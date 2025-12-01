Доступен дистрибутив NixOS 25.11, использующий пакетный менеджер Nix

Представлен релиз дистрибутива NixOS 25.11, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего собственные разработки для упрощения настройки и сопровождения системы. В NixOS вся настройка системы осуществляется через единый файл системной конфигурации configuration.nix. Предоставляются возможности для быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации и переключения между различными состояниями системы. Поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями и возможность одновременного использования нескольких версий одной программы. Обеспечены воспроизводимые сборки. Для архитектур x86_64 и ARM64 подготовлены установочный образы с графическим окружением (3.6 ГБ) и сокращённым консольным вариантом (1.5 ГБ). При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельном подкаталоге в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/8onlv1pc3ed6n5nskg8ew4twcfd0d5ae4ed5c4-firefox-145.0.1/, где "8onlv1pc3ed6n5nskg8ew4twcfd0d5ae4ed5c4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs. Основные новшества: Добавлено 7002 пакета, удалено 6338 пакетов, обновлено 25252 пакета. Добавлено 107 новых модулей и 1778 опций конфигурации, удалено 807 опций и 41 модуль. В разработке и сопровождении пакетов приняли участие 2742 разработчика, подготовивших 59430 изменений.

Среди новых модулей: композитный менеджер dwl, межсетевой экран FirewallD, туннелирующий обратный прокси Pangolin, блокировщик рекламы Pi-hole, торрент-клиент qBittorrent, утилита rsync, платформа микроблогинга Sharkey, сервис TuneD, Matrix-сервер tuwunel, VNC-сервер wayvnc и конфигуратор ключей yubikey-manager.

Добавлена система инициализации nixos-init, инициализирующая систему во время загрузки и настраивающая окружение для запуска systemd. Код nixos-init написан на Rust и не привязан к bash. При помощи nixos-init можно сформировать урезанные окружения NixOS, поставляемые без командных оболочек, perl, python и прочих интерпретаторов.

Предложен выпуск среды рабочего стола GNOME 49, в котором прекращена поставка сеанса для X11 (для запуска X11-приложений можно использовать XWayland). Для управления сервисами в gnome-session задействованы компоненты systemd.

Добавлена бета-версия пользовательского окружения COSMIC.

Обновлён инструментарий LLVM 21 и система сборки CMake 4. GCC оставлен на ветке 14.x.

Добавлена поддержка межсетевого экрана firewalld, реализованного в форме обвязки над пакетным фильтром nftables, поддерживающей изменение правил через D-Bus. FirewallD может запускаться как отдельный сервис services.firewalld или как бэкенд, выставляемый через настройку "networking.firewall" (в "networking.firewall" добавлена опция backend для смены бэкенда).

Задействован по умолчанию инструментарий nixos-rebuild-ng, вариант nixos-rebuild целиком переписанный на Python. Для отключения предложена настройка "system.rebuild.enableNg", но её планируют удалить в следующем релизе.

Добавлен rEFInd, графический менеджер загрузки для систем с UEFI (включается через настройку boot.loader.refind.enable).

Для загрузчика Limine включена поддержка UEFI Secure Boot (boot.loader.limine.secureBoot.enable). Цифровая подпись создаётся скриптом установки загрузчика, а хэши для проверки целостности ядра генерируются во время пересборки системы. На практике новая возможность позволяет разрешить только загрузку ядер, установленных через NixOS.

По умолчанию задействована ветка СУБД PostgreSQL 17.

Прекращена поставка по умолчанию набора VPN-плагинов в модуле с NetworkManager. Все VPN-плагины теперь должны явно активироваться через настройку "networking.networkmanager.plugins".

Удалены устаревшие версии KDE Gear, KDE Plasma, Maui и Deepin, использовавшие Qt 5. Рекомендован переход на KDE Plasma 6.x и Gear 25.08.



