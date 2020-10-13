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В программу защиты Linux от патентных претензий включено 520 новых пакетов

13.10.2020 17:53

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о расширении списка пакетов, на которые распространяется соглашение о невыдвижении патентных претензий и предоставлении возможности безвозмездного использования некоторых запатентованных технологий.

Список компонентов дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"), на которую распространяется соглашение между участниками OIN, расширен на 520 пакетов. Из внесённых в список новых пакетов отмечаются драйвер exFAT, KDE Frameworks, Hyperledger, Apache Hadoop, Robot OS (ROS), Apache Avro, Apache Kafka, Apache Spark, Automotive Grade Linux (AGL), Eclipse Paho и Mosquito. Кроме того, входящие в список компоненты платформы Android теперь включают выпуск Android 10 в состоянии, соответствующем открытому репозиторию AOSP (Android Open Source Project).

В итоге определение системы Linux охватывает 3393 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Число участников OIN, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов, преодолело отметку в 3300 компаний, сообществ и организаций.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft. Например, присоединившаяся к OIN компания Microsoft обязалась не использовать против Linux и открытого ПО более 60 тысяч своих патентов.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: Baidu присоединился к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Компания Huawei присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  5. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  6. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53881-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Рева RarogCmex Денис (?), 18:03, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Патентное право следует отменить
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 2.6, onanim (?), 19:05, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, тогда изобретателям станет бессмысленно что-то изобретать.
    следует уменьшить срок действия патентов с 25 или скольки там лет до адекватных 5 - и изобретатель свой профит получит, и остальная индустрия сможет воспользоваться через нормальный срок, а не когда технология уже морально устареет.
     

  • 1.2, Васян (?), 18:12, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    > ...против линукс...

    А против не линуксов? Например HaikuOS и другие в пролёте? Хитро

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:18, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У AmigaOS и то больше пользователей, а ведь там надо купить специальную оверпрайсную игрушку. Собираетесь использовать на рабочих станциях и боитесь, что ваш новый стартап уровня эпл взгреют?  Тогда подождите, пока компаниям из перечня они тоже понадобятся (до скончания времён).
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 18:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HaikuOS это реплика BeOS, чуть более чем полностью бесполезна в современных условиях.
    У AmigaOS есть реплика AROS, которая нет нет развивается и даже железки под неё клипаются Амига совместимые.
     
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