Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – BSD гордая ОС. Ну и её не забывают там всякие хипстеры и сонибои.

3.40 , Аноним ( 40 ), 13:44, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хипстеры макось используют.

2.6 , mos87 ( ok ), 11:56, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лучше чем што? Да и разве эппл недостаточро вкладывается бггг

Вкупе с доунментами беркли

3.9 , Аноним ( 3 ), 12:00, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чем линукс, очевидно же абсолютно всем.

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:16, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, что-то не хотят вкладываться в ОС под "истинно свободной" лицензией.

3.17 , Аноним ( 40 ), 12:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что не осознают, что свобода GPL – это рабство.

4.25 , torvn77 ( ok ), 12:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Из песни сторонников GPL:

Лишь мы, работники всемирной

Великой армии труда,

Владеть программами имеем право,

Но паразиты - никогда!

5.42 , mos87 ( ok ), 13:46, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – курьерский бизнес booming поди?

3.45 , Аноним ( - ), 14:07, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, что-то не хотят вкладываться в ОС под "истинно свободной" лицензией. Для банков, гуглей, амазонов и прочих предлоставителей сервисов совершенно без разницы, GPLv2 там или BSDL.

3.46 , Zitz ( ? ), 14:15, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А с чего вдруг ростовщическая шушара будет вкладываться в проекты под пермиссивными лицензиями? GPL для них гораздо выгоднее. Ведь код открыт, его могут парсить, дебажить. Но вот заработать на этом хитрые гои не смогут.

2.48 , Аноним ( 47 ), 14:48, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше бы так в BSD все вкладывались. Они так, очевидно, не считают.