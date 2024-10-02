Компания Nintendo добилась прекращения разработки эмулятора Ryujinx

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|2.7, Аноним (7), 08:10, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это уже больше похоже на плевок из могилы. У конторы никаких шансов вернуть хоть какие-то позиции на рынке консолей. Пока выживают за счёт старых имён, но и этот ресурс заканчивается.
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|3.9, Аноним (9), 08:30, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> У конторы никаких шансов вернуть хоть какие-то позиции на рынке консолей.
по данным легкого гуглежа, нинтендо свич продался в количестве ~140 млн штук
по данным того же легкого гуглежа, пс4 продалась ~115 млн штук
и продались они не просто для того, чтобы пользователи их могли купить и на полку положить
пользователи на ней игры пускали, заоблачные цены которых на свиче обусловлены в том числе и комиссией, идущей в карман нинки
так что утверждение о плохом положении нинки на рынке консолей требует как минимум пруфов, свитч - лучшая консоль прошлого поколения с точки зрения продаж этих самых консолей
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|4.12, Аноним (12), 08:50, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Свитч это не консоль, а просто очередная (крайне некачественно собранная) реинкарнация Геймбоя, в которую можно играть только в Марио и прочий шлак. В том то и фишка, что стригут бабки с лохов, которые вспоминают своё радужное детство, привлекая их знакомыми "тайтлами".
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|6.18, Аноним (12), 09:01, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это да, только вот немного попахивает колбасой или сосисками, пролежавшими в холодильнике полгода. Вроде бы ещё не гнилое, но кушать уже не хочется.
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|5.16, Аноним (9), 08:56, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можешь называть свич как хочешь - мусор, геймбой 2, пускалка маревы, доска для шлакогейминга - это все не важно
утверждение в исходном комментарии выглядит так
>> У конторы никаких шансов вернуть хоть какие-то позиции на рынке консолей.
и суть - на свиче пускают хоть и шлаковые (опять же, по твоему утверждению), но игры, это игровая платформа, и люди ее покупают охотнее пс4, она лучше пс4 по этому параметру
логично предположить, что и игор под нее продается больше, чем под пс4, в штуках, ну или опровергни пруфами этот факт, покажи, что нинка не имеет значения на рынке консолей через этот аргумент
> В том то и фишка, что стригут бабки с лохов
вот именно - стригут бабки, и по крупному, что делает нинку крупным игроком на рынке консолей
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|6.20, Аноним (12), 09:05, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потребительские качества Свитча крайне хреновые, почитайте отзывы реальных юзеров. Выглядит как последний кидок компании, которая собирается срубить бабла перед окончательным уходом в небытие.
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|7.23, Аноним (9), 09:16, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Потребительские качества Свитча крайне хреновые, почитайте отзывы реальных юзеров
где?
еще раз - свич продался лучше всех других консолей прошлого поколения
единственный способ показать, что у свича проблемы - найти каким нибудь образом продажи игр на свиче, которые должны быть провальными
если этого нет, то у нинки на рынке консолей все хорошо
> Выглядит как последний кидок компании, которая собирается срубить бабла перед окончательным уходом в небытие.
нет
ну или пруфы пожалуйста
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|1.4, Аноним (-), 07:52, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, на сколько процентов уменьшится количество их пользователей? Или может быть увеличется?!?!?
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|2.10, Аноним (10), 08:33, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, на сколько процентов уменьшится количество их пользователей? Или может быть увеличется?!?!?
Их это не сильно волнует.
В бизнесе часто начинают "доить хвосты".
Когда владелец, новый (чаще) или старый (реже) хочет выжать побольше денег здесь и сейчас. Что будет через пару-тройку лет - не важно.
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|2.34, Аноним (34), 10:31, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, на сколько процентов уменьшится количество их пользователей? Или может быть увеличется?!?!?
В пределах статистической погрешности, ибо в эмуляторах актуальных консолей смысла для конечного пользователя около нуля.
Вот эмули старых и неподдерживаемых консолей - это другое дело.
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|1.8, Аноним (8), 08:15, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Додиез и производительность? Почему у меня сомнения? Впрочем, свитч совсем слабый, может, и работало, вопрос в эффективности. А что до соглашения, то основателя на мороз и можно дальше работать. Многие тупо боятся cease and desist от нинтенды (и вполне обоснованно).
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|2.24, Илья (??), 09:27, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему у меня сомнения?
Потому что ты ничего не знаешь про устройство дотнета, очевидно же.
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|3.26, Аноним (8), 09:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я прекрасно знаю его устройство, но я вижу результаты за 20+ лет.
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|1.13, Аноним (14), 08:52, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну вот Нинтендо использует на приставках FreBSD и сама же прессует опенсорс. Плюет в колодец, а колодец и рад.
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|1.25, Аноним (25), 09:36, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>github.com
Ждём, когда тупые б^W^W уважаемые разработчики поймут, что если и выкладывать эмулятор нинтенды, то на нормальном кодохостинге, а не в инстаграме для любителей докера и питона.
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|1.30, Аноним (30), 10:07, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скоро будет версия Fheroes 8.6.2.7.3.25. Обязательно появится новость. В это и играйте.
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|1.31, Аноним (34), 10:24, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> не ясно, что вынудило разработчика согласиться на условия Nintendo - угрозы судебного преследования, финансовое стимулирование или [...]
Так судебное преследование и финансовое стимулирование в том случае одно и то же. Чел финансово простимулировался, представив, сколько тех самых финансов он спустит на судебные тяжбы с Нинтендо.
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