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Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий

17.02.2021 10:55

TD Bank, второй по размеру финансовый холдинг Канады, и Barclays, один из крупнейших мире финансовых конгломератов, вошли в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux.

TD Bank заинтересован в поддержке экосистемы Linux, так как активно использует открытое ПО в своей инфраструктуре, финансовых сервисах и финтех-платформах. Barclays заинтересован в участии OIN для противостояния патентным троллям, не обладающих активами и досаждающих исками о нарушении сомнительных патентов к компаниям, внедряющим новые финансовые технологии. Например, патентный тролль Sound View заявил о наличии патентов, затрагивающих платформу Apache Hadoop, которая используется во многих банках и подпадает под защиту OIN. После успешного патентного иска против холдинга Wells Fargo и начавшегося разбирательства с финансовой организацией PNC, банки пытаются минимизировать патентные риски, вступая в объединения, занимающиеся коллективной защитой от патентных претензий.

В число участников OIN входит более 3300 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3393 пакета, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом, является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST, как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

Конгломерат Barclays также присоединился к организации LOT Network, которая занимается борьбой с патентными троллями и защитой разработчиков от патентных исков. Организация была основана в 2014 году компанией Google, кроме которой к инициативе также присоединились Wikimedia Foundation, Red Hat, Dropbox, Netflix, Uber, Ford, Mazda, GM, Honda, Microsoft и ещё около 300 участников. Метод защиты LOT Network основан на кросс-лицензировании патентов каждого участника для всех остальных участников, если эти патенты попадают в руки патентного тролля. Присоединившиеся к LOT Network компании обязуются бесплатно лицензировать свои патенты для других членов LOT Network, если эти патенты будут проданы другим компаниям. В сумме LOT Network теперь охватывает около 1.35 млн патентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 520 новых пакетов
  3. OpenNews: Baidu присоединился к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Инициатива для защиты Linux от патентных претензий преодолела отметку в 3000 участников
  5. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  6. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54603-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, oin, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:38, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мы тебя помним Novell
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:57, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Buonanima...
     

  • 1.2, Гэндальф (?), 11:39, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я говорил Балрогу в Мории, повторю и любому патентному троллю:
    «Ты не пройдешь!» ©
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:57, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    мы проверим ваше право на цитирование, не уходите, запущен процесс определение штрафа за нарушение согласно вашему социальному статусу ...
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:46, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гендальф, у тебя орлы еще не проголодались?
     
  • 2.20, Гэндальф (?), 12:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что минусуем? у меня у одного есть чувство юмора или как?
     
     
  • 3.39, Мимокрокодил (?), 13:38, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто лицемеров не любим.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:44, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Лучше бы так в BSD все вкладывались.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    BSD гордая ОС. Ну и её не забывают там всякие хипстеры и сонибои.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:44, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хипстеры макось используют.
     
  • 2.6, mos87 (ok), 11:56, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше чем што?

    Да и разве эппл недостаточро вкладывается бггг
    Вкупе с доунментами беркли

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 12:00, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем линукс, очевидно же абсолютно всем.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:16, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, что-то не хотят вкладываться в ОС под "истинно свободной" лицензией.
     
     
  • 3.17, Аноним (40), 12:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не осознают, что свобода GPL – это рабство.
     
     
  • 4.25, torvn77 (ok), 12:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Из песни сторонников GPL:
      Лишь мы, работники всемирной
      Великой армии труда,
      Владеть программами имеем право,
      Но паразиты - никогда!
     
     
  • 5.42, mos87 (ok), 13:46, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    курьерский бизнес booming поди?
     
  • 3.45, Аноним (-), 14:07, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, что-то не хотят вкладываться в ОС под "истинно свободной" лицензией.

    Для банков, гуглей, амазонов и прочих предлоставителей сервисов совершенно без разницы, GPLv2 там или BSDL.


     
  • 3.46, Zitz (?), 14:15, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с чего вдруг ростовщическая шушара будет вкладываться в проекты под пермиссивными лицензиями?

    GPL для них гораздо выгоднее. Ведь код открыт, его могут парсить, дебажить. Но вот заработать на этом хитрые гои не смогут.

     
  • 2.48, Аноним (47), 14:48, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы так в BSD все вкладывались.

    Они так, очевидно, не считают.

