Мейнтейнеры NixOS отказались поддерживать XLibre

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|2.12, Ананимус (?), 11:02, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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> Мейнтейнерам NixOS видимо тоже IBM дал по шапке
Или возможно (возможно) мейнтейнеры где угодно не хотят тратить свое свободное время на форк, который пока что известен больше драмой, чем техническими компетенциями? Да не, бред какой-то.
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|3.93, Аноним (93), 14:19, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так драму устроили не они изначально, а их выбросили и забанили
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|2.15, Аноним (-), 11:03, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> Мейнтейнерам NixOS видимо тоже IBM дал по шапке
Ну конечно, невероятная IBM настолько мощщна, что контролирует всех и вся))
А что если просто XLibre кусок низкокачественного ненужно, а metux настолько отбитый, что с ним не хотят контачить даже маргиналы их NixOS?
Да не, бред какой-то! Это явно заговор корпов!!111
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|3.23, Аноним (23), 11:10, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну конечно, невероятная IBM настолько мощщна, что контролирует всех и вся))
а че не так что ли? кек
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|4.34, Ананимус (?), 11:23, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а че не так что ли? кек
Ну очевидно что IBM исключительно плевать какой X-сервер будет в NixOS.
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|6.81, Аноним (81), 13:30, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оттуда, что орёл(ибм) червяку не товарищ. Никто в ибм ни на одном мите эти мелкие параши ниразу не упоминал.
Я понимаю, что трем шизофреникам приятно думать как они на равных противостоят большой корпорации и которая воспринимает их как равного противника.
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|7.90, Аноним (90), 13:49, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>приятно думать как они на равных противостоят большой корпорации и которая воспринимает их как равного противника.
Ага. Только вот сливают они буквально везде: то из гнома поддержку иксов выкинут, то форк иксов принимать отказываются. Пройдёт ещё лет десять такого противостояния, и всё, у них работать уже ничего не будет.
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|3.94, Аноним (94), 14:23, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну конечно, невероятная IBM настолько мощщна, что контролирует всех и вся))
Подкинул деньжат лидерам проекта и дело в красной шляпе. Да не, бред какой-то! (А "бред" этот всюду и во всех странах имкеется.)
|
|2.80, Grand (?), 13:29, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что вы выберете , умеренное пожертвование или работать в 2 раза больше бесплатно ??
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|2.87, Аноним (81), 13:46, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Блокировка форков иксов осуществляется напрямую через вышки 5жи.
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|1.2, Аноним (2), 10:46, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
В смысле? В nixos разное abi не должно никаким образом мешать. То есть иметь в stable несколько версий одной библиотеки им нормально, а сделать то же самое для xlibre они не могут?
Ведь смысл nix как раз в работе пакетов в системе без обязательной необходимости их привязки друг к другу. Вполне можно сделать два xorg.
Более того, в репозиториях nixos можно наблюдать форки пакетов. Например, vscode и vscodium. firefox и librewolf.
Это им сил хватает сопровождать, а xlibre нет? Тем более автор xlibre сам обеспечит совместимость abi. Нужно просто опакетить.
Короче решение политическое, прикрытое якобы техническими проблемами. Учитывая что некоторые другие дистрибутивы его приняли...
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|2.8, Умнейший (?), 11:00, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Ну выгнали сначали лидера проекта, который отказался помогать военным компаниям, теперь вот форки иксов от левых не хотят поставлять, все понятно тут.
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|2.10, Аноним (10), 11:01, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ведь смысл nix как раз в работе пакетов в системе без обязательной необходимости их привязки друг к другу. Вполне можно сделать два xorg
это так не работает, а драйвера, а меса? короче там кучу пакетов придется собирать дважды, кому это нужно...
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|3.20, Аноним (20), 11:06, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Драйверов и mesa не так много. Посмотрите сколько в stable версий python и сколько версий библиотек под каждую версию python.
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|4.27, Ананимус (?), 11:13, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Драйверов и mesa не так много. Посмотрите сколько в stable версий python и сколько версий библиотек под каждую версию python.
Так это и в питоне никому не нравится. Но там деваться некуда и приходится страдать, потому что много кому нужно. А эта штука не нужна примерно никому, за исключением пары страдальцев, которые вполне способны собрать все сами.
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|5.96, trolleybus (?), 14:27, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это и в питоне нужно чуть менее, чем никому (по крайней мере, из *нормальных* людей). Через venv'ы и pipx разруливается безо всяких проблем.
