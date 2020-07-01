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Baidu присоединился к инициативе по защите Linux от патентных претензий

01.07.2020 12:17

Китайская компания Baidu, входящая в число крупнейших мировых производителей интернет-сервисов (поисковая система Baidu занимает 6 место в рейтинге Alexa) и продуктов, связанных с искусственным интеллектом, вошла в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. Baidu обладают значительным числом патентов в области искусственного интеллекта, машинного обучения и интернет-технологий.

В число участников OIN входит более 3200 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 2873 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openinventionnetwo...)
  2. OpenNews: Организация OIN включила 395 новых пакетов в программу защиты Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  4. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  5. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  6. OpenNews: Инициатива для защиты Linux от патентных претензий преодолела отметку в 3000 участников
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53271-oin
Ключевые слова: oin, patent, baidu
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов
    >Патентный пул OIN включает более 1300 патентов.

    ¿?

     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 12:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо 1300 патентов принадлежат этому OIN, а 60 тысяч микрософтовских принадлежат Микрософту с правом их использования членами OIN пока Микрософт также является его членом.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:25, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Патентный пул OIN включает патенты, которые в собственности OIN, а "право на использование" - это патенты, которые компании разрешили использовать без риска нарваться на иск, но сохранили в своей собственности.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 12:22, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока все играют по общим правилам пусть хоть Гитлера принимают.
     
  • 1.5, КО (?), 12:30, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "занимает место в рейтинге"
    Вы наверное хотели сказать накрутила?
    Помню вычищал то дерьмо, которое эта компания ставила на ПК домохозяйкам.
    Хуже гугла, мэйла и яндекса.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:55, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они давно поняли свою ЦА и как её монетизировать. Но как поисковик они не очень, емнип so.com искал значительно лучше. Они пошли другим путём и слились в паразитическом симбиозе с правительством. Цензура там, правда, ни в какое сравнение даже с гугловским фашизмом, как этим поисковиком пользуются? Напишите лучше новость про то, что там благородных донов из archive.org щемят в суде — вроде свежая тема.
     

  • 1.6, qetuo (?), 12:32, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С такими союзниками никаких врагов не надо.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:50, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, кто-нибудь пользуется их поиском? http://baidu.com/
    По идее, там должно находиться то, что выпилено в западных интернетах. Я кстати так одно удаленное ютубовское видео по приколу нашел, но я знал название (ролик был сохранен у меня).
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 13:00, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это
    Ronans Tour diary! Part 1
    https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyNDcwMzI4.html

    Правда, не на baidu, а на https://sogou.com (это QQ проект).

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже не хочу знать что ты там вытворяешь во второй части
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mrhands, например
     

  • 1.10, Vascom (?), 13:06, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только китайских лап нам и не хватало.
     
  • 1.13, BlackRot (ok), 15:39, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Байда
     
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