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В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL

28.09.2024 10:01

В опубликованных на днях исходных текстах мультимедийного проигрывателя Winamp обнаружено заимствование кода, распространяемого под лицензиями GPL и LGPL. В частности, среди кода Winamp присутствовали файл fir_proc.cpp, кодировщик BladeMP3, плагин in_vorbis и компоненты генератора парсеров GNU Bison, распространяемые под лицензией GPL. Кроме того, в составе поставлялся изменённый код библиотеки libdiscid 0.6.2, распространяемой под лицензией LGPLv2.1. В репозитории Winamp также найдены бинарные сборки открытых библиотек libogg и vorbis, добавленные без указания лицензии.

GPL относится к числу копилефт лицензий, предписывающих распространение производных работ под теми же условиями. В случае LGPL лицензия дополнительно разрешает связывание кода с проектами под несовместимыми лицензиями, но не даёт права вносить изменения и распространять изменённый код без смены лицензии результирующего продукта.

Исходные тексты Winamp распространяются под проприетарной лицензией WCL (Winamp Collaborative License), запрещающей создание форков и распространение модифицированных версий. Таким образом проект Winamp не может использовать в своём составе GPL-код и изменённый LGPL-код без перевода собственного кода на лицензию, совместимую с GPL. В настоящее время изменённая библиотека libdiscid и плагин in_vorbis уже удалены из репозитория, но файлы BladeMP3EncDLL.c и fir_proc.cpp ещё остаются в нём. При этом на сайте продолжают распространяться старые сборки Winamp, датированные 26 апреля 2023 года, которые, судя по всему, продолжают использовать компоненты GPL.

Интересно, что некоторые энтузиасты предложили воспользоваться сложившейся ситуацией и в силу вирусного характера лицензии GPL игнорировать заявленную проприетарную лицензию и считать код доступным под лицензией GPL, следуя логике, что если продукт включает код под GPL, то весь он должен распространяться под GPL.

Примечательно, что это не единственные проблемы, возникшие при публикации кода Winamp - в репозитории по недосмотру был размещён код сервера SHOUTcast, который уже не принадлежит Llama Group и был продан другой компании, а также чужой проприетарный код и сертификат для формирования цифровых подписей (упоминается, что сертификат был просроченный).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/WinampDeskt...)
  2. OpenNews: Опубликован исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp
  3. OpenNews: Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке
  4. OpenNews: Разработчики Netfilter отстояли коллективное принятие решений при нарушении GPL
  5. OpenNews: Новый поворот в разбирательстве, связанном с нарушением лицензии GPL компанией Vizio
  6. OpenNews: Stockfish и ChessBase урегулировали разбирательство, связанное с нарушением лицензии GPL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61947-winamp
Ключевые слова: winamp, gpl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (131) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я тоже обратил внимение. Вот dolby поспешили выпилить. Ну, хотя бы не соврали, и вывалили как есть. Это вы ещё кода продуктов адобы не видели.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:06, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Думаешь Фотошоп - это просто красивая морда Гимпа?
     
     
  • 3.58, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:28, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    До степени уродливости Гимп даже откровенно устаревшему интерфейсу фотошопа далеко.
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 12:44, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 4.133, Мухорчатый (?), 15:16, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень странно, что тебя заминусовали.
    Полностью поддерживаю.
     
     
  • 5.136, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 15:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень странно, что тебя заминусовали.

    Да это мecтный дypaчoк триггepнулcя, poyтер дepгaeт чтобы минycить.

     
     
  • 6.137, Аноним (81), 15:37, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.2, Анонимъ (?), 10:29, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Чтож, надеюсь их теперь заставят опубликовать исходники, но теперь под настоящей свободной лицензией, а не их несвободной выдумке.
     
     
  • 2.6, МИСАКА (?), 10:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Снесут репу и напишут в твиттере "fkuc you" сообществу, изм
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:30, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "GPL-ный винвамп" звучит неплохо.
     
     
  • 2.95, Аноним (95), 13:23, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как он звучит, мы ещё не слышали.
     