     

  • 1.5, mos87 (ok), 11:54, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В лучших домах филаделфии принято давать ссылки на lse или nyse, а не на педивикию
     
     
  • 2.41, Annoynymous (ok), 13:46, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где эта филадельфия? Далеко от Бердичева? Да кого волнует эта глушь!
     

  • 1.10, Карабьян (?), 12:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP"

    А было бы лучше, чтобы обладатель сих патентов обратил их на пользу себе и обществу, требуя от распространяющих и использующих данные "технологии" немалых средств

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:07, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сказочники нет более никаких систем кроме ibm все остальное это детишки от деда
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может это машина и кукловодит!
     

  • 1.14, Аноним (15), 12:23, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пчелы против меда? Патентный тролли защищают опенсорц?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:30, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Невнимательно читаете.

    > Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство ...

    Все совсем наоборот.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:18, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты наверно и надписям на заборе веришь. Никакого эти тролли не защищают они нападают на всех кто не с ними.
     
  • 2.22, Ordu (ok), 12:39, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они собирают пул патентов, чтобы потом задавить всех остальных.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:35, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я что-то не понял, как членство в OIN поможет защититься от тролля имеющего патент на технологии Hadoop?
    Ведь тролль ничего не производит, и запретить ему пользоваться какими-то технолониями входящими в OIN нельзя.
     
     
  • 2.26, YetAnotherOnanym (ok), 12:55, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запретить ему пользоваться какими-то технологиями входящими в OIN нельзя.

    ЕМНИП, такие объединения выдвигают условие использования своих патентов - не подавать иск ни против самого объединения, ни против кого-либо из участником отдельно.

     
     
  • 3.33, Аноним (19), 13:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так тролль то в OIN не входит. Ну и как они на него влиять будут?
     
  • 2.32, Аноним (31), 13:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они координируются между собой, на условиях ненападения друг на друга, и мочат всех кто не с ними. Заодно и тех кто захочет например сделать такой же Линукс, только другой. Его сразу завалят патентными делами. Потому что одно ядро, один дистибутив, один поттеринг.  
     
     
  • 3.35, Аноним (19), 13:24, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тролль то ничего сделать не хочет. Он только троллит теми патентами что у него есть.
     
     
  • 4.38, Аноним (31), 13:30, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он троллит когда знает что ему нужно. А тут целый пул, который может задавить любого конкурента, кто захочет сделать любой аналог ядра.
     

  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:42, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну охренеть, теперь банки защищают линукс. Осталось дождаться, когда за линукс начнут вписываться коллекторские агентства и ЧВК.
    А не проще ли "одному из крупнейших мире финансовых конгломератов" вместе с такими же монстрами - всем тем, кто занимается реальным делом - продавить реформу патентного законодательства?
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:57, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некогда и Гугля заявляла. что белая и пушистая, а теперь не иначе как "корпорацией добра" не называют. Микрософт и тот в сторонке бамабук курит теперь.
     
     
  • 2.37, Аноним (31), 13:28, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это журналисты придумали. "Don't be evil" мало того что уже давно в гугле отменили, так оно и раньше не значило что тут применяется бинарная логика.
     
     
  • 3.43, Annoynymous (ok), 13:49, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарная логика в США сейчас вообще нигде не применяется. Чуть что сразу «это другое».
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:12, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно

    А все остальные? Такое ощущение что сборище крупных компаний хочет выкупить и подмять под себя все опен сорс патенты.

     
     
  • 2.34, Аноним (31), 13:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои ощущения тебя не подводят. Они не просто хотят, а уже подмяли это совершившийся факт.
     

  • 1.30, Аноним (-), 13:17, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Погодите господа, а если независимая фирма, которая не входит в OIN будет использовать вещь, которая внезапно подпадает под патент одного из членов Open Invention Network (OIN). Его заклюют?
     
     
  • 2.36, Аноним (31), 13:25, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ты задаешь если сам знаешь ответ? Ждешь когда проплаченные тролли тебя переубедят? Ответ на твой вопрос: Да, да и еще раз да.
     

  • 1.44, Zitz (?), 14:03, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий

    Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (c)

     
  • 1.49, Аноним (49), 14:53, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну запатентуют линукс и что??? Что вы все вцепились за эту "свободу"??? Вам какая разница открытая ос или нет? Что вам это даст? Если линукс запатентуют то он наоборот станет защищеным и будет делаться нормальными людьми а не кучкой студентов интузиастов которые работают за без платно
     

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