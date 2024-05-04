Компания Nintendo добилась блокировки 8535 репозиториев с форками эмулятора Yuzu

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|1.1, Аноним (1), 12:37, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Молодцы, вот это значит верховенство закона, вот это значит защита интеллектуальной собственности. Инженеры нинтендо благодарны своему руководству.
А вот это "..имел неосторожность" вообще убило - на воре и шапка горит.
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|2.22, КО (?), 13:45, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Молодцы, вот это значит верховенство закона, вот это значит защита интеллектуальной собственности. Инженеры нинтендо благодарны своему руководству.
А вот это "..имел неосторожность" вообще убило - на воре и шапка горит.
Я твой комментарий украл, звони в полицию давай
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|2.33, Аноним (-), 15:11, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Инженеры нинтендо благодарны своему руководству.
И вот чему спрашивается инженер нинтенды должен радоваться? В японии вообще система найма больше всего напоминает корпоративное рабство с сюзереном.
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|2.12, Аноним (12), 13:06, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весьма иронично в этом списке на последнем месте видеть игру с названием "Симулятор вора".
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|2.39, Аноним (39), 16:14, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Благодарю. Запускать некогда и неначем, но пусть будет. Много не весит.
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|1.4, Banned (?), 12:48, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Более восимитысячзлаз дропнули. Воо,не прет у свободных программистов. На Ру гит какой-нибудь форкать надо. Джапан кажется недружественная страна,а может быть и ошибаюсь.
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|2.6, Аноним (6), 12:55, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не волнуйтесь, в россии за какой-нибудь 1С тоже прилететь может.
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|2.34, Аноним (34), 15:12, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На Ру гит какой-нибудь форкать надо
От русских надо держаться подальше.
>Джапан кажется недружественная страна,а может быть и ошибаюсь.
Нихон-го.
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|1.5, Аноним (5), 12:53, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Удивительно, как Нинтенда до сих пор не загнулась. Коррупция творит чудеса. Но, что ещё более удивительно, это как столько доверчивых обывателей ведётся и продолжает вестись на рекламу.
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|2.8, Bottle (?), 12:58, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Большая "Н" связана с якудза, т.е. это прибежище мафии для отмывания денег. Естественно никто не даст им загнуться.
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|3.14, Banned (?), 13:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Эта Н в свое время сказала - выводите денюшку сколько хотите,но треть от этой суммы остется в Джапании. Всем бы такую коррупцию.
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|3.17, Аноним (17), 13:29, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все считают что из-за блокировок всяких васянов Нинтенда должна бы схлопнуться. Наличие сотен IP, собственной консоли и миллиардный поток денег мало кого волнует на этот счет.
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|2.18, Аноним (18), 13:31, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не совсем понятно из вашего коммента, почему она должна была загнуться.
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|3.23, Аноним (5), 13:46, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Объективно провальные консоли на дефективном доисторическом железе, отсутствие игр (Зельда и Марио в стотысячный раз это не серьёзно), жутко анальный контроль с региональными блокировками, наиболее мерзкие и унизительные условия для разработчиков по сравнению с конкурентами. Регулярное преследование всех подряд в судах. Это из того что приходит на ум первым. Много маркетинга, да.
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|4.25, Аноним (2), 13:54, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории.
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|5.28, Аноним (5), 14:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории.
Именно. А Китай, как обычно, посчитали? У них там свои эээ локальные особенности.
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|4.30, Аноним (18), 14:27, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Nintendo Switch
> Продано штук 139,36 млн (на декабрь 2023 года)
> Объективно провальные
То ли дело Steam Deck на передовом железе, продажи которого даже раскрывать стыдятся!
> Регулярное преследование всех подряд в судах.
Это как раз один из способов не загнуться.
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|1.7, Bottle (?), 12:56, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Единственный базированный момент с Nintendo - это когда они требуют удалять все ворованные ассеты для такой помойки как Garry's mod. А в остальном - это контора п... нехороших людей.
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|2.15, Аноним (12), 13:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну такое, докапываться до мододелов. Yuzu-то зарабатывали на этом.
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|2.29, Аноним (31), 14:27, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реинкарнация yuzu - suyu лежит на собственном сайте, никто его не убирал. Новость ни о чём.
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|1.27, Аноним (27), 14:00, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да работали ребята с толком с расстановкой... вот только все зеркала так и не забанили... да и толку то релизы лежат у пиратов бери не хочу.
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|2.43, Аноним (-), 17:05, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем банить все зеркала?
Наказать всех кто любит ездить под 200км невозможно.
В магазине любителей выносить сырок в рукаве тоже всех поймать нельзя.
Достаточно уменьшить их кол-во до приемлемого уровня.
Например чтобы самые распространненные поисковики не выдавали результаты пиратов.
Зато выдавали новости "ребята пиратили игры нинтенды и попали на 2.5 ляма баксов".
Раз в годик какого-то очередного коуна, додумавшегосяприехать в штаты, судить и назначать штраф по ДМЦА.
В итоге кол-во пиратов снизится.
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|1.35, Линк (?), 15:53, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё правильно. Какая может быть Зельда или Марио, если вы не облизывали картридж.
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|1.36, хрю (?), 15:56, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чё я могу сказать - упорные, эту бы упорность да в созидательное русло ... :D :D :D
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|1.38, Bob (??), 16:10, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему сразу в ТОР не пилить на своей репе? Не первое и не последнее удаление "спорного" кода.
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