  • 1.4, tty2 (?), 10:32, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Все верно, код должен быть "перелицензирован" под GPL и далее портирование под unix подобные ОС силами сообщества и заинтересованных компаний. Отличный, простой, надёжный и эффективный плеер -это то, чего не хватает сообществу
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:34, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Никто не будет портировать это поделие под *nix. Весь интерфейс слеплен вокруг Win32 API, так что там нужно выкинуть как минимум абсолютно весь код относящийся к GUI и переписать его на кутях или чём-то ещё. Это нафиг никому не нужно.
     
     
  • 3.16, Брус Ю (?), 10:51, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно скомпилить с winelib, нет?
     
     
  • 4.22, Аноним (5), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нахрена, если всё равно 90% вайна за собой волочь придётся?
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:37, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Никогда не понимал восторга от плееров. Будто в винампе звук ламповый. Под капотом одни и те же библиотеки же.
     
     
  • 3.17, Аноним (81), 10:51, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может ты ещё на прогретые золотые провода начнёшь бочку катить?
     
  • 3.18, Аноним (5), 10:52, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Винамп просто был одним из первых плееров, от интерфейса которого не вытекали глаза на пол, и который умел больше чем в один-два формата.
     
     
  • 4.23, Аноним (81), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот винамп 2 был крут что у него интерфейс не такой как у всех и появлялось интересное чувство вытекания глаз. Особенно от эффектов которые в такт музыке двигаются.    
     
     
  • 5.24, Аноним (5), 10:58, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я им пользовался потому, что его хватало на проигрывание WMA и сониевского ATRAC на моём калькуляторе в начале 00-х, без установки трёх миллиардов кодеков и другого софта, с одним лишь плагином.

    Потом в 2008-м я открыл для себя foobar2000, один раз одолел установку и настройку, и больше не возвращался к сабжу никогда.

     
     
  • 6.51, Аноним (51), 12:09, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати да, такая же история.

    Винамп был интересен тем что один из первых начал проигрывать mp3, но при этом был портабелен и поддерживал плейлисты, сторонние плагины и скины. К качеству звука винампа изначально были претензии — тамошний декодер mp3 лихо срезал углы в угоду производительности. Потом к 2.9х это вроде как допилили.

    Как только все наигрались со скинами и появился нормальный foobar2000 — народ стал массово переходить на него.

     
  • 4.118, Ilya Indigo (ok), 14:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 От каких аудио-плееров в начале нулевых у вас вытекали глаза?
    Я только помню некоторые скины для Winamp 2 от которых, действительно, могли вытечь глаза!

    2 Какие вы знаете аудио-плеера ДО Winamp 2, которые умели воспроизводить только 2 формата?
    Мне на ум приходит только WMP, который шёл с виндой и который НЕ, являлся аудио-плейером,
    но даже он ЕМНИП при установки кодеков мог воспроизводить любой популярный на то время аудио-формат, но я им никогда не пользовался.

     
     
  • 5.131, Аноним (5), 15:10, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. JetAudio, RealPlayer, 1by1

    2. Например Apollo и WMP из коробки, да. Аудиоплеером WMP не являлся - он являлся media player'ом. Таким же образом VLC медиаплеер, а не аудиоплеер.

     
     
  • 6.138, Ilya Indigo (ok), 15:37, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. JetAudio, RealPlayer, 1by1

    Не знал что RealPlayer такой древний, JetAudio название знакомое, а 1by1 слышу впервые.

    > 2. Например Apollo

    Вот им я пользовался очень много и долго!
    У него не было медиатеки, но была возможность настроить список воспроизведения не одним сплошным листом, как в винампе, а по исполнителю, и альбому, чтобы это отделялось и звук у него был лучше. Потом перешёл на Foobar2000 вплоть до перехода на Linux на MPD/sonata, затем, по сей день MPD/cantata.
    Apollo, как минимум: wav, mp3, wma  точно воспроизводил. Форматы: ogg и flac воспроизводить не пробовал, но не ужели он их не воспроизводил?

    > и WMP из коробки, да. Аудиоплеером WMP не являлся - он являлся media player'ом. Таким же образом VLC медиаплеер, а не аудиоплеер.

    Как и RealPlayer, Light alloy, Crystal Player и mpv.
    Сравнивать аудиоплеер и видеоплеер не корректно.

