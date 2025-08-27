Релиз набора компиляторов LLVM 21

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 21.1.0, развивающего инструментарий (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующий программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован в машинный код для заданной целевой платформы или использован JIT-компилятором для формирования машинных инструкций непосредственно во время выполнения программы. На базе технологий LLVM проектом развивается компилятор Clang, поддерживающий языки программирования C, C++ и Objective-C. Начиная с ветки 18.x проект перешёл на новую схему формирования номеров версий, в соответствии с которой нулевой выпуск ("N.0") используется в процессе разработки, а первая стабильная версия снабжается номером "N.1". Среди улучшений в Clang 21: Возможности, связанные с С++: По аналогии с GCC реализована возможность использования константных выражений в ассемблерных вставках, определяемых директивой "asm": int foo() { asm((std::string_view("nop")) ::: (std::string_view("memory"))); } Добавлены расширенные варианты выражений "new" и "delete", поддерживающие аргумент "std::type_identity<T>", через который можно указать информацию о типе объекта, для которого выделяется или освобождается память. Добавлена возможность вычисления на этапе компиляции (в контексте константного выражения) лямбда-функций, захватывающих структурированные привязки (structured binding) .

Возможности, связанные с будущим стандартом C++2с (C++26): В структурированные привязки добавлена возможность использования синтаксиса "..." для указания пакетов (pack), захватывающих оставшееся число элементов из присваиваемой последовательности. auto [x,y,z] = f(); // в переменные x, y, z будут записаны три элемента, возвращённые f(). auto [...xs] = f(); // в пакет xs будут записаны все элементы, возвращённые f(). auto [x, ...rest] = f(); // В x будет записан первый элемент, а в rest - остальные. auto [x, y, ...rest] = f(); // В x будет записан первый элемент, в y - второй, а в rest - третий. auto [x, ...rest, z] = f(); // в x - первый, в rest - второй, в z - третий. Добавлена поддержка "тривиальной перемещаемости" типов (Trivial Relocatability), позволяющей оптимизировать перемещения объектов заданного типа через их клонирование в памяти без вызова конструкторов или деструкторов. Для классов реализованы свойства memberwise_trivially_relocatable и memberwise_replaceable, а для низкоуровневого перемещения одного или нескольких объектов добавлены функции trivially_relocate_at и trivially_relocate. Появилась возможность применения структурированного связывания (structured binding) в качестве условия в операторах "if" и "switch". Реализована поддержка прикрепления функции main() к глобальному модулю и определения функции main() в именованных модулях.

Возможности, развиваемые для будущего стандарта C2y: Устранено неопределённое поведение при использовании выражений с типом void в некоторых контекстах, например, "(void)(void)1;". Разрешено не завершать файл с исходным кодом символом новой строки. Добавлены новые префиксы для восьмеричных литералов - "0o" и "0O", а также восьмеричные и шестнадцатеричные escape-последовательности "\o{...}" и "\x{...}". Поддержка восьмеричных литералов 0xxx объявлена устаревшей. Например, "0o123" и "\o{123}" вместо "0123". Добавлен оператор "_Countof" для определения количества элементов в массиве. Также добавлен заголовочный файл stdcountof.h, определяющий вариант макроса "countof", реализованный через "_Countof".

Возможности, определённые в Си-стандарте C23: Разрешено переопределять tag‑типы (struct, union, enum) в пределах одного блока трансляции, если повторные определения структурно эквивалентны (то же число членов, одинаковые типы и имена тегов). Упрощено использование списков с переменным числом аргументов (variadic). Разрешено использовать одиночный вариативный параметр в имени типа. Добавлена совместимая с GCC встроенная функция "__builtin_c23_va_start()", улучшающая поведение диагностики для макроса va_start() в режиме C23.

В режиме совместимости с компилятором MSVC разрешено использование спецификатора inline при объявлении типа функции через typedef, например, "typedef int inline Foo(int);"

Разрешено использовать квалификатор "restrict" для типов массивов с элементами-указателями.

Новые предупреждения компилятора: "-Wdefault-const-init-var" и "-Wdefault-const-init-field" - выявление помеченных признаком const переменных и полей, определённых без явной инициализации. "-Wimplicit-void-ptr-cast" - диагностика неявного преобразования из типа "void*" в другой тип указателя. "-Wc++-keyword" - выявление использования ключевых слов "C++" в качестве идентификаторов в "C". "-Wc++-hidden-decl" - выявление использования типов тегов, видимых в "C", но не видимых в "C++" из-за ограничения области видимости. struct S { struct T { int x; } t; }; struct T t; // предупреждение, так как корректно в Си, но некорректно в C++ "-Wimplicit-int-enum-cast" - выявление неявных преобразований в С-коде из целочисленных типов в тип перечислений, несовместимых с "C++". "-Wtentative-definition-compat" - диагностика повторяющихся определений в "C", несовместимых с "C++" (например, "int i;int i;"). "-Wunterminated-string-initialization" и "-Wc++-unterminated-string-initialization" - выявление операций инициализации строковых литералов, в которых не вмещается разделитель с нулевым кодом. Для пометки полей и переменных в коде на Си, не требующих финального нулевого символа, добавлен атрибут "nonstring". char buf1[3] = "foo"; // предупреждение char buf2[3] = "fo\0"; // всё Ok. "-Wjump-misses-init" - диагностика перехода через goto или switch/case, пропускающего инициализацию локальной переменной. "-Wundef-true" - предупреждает об использовании значения "true" в препроцессоре C без определения. "-Wnrvo" - диагностика пропущенных NRVO (Named Return Value Optimization).

Новые флаги компилятора: "-fprofile-continuous" - включение непрерывной синхронизации профиля в файл. "-ftime-report-json" - вывод сведений о времени компиляции в формате JSON. "-ignore-pch" - отключение предкомпилированных заголовков. "-fthinlto-distributor" и "-Xthinlto-distributor" - для применения DTLTO (Integrated Distributed ThinLTO). "-static-libclosure" - для статического связывания runtime расширения Blocks на платформе Windows.

Расширены средства диагностики и статического анализа, добавлены новые проверки (более сотни улучшений, связанных с диагностикой).

Улучшены бэкенды для архитектур ARM, Aarch64, AMDGPU, x86, RISC-V, LoongArch, MIPS и PowerPC. В бэкенд для RISC-V добавлена экспериментальная поддержка ассемблера для расширений Qualcomm uC, Andes и SiFive.



