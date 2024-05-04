Компания Nintendo добилась блокировки 8535 репозиториев с форками эмулятора Yuzu

Компания Nintendo отправила в GitHub требование о блокировке 8535 репозиториев с форками эмулятора Yuzu. Требование отправлено на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Проекты обвиняются в обходе технологий защиты, применяемых в приставках Nintendo Switch. В настоящее время GitHub уже выполнил требования Nintendo и заблокировал репозитории с форками Yuzu.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования разрешают запуск игр исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

Утверждается, что эмулятор Yuzu и ответвлённые от него репозитории нарушают права Nintendo, так как специально созданы для обхода методов технической защиты и используют в процессе работы незаконно полученные копии криптографических ключей для расшифровки игр и прошивок. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты, даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии (в условиях использования запрещено создание копий для запуска на других платформах).

Эмулятор Yuzu преподносился компанией Nintendo как инструмент для превращения персональных компьютеров в средство для массового нарушения интеллектуальной собственности. В своё время авторы эмулятора Yuzu имели неосторожность публично упоминать о том, что большинство пользователей эмулятора используют пиратские ключи, на сайте Yuzu имелись инструкции по извлечению ключей и говорилось о необходимости переноса некоторых файлов со взломанной приставки, что использовалось Nintendo как повод для обвинения проекта в потворстве пиратству и несанкционированному копированию игр. После подачи судебного иска разработчики Yuzu согласились на мировое соглашение, подразумевающее закрытие проекта и выплату Nintendo компенсации в 2.4 млн долларов.



