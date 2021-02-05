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Обновление Chrome с устранением 0-day уязвимости. Отчёт о 0-day уязвимостях в 2020 году

05.02.2021 10:32

Спустя два дня после публикации выпуска Chrome с устранением критической уязвимости, компания Google сформировала ещё одно обновление Chrome 88.0.4324.150, в котором исправлена уязвимость CVE-2021-21148, уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимость вызвана переполнением кучи в JavaScript-движке V8.

Проблеме присвоен высокий, но не критический, уровень опасности, т.е. обозначено, что уязвимость не позволяет обойти все уровни защиты браузера и её недостаточно чтобы выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Сама по себе уязвимость в Chrome не позволяет обойти sandbox-окружение и для полноценной атаки требуется применение ещё одной уязвимости в операционной системе.

Некоторые аналитики предполагают, что уязвимость применялась в эксплоите, используемом в раскрытой в конце января атаке ZINC на исследователей безопасности (в прошлом году в Twitter и различных социальных сетях был раскручен фиктивный исследователь, который вначале заработал себе положительную репутацию через публикацию обзоров и статей о новых уязвимостях, но при публикации очередной статьи применил эксплоит с 0-day уязвимостью, запускающий код в системе при клике на ссылке в Chrome для Windows).

Дополнительно можно отметить несколько появившихся на днях публикаций Google, связанных с безопасностью:

  • Отчёт о эксплоитах с 0-day уязвимостями, выявленных командой Project Zero в прошлом году. В статье приводится статистика, что 25% от изученных 0-day уязвимостей были напрямую связаны с ранее публично раскрытыми и исправленными уязвимостями, т.е. авторы 0-day эксплоитов находили новый вектор атаки из-за недостаточно полного или некачественного исправления (например, разработчики уязвимых программ часто устраняют лишь частный случай или просто создают видимость исправления, не докапываясь до корня проблемы). Подобных 0-day уязвимостей потенциально можно было избежать при более тщательном изучении и исправлении уязвимостей.
  • Отчёт о вознаграждениях, выплаченных Google исследователям безопасности за выявление уязвимостей. Всего в 2020 году было выплачено премий на 6.7 млн долларов, что на 280 тысяч долларов больше, чем в 2019 году и почти в два раза больше, чем в 2018 году. Всего было выплачено 662 премии. Размер самой большой премии составил 132 тысячи долларов. $1.74 млн был потрачен на выплаты, связанные с безопасностью платформы Android, $2.1 млн - Chrome, $270 тыс - Google Play и $400 тысяч на гранты исследователям.
  • Представлен фреймворк "Know, Prevent, Fix" для управления метаданным об устранении уязвимостей, контроля за исправлением, отправки уведомлений о новых уязвимостях, поддержания базы с информацией об уязвимостях, отслеживания привязки уязвимостей к зависимостям и анализа риска проявления уязвимости через зависимости.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Лог изменений в V8 помог создать эксплоит для неисправленной уязвимости в Chrome
  3. OpenNews: 0-day уязвимость в Chrome, выявленная через анализ изменений в движке V8
  4. OpenNews: Обновление Chrome 78.0.3904.108 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  6. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54534-chrome
Ключевые слова: chrome, 0-day, google
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  • 1.1, Леголас (ok), 10:43, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше хромодыр, что бы лиса вышла на первое место по доле на рынке, которое она заслуживает.
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 10:50, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не заслуживает. Им надо было выбросить полностью всё это кривое-тормозное-дырявое легаси и писать браузер с нуля на базе Servo.
     
     
  • 3.5, Леголас (ok), 11:12, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоей логике и Chrome/Chromium ничем не лучше. Вакантное место должен занять... Links!
     
  • 3.9, Ann (??), 12:46, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предварительно переписав Servo на C. Иначе получиться очень-кривое-тормозное-дырявое поделие.
     
  • 3.14, пох. (?), 13:49, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно!

    (обратите внимание, нубы: вот настоящий Фратал *правильно* говорит о своем любимом языке - в несовершенной форме - не "написать", а именно "писать браузер с нуля".)

    Занятия хватило бы на пяток поколений разработчиков, а там бы еще что-нибудь придумали...

     
  • 2.8, Посылатель нахер (?), 12:09, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1425650
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:53, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... По доле дыр?
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да она вроде и так на том самом месте... Которое заслуживает.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 13:49, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что она не на хрусте!
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:59, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в прошлом году в Twitter и различных социальных сетях был раскручен фиктивный исследователь, который вначале заработал себе положительную репутацию через публикацию обзоров и статей о новых уязвимостях, но при публикации очередной статьи применил эксплоит с 0-day уязвимостью, запускающий код в системе при клике на ссылке в Chrome для Windows

    Офигеть вообще, в таргетированных атаках против частных лиц без серьёзных грошей в кармане на 0-day эксплоиты не скупятся.

    Из этого можно сделать вывод, что внедрение бэкдоров/поиск уязвимостей и разработка эксплоитов стала намного дешевле.

    Китайцы GPT-3 применили для поиска и прототипирования?

     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 11:06, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google сама поощряет поиск.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:17, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ кроется в статье со статистикой по 0-day. При исправлении уязвимостей стали больше халтурить, прикрывают лишь внешнее проявление, а суть дыры остаётся. Они ещё не упомянули про утечки информации из багтрекеров, в прошлом году пару раз 0-day в Chrome всплывали из-за того, что патчи раньше времени в код утекали.
     
  • 2.16, пох. (?), 13:52, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Офигеть вообще, в таргетированных атаках против частных лиц без серьёзных грошей в кармане

    "дура не дура, а тридцатку в день - имею!"
    Частные лица, любители "новостей" о zero-day, знаешь ли, могут иметь на кармане не только грошики, но и сотню-другую тысчонку зомбомайнеров. Понятен, не все, лишь избранные - но и одной такой сеточки  китайцу хватит на чашку риса. Причем - цельнозолотую.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:19, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У леммингов гугла вообще отдельный мир - маленький, страшный и кругом дыры
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 12:56, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой ли! Маленький и огороженный это не к Гуглу. Он вертит всем вэбом как хочет.
    А кто-то сидит в своём загончике. Смирись, анон.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:35, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Генту что-то очень протухший Хромиум. А Puppeteer вообще 70 скачивает. Как страшно жить. Хорошо что у меня ФФ -- не нужно переживать из-за гугловских бэкдоров.
     
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