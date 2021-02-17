Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий

TD Bank, второй по размеру финансовый холдинг Канады, и Barclays, один из крупнейших мире финансовых конгломератов, вошли в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. TD Bank заинтересован в поддержке экосистемы Linux, так как активно использует открытое ПО в своей инфраструктуре, финансовых сервисах и финтех-платформах. Barclays заинтересован в участии OIN для противостояния патентным троллям, не обладающих активами и досаждающих исками о нарушении сомнительных патентов к компаниям, внедряющим новые финансовые технологии. Например, патентный тролль Sound View заявил о наличии патентов, затрагивающих платформу Apache Hadoop, которая используется во многих банках и подпадает под защиту OIN. После успешного патентного иска против холдинга Wells Fargo и начавшегося разбирательства с финансовой организацией PNC, банки пытаются минимизировать патентные риски, вступая в объединения, занимающиеся коллективной защитой от патентных претензий. В число участников OIN входит более 3300 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО. Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3393 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell. Конгломерат Barclays также присоединился к организации LOT Network, которая занимается борьбой с патентными троллями и защитой разработчиков от патентных исков. Организация была основана в 2014 году компанией Google, кроме которой к инициативе также присоединились Wikimedia Foundation, Red Hat, Dropbox, Netflix, Uber, Ford, Mazda, GM, Honda, Microsoft и ещё около 300 участников. Метод защиты LOT Network основан на кросс-лицензировании патентов каждого участника для всех остальных участников, если эти патенты попадают в руки патентного тролля. Присоединившиеся к LOT Network компании обязуются бесплатно лицензировать свои патенты для других членов LOT Network, если эти патенты будут проданы другим компаниям. В сумме LOT Network теперь охватывает около 1.35 млн патентов.