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|2.13, Аноним (10), 11:02, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ведь смысл nix как раз в работе пакетов в системе без обязательной необходимости их привязки друг к другу. Вполне можно сделать два xorg
это так не работает, а драйвера, а меса? короче там кучу пакетов придется собирать дважды, кому это нужно...
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|2.18, Аноним (18), 11:05, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё ещё не понимаю почему это поделие сравинивают с Gentoo. Гентушники без лишних скандалов уже написали ебилды.
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|3.25, Ананимус (?), 11:11, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так ты и здесь можешь слой написать. Только никому это оказалось не нужно.
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|2.36, Аноним (2), 11:31, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну выгнали сначали лидера проекта, который отказался помогать военным компаниям
Так наоборот же. Элко Долстра поддерживал финансирование от военных. И в итоге ушёл. Или речь про другого лидера?
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|2.79, Аноним (79), 13:22, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
gt оверквотинг удален Начнём с того, что разработчики NixOS те ещё соевые перс... большой текст свёрнут, показать
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|2.82, Аноним (90), 13:33, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тем более автор xlibre сам обеспечит совместимость abi. Нужно просто опакетить.
Автор первым делом поломал abi, вторым начал массовое удаление разных файлов, включая xwayland. Примечательно, что до появления пространств имён, изоляция обеспечивалась запуском вложенного серевера Xephyr. Ни о каких новых фичах до сих пор никто не написал.
>Вполне можно сделать два xorg.
Имейте, кто вам запрещает?
>Короче решение политическое, прикрытое якобы техническими проблемами.
Решение техническое. Вначале нужно опакетить xlibre, потом нужно добавить патч, чтобы дрова собирались в двойном размере, как для xorg, так и для xlibre, и не известно, что сломаю следующим.
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|3.92, Аноним (2), 14:18, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Про abi Про возможность включения 8211 nixos _запретил_ включение xlibre Ещ... большой текст свёрнут, показать
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|4.100, Аноним (10), 14:38, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что вас всех так прет от заговоров, видите там где их нет. Давай ты будешь ментейнить проект, а тут приду я, накидаю тебе патчей и «типа грузанусь за поддержку», а потом хоба — ищи-свищи меня, в итоге поддержка упадет на тебя, не ну если ты альтруист-аутист... еще раз, из XLibre выпилили xwayland, мне вот нахер не уперлось поддерживать две реализации просто потому, что у кого-то горит
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|4.103, Аноним (2), 14:41, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а потом хоба — ищи-свищи меня
Вы это сами придумали или кто подсказал такой прикол? Кто тут о заговорах говорит из нас?
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|3.98, Аноним (2), 14:32, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В nixos разное abi не должно никаким образом мешать.
Чего непонятного в этом предложении?
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|2.88, Аноним (90), 13:47, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Есть очень хороший способ лечения хейтерства systemd вы берёте NixOS, и пишите ... большой текст свёрнут, показать
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|3.102, Аноним (10), 14:40, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть очень хороший способ лечения хейтерства systemd: вы берёте NixOS
да, мы выберем Guix и не будем читать твою простыню
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|2.106, Аноним (106), 14:45, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так это просто война пошла Ни какого ABI там не нужно, это же сервер ABI нужно... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, Аноним (3), 10:48, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо бы уточнить. Они сами не хотят поддерживать, или будут мешать тому, кто это готов сделать?
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|2.5, Ананимус (?), 10:54, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Пользователям NixOS в качестве альтернативы предлагается воспользоваться механизмом оверлеев, который даёт возможность заменить оригинальный X.Org Server на любой другой пакет, включая XLibre. В этом случае пользователь сам ответственен за устранение всех проблем, которые могут возникнуть на его системе.
Никто никому мешать не будет, страдай в свое удовольствие.
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|3.6, Аноним (20), 10:56, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь не про оверлеи. Оверлеи это не официальные репозитории, сродни "идите нафиг".
Не мешать = разрешить другим ментейнерам опакетить xlibre в официальном репозитории.
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|4.9, Ананимус (?), 11:01, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не мешать = разрешить другим ментейнерам опакетить xlibre в официальном репозитории.
Ну как видишь, желающих не нашлось.
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|5.29, Аноним (20), 11:14, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Но есть разница между "мы не будем, идите в оверлеи" и "у нас нет времени/сил, но добро пожаловать если вы внесёте вклад".