     
  • 3.21, Аноним (1), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, это только в линуксе. У вендоплееров у каждого свои библиотки со своими проблемами. Винамп весьма посредственный, но для него плагины были и достаточно функциональности. Как можно видеть, код не очень качественный, но он вполне работал. Вроде даже качество ресамплера до ~2017 года было выше, чем у foobar2000 (теперь остальные плееры абсолютно лишние).
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:48, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое «надёжный и эффективный» применительно к плееру?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:49, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не падает и не делает пш-пш-пш?
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я жил в те времена, когда у людей стояла ОС Windows XP, а на не по умолчанию ста... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.41, тоже Аноним (ok), 11:57, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз из-за зумеров, уверенных в 4 и 5, под Линь проблематично подобрать нормальный плеер.
    Который работает с твоей аудиотекой и не подсовывает тебе ластэфэмы и прочую онлайн-жвачку.
    Который показывает список файлов, а не дербанит один сборный альбом на двадцать плейлистов - по исполнителю и жанру.
    Который висит иконкой в трее и управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next".
    Gmusicbrowser зумеры выкинули из реп, QuodLibet еще держится.
     
     
  • 4.46, Аноним (12), 12:00, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next"

    А есть плееры, которые ими не управляются?

     
     
  • 5.115, commiethebeastie (ok), 14:12, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тик ток же.
     
  • 4.53, Аноним (34), 12:13, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Который висит иконкой в трее и управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next".

    Для этого надо сначала иметт трей.
    Говорим линукс подразумевает Гном.
    Говори Гном не подразумевает трей.


    >Который работает с твоей аудиотекой и не подсовывает тебе ластэфэмы и прочую онлайн-жвачку.

    Не знаю плееров которые подсовывали это. Но с другой стороны мои скромные запросы закрывают Audacious и Qmmp.

     
  • 3.43, Аноним (43), 11:59, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.120, Аноним (120), 14:38, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> 4. Сейчас уже никто не слушает музыку из локальных файлов на компе.
    >> 5. Слушать музыку вообще не нужно.

    Вот за себя говори

     
  • 3.122, Денис Попов (?), 14:45, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Аудио плеер должен выглядеть  также как и остальные программы, т. е. написанным на том же фреймворке что и остальные программы. В этом смысле интерес имеет WinPlay3 первый mp3 плеер под Windows, с которого слизали Winamp.

    Простите, это из какого пальца высосано? Интерфейс программы должен выглядеть так, чтоб эффективно выполнять свою задачу. Остальное - ваши неадекватные хотелки.

     
     
  • 4.127, Денис Попов (?), 14:50, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗЫ: помните огромные кнопки windows xp? Добавьте сюда еще 14-15 дюймов монитор (такие были у 90% населения в то время) и получите уродское нечто, где название программы и кнопки управления окном будуть занимать больше, чем весь интерфейс winamp
     
  • 2.96, Аноним (95), 13:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отличный, простой, надёжный и эффективный плеер -это то, чего не хватает сообществу

    Чем вам QMMP не простой и неэффективный?

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:37, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > игнорировать заявленную проприетарную лицензию и считать код доступным под лицензией GPL

    я всегда так и делал )

     
     
  • 2.126, kravich (ok), 14:50, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, твое безответственное поведение не создало проблем для честных опенсорс проектов
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 10:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    зато менеджеры эффективные, вон какую веб-версию запилили (я не видел)
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вообще параллельно на эту лицензию. Открыто? Открыто. Берем и пользуемся.
    Лицензионные тролли идут лесом.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:54, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так оставите машину или велосипед на улице, а кто-нибудь подумает  хозяина не видно значит бесхозное, а частно-собственнические тролли идут лесом и заберет не на долго...
     
     
  • 3.94, Аноним (94), 13:21, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без иронии одобряю такую схему, может перестанут разбрасывать свои корыта в три ряда на дорогах.
     
     
  • 4.99, Аноним (95), 13:26, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Операторы проката самокатов?
     
  • 4.117, Аноним (-), 14:15, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:12, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет уж, лучше чтоб лицензионное законодательство работало. Только нужен свой реестр лицензий. Лицензия соединённых американцев не должна работать в других странах. Я предполагаю что американец, который кинул своего товарища, партнёра по бизнесу внезапно вспомнит что один из владельцев был русский программист, как иски начнутся.
     
