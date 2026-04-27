Bambu Lab добилась удаления альтернативного проекта для отправки команд на свои 3D-принтеры

|
|
|
|2.14, Аноним (14), 13:20, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
К сожалению выбора особо нет.
По крайней мере для dual-nozzle((
Это как предлагать вместо нормального телефона брать какой-то устаревший хлам типа Librem 5 или прдолиться и самому паять из деталик с алишки.
Получится овно, зато Щво60дьненько.
|
|
|
|
|
|4.30, Аноним (30), 14:05, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Выбор есть:
> Prusa3D: https://github.com/prusa3d
> Formlabs: https://github.com/formlabs
Софт это классно, а принтера есть)?
У пруши их Core One получился весьма спорным.
Решения типа "поставим два крутилятор, пусть дуют на стол снизу" это реально или инженерный фейл, или намеренное "не будем использовать проверенные решения". XL с "термокамерой-баяном" тоже.
Я с нетерпением ждал корку, но если честно она меня разочаровала(
Надеюсь INDX они смогут прикрутить без каких-то новых "нетакусьных" решений.
formlabs тоже - у них смола и пудра.
За дофига денег.
ps да я знаю что у пруши есть HT90, но блин 10к евро это очень дорого за камеру в 90 градусов.
|
|3.25, Аноним (25), 13:59, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Это как предлагать вместо нормального телефона брать какой-то устаревший хлам типа Librem 5
Такими темпами, скоро выбора не будет вообще - либо Librem 5, либо залоченный аппарат, не для полутора приложений.
|
|2.15, Bob (??), 13:26, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее надо $ поддерживать энтузиастов и пинать всякие конторы защиты СПО.
В крайнем случае - на Европейскую контору передать права, автор же по тихому работу продолжил бы.
|
|
|
|3.29, Аноним (31), 14:04, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Скорее надо $ поддерживать энтузиастов и пинать всякие конторы защиты СПО.
> В крайнем случае - на Европейскую контору передать права, автор же по
> тихому работу продолжил бы.
Ему уже предложили на рутрекер залить :)))
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:15, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так копирастия работает, судя по заголовку, получается. Глупо не пользоваться тем, что работает. А то что в их стране клали с прибором на авторские права - выражаем озабоченность.
Впрочем, смешно, да.
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 12:31, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Повышаем "уровень эскалации" до выражения "глубокой озабоченности".
|
|2.5, Аноним (5), 12:42, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если бы только в копирастию. Есть тут один коллега, купил это чудо китайское. Оно там насквозь облачное/вендор-локнутое. Все идет через их облако, причем коннект к этому облаку почему-то вызвал серьезную озабоченность у сетевиков/безопастников, как только они его заметили.
Ну это 3д-принтер, ну отвалится, ну сломает чего-нибудь, от зловредности когда наступит свой час. Так тут (в ЕС) практически все инверторы для солнечных панелей китайские, абсолютное большинство требует доступа в интернет в свое облако. Вроде начали шевелиться на самом верху, хотят китайские инверторы поприжать.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 13:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нефиг потому что запчасти для военных Дронов печатать без разрешения товарища Си.
|
|3.9, Аноним (9), 13:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> насквозь облачное/вендор-локнутое
Прям как продукты амазономикрософтогуглоэпплные :)
Несогласен - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!
|
|3.10, Аноним (10), 13:04, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так тут (в ЕС) практически все инверторы для солнечных панелей китайские, абсолютное большинство требует доступа в интернет в свое облако.
Чо? Это в какой такой европе ты живешь?
Неужели виктрон с фрониусом разорились?))
|
|
|
|4.18, Аноним (5), 13:36, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я про мелочь пузатую, домашку, дачу, балкон и тд. Но и среди инверторов помощней полно китайцев - хуавей, гроватт, дейе и тд. С аккумуляторами еще хуже.
|
|
|
|5.19, Аноним (19), 13:43, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я про мелочь пузатую, домашку, дачу, балкон и тд.
Ну... и?
Отключат кому-то балконную СЭ
Кто-то будет сидеть без эл-ва дома?
Я очень сомневаюсь, что это может как-то повлиять на глобальном уровне.
> Но и среди инверторов помощней полно китайцев - хуавей, гроватт, дейе и тд.
Дея более популярна в более восточной "европе", ЕВПОЧЯ)
> С аккумуляторами еще хуже.
