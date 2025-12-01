Доступен дистрибутив NixOS 25.11, использующий пакетный менеджер Nix

|
1.1, ryoken (ok), 14:36, 01/12/2025
Не читал с пятницы новостей. Куча дистров пообновлялись. Все на НГ собираются? :)
3.4, Жироватт (ok), 15:01, 01/12/2025
Зачем буквально сразу донаты?
Не, донатики важны, но в современном мире также важно напоминать всем, что ты живой. А для этого нужно хоть тушкой, хоть чучелком лезть в новости, даже если у тебя роллинг - сформировал срез, скриптом собрал исо - вот тебе релиз и новость, которую понесут в агрегаторы и дальше.
А донаты...а донаты это лишь следствие твоей - пусть даже показушной - активности.
4.5, 12yoexpert (ok), 15:03, 01/12/2025
то есть, по-твоему, под нг все вылезли не из-за шкурных интересов, а ради хорошего, доброго, вечного? чтобы людям добро причинить, знаешь
5.15, Жироватт (ok), 16:44, 01/12/2025
Я где-то про это говорил?
Я сказал вполне конкретную весчь - все сейчас массово напоминают о своём существовании в виде релизов "под ёлочку".
2.3, Жироватт (ok), 15:00, 01/12/2025
Боятся, что в 2026 первые 2 месяца похмеляться будут - не до дистра будет
3.8, ryoken (ok), 15:31, 01/12/2025
AFAIK не везде НГ-выходные как в РФ. Ту же Японию взять :).
1.13, Аноним (-), 16:22, 01/12/2025
>Добавлен rEFInd, графический менеджер загрузки для систем с UEFI (включается через настройку boot.loader.refind.enable).
А до этого его не было?
