Компания Xiaomi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

5.11 , Аноним ( 11 ), 21:35, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему так долго?

6.12 , InuYasha ( ?? ), 21:39, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, я тоже не понял - это там Sleep() или стук на сервер.

У Сони вообще по IMEI разблокируется за минуту - и делай, что хочешь, но с сообщением "АХТУНГ, МЕНЯ РУТАНУЛИ!" при старте.

6.15 , макпыф ( ok ), 21:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вроде защита от тех кто покупает в китае по дешевке прошивает на глобальную прошивку и продает Только им както пофиг

7.17 , Annoynymous ( ok ), 22:00, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Защита от тех, кто покупает в Китае подешёвки и прошивает заключается в том, что китайские версии разблокируются существенно дольше и с регистрацией. Это защита от недобросовестных сервисных центров, которые вместе с ремонтом экрана могут покупателю ввести зонд.

5.20 , JackONeill ( ? ), 22:03, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пару недель? Не сказать что я каждый день делаю разблокировку, но больше 2х дней ни разу не было

6.23 , dullish ( ok ), 22:18, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, раньше было два дня, да и сейчас, у некоторых моделей, вообще мгновенная. Но большинству приходится ждать. В общем, подробности на форпде.

https://clck.ru/XBDrt