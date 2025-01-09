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Суд обязал компанию AVM выполнить условия LGPL

09.01.2025 21:30

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющая юридическую защиту свободным проектам и отстаивающая необходимость соблюдения лицензии GPL, объявила об успешном завершении судебного разбирательства с компанией AVM, связанного с невыполнением условий лицензии LGPL в прошивках маршрутизаторов. Дело было открыто в немецком суде по иску Себастьяна Штека (Sebastian Steck), потребовавшего предоставить исходный код компонентов прошивки, распространяемых под лицензией LGPLv2.1, а также скриптов, используемых для их компиляции и установки.

Поводом для подачи иска стал отказ компании AVM предоставить полный исходный код библиотек, задействованных в прошивке беспроводного маршрутизатора AVM FRITZ!Box 4020. Как потребитель, купивший данное устройство, Себастьян запросил доступ к коду компонентов, основанных на открытых библиотеках uClibc, libblkid, libexif и libosip2, изначально распространяемых под лицензией LGPL и, среди прочего, применяемых в прошивке для организации ведения журнала передачи данных. В ответ компания AVM предоставила неполные исходные тексты, которые не могли быть скомпилированы и использованы в прошивке.

В досудебном порядке было предпринято несколько попыток убедить AVM выполнить условия лицензии LGPL, но компания отказалась предоставлять полный код. В июле 2023 года был подан судебный иск, который летом 2024 года был удовлетворён судом, так как ответчик не смог обосновать свой отказ выполнить условия LGPL. Две недели назад истёк срок подачи апелляции. Компания AVM не стала оспаривать решение, передала истцу код запрошенных компонентов прошивки и оплатила судебные издержки.

В суде компания AVM заявляла, что кода, предоставленного в ответ на первый запрос, достаточно для внесения изменений в оперативной памяти. Истец настаивал на том, что потребитель должен иметь возможность установки изменений на уровне прошивки, хранящейся во Flash-памяти. Суд встал на сторону истца и компания AVM предоставила информацию, необходимую для внесения изменений, сохраняемых после перезагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Решение суда о неправомерности удаления дополнительных условий к лицензии AGPL
  3. OpenNews: Итоги судебного разбирательства, связанного с проектом Neo4j и лицензией AGPL
  4. OpenNews: Против компании Vizio подан судебный иск с обвинением в нарушении лицензии GPL
  5. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  6. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62535-lgpl
Ключевые слова: lgpl, law, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:42, 09/01/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    немцы красавцы, респект
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:45, 09/01/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    А как наказываются компании, которые попались на нарушении копилефт лицензии и ни за что не будут выполнять её требования? Есть ли примеры хоть сколько-нибудь значимого наказания?
     
     
  • 2.5, зфс (?), 23:05, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За это не существует никаких наказаний и наказующего органа тоже.
    Только суды и их решения, для этого в суд должен кто-то обратиться покупатель, разработчик, другая компания или государство при условии что у них есть право что-то требовать.

    Аноним с опеннета не купивший у aml ничего и не оставлявший коммитов в используемые компоненты, не может ничего требовать у aml даже в суде.

     

  • 1.4, Аноним (-), 23:05, 09/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    FRITZ!Box 4020
    RAM: 128 MB
    S-Flash: 16 MB
    Гигабитных портов нет.
    boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box_4020

    На данный момент никому не нужный хлам. Не уверен что в его 16 MB влезет хотя какая-то нормальная прошивка.

    Зато великая победа)))

     
     
  • 2.6, зфс (?), 23:08, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний owrt руками можно собрать даже в 4мб флеша. Официальные образы стартуют от 16Мб, сборки без luci от 8.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:14, 09/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Mikrotik, ты следующий!
     
  • 1.8, Аноним (-), 23:21, 09/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь это будет уроком для бизнеса.
    И они прекратят нарушать GPL.
    И использовать ее.

    И начнут переписывать библиотеки на другие языки, например на rust под правильной и свободной лицензией.
    Благо это относительно простой способ смены лицензии.

     

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