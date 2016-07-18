Разработчики Netfilter отстояли коллективное принятие решений при нарушении GPL

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|1.1, Аноним (-), 20:59, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> но продолжал наживаться на том, что его код находится в ядре Linux.
Он святой !
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|1.3, vdb (?), 21:00, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Молоток! А то что за ерунда — «незначительные нарушения». На полшишечки что ли не считатется?
И ядерщикам тоже показал, что надо было сразу писать GPLv2+, тогда бы сейчас проблем не было.
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|2.4, макпыф (ok), 21:01, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, он требовал у производителей смартфонов отправлять бумажные распечатки кода для автоматически доставляемых OTA-обновлений прошивок или трактовал выражение "эквивалентный доступ к коду" так, что серверы для кода должны обеспечивать скорость загрузки не ниже серверов для загрузки бинарных сборок.
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|1.6, Аноним (6), 21:15, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для противостояния подобной агрессии, которая подрывала репутацию Linux
т.е когда копирасты воруют свободный код - то это норма и судиться с ними можно годами. А когда кто то перебарщивает с трактовкой гпл - так сразу тапкой его. Какой то куколдизм получается. С такими разработчиками никаких врагов не надо
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|2.19, Ordu (ok), 22:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда копирасты воруют свободный код - то это норма и судиться с ними можно годами. А когда кто то перебарщивает с трактовкой гпл - так сразу тапкой его.
Не. Этот конфликт тоже несколько лет мариновали. И не факт, что теперь конфликт исчерпан, и не вспыхнет снова в ещё каком-нибудь суде.
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|1.7, 888 (?), 21:16, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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лозунг линукс сообщества: "всё для корпораций", корпорациям надо время же убрать код,("они же дети"). Закон? не, мы сообщество, как решим, так и будет.
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|1.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:22, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>многих лет дискредитировал свободное ПО
С помощью гпл-лицензии. Он делом доказал что лицензия — дрянь. Молодец.
>но продолжал наживаться на том, что его код находится в ядре Linux
Он имел на это право.
>и предъявляя нелепые условия
И на это имел право.
>выступила с инициативой адаптации для ядра правил GPLv3
А вот на это права нет. гплы не совместимы.
>в 2021 году добились заключения с МакХарди соглашения
Т.е. вынудили отказаться от своих прав.
>что надо было сразу писать GPLv2+
Бред собачий подписываться под лицензией, которая ещё не написана. Не согласны? Тогда опубликуйте пустой лист бумаги со своей подписью, куда можно дописать что угодно.
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|2.16, Урри (ok), 21:52, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня есть право на свободу перемещения. Я требую его соблюдения в плане каждый день ходить на работу через твою спальню (и твою жену, заодно - гулять так гулять).
Согласен? Или "право на свободу перемещения" - дрянь?
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|3.18, Минона (ok), 22:05, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты умом поехал?
Твои права кончаются там где начинаются его: право на защиту своей спальни и жены.
Так что из дробовика тебе в задницу, чтобы не посягал на чужое.
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|1.9, Генри Форд (?), 21:28, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раб должен писать код для корпораций бесплатно. Для него должно быть великим счастьем уже только то, что его писанину принял в ядро сам солнцеликий.
А деньги рабам не нужны.
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|1.10, Аноним (15), 21:28, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> который на протяжении многих лет дискредитировал свободное ПО и сообщество нападками на нарушителей GPLv2, напоминающими шантаж и предпринимаемыми с целью получения личного обогащения. ... нарушения со стороны компаний, использующих ядро Linux в своих продуктах, запрашивал большие суммы
Все правильно он делал! Так с буржуазией и надо! И как говорил классик: "Всё что плохо буржуа, хорошо пролетарию"
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|1.12, Аноним (12), 21:29, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Т.е. человек написал код под той лицензией, которая его устраивала. А теперь, решать за него будет нечто "Core Team", в которое он даже не входит и решать будет по каким-то правилам? Там эти корпорасты нарушающие лицензию в Core Team прорвались что ли?
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|1.14, Михрютка (ok), 21:38, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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сериал "клоуны", пятый сезон. скоро на нетфликсе.
https://marc.info/?l=netfilter-devel&m=146887464512702
Date: 2016-07-18 20:43:55
Over many months, severe allegations have been brought forward against
the style of his license enforcement activities on parts of the
netfilter software he wrote. With respect to privacy, we will not
publicly disclose the content of those allegations.
осмотр 9-го класса у гинеколога. "он там кого-то енфорсил, но из уважения к приватности мы не скажем кого". тайно енфорсил, видимо, в секретном суде.
The netfilter project does not have first-hand evidence. But given the
consistent allegations from various trusted sources, and in the
absence of any response from Patrick, we feel it is neccessary to
suspend him until further notice.
какой-то блин улей аутизма.
не переключайтесь
https://opensource.com/article/17/8/patrick-mchardy-and-copyright-profiteering
это вообще уже плач ярославны. мы плохие несчастные, нас гнобит одно-единственное чмо и непросрачное германское правосудиэ.
серьезно? вы же всю планету покорили. все же за вас, даже редхат, даже ибэмэ, даже Астра Линукс. в чом дело, почему один gregkh и бедная девочка авторша фака должны все ето расхлебывать, м?
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|1.17, Аноним (17), 22:02, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>МакХарди доводил требования GPLv2 до абсурда и за незначительные нарушения со стороны компаний, использующих ядро Linux в своих продуктах, запрашивал большие суммы, не давая времени на устранение нарушения и предъявляя нелепые условия.
а что не так чувак делал? Он в чем-то нарушил лицензию? Что значит большие суммы?
Он так оценил свою работу - не хотите не пользуйтесь. почему FSF можно предъявлять претензии за тот код что они даже не написали, а автору нельзя?
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