  • 2.57, Аноним (52), 12:27, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавлю также - в странах НАТО куча разработок из разных советских журналов типа... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.85, Аноним (81), 12:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в СССР любители платили когда схемы с ют брали?
     
     
  • 4.89, Аноним (-), 13:02, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.87, Аноним (-), 12:59, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.100, Аноним (95), 13:30, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.104, Аноним (-), 13:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Добавлю также - в странах НАТО куча разработок из разных советских журналов типа ЮТ, может немного доработанных

    Как раз наоборот. СССР крал у всех технологии, а сам ничего своего не имел.

     
     
  • 4.110, Аноним (-), 13:49, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.113, Аноним (-), 14:06, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.121, Вася (??), 14:39, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.106, Аноним (-), 13:42, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, Аноним (-), 12:32, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правильно!
    Вот я взял ядро линукс. Оно открыто - да.
    Теперь выпуская девайсы на базе ядра.
    Покупателям пофиг что там внутри, главное чтобы работало.

    Ну и прогибаться под писульки западных партнеров в нынешней ситуации просто глупо.

     
     
  • 3.86, Аноним (81), 12:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так выложи код им же все равно пофиг.  
     
     
  • 4.102, Аноним (-), 13:33, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (18)

  • 1.11, Аноним (12), 10:41, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот почему никто из проприерастов код и не открывает. Не потому, что жаба, а потому, что головняк не нужен.
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 10:50, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Т. е. копирасты ожидают, что мы будем следовать требованиям их лицензий, но сами они следовать им не хотят. Интересное кино 🤷
     
     
  • 3.19, Аноним (81), 10:53, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно и давно ты винамп кракнул?
     

  • 1.14, Аноним (81), 10:50, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять пират у пирата пиратку украл.
     
     
  • 2.25, Аноним (20), 11:07, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще не так. Пиратом оказался тот кто пытался сильнее всего защищатся от пиратов.
     
     
  • 3.29, Аноним (81), 11:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только винамп это проприетарный софт для прослушивания пиратских мп3. Значит тоже пират.
     
     
  • 4.31, Аноним (12), 11:28, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не-пиратские MP3 там не играют?
     
     
  • 5.32, Аноним (81), 11:31, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты видел лицензионные мп3 только не надо про тот сайт где никакой нормальной музыки нет.
     
     
  • 6.35, Аноним (12), 11:38, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся нормальная музыка как раз на бандкампе.
    Ну а если те времена брать — я грабил лицензионные CD (этим самым винампом. Ну и пиратские тоже, чоуж). Справедливо полагая, что для повседневного прослушивания на компе удобство даёт фору качеству.
     
     
  • 7.59, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:30, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вся нормальная музыка как раз на бандкампе.

    Нормальная музыка осталась в 70х и первой половине 80х на виниле и бобинах. Потом пошла цифра и музыка перестала быть музыкой.

     
     
  • 8.65, Аноним (81), 12:32, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да куда уж без ламповых потрескиваний носителя ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.80, Аноним (12), 12:42, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классику, например, только в цифре и возможно нормально слушать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, arthi747 (ok), 13:09, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классику ни в чем нельзя слушать Кто хоть раз слышал скрипку вживую а тем более... текст свёрнут, показать
     
  • 9.103, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 13:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы видимо никогда классику живьём не слышали Иначе не писали бы подобную глупос... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.107, Аноним (12), 13:43, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я много чего живьём слышал, но обычно приходится слушать в записи Не с убогого ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.109, Аноним (81), 13:47, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ахаха тебя мамка на классику никогда не отправляла Иначе бы ты бред про винил и... текст свёрнут, показать
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:12, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вы видели ад у них в issue?

    https://github.com/WinampDesktop/winamp/issues

     
     
  • 2.33, Аноним (81), 11:32, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сам выложил маиные ишуи на русском и сам поржал?
     
     
  • 3.88, Аноним (26), 13:01, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А может ты и пишешь так словно не ты?
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:21, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проприетасты опять оказались пиратами, вот это новость!
     
     
  • 2.30, Аноним (81), 11:26, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модно подумать все твои mp3 лицензионные.
     

  • 1.36, Аноним (34), 11:39, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое интересное что никто не говорит про открытие WinPlay3, первого mp3 плеера для Windows. Вот его исходники были бы интересны. Винамп слизали интерфейс с него, но чтобы это не бросалось в глаза, придумали скины.
     
