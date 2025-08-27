Релиз набора компиляторов LLVM 21

|
|
|
|2.3, Аноним (3), 19:41, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Устранено неопределённое поведение при (void)(void)1;
Кто и зачем так пишут стандарты, что шаг вправо-влево приводит к UB?
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 20:16, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Кто
Тебе ФИО нужно?
>зачем
Ну потому что эти люди живут в реальности, где UB - это проблема программиста. Но с тех пор много воды утекло и мир живет в реальности, где UB - это проблема языка.
|
|2.4, Аноним (3), 19:41, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Устранено неопределённое поведение при (void)(void)1;
Кто и зачем так пишут стандарты, что шаг вправо-влево приводит к UB?
|
|2.11, A.Stahl (ok), 20:36, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> (void)(void)1;
А что это значит? Я не могу распарсить это выражение.
|
|
|
|3.16, DasKolbass (?), 20:47, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В новости же сказано, что компилятор тоже не понимает для чего это, поэтому неопределённое поведение.
|
|
|
|4.27, Аноним (8), 21:24, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не так работает. UB - это "слишком сложно, непонятно что делать, нужны доп. сведения". А то что в новости - это "хз че это, Васян, фиг разберешься, давай напишем что UB, фиг кто разберется".
|
|
|
|2.14, DasKolbass (?), 20:44, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Чему радоваться? Вот если бы это в нашей стране делали компиляторы и языки, то можно было порадоваться
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 23:52, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так делают, 1С, Глагол, ДРАКОН вот только зачем они нужны остальному миру?
|
|1.5, ista011 (?), 19:42, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В Clang 8 внедрили часть стандарта C++ касающуюся модулей. С тех пор уже 13 релизов никак не доделали эту поддержку. Зато бегут реализовывать ещё не одобренный C++26.
|
|
|
|
|
|3.24, ista011 (?), 21:17, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них то в компиляторе как раз таки реализовано на 100%. А фича реально интересная и удобная. Насколько знаю GCC потихоньку идёт чтобы всё доделать, но там очень медленно. Про движение со стороны CLang не в курсе.
|
|
|
|4.28, DasKolbass (?), 21:33, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чем интересная и удобная? Наоборот, это противоестесственно для C++, потому что он не является языком модульного программирования. Организация исходного текста в C++ - блочная, и C++ никогда не откажется от этого, а попытка совместить блочную и модульную архитектуру ведёт к усложнению и неразберихе.
|
|
|
|5.30, Аноним (30), 22:30, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идея в том, чтобы избавиться от сишного наследия, которое уже плохо проявляет себя в крупных проектах. Опять же, время сборки ядра Линукса как пример, и все эти бесконечные header-only библиотеки. Быть может, через двадцать лет люди вовсе не будут знать, что такое хедеры. И это хорошо.
|
|
|
|6.32, Аноним (32), 22:50, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Опять же, время сборки ядра Линукса как пример, и все эти бесконечные header-only библиотеки.
Э... А как же разделы для экспорта. Насколько я понимаю ничто не мешает делать то же самое использую модули. Модули - только сахар не решающие не одну проблему.
|
|6.33, Аноним (33), 22:59, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это типа как в Паскале, да? Уже не первый раз встречаю такую штуку, когда кто то что то хейтит, а потом вдруг оказывается, что он не прав.
|
|
|
|7.34, Аноним (34), 23:40, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А разве Паскаль за модули хейтят? В первую очередь, за некраткость begin-end'ов.
|
|
|
|8.39, Аноним (39), 00:29, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И это проблема у сишников, которые пишут пятикаскадные семиэтажные шаблонные шаб... текст свёрнут, показать
|
|1.13, DasKolbass (?), 20:40, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Разрешено не завершать файл с исходным кодом символом новой строки" -
А что, раньше было такое жёсткое требование? Зачем?
|
|
|
|2.18, _kp (ok), 20:54, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не жесткое требоване, но при опечатках в #inclue файлах можно было долго искать место с ошибкой, причем найти в весьма неожиданном файле.
|
|
|
|3.26, DasKolbass (?), 21:23, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Было бы лучше если бы компилятор после каждого include-включения сам добавлял перевод строки
|
|2.29, Аноним (29), 22:29, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот flex обычно сегфолтится, если в конце файла нет новой строки.
|
|1.31, Аноним (33), 22:41, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я нуб. Подскажите, куда копать, чтобы сделать код на gcc с extended asm и всякими другими расширениями совместимым с clang? Extended asm поддерживается? Мб есть какой-то заголовочный файл, где расширения gcc типа __attribute__((packed)) объявляются как какие-то константы. Нашел кстати недоработку в extended asm. Было бы прикольно, если бы можно было вставить сегментный регистр переменной в памяти. Полезно, когда у тебя стек не flat и следовательно есть разница, в каком регистре хранится указатель.
|