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|6.31, Ананимус (?), 11:17, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Согласен. Но есть разница между "мы не будем, идите в оверлеи" и "у нас нет времени/сил, но добро пожаловать если вы внесёте вклад".
Ну так они и не будут. Если есть желающий -- процедура становления NixOS мейнтейнером, кажется, описана.
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|7.43, Аноним (43), 11:44, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почитал обсуждение. Потенциальному желающему сказали "not planned", так что не ясно, зачем ты пытаешься за них что-то придумать.
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|6.32, iPony128052 (?), 11:19, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так тоже не радотает.
Что кто-то прибежал, навалил, а проект радуется.
Естественно, это надо проверять и потом сопровождать.
А если смысла нет... то смысла нет.
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|4.86, Я (??), 13:46, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там надо гораздо больше чем опакетить ихлибре для работы в оф репозитории.
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|5.108, Аноним (43), 15:24, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, надо чтобы мэйнтейнеры за зарплате внезапно переобулись и послали нафиг своего спонсора.
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|2.84, Аноним (90), 13:35, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иди и уточняй. Благо в nixos очень легко подключать сторонние патчи.
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|3.110, Аноним (43), 15:25, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просыпайся, уже уточнили. Мэйнтенеры запретили добавлять xlibre в дистрибутив.
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|1.4, АнонимЯ (?), 10:49, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Отдельно было упомянуто низкое качество изменений, появившихся в форке.
Да там искперды прям.
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|2.17, Аноним (-), 11:04, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Да там искперды прям.
Ага, это всего лишь ментейнеры NixOS.
Куда им до опеннетовских кекспердов!
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|1.7, Аноним (7), 10:59, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Расскажите кто такие НиксОс и чем они знамениты, что заслужили отдельной новости.
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|2.11, Аноним (11), 11:02, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Погугли сам. За пределами рунета NixOS довольно популярный дистрибутив. Да и на ЛОРе вроде видел скриншоты.
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|2.19, стоячок (?), 11:06, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ребята которые хейтят альтернативных ИКСпердов и предоставляющие интересный пакетный менеджер с удобным бэкапом(?) /root и откатыванием к удачным стейтментам локалхоста, если руки кривые и ты поломал что-то в системе.
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|3.64, Аноним (64), 12:48, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> интересный пакетный менеджер с удобным бэкапом
Этим должна заниматься файловая система, а не пакетный менеджер.
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|2.105, нах. (?), 14:44, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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звиздуны-задушевники, вравшие что их аналогов-не-имеющая система из дерьма и палок способна решить проблемы миллиона зависимостей и несовместимых версий одних и тех же пакетов.
На практике, как видим, слившиеся на первой же программе чуть посложнее понятных им хеловротов.
Видимо, эта новость - действительно все что нужно знать про этот бредовый прожект.
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|1.14, Аноним (-), 11:02, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нет смысла смотреть кто не поддерживает.
Достаточно глянуть кто поддержал))
Artix Linux
Devuan
Illumarine
OpenMandriva
Stormux
Vipnix Linux
Это ж просто парад нитакусиков-копротивленцев!
А потом задумать "А хочу ли я оказаться в одном списке с этим?"
Ответ как бы очевиден.
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|3.83, Аноним (81), 13:34, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ух вот это база какой базированный форк, ух базированная опен мандрива, ух какая базища прям. Уважение, вот молодцы эти базовики. Так где тут мой инсталлятор Федоры/центоси, пришло время поработать.
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|1.26, Аноним (26), 11:12, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в alpine етого не будет
https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/merge_requests/86092
Why does nobody on the security team have any interest in collaboration with Xlibre? Well, speaking for myself only here -- when I looked at their official chat linked in their README, I was immediately greeted with alt-right propaganda rather than tactically useful information about Xlibre development. At least for me, I don't have any interest in filtering through hyperbolic political discussions to find out about CVEs and other relevant data for managing the security lifecycle of X.
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|1.28, Аноним (28), 11:13, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>тестировать два варианта сервера
Тестировать десяток серверов wayland им норм. Политика.
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|2.30, iPony128052 (?), 11:16, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно поставить вообще тестирование всего софта против x11libre.
Так не работают.
Делают что-то не просто так, потому что можем.
А оценивают пользу / трудность.
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|2.33, Ананимус (?), 11:20, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Тестировать десяток серверов wayland им норм. Политика.
