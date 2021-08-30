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Компания Xiaomi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

30.08.2021 20:39

Компания Xiaomi, один из крупнейших производителей смартфонов, умных устройств и IoT-платформ, вошла в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Вступлением в OIN компания продемонстрировала свою приверженность идеям по совместному развитию инновации и неагрессивному распоряжению патентами. Отмечается, что Linux и открытые технологии являются ключевой частью продуктов Xiaomi и компания намерена продолжать разработку и интеграцию открытого ПО в свои продукты, а также участвовать в развитии Linux и различных открытых проектов.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3500 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3393 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: Компания Shopify присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Компания D-Link присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  5. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 520 новых пакетов
  6. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55707-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, patent
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  • 1.1, Аноним (1), 21:09, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Внезапно. Оно, конечно, мало к чему их обязует, но от этих не ожидал даже формально. Впрочем, они не самые худшие, для большинства своих устройств они таки публикуют исходники ядра.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 21:13, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Верить кетайцам?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Телефоны у них получше сосунгов, мне особенно нравится miui (не нравится реклама в каждом приложении, но она же отключается?). И раньше можно было попросить код разблокировки, сейчас не знаю. Приятно ведь быть рутом на девайсе.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучшие? Да только за то, что они суют рекламу во все свои стоковые приложени не стал бы их брать.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 22:07, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MIUI - это как IE. Используется только чтобы нажать кнопку разблокировки загрузчика и поставить нормальную прошивку.
     
     
  • 6.31, Skullnet (ok), 00:52, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот, кстати, не смог даже рут поставить на Xiaomi смартфон. После перезагрузки система тупо отказывается загружаться, а с прошивкой вряд ли вообще что-то вышло бы.

    P.S. у MIUI 9 рулез интерфейс.

     
  • 5.24, Аноним (24), 22:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда и Самсунг брать с такой логикой не стоит, ведь там ещё рекламу полностью не убрали
     
  • 4.9, dullish (ok), 21:30, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас даже код просить не надо. Загрузчик открывается автоматом, через пару недель после заявки из меню телефона.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 21:35, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему так долго?
     
     
  • 6.12, InuYasha (??), 21:39, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я тоже не понял - это там Sleep() или стук на сервер.
    У Сони вообще по IMEI разблокируется за минуту - и делай, что хочешь, но с сообщением "АХТУНГ, МЕНЯ РУТАНУЛИ!" при старте.
     
  • 6.15, макпыф (ok), 21:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде защита от тех кто покупает в китае по дешевке прошивает на глобальную прошивку и продает

    Только им както пофиг

     
     
  • 7.17, Annoynymous (ok), 22:00, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защита от тех, кто покупает в Китае подешёвки и прошивает заключается в том, что китайские версии разблокируются существенно дольше и с регистрацией.

    Это защита от недобросовестных сервисных центров, которые вместе с ремонтом экрана могут покупателю ввести зонд.

     
  • 5.20, JackONeill (?), 22:03, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару недель? Не сказать что я каждый день делаю разблокировку, но больше 2х дней ни разу не было
     
     
  • 6.23, dullish (ok), 22:18, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, раньше было два дня, да и сейчас, у некоторых моделей, вообще мгновенная. Но большинству приходится ждать. В общем, подробности на форпде.
    https://clck.ru/XBDrt
     
  • 4.21, Топ за свои деньги (?), 22:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >(не нравится реклама в каждом приложении, но она же отключается?)

    До поры,  до времени. В моем случае начало отображать рекламные уведомления. Скрыть можно было. Отключить никак.

    В итоге преплатил за гуглфон и в ус не дую, рекомендую, как айфон.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 22:58, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня нет рекламы, всю отключил.
     
  • 4.28, Аноним (28), 23:07, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то они в списке бъкдорщиков несколько раз появляются.
     

  • 1.4, anonis (?), 21:18, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно.
     
  • 1.6, Хан (?), 21:22, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Закрытый клуб проприерастов под эгидой свободки
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:40, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве патенты запрещают распространять исходники?
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 23:11, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе скажу больше, они запрещают не только распространять исходники, а даже их писать.

    Более того, денежный мешок может заблокировать что угодно даже без патентов, просто подавая в суд и доводя ответчика до разорения. Подавать в суд по идиотским поводам не запрещено, более того суду и государству от каждого иска, в том числе от идиотского, доход идёт.

    Чем и пользуется Фейсбук и прочие копирасты.

     

  • 1.14, InuYasha (??), 21:41, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шаломи-то, конечно, не нужен, но... вообще остались в мире какие-нибудь некитайские тефлоны? Только японские, наверное.
     
     
  • 2.18, Annoynymous (ok), 22:01, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Samsung какбе на первом месте по продажам.

    Или ты считаешь страну сборки? Тогда да.

     
  • 2.19, Аноним (19), 22:02, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Российские TeXet.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:58, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хлаоми использует Linux. Топ-новость)
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:52, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что теперь смартфоны и планшеты наконец смогут пробрасывать звонки из мобильных сетей в VoIP и наоборот ? А тонкие клиенты на планшетах и мобильниках без бубна смогут двухсторонее транслировать синхронно аудио и видео потоки ? Или это все для Андроидов старше 100 версии... :))
     
  • 1.26, итсибитси (?), 22:57, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хлаоми это рак, который ты кормишь красным мясом.
     
     
  • 2.30, Аноньимъ (ok), 00:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приз лучшая жена гвозди большая цена электрический угорь!
     

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