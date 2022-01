Разработчики Netfilter отстояли коллективное принятие решений при нарушении GPL

https://marc.info/?l=netfilter-devel&m=146887464512702

Date: 2016-07-18 20:43:55

Over many months, severe allegations have been brought forward against

the style of his license enforcement activities on parts of the

netfilter software he wrote. With respect to privacy, we will not

publicly disclose the content of those allegations.

осмотр 9-го класса у гинеколога. "он там кого-то енфорсил, но из уважения к приватности мы не скажем кого". тайно енфорсил, видимо, в секретном суде.

The netfilter project does not have first-hand evidence. But given the

consistent allegations from various trusted sources, and in the

absence of any response from Patrick, we feel it is neccessary to

suspend him until further notice.

какой-то блин улей аутизма.

не переключайтесь

https://opensource.com/article/17/8/patrick-mchardy-and-copyright-profiteering

это вообще уже плач ярославны. мы плохие несчастные, нас гнобит одно-единственное чмо и непросрачное германское правосудиэ.

серьезно? вы же всю планету покорили. все же за вас, даже редхат, даже ибэмэ, даже Астра Линукс. в чом дело, почему один gregkh и бедная девочка авторша фака должны все ето расхлебывать, м?