, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Always has been.
     

  • 1.3, Урри (ok), 17:38, 18/01/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > ... Из внесённых в список новых пакетов отмечаются платформа .Net ...
    > ... компания Microsoft обязалась не использовать против Linux и открытого ПО более 60 тысяч своих патентов. ...

    У меня когнитивный диссонанс.
    С одной стороны МС прикладывала столько усилий, чтобы похоронить линукс, что даже принесла в жертву дотнет. С другой стороны они сейчас такие белые и пушистые...

    Впрочем, все равно "бойтесь данайцев, дары приносящих".

     
     
  • 2.5, Идиот (?), 18:03, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В бизнесе не бывает не белых, не пушистых. Бизнес есть бизнес и ничего более.

    Другое дело когда компании стараются себя выставить таковыми, но это всего лишь часть стратегии расчитанная на наивняк, с целью и т.д и т.п.

     
  • 2.6, Аноним (6), 18:24, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что они применяют к тебе EEE, это не показатель их пушистости. Не в первый раз.
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 18:33, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё решают бабки. Линукс пытались похоронить за его бесплатность, которая могла похоронить винду как серверный продук. А потом вдруг оказалось, что вполне можно и линукс продавать, чем они сейчас успешно и занимаются.
     
     
  • 3.9, псевдонимус (?), 19:24, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Как героин. Первая доза "бесплатно".
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:54, 18/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux.

    К кому не предъявлять? К компаниям-участникам пула?

     
     
  • 2.8, макпыф (ok), 18:41, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к перечисленным проектам и компаниям участниками
     
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