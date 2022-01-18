В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о расширении списка пакетов, на которые распространяется соглашение о невыдвижении патентных претензий и предоставлении возможности безвозмездного использования некоторых запатентованных технологий.

Список компонентов дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"), на которую распространяется соглашение между участниками OIN, расширен на 337 пакетов. Из внесённых в список новых пакетов отмечаются платформа .Net, стандартные Си-библиотеки Musl и uClibc-ng, пакетный менеджер Nix, платформа OpenEmbedded, система мониторинга Prometheus, криптобиблиотека mbed-tls, сервисы автомобильного дистрибутива AGL (Automotive Grade Linux), ONNX, tvm, Helm, Notary, Istio, CoreOS, SPDX, AGL Services, OVN, FuseSoc, Verilator, Flutter, Jasmine, Weex, NodeRED, Eclipse Paho, Californium, Cyclone и Wakaama.

В итоге определение системы Linux охватывает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Число участников OIN, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов, преодолело отметку в 3500 компаний, сообществ и организаций.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft. Например, присоединившаяся к OIN компания Microsoft обязалась не использовать против Linux и открытого ПО более 60 тысяч своих патентов.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.





