Суд обязал компанию AVM выполнить условия LGPL

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющая юридическую защиту свободным проектам и отстаивающая необходимость соблюдения лицензии GPL, объявила об успешном завершении судебного разбирательства с компанией AVM, связанного с невыполнением условий лицензии LGPL в прошивках маршрутизаторов. Дело было открыто в немецком суде по иску Себастьяна Штека (Sebastian Steck), потребовавшего предоставить исходный код компонентов прошивки, распространяемых под лицензией LGPLv2.1, а также скриптов, используемых для их компиляции и установки.

Поводом для подачи иска стал отказ компании AVM предоставить полный исходный код библиотек, задействованных в прошивке беспроводного маршрутизатора AVM FRITZ!Box 4020. Как потребитель, купивший данное устройство, Себастьян запросил доступ к коду компонентов, основанных на открытых библиотеках uClibc, libblkid, libexif и libosip2, изначально распространяемых под лицензией LGPL и, среди прочего, применяемых в прошивке для организации ведения журнала передачи данных. В ответ компания AVM предоставила неполные исходные тексты, которые не могли быть скомпилированы и использованы в прошивке.

В досудебном порядке было предпринято несколько попыток убедить AVM выполнить условия лицензии LGPL, но компания отказалась предоставлять полный код. В июле 2023 года был подан судебный иск, который летом 2024 года был удовлетворён судом, так как ответчик не смог обосновать свой отказ выполнить условия LGPL. Две недели назад истёк срок подачи апелляции. Компания AVM не стала оспаривать решение, передала истцу код запрошенных компонентов прошивки и оплатила судебные издержки.

В суде компания AVM заявляла, что кода, предоставленного в ответ на первый запрос, достаточно для внесения изменений в оперативной памяти. Истец настаивал на том, что потребитель должен иметь возможность установки изменений на уровне прошивки, хранящейся во Flash-памяти. Суд встал на сторону истца и компания AVM предоставила информацию, необходимую для внесения изменений, сохраняемых после перезагрузки.



