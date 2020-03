Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:54, 15/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Правда? > Премию получила Клариса Лима Боргес (Clarissa Lima Borges), инженер из Бразилии, принявшая участие в программе Outreachy и проявившая себя на поприще тестирования удобства работы с различными приложениями для GNOME. 3.5 , Ю.Т. ( ? ), 10:00, 15/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Правда?

Their contributions may have included things like: empowering the community by organizing local meetups, software development, becoming involved in the strategic or logistical planning of a project, working on documentation, or helping to make improvements in the environment to attract and keep contributors.

may have ещё не have

А узнать интересно, что именно. Сколько приложений стали ближе к человеку, сколько проектов наставлены на путь истинный, сколько встреч организовано, сколько тонн документации составлено, сколько свалок расчищено.

Её словами:

https://lborgesclarissa.wordpress.com/2019/03/04/final-internship-report/

Её доклад на GUADEC:

https://www.youtube.com/watch?v=YCYxjY80skU

Бла, бла, бла. "Отличный" вклад.

Ну вот. Строго говоря, это тривиальный результат, в большой мере принадлежащий также Джиму Холлу и Аллену Дэю. Значит, более угнетённых не нашлось, плюс она-то хоть работала, сделала дело.

Значит, более угнетённых не нашлось, плюс она-то хоть работала, сделала дело. Вам, конечно, спасибо за поиск и сообщение.

4.29 , Michael Shigorin ( ok ), 12:50, 15/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > We expressly invite Чё-то как-то недостаточно восторженно, как бы скурвившийся FSF не замочили чем-то не тем терминированными стрингами. > Anyone who faces under-representation, systemic bias,

> or discrimination in the technology industry of their country

> is invited to apply. А вот тут удивили: таки обратились к белым инженерам из тех же штатов.

5.36 , Аноним ( 36 ), 13:48, 15/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Положительная дискриминация не является дискриминацией.

Война — это мир.

Свобода — это рабство.

Незнание — сила.

3.34 , Owlet ( ? ), 13:27, 15/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тестировщики не люди? Или только женщины?