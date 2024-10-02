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Компания Nintendo добилась прекращения разработки эмулятора Ryujinx

02.10.2024 07:13

В ходе борьбы с эмуляторами Nintendo Switch компания Nintendo добилась закрытия проекта Ryujinx, репозиторий которого вчера был удалён (копия) основным разработчиком. Судя по пояснению, опубликованному одним из активных участников проекта, Nintendo достигла соглашения с основателем Ryujinx, предусматривающее прекращение дальнейшей работы над эмулятором. Детали соглашения не разглашаются, поэтому пока не ясно, что вынудило разработчика согласиться на условия Nintendo - угрозы судебного преследования, финансовое стимулирование или какие-то иные доводы.

Проект Ryujinx развивался с 2017 года и в отличие от других эмуляторов Nintendo Switch был написан с нуля на языке C#. Ключевой целью проекта были заявлены высокая производительность, точность эмуляции и удобный пользовательский интерфейс. Поддерживалась эмуляция CPU ARMv8 и GPU Maxwell, игровые контроллеры, звук, управление загрузкой контента через GUI. Код распространялся под лицензией MIT. Работа эмулятора была протестирована на 4300 играх, из которых в 3550 можно было успешно играть, в 550 наблюдались проблемы в игровом процессе, а 200 не запускались.

Ранее деятельность компании Nintendo уже привела к закрытию или удалению из каталогов эмуляторов Yuzu, Suyu, Skyline Switch и Dolphin. Кроме того, компания добилась блокировки около 8500 репозиториев с форками эмулятора Yuzu. Борьба с эмуляторами обусловлена недовольством Nintendo возможностью их использования для обхода методов технической защиты, а также потворством незаконному распространению игр и нарушению условий использования. Несмотря на то, что ответственность за извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования разрешают запуск игр исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

Дополнительно можно отметить начало преследования YouTube-каналов, создающих видео с запуском игр в эмуляторах игровых консолей Nintendo. Например, на днях после отправки компанией Nintendo жалобы о нарушении авторских прав был удалён видеоролик с YouTube-канала RetroGameCorps, демонстрирующий запуск игры в эмуляторе приставки Wii U, продажи которой были прекращены в 2019 году. Автор канала RetroGameCorps рассматривает возможность обжалования YouTube-страйка, но опасается противостояния с многомиллиардной корпорацией и эскалации конфликта до судебного иска. По мнению автора ролика его видео подпадает под категорию добросовестного использования, так как оно опубликовано для образовательных целей и затрагивает продукт, уже давно выведенный с рынка.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Разработчики Yuzu согласились закрыть проект и выплатить Nintendo компенсацию в 2.4 млн долларов
  3. OpenNews: GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu
  4. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
  5. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
  6. OpenNews: Компания Nintendo добилась блокировки 8535 репозиториев с форками эмулятора Yuzu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61969-nintendo
Ключевые слова: nintendo, ryujinx, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:43, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы Нинтендо, убили очередной шедевр
     
     
  • 2.2, Walker (??), 07:46, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофиг.
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:10, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это уже больше похоже на плевок из могилы. У конторы никаких шансов вернуть хоть какие-то позиции на рынке консолей. Пока выживают за счёт старых имён, но и этот ресурс заканчивается.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 08:30, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > У конторы никаких шансов вернуть хоть какие-то позиции на рынке консолей.

    по данным легкого гуглежа, нинтендо свич продался в количестве ~140 млн штук

    по данным того же легкого гуглежа, пс4 продалась ~115 млн штук

    и продались они не просто для того, чтобы пользователи их могли купить и на полку положить

    пользователи на ней игры пускали, заоблачные цены которых на свиче обусловлены в том числе и комиссией, идущей в карман нинки

    так что утверждение о плохом положении нинки на рынке консолей требует как минимум пруфов, свитч - лучшая консоль прошлого поколения с точки зрения продаж этих самых консолей

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 08:50, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Свитч это не консоль, а просто очередная (крайне некачественно собранная) реинкарнация Геймбоя, в которую можно играть только в Марио и прочий шлак. В том то и фишка, что стригут бабки с лохов, которые вспоминают своё радужное детство, привлекая их знакомыми "тайтлами".
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 08:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же хорошо для Нинтендо.
     
     
  • 6.18, Аноним (12), 09:01, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да, только вот немного попахивает колбасой или сосисками, пролежавшими в холодильнике полгода. Вроде бы ещё не гнилое, но кушать уже не хочется.
     
     
  • 7.29, Аноним (14), 09:44, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если со скидкой нормально заходит. И выходит.
     