Это да. И с БМСками тоже.
С другой стороны если у бмски есть только блютус, то весьма сомнительно что она куда-то сможет вылезть.
|
|6.23, Аноним (5), 13:56, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, одновременное включение/выключение миллионов инверторов по почти киловатту неплохо так может раскачать сеть. По крайней мере, утверждается что такие эффекты локально уже заметны (и это оно еще само по себе, а не целенаправленно). А глобально может случиться блэкаут как в Испании. Не говоря уж о том, что там может быть и более зловредная функциональность заложена.
|
|
|
|7.27, Аноним (31), 14:02, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А глобально может случиться блэкаут как в Испании. Не
Ну да, ну да... сами свою систему до ручки довели, а теперь если что, то виновные найдены - китайцы... ага...
|
|7.35, Аноним (35), 14:21, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> неплохо так может раскачать сеть
Ок, раскачает.
Случился блекают, кукарачи сидят без света день-два.
Потом полиция добровольно-принудительно выкидывает вредоносные девайсы, пользователи остаются с носом.
На серьезные СЭС это не повлияет.
Да, будет серьезный дискомфорт, но прям катастрофы не случится.
> Не говоря уж о том, что там может быть и более зловредная функциональность заложена.
Теоретически да.
Практически сомнительно, так как эти прошивки уже давно ковыряют.
|
|2.6, Аноним (6), 12:51, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В КНР очень жёстко наказывают за нарушение копирайта. Но есть нюанс - за нарушение копирайта местных корпораций, а не каких-нибудь там лаовайных. Но эти бамбуковые щас доиграются. Нед, но до эффекта Стрейнзанд. До бойкота. Как-бы они забыли, что весь их рынок состоит как раз из тех, кому этот ход очень не понравится. Им придётся демпинговать ниже себестоимости, чтобы такое компенсировать.
|
|
|
|3.8, Аноним (10), 13:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Но эти бамбуковые щас доиграются. Нед, но до эффекта Стрейнзанд. До бойкота.
Угу, уже бойкотировали, пару месяцев назад.
Что-то бамбуки не разорились.
> Как-бы они забыли, что весь их рынок состоит как раз из тех,
кто выпускает какой-то шлак)
> кому этот ход очень не понравится.
И? Ну не понравился и что произойдет?
Станут в очередь за кринжалити?
Будут покупаки квиди-чиди с визжащей амской?
Решат купить прушу за почти 5 кусков?
> Им придётся демпинговать ниже себестоимости, чтобы такое компенсировать.
Подскажи что мне приобрести, чтобы печатать детали с отдельным филаментом для поддержек?
Желательно инженерными пластиками и с термокамерой?
|
|
|
|4.22, Аноним (31), 13:54, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Желательно инженерными пластиками и с термокамерой?
Да легко, но там еще дороже и опять таки всё закрытое...
|
|
|
|5.39, Аноним (39), 14:25, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из овна и палок?
А если мне нужно работать, а не прдолить запчасти?
Собирать самому - путь гентушника.
В одно чатике, где собирают (весьма сложный) 3д-принтер народ по 2-3 года мается.
Там уже две новые версии вышли, в чел еще нарезает резьбу в профиле)
|
|3.11, Аноним (7), 13:04, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там наказывают любого кто нарушает бизнес более высокого чиновника. И копирайт или пост неправильный написал или лайк поставил не имеет значения.
|
|2.16, Bob (??), 13:28, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо фонд СПО и чё там в ЕС есть - подрубить. Не сомневаюсь, что сами китайцы чёт гдет утащили и были бы сами виновны)
|
|
|
|3.38, GG (ok), 14:24, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фонд спо даже прусу не может привлечь к ответственности за грубые нарушения лицензии.
Куда им до китайцев тянуться.
|
|1.12, Аноним (12), 13:07, 27/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Мда, копирастия во все поля.
Какие-то обырганы лезут корявками в прошику, лезут в закрытые исходники, да еще и огрызаются.
Таких надо сразу ставить на место, а то бы-ло слишком быстро борзеет.
Надеюсь аффтора посадят на нейротовый стержень по DMCA.
|
|1.13, clawcat (?), 13:13, 27/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А компания Bell Labs не хочет подать иск на этих бабуинолабов за явную отсылку к их бренду в коммерческих целях?
|
|1.21, Аноним (24), 13:52, 27/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На самом деле в мире opensource 3d-печати дела с китайскими компаниями обстоят намного хуже.