Нет wayland серверов, есть wayland композиторы, которые суть wm.
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|4.89, Я (??), 13:48, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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еп. никто в здравом уме к этому необходимому безумию не захочет добавлять ещё одно ненужное безумие.
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|4.91, Аноним (90), 13:51, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот беда - ни один из них не требует себе отдельных дров. Это уже не говоря про то, что их можно свободно запускать друг в друге. В xorg даже с запуском родного Xephyr будут проблемы.
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|1.35, Аноним (35), 11:31, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А какая такая политическая позиция у разработчиков XLibre?
Разве не они писали, что как раз хотят, чтобы в команде разработчиков не было политиканства или я что-то путаю?
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|2.38, Аноним (35), 11:34, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Проект X11Libre будет полностью независим, не связан с какими-либо корпорациями или активистами и избавлен от любых дискриминационных политик, таких как "DEI" (разнообразие, равенство и инклюзивность). Любой, кто доброжелательно относится к окружающим и заинтересован в продвижении X11, может участвовать в работе.
:D
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|2.42, безразницы (?), 11:43, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну так это ж другое, понимать надо. Вот если б хлибре был с флажком, вот это была б жара, но они вне политики, а в современном мире так нельзя, надо флажками подмахивать в правильную сторону и синхронизироваться оперативно в какую.
|
|2.65, Аноним (65), 12:50, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты просто забываешь, кто такие freedesktop и причастные (вроде разрабов гнома). Большинство кадров там по квотам от DEI, им это неприятно.
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|1.40, Аноним (2), 11:37, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> А какая такая политическая позиция у разработчиков XLibre?
Главный разраб против DEI. Меньшинства и им сочувствующие триггернулись на это, посчитав что он против них. Но он не против. Просто не считает что в разработке должен быть какой-то приоритет на какие-то не относящиеся к разработке качества. Патчи от меньшинств, если они овно, не должны приниматься. Равно как и от любых других людей.
На странице xlibre он пишет:
> Он открыто свободен от каких-либо дискриминационных политик, связанных с «DEI» или аналогичными политиками. Мы рады всем, кто относится к другим хорошо.
В обсуждениях он писал что ему всё равно что за человек и какой политики он придерживается.
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|2.45, Аноним (43), 11:49, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что ему всё равно что за человек и какой политики он придерживается
Вот же нехороший человек.
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|2.47, Аноним (-), 12:03, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> дискриминационных политик, связанных с «DEI»
Звучит как бред поехавшего альтрайта.
Фашизм гермашке начинался примерно так же.
А учитычае что Энрико уже прославился своим бредом про "new humanoid race (people who generate and exhaust the toxic spike proteine, whose gene sequence doesn't look quote natural)" то ему место в психушке.
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|1.48, Аноним (43), 12:07, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проясню суть случившегося. Когда автор нашёл для проекта хорошего спонсора в лице некой компании, работающей на американскую оборонку, его с помощью петиций и прочего давления отстранили от управления.
Хотя казалось бы, США несёт демократию, это же благое дело и прочее. Но нет, почему-то прикинулись все пацифистами и сказали, что работа на демократию США это плохо. Уверен, что эти люди работали в интересах IBM/RedHat и таким образом убрали потенциального конкурента с дороги.
Дальше этот проект уже полностью перешёл под контроль этих персонажей, поэтому весьма логично, они будут до упора тащить вяленый и всячески игнорировать альтернативные решения.
И да, стоит присмотреться к основным мэйнтейнерам. Большинство из них работает над проектом full time и сидит на зарплате.
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|2.53, Аноним (65), 12:10, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убирать конкурентов это слишком очевидно, может быть и поинтереснее.
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|2.58, Аноним (-), 12:31, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уверен, что эти люди работали в интересах IBM/RedHat и таким образом
> убрали потенциального конкурента с дороги.
О_о
Конкурента?
Чтобы пришлось "убирать конкурента с дороги" нужно для начала им стать.
Хотя бы потенциальным.
А NixOS даже дебиану не конкурент, не то что убунте и тем более RHEL.
Такое себе васяноподелие, уровня генты или гуикса, которое за 22 года существования так и осталося уделом кучки маргиналов.
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|3.63, Аноним (65), 12:46, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А спонсоры из госсектора нашлись. Вот там от конкуренции и избавляются, слишком много желающих быть поближе к печатному станку.
