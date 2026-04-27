Bambu Lab добилась удаления альтернативного проекта для отправки команд на свои 3D-принтеры

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:15, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так копирастия работает, судя по заголовку, получается. Глупо не пользоваться тем, что работает. А то что в их стране клали с прибором на авторские права - выражаем озабоченность.

Впрочем, смешно, да.

3.4 , Аноним ( 4 ), 12:31, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Повышаем "уровень эскалации" до выражения "глубокой озабоченности".

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:42, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если бы только в копирастию. Есть тут один коллега, купил это чудо китайское. Оно там насквозь облачное/вендор-локнутое. Все идет через их облако, причем коннект к этому облаку почему-то вызвал серьезную озабоченность у сетевиков/безопастников, как только они его заметили. Ну это 3д-принтер, ну отвалится, ну сломает чего-нибудь, от зловредности когда наступит свой час. Так тут (в ЕС) практически все инверторы для солнечных панелей китайские, абсолютное большинство требует доступа в интернет в свое облако. Вроде начали шевелиться на самом верху, хотят китайские инверторы поприжать.

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нефиг потому что запчасти для военных Дронов печатать без разрешения товарища Си.

3.9 , Аноним ( 9 ), 13:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > насквозь облачное/вендор-локнутое Прям как продукты амазономикрософтогуглоэпплные :)

Несогласен - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:04, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так тут (в ЕС) практически все инверторы для солнечных панелей китайские, абсолютное большинство требует доступа в интернет в свое облако. Чо? Это в какой такой европе ты живешь? Неужели виктрон с фрониусом разорились?)) 4.18 , Аноним ( 5 ), 13:36, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я про мелочь пузатую, домашку, дачу, балкон и тд. Но и среди инверторов помощней полно китайцев - хуавей, гроватт, дейе и тд. С аккумуляторами еще хуже.

5.19 , Аноним ( 19 ), 13:43, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я про мелочь пузатую, домашку, дачу, балкон и тд. Ну... и?

Отключат кому-то балконную СЭ

Кто-то будет сидеть без эл-ва дома? Я очень сомневаюсь, что это может как-то повлиять на глобальном уровне. > Но и среди инверторов помощней полно китайцев - хуавей, гроватт, дейе и тд. Дея более популярна в более восточной "европе", ЕВПОЧЯ) > С аккумуляторами еще хуже. Это да. И с БМСками тоже.

С другой стороны если у бмски есть только блютус, то весьма сомнительно что она куда-то сможет вылезть.

6.23 , Аноним ( 5 ), 13:56, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, одновременное включение/выключение миллионов инверторов по почти киловатту неплохо так может раскачать сеть. По крайней мере, утверждается что такие эффекты локально уже заметны (и это оно еще само по себе, а не целенаправленно). А глобально может случиться блэкаут как в Испании. Не говоря уж о том, что там может быть и более зловредная функциональность заложена.

7.27 , Аноним ( 31 ), 14:02, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А глобально может случиться блэкаут как в Испании. Не Ну да, ну да... сами свою систему до ручки довели, а теперь если что, то виновные найдены - китайцы... ага... 7.35 , Аноним ( 35 ), 14:21, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > неплохо так может раскачать сеть Ок, раскачает.

Случился блекают, кукарачи сидят без света день-два.

Потом полиция добровольно-принудительно выкидывает вредоносные девайсы, пользователи остаются с носом. На серьезные СЭС это не повлияет.

Да, будет серьезный дискомфорт, но прям катастрофы не случится. > Не говоря уж о том, что там может быть и более зловредная функциональность заложена. Теоретически да.

Практически сомнительно, так как эти прошивки уже давно ковыряют.

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:51, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В КНР очень жёстко наказывают за нарушение копирайта. Но есть нюанс - за нарушение копирайта местных корпораций, а не каких-нибудь там лаовайных. Но эти бамбуковые щас доиграются. Нед, но до эффекта Стрейнзанд. До бойкота. Как-бы они забыли, что весь их рынок состоит как раз из тех, кому этот ход очень не понравится. Им придётся демпинговать ниже себестоимости, чтобы такое компенсировать.

3.8 , Аноним ( 10 ), 13:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Но эти бамбуковые щас доиграются. Нед, но до эффекта Стрейнзанд. До бойкота. Угу, уже бойкотировали, пару месяцев назад.

Что-то бамбуки не разорились. > Как-бы они забыли, что весь их рынок состоит как раз из тех, кто выпускает какой-то шлак) > кому этот ход очень не понравится. И? Ну не понравился и что произойдет?

Станут в очередь за кринжалити?

Будут покупаки квиди-чиди с визжащей амской?

Решат купить прушу за почти 5 кусков? > Им придётся демпинговать ниже себестоимости, чтобы такое компенсировать. Подскажи что мне приобрести, чтобы печатать детали с отдельным филаментом для поддержек?

Желательно инженерными пластиками и с термокамерой? 4.22 , Аноним ( 31 ), 13:54, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Желательно инженерными пластиками и с термокамерой? Да легко, но там еще дороже и опять таки всё закрытое...

4.36 , Аноним ( 36 ), 14:21, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кошерный 3д принтер не покупается, а делается самим.

5.39 , Аноним ( 39 ), 14:25, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из овна и палок?

А если мне нужно работать, а не прдолить запчасти? Собирать самому - путь гентушника.

В одно чатике, где собирают (весьма сложный) 3д-принтер народ по 2-3 года мается.

Там уже две новые версии вышли, в чел еще нарезает резьбу в профиле)

3.11 , Аноним ( 7 ), 13:04, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там наказывают любого кто нарушает бизнес более высокого чиновника. И копирайт или пост неправильный написал или лайк поставил не имеет значения.

3.37 , GG ( ok ), 14:22, 27/04/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.16 , Bob ( ?? ), 13:28, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо фонд СПО и чё там в ЕС есть - подрубить. Не сомневаюсь, что сами китайцы чёт гдет утащили и были бы сами виновны)

3.38 , GG ( ok ), 14:24, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фонд спо даже прусу не может привлечь к ответственности за грубые нарушения лицензии.

Куда им до китайцев тянуться.