Пруша об этом говорил:
https://habr.com/ru/news/940664/
Так, что кто думает, что он экономит и покупает китайское оборудование стреляет себе же в ногу.
|
|
|
|2.26, Аноним (31), 14:00, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На самом деле в мире opensource 3d-печати дела с китайскими компаниями обстоят
> намного хуже.
> Пруша об этом говорил:
> https://habr.com/ru/news/940664/
Ну говорит и говорит.
Пруша сам закрывать наработки начал
А покупатель все равно голосует, как там, еной, франком, евром... за сабж...
Как домохозяйка которой в магазине выбирают винду, так как мак ей дорого.
РепРап проекты останутся, но для энтузиастов, коими 99% пользователей 3Д-принтеров явятся не будут...
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 14:17, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не смотря на добавление в восьмёрку функциональности, 3д печать никогда не станет массовой. Потому что очень капризная с одной стороны, громозкая - с другой, и и дорогая - с третьей. ради того, чтобы фигурики печатать так никто заморачиваться не будет, у меня ни одной печатной фигурки нет, как и вообще пластиковой. А корпуса обыватели не печатают, сломался блок питания - сразу в мусор, а не пилить клееный корпус лобзиком.
|
|
|
|2.32, Аноним (31), 14:09, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ваш любимый копилефт и AGPL никого не спас
а проприетарщина тебя спасла?
|
|
|
|3.33, Аноним (35), 14:16, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А она должна спасать?
Проприетарщинапросто работает.
Почти всё, что тебя окружает сделано в проприетарных кад системах: атвомобили, самолеты, дома, печатные платы и чипы в тсовем компе, телефоне и так далее.
СПО это, за редким исключением, "кривое косое, но бишплатно".
Что привелекает недучников и нuщуkов.
|
|
|
|4.41, GG (ok), 14:27, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не ври.
Очень многие дома сделаны во фрикаде.
Печатные платы не редко дизайнят кикадом.
А ещё блендером делают кино и игры.
|
|
|
|5.45, Аноним (45), 14:36, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Серьезные заявления требуют серьезных доказательств
|
|4.44, Аноним (44), 14:35, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно человека далёкого от кад систем и печатных плат. Ну и от 3д моделирования в целом.
|
|
|
|5.47, Аноним (45), 14:38, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О, какой классный наброс.
ИЧСХ вообще без единого пруфа.
Ну, давай, подскажи сколько массовых автомобилей было спроектировано в СПО кадах.
Сколько материнских плат для ноутов или компов было сделано в кикаде?
В чем делают аирбасы и боинги?
|
|2.40, mos (??), 14:26, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И не спасет. Вор Должен сидеть в тюрьме.
А в данном случае автор тот, кто украл код этой фирмы.
|
|
|
|3.46, Аноним (46), 14:37, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И не спасет. Вор Должен сидеть в тюрьме.
А где должен сидеть тот, кто распространяет клевету?
>А в данном случае автор тот, кто украл код этой фирмы.
Суда не было, автор решил выкинуть проблемный код, это не является признанием вины.
|
|
|
|4.49, mos (??), 14:47, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Суда не было" — это не аргумент, а отмазка.
Человек взял проприетарный код компании, декомпилировал его и выложил публично.
Когда его прижали угрозой иска — он сразу удалил репозиторий.
Это и есть признание, что он нарушил авторские права.
"Суда не было" не делает воровство законным.
Это просто значит, что вор сдался раньше, чем дело дошло до суда.
Так что да, он вор.
И пытается прикрыться юридической казуистикой те, кто это оправдывает.
Удачи дальше воровать код.
|
|
|
|5.53, Аноним (24), 14:53, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты хоть прочитай текст полностью, или ты юрист этой конторы, тогда показывай доказательную базу.
|
|2.43, Аноним (44), 14:29, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На суде бы выяснилось спас бы или нет, если бы автор пошёл. Впрочем, его тоже можно понять, ведь нервные клетки никто не вернёт.
|
|
|
|3.48, Аноним (48), 14:40, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть такая пословица - на воре шапка горит.
Как мозолеед начал Ж0ПЛь с воровства и перепродажи емакса, так его адепты продолжают.
Впрочем ничего удивительного (с)
|