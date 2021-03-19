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Компания D-Link присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

19.03.2021 23:02

Компания D-Link вошла в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Отмечается, что более 70% сетевых и коммуникационных продуктов D-Link изначально реализованы с использованием открытого программного обеспечения. Компания продолжает выступать за открытое ПО и отсутствие патентной агрессии, и намерена внести свой вклад в сообщество OIN для продвижения инноваций.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3300 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3393 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.



  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 520 новых пакетов
  3. OpenNews: Baidu присоединился к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Компания Huawei присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  5. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  6. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54793-d-link
Ключевые слова: d-link, oin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:26, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А это шерето неспособное в сопровождение там чем-то может помочь? А что, прошивки уже все выложили?))
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Патентная монополия.
     
  • 1.3, Аноним (-), 23:39, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:16, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их же год назад купил оракл и тут же отобрал право на одмн бесплатный аккаунт на dlinkddns.

    Купил роутер с бесплатным аккаунтом? Молодец, теперь плати нам деньги.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:25, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dlink cloud ломиться в сеть даже если его не подключать, такой себе обратный шелл с бэкдором.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 00:27, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dig signal.mydlink.com
     
  • 2.7, Михрютка (ok), 00:29, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Их же год назад купил оракл

    анон, хотя и пятница, но ты все же закусывай.

     

  • 1.8, InuYasha (??), 01:00, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём присоединения Ubuquity, Microdik, ТП-Link и пр. :) (некоторые из них страсть как любят нарушать ЖПЛ)
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 01:26, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, TP-Link делает самые отвратительные блоки питания для роутеров.
     
  • 2.11, Kuromi (ok), 02:16, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они все это любят делать, а Тп-Линк с некоторых пор обвиняют даже в попытках не дать установить альтернативные прошивки.
     

  • 1.10, Kuromi (ok), 02:15, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тот самый D-Link который в свое время упирался открывать код прошивок, а когда их прижали через суд РЕЗКо начал кричать какой он опенсорц-френдли? Ну да, ну да.
     
  • 1.12, Аноним (12), 02:41, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы вступить в OIN необходимо внести туда свои патенты? Или достаточно желания вступить?
     

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