  • 5.16, Аноним (9), 08:56, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь называть свич как хочешь - мусор, геймбой 2, пускалка маревы, доска для шлакогейминга - это все не важно

    утверждение в исходном комментарии выглядит так

    >> У конторы никаких шансов вернуть хоть какие-то позиции на рынке консолей.

    и суть - на свиче пускают хоть и шлаковые (опять же, по твоему утверждению), но игры, это игровая платформа, и люди ее покупают охотнее пс4, она лучше пс4 по этому параметру

    логично предположить, что и игор под нее продается больше, чем под пс4, в штуках, ну или опровергни пруфами этот факт, покажи, что нинка не имеет значения на рынке консолей через этот аргумент

    > В том то и фишка, что стригут бабки с лохов

    вот именно - стригут бабки, и по крупному, что делает нинку крупным игроком на рынке консолей

     
     
  • 6.20, Аноним (12), 09:05, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потребительские качества Свитча крайне хреновые, почитайте отзывы реальных юзеров. Выглядит как последний кидок компании, которая собирается срубить бабла перед окончательным уходом в небытие.
     
     
  • 7.23, Аноним (9), 09:16, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Потребительские качества Свитча крайне хреновые, почитайте отзывы реальных юзеров

    где?

    еще раз - свич продался лучше всех других консолей прошлого поколения

    единственный способ показать, что у свича проблемы - найти каким нибудь образом продажи игр на свиче, которые должны быть провальными

    если этого нет, то у нинки на рынке консолей все хорошо

    > Выглядит как последний кидок компании, которая собирается срубить бабла перед окончательным уходом в небытие.

    нет

    ну или пруфы пожалуйста

     

  • 1.4, Аноним (-), 07:52, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, на сколько процентов уменьшится количество их пользователей? Или может быть увеличется?!?!?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:33, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, на сколько процентов уменьшится количество их пользователей? Или может быть увеличется?!?!?

    Их это не сильно волнует.

    В бизнесе часто начинают "доить хвосты".

    Когда владелец, новый (чаще) или старый (реже) хочет выжать побольше денег здесь и сейчас. Что будет через пару-тройку лет - не важно.

     
  • 2.34, Аноним (34), 10:31, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, на сколько процентов уменьшится количество их пользователей? Или может быть увеличется?!?!?

    В пределах статистической погрешности, ибо в эмуляторах актуальных консолей смысла для конечного пользователя около нуля.

    Вот эмули старых и неподдерживаемых консолей - это другое дело.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:04, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любой движ - хорошая реклама.
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:15, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Додиез и производительность? Почему у меня сомнения? Впрочем, свитч совсем слабый, может, и работало, вопрос в эффективности. А что до соглашения, то основателя на мороз и можно дальше работать. Многие тупо боятся cease and desist от нинтенды (и вполне обоснованно).
     
     
  • 2.24, Илья (??), 09:27, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему у меня сомнения?

    Потому что ты ничего не знаешь про устройство дотнета, очевидно же.

     
     
  • 3.26, Аноним (8), 09:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прекрасно знаю его устройство, но я вижу результаты за 20+ лет.
     

  • 1.13, Аноним (14), 08:52, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну вот Нинтендо использует на приставках FreBSD и сама же прессует опенсорс. Плюет в колодец, а колодец и рад.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:04, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава пермессивным лицензиям! Внезапно.
     

  • 1.17, Аноним (19), 08:59, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите разработчикам, что есть даркнет.
     
     
  • 2.27, Аноним (14), 09:43, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самому туда выложить что мешает?
     

  • 1.21, Аноним (21), 09:09, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ух эта нинтенда, запрещает, понимаешь ли, опенсорс
     
  • 1.25, Аноним (25), 09:36, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >github.com

    Ждём, когда тупые б^W^W уважаемые разработчики поймут, что если и выкладывать эмулятор нинтенды, то на нормальном кодохостинге, а не в инстаграме для любителей докера и питона.

     
  • 1.30, Аноним (30), 10:07, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро будет версия Fheroes 8.6.2.7.3.25. Обязательно появится новость. В это и играйте.
     
  • 1.31, Аноним (34), 10:24, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не ясно, что вынудило разработчика согласиться на условия Nintendo - угрозы судебного преследования, финансовое стимулирование или [...]

    Так судебное преследование и финансовое стимулирование в том случае одно и то же. Чел финансово простимулировался, представив, сколько тех самых финансов он спустит на судебные тяжбы с Нинтендо.

     
  • 1.32, Афроним (?), 10:28, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы Денуву запретили.
     
  • 1.35, myster (ok), 10:39, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну форкнуть скорей всего все-равно успели
    https://github.com/Ryujinx/Ryujinx (удален)

    Может кто-нибудь продолжит

     

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