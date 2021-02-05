Обновление Chrome с устранением 0-day уязвимости. Отчёт о 0-day уязвимостях в 2020 году

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|1.1, Леголас (ok), 10:43, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно больше хромодыр, что бы лиса вышла на первое место по доле на рынке, которое она заслуживает.
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|2.2, Fracta1L (ok), 10:50, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не заслуживает. Им надо было выбросить полностью всё это кривое-тормозное-дырявое легаси и писать браузер с нуля на базе Servo.
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|3.5, Леголас (ok), 11:12, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По твоей логике и Chrome/Chromium ничем не лучше. Вакантное место должен занять... Links!
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|3.9, Ann (??), 12:46, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предварительно переписав Servo на C. Иначе получиться очень-кривое-тормозное-дырявое поделие.
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|3.14, пох. (?), 13:49, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно!
(обратите внимание, нубы: вот настоящий Фратал *правильно* говорит о своем любимом языке - в несовершенной форме - не "написать", а именно "писать браузер с нуля".)
Занятия хватило бы на пяток поколений разработчиков, а там бы еще что-нибудь придумали...
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|2.11, Аноним (10), 12:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да она вроде и так на том самом месте... Которое заслуживает.
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|1.3, Аноним (3), 10:59, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в прошлом году в Twitter и различных социальных сетях был раскручен фиктивный исследователь, который вначале заработал себе положительную репутацию через публикацию обзоров и статей о новых уязвимостях, но при публикации очередной статьи применил эксплоит с 0-day уязвимостью, запускающий код в системе при клике на ссылке в Chrome для Windows
Офигеть вообще, в таргетированных атаках против частных лиц без серьёзных грошей в кармане на 0-day эксплоиты не скупятся.
Из этого можно сделать вывод, что внедрение бэкдоров/поиск уязвимостей и разработка эксплоитов стала намного дешевле.
Китайцы GPT-3 применили для поиска и прототипирования?
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|2.6, Аноним (6), 11:17, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ кроется в статье со статистикой по 0-day. При исправлении уязвимостей стали больше халтурить, прикрывают лишь внешнее проявление, а суть дыры остаётся. Они ещё не упомянули про утечки информации из багтрекеров, в прошлом году пару раз 0-day в Chrome всплывали из-за того, что патчи раньше времени в код утекали.
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|2.16, пох. (?), 13:52, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Офигеть вообще, в таргетированных атаках против частных лиц без серьёзных грошей в кармане
"дура не дура, а тридцатку в день - имею!"
Частные лица, любители "новостей" о zero-day, знаешь ли, могут иметь на кармане не только грошики, но и сотню-другую тысчонку зомбомайнеров. Понятен, не все, лишь избранные - но и одной такой сеточки китайцу хватит на чашку риса. Причем - цельнозолотую.
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|1.7, Аноним (7), 11:19, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У леммингов гугла вообще отдельный мир - маленький, страшный и кругом дыры
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|2.12, Аноним (10), 12:56, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой ли! Маленький и огороженный это не к Гуглу. Он вертит всем вэбом как хочет.
А кто-то сидит в своём загончике. Смирись, анон.
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|1.13, Аноним (13), 13:35, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Генту что-то очень протухший Хромиум. А Puppeteer вообще 70 скачивает. Как страшно жить. Хорошо что у меня ФФ -- не нужно переживать из-за гугловских бэкдоров.
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