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Компания Nintendo добилась блокировки 8535 репозиториев с форками эмулятора Yuzu

04.05.2024 10:19

Компания Nintendo отправила в GitHub требование о блокировке 8535 репозиториев с форками эмулятора Yuzu. Требование отправлено на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Проекты обвиняются в обходе технологий защиты, применяемых в приставках Nintendo Switch. В настоящее время GitHub уже выполнил требования Nintendo и заблокировал репозитории с форками Yuzu.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования разрешают запуск игр исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

Утверждается, что эмулятор Yuzu и ответвлённые от него репозитории нарушают права Nintendo, так как специально созданы для обхода методов технической защиты и используют в процессе работы незаконно полученные копии криптографических ключей для расшифровки игр и прошивок. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты, даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии (в условиях использования запрещено создание копий для запуска на других платформах).

Эмулятор Yuzu преподносился компанией Nintendo как инструмент для превращения персональных компьютеров в средство для массового нарушения интеллектуальной собственности. В своё время авторы эмулятора Yuzu имели неосторожность публично упоминать о том, что большинство пользователей эмулятора используют пиратские ключи, на сайте Yuzu имелись инструкции по извлечению ключей и говорилось о необходимости переноса некоторых файлов со взломанной приставки, что использовалось Nintendo как повод для обвинения проекта в потворстве пиратству и несанкционированному копированию игр. После подачи судебного иска разработчики Yuzu согласились на мировое соглашение, подразумевающее закрытие проекта и выплату Nintendo компенсации в 2.4 млн долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Andro...)
  2. OpenNews: GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu
  3. OpenNews: Разработчики Yuzu согласились закрыть проект и выплатить Nintendo компенсацию в 2.4 млн долларов
  4. OpenNews: Компания Nintendo подала в суд иск против разработчиков эмулятора Yuzu
  5. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
  6. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61115-nintendo
Ключевые слова: nintendo, yuzu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:37, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Молодцы, вот это значит верховенство закона, вот это значит защита интеллектуальной собственности. Инженеры нинтендо благодарны своему руководству.

    А вот это "..имел неосторожность" вообще убило - на воре и шапка горит.

     
     
  • 2.22, КО (?), 13:45, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Молодцы, вот это значит верховенство закона, вот это значит защита интеллектуальной собственности. Инженеры нинтендо благодарны своему руководству.

    А вот это "..имел неосторожность" вообще убило - на воре и шапка горит.

    Я твой комментарий украл, звони в полицию давай

     
  • 2.33, Аноним (-), 15:11, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Инженеры нинтендо благодарны своему руководству.

    И вот чему спрашивается инженер нинтенды должен радоваться? В японии вообще система найма больше всего напоминает корпоративное рабство с сюзереном.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:41, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_Nintendo_Switch_video_games
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:06, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весьма иронично в этом списке на последнем месте видеть игру с названием "Симулятор вора".
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:44, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну не одним Гитхабом едины же
    https://git.suyu.dev/suyu/suyu
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:06, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, мне вчера уже насовали. вы там сами-сами как-нибудь.
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:14, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю. Запускать некогда и неначем, но пусть будет. Много не весит.
     

  • 1.4, Banned (?), 12:48, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Более восимитысячзлаз дропнули. Воо,не прет у свободных программистов. На Ру гит какой-нибудь форкать надо. Джапан кажется недружественная страна,а может быть и ошибаюсь.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:55, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не волнуйтесь, в россии за какой-нибудь 1С тоже прилететь может.
     
     
  • 3.11, Banned (?), 13:06, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкунули что ли?Вау,а можно посмотреть?
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:12, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Ру гит какой-нибудь форкать надо

    От русских надо держаться подальше.

    >Джапан кажется недружественная страна,а может быть и ошибаюсь.

    Нихон-го.

     
  • 2.42, Аноним (42), 16:59, 04/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:53, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Удивительно, как Нинтенда до сих пор не загнулась. Коррупция творит чудеса. Но, что ещё более удивительно, это как столько доверчивых обывателей ведётся и продолжает вестись на рекламу.
     
     
  • 2.8, Bottle (?), 12:58, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Большая "Н" связана с якудза, т.е. это прибежище мафии для отмывания денег. Естественно никто не даст им загнуться.
     
