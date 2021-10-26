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Российская компания YADRO присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

26.10.2021 20:33

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о присоединении российской технологической компании YADRO (входит в ИКС Холдинг) к числу участников OIN. Вступлением в OIN компания YADRO продемонстрировала свою приверженность идеям совместного развития технологий, неагрессивного распоряжения патентами и открытой модели разработки программного обеспечения.

Компания YADRO занимается производством систем хранения и высокопроизводительных серверных систем. С 2019 года YADRO владеет компанией Syntacore, которая является одним из старейших разработчиков специализированных открытых и коммерческих IP-ядер RISC-V (IP Core), а также входит в число основателей некоммерческой организацией RISC-V International, курирующей развитие архитектуры набора команд RISC-V. Совместно с госкорпорацией Ростех компания намерена разработать и до 2025 года начать производство нового RISC-V процессора для ноутбуков, ПК и серверов. Помимо Open Invention Network компания YADRO является членом таких организаций, как Linux Foundation, OpenPOWER Foundation, RISC-V Foundation, OpenCAPI, SNIA, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и Open Compute Project.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3500 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3393 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.


  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: В РФ начнётся производство отечественных процессоров на основе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  4. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 520 новых пакетов
  5. OpenNews: Инициатива для защиты Linux от патентных претензий преодолела отметку в 3000 участников
  6. OpenNews: Компания Xiaomi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56046-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, oin, patent
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:45, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура, теперь Линукс точно защищён!
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:50, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    YADRON BOTON INC.
     
     
  • 2.11, QwertyReg (ok), 21:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    PET ROSSIAN INC
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:50, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ещё один гвоздь против МЦСТ. Теперь я целиком за ядро. Пусть проприетасты играются в свои закрытые технологии, мне с ними не по пути.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:00, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё они недавно присоединились к Open Compute Project Foundation
    https://www.opencompute.org/blog/russian-technology-company-yadro-joins-ocp
     
  • 2.6, QwertyReg (ok), 21:03, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    В любой непонятной ситуации приплетай МЦСТ.
     

  • 1.4, Онаним (?), 20:53, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ээээ, а чего товарищмайоры в OIN захотели-то?
     
  • 1.7, Бздун (?), 21:10, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня есть претензии к линуксу, куда обращаться?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:20, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к исходному коду
     
  • 2.13, Anonim (??), 22:23, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dev/null
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На твой выбор:
    1) https://bugzilla.kernel.org/;
    2) https://www.sportloto.ru/.
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    127.0.0.1
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:22, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это те, которые рекламу пихают?
     
  • 1.12, liaur (?), 21:56, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ya.dro
    счас на них йандегс наедет
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:30, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >одним из старейших разработчиков специализированных открытых и коммерческих IP-ядер RISC-V
    >RISC-V
    >старейших
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:32, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это вообще кто? Каков их вклад в, прости господи, kernel?
     
     
  • 2.17, Ананимус (?), 22:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    drivers/scsi/efct/
    drivers/scsi/qla2xxx/
    drivers/target/
    drivers/pci/
     
  • 2.20, yet another anonymous (?), 22:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прости господи, но неужто трудно

    git log --author="yadro" linux-5.14.y

    (или что-то подобное), всепропальщик вы наш.

     

  • 1.19, Аноним (18), 22:45, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, они передали хотя бы один патент в OIN?
     

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