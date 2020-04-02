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Компания Huawei присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

02.04.2020 22:29

Компания Huawei вошла в число лицензиатов и участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. Huawei обладают значительным числом патентов в области коммуникаций, облачных технологий, умных устройств и электроники.

В число участников OIN входит более 3200 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Fujitsu, Sony и Microsoft. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Miсrosoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 2873 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openinventionnetwo...)
  2. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  3. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  4. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  5. OpenNews: Организация OIN включила 395 новых пакетов в программу защиты Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52665-oin
Ключевые слова: oin, patent, huawei
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:28, 02/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кстати, чем закончилась история с гномом?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Третьей версией.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 00:20, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, пойду обновлюсь.
     
     
  • 4.8, наше дело предложить (?), 00:54, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На кеды обновляйся сразу!
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 01:02, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На третьи кеды.
     

  • 1.3, Коломойский (?), 23:28, 02/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    это хорошо
     
  • 1.5, Омноним (?), 23:36, 02/04/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждём поддержки New IP через год-полтора %)
     
  • 1.6, OpenEcho (?), 23:59, 02/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Столько много крутых пацанов смотрю в этой кодле, а отмочить патентных тролей не могут...
    Демоcратия мля...
     

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