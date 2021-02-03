Обновление Chrome 88.0.4324.146 с устранением критической уязвимости

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|1.1, InuYasha (??), 11:05, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, отдельный API для вот этого самого... o_O
Т.е. через https/html платить уже собираются претить? Надо их наказать.
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|2.14, Аноним (14), 12:09, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас на каждый чих плодят API в JS... Так дойдём до BuyGreenDuckFromAmazonAPI.
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|1.2, Аноним (2), 11:07, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всегда отключаю payments, xr gaypads, и всё остальное. Тысячу наименований. Что никогда не потребуется, абсолютно никогда.
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|2.5, КО (?), 11:22, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Зато продолжаю пользоваться самым лучшим браузером!"
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|1.4, Аноним (4), 11:15, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа, эти баги касаются движка хромиум или самого хрома? То есть, есть ли эти баги в браузерах типа Оперы, Вивальди, Эджа? Или это чисто Хромовские баги?
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|2.12, Аноним (12), 11:58, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Chrome = Chromium + доп.телеметрия + логотипы
Вряд ли в новости описан баг телеметрии или логотипов.
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|1.6, КО (?), 11:24, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чтоб зайти на багтрекер хромиума нужен аккаунт гугла...
Продолжайте заглатывать, господа.
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|2.9, Аноним (9), 11:38, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Две.
Перевожу с редакторского на русский, дорого. Первое демо бесплатно.
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