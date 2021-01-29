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Выпуск Chrome OS 88

29.01.2021 11:51

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 88, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 88. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 88 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 88:

  • Добавлена возможность быстрого входа на сайты при помощи PIN-кода или отпечатка пальца, установленных для разблокировки текущего устройства. PIN или отпечаток пальца может применяться вместо привязанного к сайту пароля или как дополнительный признак при двухфакторной аутентификации на сайтах. Функциональность работает на сайтах, поддерживающих аутентификацию при помощи API WebAuthn (Web Authentication), позволяющем организовать подключение с использованием дополнительных методов аутентификации, таких как аппаратные токены или сенсоры отпечатков пальцев. При обнаружении поддержки сайтом WebAuthn браузер выдаст специальной уведомление о возможности применения PIN или отпечатка пальца. Например, WebAuthn поддерживается для входа на сайты Dropbox, GitHub и Okta.
  • Реализована возможность персонализации хранителя экрана. Через настройку "Personalization > Screen saver" можно организовать показ своих изображений во время блокировки экрана. Изображения могут показываться из альбомов в Google Photos или коллекций изображений. Во время блокировки экрана также можно включить вывод прогноза погоды и виджета управления воспроизведением музыки.
  • В приложении для работы с камерой изменено местоположение для сохранения фотографий и видео. Фотографии теперь сохраняются в подкаталоге "Camera", доступном в файловом менеджере в секции "My files". Ранее сохранённые фотографии и видео продолжат находиться в каталоге Downloads.
  • Улучшены возможности автокорректировки правописания. Интерфейс автокорректировки теперь наглядно подсвечивает внесённые исправления и даёт возможность откатить изменение. После исправления ошибки, слово теперь остаётся подчёркнутым. Управление включением автокорректировкой производится в секции настроек "Device > Keyboard > Change language and input settings > Input method > New > Auto-correction".
  • Улучшено переключение между виртуальными рабочими столами. Для быстрой смены рабочего стола теперь можно два или три раза коснуться ярлыка "Switch Desk" на сенсорном экране или нажать на клавиатуре "Search + [" или "Search + ]" для перехода к левому или правому виртуальному рабочему столу.
  • В лупе, используемой для увеличения отдельных областей на экране, добавлена возможность изменения фокуса при помощи клавиатуры (Ctrl + Alt + клавиши управления курсором).
  • Жесты управления с тачпада теперь согласуются с настойками обратной прокрутки (Reverse Scrolling).


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 88
  3. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 87
  5. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54485-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:58, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    у гугл с обоями должно быть всё в порядке
     
     
  • 2.16, Д.Попов (?), 12:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скукота понятие относительное© Д.Попов
     
     
  • 3.22, Леголас (ok), 12:56, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Господин Попов! Рады, очень рады. Расскажите, чем живёте. Слышал, что админите где-то, так оно?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > на ядре Linux, системном менеджере upstart

    Единственная верная ось!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:13, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для кого, рабов Гугеля?
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 12:14, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рабам поттеринга это не понять.
     
  • 3.29, Lex (??), 13:21, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для всех адептов анти-системдЭ
    Ну серьезно, многие скатились уже до того, что мерят "годность" только по ее наличию или отсутствию
     
     
  • 4.31, A.Stahl (ok), 13:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так проще: морда чёрная? Унтерменш, фу на тебя. Гражданин Украины? Фу! Системд? Фу!
    Видишь, как просто? Думать вообще не надо. Даже проще чем Библия.
     
  • 2.5, danonimous (?), 12:14, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора уже на OpenRC переходить.
     
  • 2.24, OnTheEdge (??), 13:05, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственная верная ось!

    свою ненаглядную гуглозондовую ось кушай сам

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:16, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть сейчас хромобуки по адекватным ценам в продаже? Покупал шесть лет назад свой старый Acer Chromebook c720 в _Ашане_ за 5 тыс рублей. Купил по-приколу, так как цена была смешная. Ноутбук превзошёл все ожидания и стал основным устройством жены. Сейчас время поддержки c720 истекло и жена просит новый, не соглашаясь ни на что другое.
     
     
  • 2.11, Аноньимъ (ok), 12:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зонд гугла ей мужа заменил...

    Если без шуток, платить хоть рубль за привилегию принять в себя зонды - безумство.

    Вот когда гугл сам доплачивать начнёт...

     
     
  • 3.14, Аноним (2), 12:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То ли дело для тебя зонд Поттеринга :) Несравненно длиннее, чем у гугла?
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:13, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.neverware.com/freedownload#home-edition-install
    и еще вот посмотри: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54278
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:25, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    маразм крепчал... а зонды становились толще.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собери себе chromium os.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто скачать https://www.neverware.com
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 12:37, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже другие зонды, нет от гугла.
     
  • 4.20, диванный эксперд (?), 12:54, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Neverware is now part of Google. Learn More >" (c)
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:30, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое главное присутствует жирная трансгендерная негритянка, всё остальное вторично.
     
     
  • 2.12, Аноньимъ (ok), 12:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну зачем вы обратили на это моё внимание. Дайте мне это развидеть.
     
     
  • 3.15, ыы (?), 12:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем она в шлепанцах... Наверное там жарко.. вон как все обвисло...
     
  • 2.21, Аноним (2), 12:56, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жирная трансгендерная негритянка

    А не является ли это оскорблением всех негров, ведь не все негры - жирные?

     
     
  • 3.25, ыы (?), 13:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вобщето вы оскорбляете идеал фигуры американской мечты...
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:46, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://imgur.com/OKB5DVk

    огонь фича,гугель теперь точно читать будет мои высеры на оппеннет.

     
     
  • 2.18, ыы (?), 12:50, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В резюме сможете написать: внештатный сотрудник гугла...по евразийскому региону
     
  • 2.26, Леголас (ok), 13:10, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крут, ничего не скажешь
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:23, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вставит тебе нужную рекламу. Например рекламу раста.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:52, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гугл смог сделать скринсейвер, который нельзя обойти нажатием кнопки на клавиатуре? Тот который десятки лет не смогли сделать разрабы линукса.
     
     
  • 2.23, Аноним (2), 12:58, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл - не редхат, всё таки.
     

  • 1.28, Аноним (30), 13:21, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный нормальный линукс.
     
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