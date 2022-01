В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов

1.1 , Аноним ( 1 ), 17:36, 18/01/2022 [ответить] +4 + / – >> фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента Те даже не сама технология, не код, а всего лишь “упоминание” о принципиальной возможности чего-либо когда-либо где-нибудь — уже можно патентовать?

2.2 , пппппп ( ? ), 17:38, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Always has been.



1.3 , Урри ( ok ), 17:38, 18/01/2022 [ответить] +1 + / – > ... Из внесённых в список новых пакетов отмечаются платформа .Net ...

> ... компания Microsoft обязалась не использовать против Linux и открытого ПО более 60 тысяч своих патентов. ... У меня когнитивный диссонанс.

С одной стороны МС прикладывала столько усилий, чтобы похоронить линукс, что даже принесла в жертву дотнет. С другой стороны они сейчас такие белые и пушистые... Впрочем, все равно "бойтесь данайцев, дары приносящих".

2.5 , Идиот ( ? ), 18:03, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В бизнесе не бывает не белых, не пушистых. Бизнес есть бизнес и ничего более. Другое дело когда компании стараются себя выставить таковыми, но это всего лишь часть стратегии расчитанная на наивняк, с целью и т.д и т.п.

2.6 , Аноним ( 6 ), 18:24, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То, что они применяют к тебе EEE, это не показатель их пушистости. Не в первый раз.

2.7 , НяшМяш ( ok ), 18:33, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё решают бабки. Линукс пытались похоронить за его бесплатность, которая могла похоронить винду как серверный продук. А потом вдруг оказалось, что вполне можно и линукс продавать, чем они сейчас успешно и занимаются.

3.9 , псевдонимус ( ? ), 19:24, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага. Как героин. Первая доза "бесплатно".



1.4 , Аноним ( 4 ), 17:54, 18/01/2022 [ответить] + / – >Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. К кому не предъявлять? К компаниям-участникам пула?

2.8 , макпыф ( ok ), 18:41, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – к перечисленным проектам и компаниям участниками