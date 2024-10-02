Компания Nintendo добилась прекращения разработки эмулятора Ryujinx

В ходе борьбы с эмуляторами Nintendo Switch компания Nintendo добилась закрытия проекта Ryujinx, репозиторий которого вчера был удалён (копия) основным разработчиком. Судя по пояснению, опубликованному одним из активных участников проекта, Nintendo достигла соглашения с основателем Ryujinx, предусматривающее прекращение дальнейшей работы над эмулятором. Детали соглашения не разглашаются, поэтому пока не ясно, что вынудило разработчика согласиться на условия Nintendo - угрозы судебного преследования, финансовое стимулирование или какие-то иные доводы. Проект Ryujinx развивался с 2017 года и в отличие от других эмуляторов Nintendo Switch был написан с нуля на языке C#. Ключевой целью проекта были заявлены высокая производительность, точность эмуляции и удобный пользовательский интерфейс. Поддерживалась эмуляция CPU ARMv8 и GPU Maxwell, игровые контроллеры, звук, управление загрузкой контента через GUI. Код распространялся под лицензией MIT. Работа эмулятора была протестирована на 4300 играх, из которых в 3550 можно было успешно играть, в 550 наблюдались проблемы в игровом процессе, а 200 не запускались. Ранее деятельность компании Nintendo уже привела к закрытию или удалению из каталогов эмуляторов Yuzu, Suyu, Skyline Switch и Dolphin. Кроме того, компания добилась блокировки около 8500 репозиториев с форками эмулятора Yuzu. Борьба с эмуляторами обусловлена недовольством Nintendo возможностью их использования для обхода методов технической защиты, а также потворством незаконному распространению игр и нарушению условий использования. Несмотря на то, что ответственность за извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты. В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования разрешают запуск игр исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств. Дополнительно можно отметить начало преследования YouTube-каналов, создающих видео с запуском игр в эмуляторах игровых консолей Nintendo. Например, на днях после отправки компанией Nintendo жалобы о нарушении авторских прав был удалён видеоролик с YouTube-канала RetroGameCorps, демонстрирующий запуск игры в эмуляторе приставки Wii U, продажи которой были прекращены в 2019 году. Автор канала RetroGameCorps рассматривает возможность обжалования YouTube-страйка, но опасается противостояния с многомиллиардной корпорацией и эскалации конфликта до судебного иска. По мнению автора ролика его видео подпадает под категорию добросовестного использования, так как оно опубликовано для образовательных целей и затрагивает продукт, уже давно выведенный с рынка.



