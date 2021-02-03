Обновление Chrome 88.0.4324.146 с устранением критической уязвимости

Опубликовано обновление браузера Chrome 88.0.4324.146 в котором устранена уязвимость, имеющая статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали об уязвимости (CVE-2021-21142) пока не раскрываются, известно только, что она вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти в реализации API Payments.

Кроме того, в новом выпуске устранено ещё 5 уязвимостей, из которых четырём присвоен высокий уровень опасности. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 52500 долларов США (одна премия $20000, вде премии $10000, по одной премии $7500 и $5000). Размер одного вознаграждения пока не определён.



