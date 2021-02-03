The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Chrome 88.0.4324.146 с устранением критической уязвимости

03.02.2021 11:01

Опубликовано обновление браузера Chrome 88.0.4324.146 в котором устранена уязвимость, имеющая статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали об уязвимости (CVE-2021-21142) пока не раскрываются, известно только, что она вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти в реализации API Payments.

Кроме того, в новом выпуске устранено ещё 5 уязвимостей, из которых четырём присвоен высокий уровень опасности. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 52500 долларов США (одна премия $20000, вде премии $10000, по одной премии $7500 и $5000). Размер одного вознаграждения пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 88
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 88
  4. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
  5. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  6. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54516-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 11:05, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого, отдельный API для вот этого самого... o_O
    Т.е. через https/html платить уже собираются претить? Надо их наказать.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:09, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас на каждый чих плодят API в JS... Так дойдём до BuyGreenDuckFromAmazonAPI.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:07, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всегда отключаю payments, xr gaypads, и всё остальное. Тысячу наименований. Что никогда не потребуется, абсолютно никогда.
     
     
  • 2.5, КО (?), 11:22, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Зато продолжаю пользоваться самым лучшим браузером!"
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:26, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линксом?
     
     
  • 4.11, chip7pragma (ok), 11:57, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +++
     
  • 3.10, гугель (?), 11:38, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто у тебя другие есть?!

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:08, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Chrome – проприетарный браузер же.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:06, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Chrome – проприетарный браузер же.

    Чувак проснулся. Хе-хе.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:15, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа, эти баги касаются движка хромиум или самого хрома? То есть, есть ли эти баги в браузерах типа Оперы, Вивальди, Эджа? Или это чисто Хромовские баги?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:58, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome = Chromium + доп.телеметрия + логотипы
    Вряд ли в новости описан баг телеметрии или логотипов.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется, обертки над хромиумом гораздо больше.
     

  • 1.6, КО (?), 11:24, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтоб зайти на багтрекер хромиума нужен аккаунт гугла...
    Продолжайте заглатывать, господа.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:11, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне только почитать... (с)
     

  • 1.7, ryoken (ok), 11:24, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> вде премии
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:38, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две.

    Перевожу с редакторского на русский, дорого. Первое демо бесплатно.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру