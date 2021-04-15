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Выпуск модуля LKRG 0.9.0 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

15.04.2021 21:57

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.9.0 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от эксплоитов уже известных уязвимостей ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечена совместимость с ядрами Linux с 5.8 по 5.12, а также со стабильными ядрами 5.4.87 и новее (включающими нововведения из ядер 5.8 и новее) и с ядрами из версий RHEL вплоть до 8.4, с сохранением поддержки и всех ранее поддерживаемых версий ядер, таких как ядра из RHEL 7;
  • Добавлена возможность сборки LKRG не только как внешнего модуля, но и в составе дерева ядра Linux, в том числе его включения в образ ядра;
  • Добавлена поддержка многих дополнительных конфигураций ядра и системы;
  • Исправлено несколько существенных ошибок и недоработок в LKRG;
  • Существенно упрощена реализация некоторых компонентов LKRG;
  • Внесены изменения для упрощения дальнейшей поддержки и отладки LKRG;
  • Для тестирования LKRG, добавлена интеграция с out-of-tree и mkosi;
  • Репозиторий проекта перенесен с BitBucket на GitHub и добавлена непрерывная интеграция с использованием GitHub Actions и mkosi, включая проверку сборки и загрузки LKRG в ядра релизов Ubuntu, а также в предоставляемые проектом Ubuntu ежедневные сборки свежайших mainline-ядер.

В данную версию LKRG непосредственный вклад (через pull requests на GitHub) внесло несколько разработчиков, ранее не принимавших участие в проекте. В частности, так Борисом Лукашевым была добавлена возможность сборки в составе дерева ядра Linux, а Виталием Чикуновым из ALT Linux - интеграция с mkosi и GitHub Actions.

В целом, несмотря на существенные дополнения, количество строк кода LKRG немного сокращается второй раз подряд (ранее оно также сократилось между версиями 0.8 и 0.8.1).

На данный момент, пакет с LKRG в Arch Linux уже обновлен до версии 0.9.0, а ряд других пакетов используют недавние git-версии LKRG и, вероятно, скоро также обновятся до версии 0.9.0 и далее.

Дополнительно можно отметить недавнюю публикацию от разработчиков ОС Аврора (российской модификации Sailfish OS) о возможном усилении LKRG с помощью ARM TrustZone.

Подробнее о LKRG см. в анонсе версии 0.8 и состоявшейся тогда дискуссии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.8 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра
  4. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  6. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
Автор новости: solardiz
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54974-lkrg
Ключевые слова: lkrg, kernel, linux
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:37, 15/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    А если атаковать будут сабж вместо ведра? Опять защита уровня Неуловимого Джо?
     
     
  • 3, онанимус (?), 22:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    естественно, будут! вон в firejail стабильно рутовые уязвимости находят.
    но чем больше их найдут, тем меньше их останется и тем более безопасным в целом станет Линукс, благо онтопик (как и firejail) весьма небольшого размeра.
    в отличие от.
     

  • 2, онанимус (?), 22:39, 15/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    модуль ругается на bpfilter, что он выполняет какой-то говнокод в контексте ядра.

    одобряю!

     
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