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|3.67, Аноним (43), 12:52, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Чтобы пришлось "убирать конкурента с дороги" нужно для начала им стать.
Слово "потенциального" тебе знакомо? Конкурента убирают в зародыше, чтобы мыло меньше проблем.
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|4.76, Аноним (-), 13:10, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Слово "потенциального" тебе знакомо? Конкурента убирают в зародыше,
> чтобы мыло меньше проблем.
Ты насколько торопился выдавить свое ценное мнение, что аж не успел прочить следующую строку?
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|5.111, Аноним (43), 15:29, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не угадал. Я лишь заметил, что твои рассуждения строятся исключительно на пропуске слова "потенциального". Не делай так больше.
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|2.66, Аноним (2), 12:51, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не совсем понял: как отказ от финансирования военными связан с отказом от разнообразия в разработке (отказ включить xlibre)?
В голове не укладывается. Ведь можно и отказать военным, и разрешить всем разрабатывать. А, понял кажется. Они не разделяют эти два понятия. Просто запрещают всё что им не нравится, без системы.
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|3.68, Аноним (43), 12:53, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чему тут укладываться? IBM/RedHat не нужен ещё один конкурент в лице NixOS и в лице XLibre.
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|1.54, zionist (ok), 12:15, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда Xorg окончательно окочурится у них не останется другого выбора, кроме как принять XLibre.
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|2.59, Аноним (-), 12:33, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда Xorg окончательно окочурится у них не останется другого выбора,
> кроме как принять XLibre.
Они просто выпилят иксы))
Потому что Xorg будут поддерживать на уровне до 2032.
К тому времени иксы выпилят отовсюду, кроме самых нишевых дистров.
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|3.70, Аноним (43), 12:55, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не просто выпилят, а ещё запретят их добавлять. Что тут и происходит.
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|3.71, Аноним (71), 12:56, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К тому времени иксы выпилят отовсюду, кроме самых нишевых дистров.
15 лет прошло. Еще 15 пройдет. Я ну пенсии к тому времени буду.
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|4.73, Аноним (43), 12:59, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К тому времени и вяленого прикопают. Там же неподдерживаемая гора кода.
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|1.62, Аноним (62), 12:45, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Список поддерживаемых дистрибутивов также маргинален, как и форкальщиков xlibre. Ну удачи и крепких нервов им.
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|2.69, Аноним (43), 12:54, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это дистрибутивы, за которыми нет корпораций. Очень удобно, получается.
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|3.74, Аноним (62), 13:00, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро у них от латиноамериканского фонда надеюсь? Или нешмогли выкинуть код корпораций?
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|4.75, Аноним (2), 13:07, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Путаете тёплое и мягкое. Участие в разработке дистрибутива != участие в разработке ядра.
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|5.78, Аноним (62), 13:17, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так я не про разработку ядра, а про его использование. Зачем маргиналам, которые против корпораций, использовать ядро от корпораций, а не свободное от сообщества™?
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|1.77, Аноним (90), 13:16, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну отказались и отказались. В nixos есть как overlays так и flakes.
>В этом случае пользователь сам ответственен за устранение всех проблем, которые могут возникнуть на его системе.
Ой! Так вот в чём проблема. Оказывается недостаточно форкнуть иксы.
>О состоянии поддержки XLibre в других дистрибутивах можно ознакомиться на странице "Are We XLibre Yet",
Информация по кедам уже устарела, они отказались от поддержки. Информации по поддерживаемым тулкитам тоже нет.
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|1.101, Аноним (64), 14:39, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я думаю что это даже к лучшему. Одной из самых больших проблем Линукса всегда была фрагментация. А чем меньше дистрибутивов будет поддерживать XLibre - тем меньше фрагментация. В итоге нормальные люди будут пользоваться небольшим числом дистрибутивов на XLibre, а для оставшихся маргиналов останется Red Hat. И все будут довольны.
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|2.104, prokoudine (ok), 14:43, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В итоге нормальные люди будут пользоваться небольшим числом дистрибутивов на XLibre, а для оставшихся маргиналов останется Red Hat.
> нормальные люди
Кто первым халат надел — тот и доктор? :)
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|2.107, dannyD (?), 14:49, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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где-то эту сказку мы уже проходили...
"В итоге нормальные люди будут пользоваться небольшим числом дистрибутивов на НЕ сисДэ, а для оставшихся маргиналов останется..."
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