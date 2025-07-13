Мейнтейнеры NixOS отказались поддерживать XLibre

2.53 , Аноним ( 65 ), 12:10, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Убирать конкурентов это слишком очевидно, может быть и поинтереснее.

2.58 , Аноним ( - ), 12:31, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уверен, что эти люди работали в интересах IBM/RedHat и таким образом

> убрали потенциального конкурента с дороги. О_о

Конкурента?

Чтобы пришлось "убирать конкурента с дороги" нужно для начала им стать.

Хотя бы потенциальным. А NixOS даже дебиану не конкурент, не то что убунте и тем более RHEL.

Такое себе васяноподелие, уровня генты или гуикса, которое за 22 года существования так и осталося уделом кучки маргиналов.

3.63 , Аноним ( 65 ), 12:46, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А спонсоры из госсектора нашлись. Вот там от конкуренции и избавляются, слишком много желающих быть поближе к печатному станку.

3.67 , Аноним ( 43 ), 12:52, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чтобы пришлось "убирать конкурента с дороги" нужно для начала им стать. Слово "потенциального" тебе знакомо? Конкурента убирают в зародыше, чтобы мыло меньше проблем.

4.76 , Аноним ( - ), 13:10, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Слово "потенциального" тебе знакомо? Конкурента убирают в зародыше,

> чтобы мыло меньше проблем. Ты насколько торопился выдавить свое ценное мнение, что аж не успел прочить следующую строку?



5.111 , Аноним ( 43 ), 15:29, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не угадал. Я лишь заметил, что твои рассуждения строятся исключительно на пропуске слова "потенциального". Не делай так больше.

2.66 , Аноним ( 2 ), 12:51, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем понял: как отказ от финансирования военными связан с отказом от разнообразия в разработке (отказ включить xlibre)? В голове не укладывается. Ведь можно и отказать военным, и разрешить всем разрабатывать. А, понял кажется. Они не разделяют эти два понятия. Просто запрещают всё что им не нравится, без системы.

3.68 , Аноним ( 43 ), 12:53, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чему тут укладываться? IBM/RedHat не нужен ещё один конкурент в лице NixOS и в лице XLibre.

