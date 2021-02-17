Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий

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|1.2, Гэндальф (?), 11:39, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я говорил Балрогу в Мории, повторю и любому патентному троллю:
«Ты не пройдешь!» ©
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|2.7, Аноним (7), 11:57, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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мы проверим ваше право на цитирование, не уходите, запущен процесс определение штрафа за нарушение согласно вашему социальному статусу ...
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|2.4, Аноним (4), 11:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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BSD гордая ОС. Ну и её не забывают там всякие хипстеры и сонибои.
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|2.6, mos87 (ok), 11:56, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше чем што?
Да и разве эппл недостаточро вкладывается бггг
Вкупе с доунментами беркли
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|2.12, Аноним (12), 12:16, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, что-то не хотят вкладываться в ОС под "истинно свободной" лицензией.
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|4.25, torvn77 (ok), 12:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Из песни сторонников GPL:
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть программами имеем право,
Но паразиты - никогда!
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|3.45, Аноним (-), 14:07, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, что-то не хотят вкладываться в ОС под "истинно свободной" лицензией.
Для банков, гуглей, амазонов и прочих предлоставителей сервисов совершенно без разницы, GPLv2 там или BSDL.
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|3.46, Zitz (?), 14:15, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А с чего вдруг ростовщическая шушара будет вкладываться в проекты под пермиссивными лицензиями?
GPL для них гораздо выгоднее. Ведь код открыт, его могут парсить, дебажить. Но вот заработать на этом хитрые гои не смогут.
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|2.48, Аноним (47), 14:48, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы так в BSD все вкладывались.
Они так, очевидно, не считают.
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|1.5, mos87 (ok), 11:54, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В лучших домах филаделфии принято давать ссылки на lse или nyse, а не на педивикию
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|1.10, Карабьян (?), 12:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP"
А было бы лучше, чтобы обладатель сих патентов обратил их на пользу себе и обществу, требуя от распространяющих и использующих данные "технологии" немалых средств
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|1.11, Аноним (11), 12:07, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сказочники нет более никаких систем кроме ibm все остальное это детишки от деда
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|2.16, Аноним (16), 12:30, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Невнимательно читаете.
> Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство ...
Все совсем наоборот.
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|3.31, Аноним (31), 13:18, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты наверно и надписям на заборе веришь. Никакого эти тролли не защищают они нападают на всех кто не с ними.
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|2.22, Ordu (ok), 12:39, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они собирают пул патентов, чтобы потом задавить всех остальных.
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|1.19, Аноним (19), 12:35, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я что-то не понял, как членство в OIN поможет защититься от тролля имеющего патент на технологии Hadoop?
Ведь тролль ничего не производит, и запретить ему пользоваться какими-то технолониями входящими в OIN нельзя.
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|2.26, YetAnotherOnanym (ok), 12:55, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> запретить ему пользоваться какими-то технологиями входящими в OIN нельзя.
ЕМНИП, такие объединения выдвигают условие использования своих патентов - не подавать иск ни против самого объединения, ни против кого-либо из участником отдельно.
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|3.33, Аноним (19), 13:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так тролль то в OIN не входит. Ну и как они на него влиять будут?
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|2.32, Аноним (31), 13:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они координируются между собой, на условиях ненападения друг на друга, и мочат всех кто не с ними. Заодно и тех кто захочет например сделать такой же Линукс, только другой. Его сразу завалят патентными делами. Потому что одно ядро, один дистибутив, один поттеринг.
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|3.35, Аноним (19), 13:24, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так тролль то ничего сделать не хочет. Он только троллит теми патентами что у него есть.
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|4.38, Аноним (31), 13:30, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он троллит когда знает что ему нужно. А тут целый пул, который может задавить любого конкурента, кто захочет сделать любой аналог ядра.
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|1.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:42, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну охренеть, теперь банки защищают линукс. Осталось дождаться, когда за линукс начнут вписываться коллекторские агентства и ЧВК.
А не проще ли "одному из крупнейших мире финансовых конгломератов" вместе с такими же монстрами - всем тем, кто занимается реальным делом - продавить реформу патентного законодательства?
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|1.27, Аноним (27), 12:57, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Некогда и Гугля заявляла. что белая и пушистая, а теперь не иначе как "корпорацией добра" не называют. Микрософт и тот в сторонке бамабук курит теперь.
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|2.37, Аноним (31), 13:28, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это журналисты придумали. "Don't be evil" мало того что уже давно в гугле отменили, так оно и раньше не значило что тут применяется бинарная логика.
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|3.43, Annoynymous (ok), 13:49, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бинарная логика в США сейчас вообще нигде не применяется. Чуть что сразу «это другое».
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|1.29, Аноним (29), 13:12, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно
А все остальные? Такое ощущение что сборище крупных компаний хочет выкупить и подмять под себя все опен сорс патенты.
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|2.34, Аноним (31), 13:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твои ощущения тебя не подводят. Они не просто хотят, а уже подмяли это совершившийся факт.
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|1.30, Аноним (-), 13:17, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Погодите господа, а если независимая фирма, которая не входит в OIN будет использовать вещь, которая внезапно подпадает под патент одного из членов Open Invention Network (OIN). Его заклюют?
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|2.36, Аноним (31), 13:25, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем ты задаешь если сам знаешь ответ? Ждешь когда проплаченные тролли тебя переубедят? Ответ на твой вопрос: Да, да и еще раз да.
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|1.44, Zitz (?), 14:03, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (c)
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|1.49, Аноним (49), 14:53, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну запатентуют линукс и что??? Что вы все вцепились за эту "свободу"??? Вам какая разница открытая ос или нет? Что вам это даст? Если линукс запатентуют то он наоборот станет защищеным и будет делаться нормальными людьми а не кучкой студентов интузиастов которые работают за без платно
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