     
  • 3.14, Banned (?), 13:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Эта Н в свое время сказала - выводите денюшку сколько хотите,но треть от этой суммы остется в Джапании. Всем бы такую коррупцию.
     
  • 2.16, Аноним (2), 13:16, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Удивительно

    А почему должна ?
    https://habr.com/ru/news/791690/

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:29, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все считают что из-за блокировок всяких васянов Нинтенда должна бы схлопнуться. Наличие сотен IP, собственной консоли и миллиардный поток денег мало кого волнует на этот счет.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:31, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем понятно из вашего коммента, почему она должна была загнуться.
     
     
  • 3.23, Аноним (5), 13:46, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Объективно провальные консоли на дефективном доисторическом железе, отсутствие игр (Зельда и Марио в стотысячный раз это не серьёзно), жутко анальный контроль с региональными блокировками, наиболее мерзкие и унизительные условия для разработчиков по сравнению с конкурентами. Регулярное преследование всех подряд в судах. Это из того что приходит на ум первым. Много маркетинга, да.
     
     
  • 4.25, Аноним (2), 13:54, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории.
     
     
  • 5.28, Аноним (5), 14:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории.

    Именно. А Китай, как обычно, посчитали? У них там свои эээ локальные особенности.

     
  • 4.30, Аноним (18), 14:27, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Nintendo Switch
    > Продано штук 139,36 млн (на декабрь 2023 года)
    > Объективно провальные

    То ли дело Steam Deck на передовом железе, продажи которого даже раскрывать стыдятся!


    > Регулярное преследование всех подряд в судах.

    Это как раз один из способов не загнуться.

     

  • 1.7, Bottle (?), 12:56, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Единственный базированный момент с Nintendo - это когда они требуют удалять все ворованные ассеты для такой помойки как Garry's mod. А в остальном - это контора п... нехороших людей.
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 13:04, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так много корпораций п... вокруг!

    Кто же корпорация солнышек?

     
  • 2.15, Аноним (12), 13:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое, докапываться до мододелов. Yuzu-то зарабатывали на этом.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:35, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите, а GitFlic тоже DMCA подчиняется?
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:42, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    каким нужно быть гением, чтобы хостить это на github'e
     
  • 1.21, Евгений (??), 13:44, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где можно сделать Форк?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здесь https://suyu.dev/
     

  • 1.24, 12yoexpert (ok), 13:52, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    есть на веб-архиве
    https://web.archive.org/web/20240303155722/https://github.com/yuzu-emu/yuzu
    игры на рутрекере, как всегда
     
     
  • 2.29, Аноним (31), 14:27, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реинкарнация yuzu - suyu лежит на собственном сайте, никто его не убирал. Новость ни о чём.
     

  • 1.26, 12yoexpert (ok), 13:57, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    даже из AUR пакет удалили
    https://aur.archlinux.org/packages/yuzu-git
     
     
  • 2.32, maidenless (?), 14:54, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угадай почему. Аур качает исходники из гитхаба.
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:00, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да работали ребята с толком с расстановкой... вот только все зеркала так и не забанили... да и толку то релизы лежат у пиратов бери не хочу.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 17:05, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем банить все зеркала?
    Наказать всех кто любит ездить под 200км невозможно.
    В магазине любителей выносить сырок в рукаве тоже всех поймать нельзя.
    Достаточно уменьшить их кол-во до приемлемого уровня.

    Например чтобы самые распространненные поисковики не выдавали результаты пиратов.
    Зато выдавали новости "ребята пиратили игры нинтенды и попали на 2.5 ляма баксов".
    Раз в годик какого-то очередного коуна, додумавшегосяприехать в штаты, судить и назначать штраф по ДМЦА.

    В итоге кол-во пиратов снизится.

     

  • 1.35, Линк (?), 15:53, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно. Какая может быть Зельда или Марио, если вы не облизывали картридж.
     
  • 1.36, хрю (?), 15:56, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё я могу сказать - упорные, эту бы упорность да в созидательное русло ... :D :D :D
     
  • 1.38, Bob (??), 16:10, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему сразу в ТОР не пилить на своей репе? Не первое и не последнее удаление "спорного" кода.
     
  • 1.41, manefesto (??), 16:37, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушел качать
     

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