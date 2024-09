В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL

4.46 , Аноним ( 12 ), 12:00, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next" А есть плееры, которые ими не управляются?

5.115 , commiethebeastie ( ok ), 14:12, 28/09/2024
Тик ток же.

4.53 , Аноним ( 34 ), 12:13, 28/09/2024
>Который висит иконкой в трее и управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next". Для этого надо сначала иметт трей.

Говорим линукс подразумевает Гном.

Говори Гном не подразумевает трей.

>Который работает с твоей аудиотекой и не подсовывает тебе ластэфэмы и прочую онлайн-жвачку. Не знаю плееров которые подсовывали это. Но с другой стороны мои скромные запросы закрывают Audacious и Qmmp.