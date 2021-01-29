Выпуск Chrome OS 88

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|3.22, Леголас (ok), 12:56, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Господин Попов! Рады, очень рады. Расскажите, чем живёте. Слышал, что админите где-то, так оно?
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|1.2, Аноним (2), 12:02, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на ядре Linux, системном менеджере upstart
Единственная верная ось!
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|3.29, Lex (??), 13:21, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для всех адептов анти-системдЭ
Ну серьезно, многие скатились уже до того, что мерят "годность" только по ее наличию или отсутствию
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|4.31, A.Stahl (ok), 13:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А так проще: морда чёрная? Унтерменш, фу на тебя. Гражданин Украины? Фу! Системд? Фу!
Видишь, как просто? Думать вообще не надо. Даже проще чем Библия.
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|1.6, Аноним (6), 12:16, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть сейчас хромобуки по адекватным ценам в продаже? Покупал шесть лет назад свой старый Acer Chromebook c720 в _Ашане_ за 5 тыс рублей. Купил по-приколу, так как цена была смешная. Ноутбук превзошёл все ожидания и стал основным устройством жены. Сейчас время поддержки c720 истекло и жена просит новый, не соглашаясь ни на что другое.
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|2.11, Аноньимъ (ok), 12:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зонд гугла ей мужа заменил...
Если без шуток, платить хоть рубль за привилегию принять в себя зонды - безумство.
Вот когда гугл сам доплачивать начнёт...
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|3.14, Аноним (2), 12:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То ли дело для тебя зонд Поттеринга :) Несравненно длиннее, чем у гугла?
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|1.9, Аноним (9), 12:30, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое главное присутствует жирная трансгендерная негритянка, всё остальное вторично.
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|3.15, ыы (?), 12:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем она в шлепанцах... Наверное там жарко.. вон как все обвисло...
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|2.21, Аноним (2), 12:56, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> жирная трансгендерная негритянка
А не является ли это оскорблением всех негров, ведь не все негры - жирные?
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|3.25, ыы (?), 13:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вобщето вы оскорбляете идеал фигуры американской мечты...
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|2.18, ыы (?), 12:50, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В резюме сможете написать: внештатный сотрудник гугла...по евразийскому региону
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|1.19, Аноним (19), 12:52, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугл смог сделать скринсейвер, который нельзя обойти нажатием кнопки на клавиатуре? Тот который десятки лет не смогли сделать разрабы линукса.
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