     
  • 2.39, Аноним (12), 11:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда все плееры ±так выглядели. Потому что, внезапно, слизывали у аппаратных плееров.
     
     
  • 3.47, Аноним (34), 12:04, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно названия этих других плееров?
     
     
  • 4.62, Аноним (81), 12:32, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     
     
  • 5.124, Аноним (120), 14:48, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.79, Аноним (12), 12:41, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например http://vogonsdrivers.com/getfile.php?fileid=2175&menustate=0
     

  • 1.37, Аноним (37), 11:41, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотели сделать людям добро, отрыли старые сурсы, а там...
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:45, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы думали как опенсурц работает? ГПЛ он только на бумаге. В скомпиленом коде не видно, какая там лицуха. Так что проприетарщики могут по прежнему стричь купоны с кода, написанного энтузиастами за еду.
     
     
  • 2.40, Аноним324 (ok), 11:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > написанного энтузиастами за еду.

    Эти энтузиасты с нами в одной комнате? Опенсорс пишут корпораты на зарплате, самые большие контрибьюторы в опенсорс это IBM, Google, Microsoft, Meta Inc., Amazon, а лет 10-20 назад это были такие же огромные корпы типа Honeywell, Sun, SGI. Нет там никаких энтузиастов.

     
     
  • 3.48, Аноним (81), 12:05, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.56, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:26, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.98, Аноним (98), 13:26, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.128, Аноним (120), 14:51, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты так и не принимаешь таблетки?

    Все он правильно пишет - не все работают бесплатно. Некоторые волонтеры зарабатывают и платят им НКО созданные корпорастами. Не у всех есть возможность питаться солнцем и воздухом и выжить при этом.

     

  • 1.42, Аноним (-), 11:58, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > некоторые энтузиасты предложили воспользоваться сложившейся ситуацией и в силу вирусного характера лицензии GPL игнорировать заявленную проприетарную лицензию и считать код доступным под лицензией GPL

    Мда... логика некоторых энтузиастов просто поражает.
    Это же открывает невероятное окно возможностей для рейдерских захватов нормальных проектов.
    Например в проприетарный проект проникает GPL-коммуняка, добавляет кусок кода под ЖоПЛь лицензией и все - проект заражен и его отжимают нищуки.

     
     
  • 2.49, Аноним (81), 12:06, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы проприетарщиков не волнуют.
     
  • 2.55, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:24, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > отжимают нищуки

    Чаще наоборот отжимают копрорации и прочие предприимчивые коммерсы. Но это не отменяет всей очевидной гнили концепции GPL.

     
     
  • 3.61, Аноним (81), 12:31, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не пиши под гпл. Тебя кто то заставляет?
     
     
  • 4.67, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:34, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 5.70, Аноним (81), 12:35, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.91, arthi747 (ok), 13:12, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарщики выкидыват и переписывают кусок кода и едут дальше а что может сделать жпльщик когда его код утянули и закрыли?
     
     
  • 3.125, commiethebeastie (ok), 14:49, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так работает.
     

  • 1.54, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:23, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    GPL это рак от которого очень сложно отмыться. Сколько уже таких случаев было, когда предприимчивые коммерсы форкали годный проект, раскручивали его и начинали колотить бабло на готовом продукте. А изначальный разработчик довольствовался лишь упоминанием его имени где-то глубоко в исходниках 🤔
     
     
  • 2.60, Аноним (81), 12:30, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рак у тебя в мозгу. Разработчики знали на что шли у них есть образование в отличии от тебя.
     
     
  • 3.63, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:32, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.66, Аноним (81), 12:33, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причина тряски твой хронический алкоголизм.  
     
     
  • 3.69, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:34, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kлoyн не pвись ты так.
     
     
  • 4.72, Аноним (81), 12:36, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завязывай алконафт.
     
     
  • 5.75, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:36, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты перепутал меня со своим батей, клoyн.
     
     
  • 6.83, Аноним (81), 12:46, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.74, Аноним (81), 12:36, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по твоим комментариям тебе нужно лечение. Причем давно.
     
     
  • 5.76, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:37, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты так pвeшься, клoyн?
     
     
  • 6.82, Аноним (81), 12:45, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.68, Аноним (81), 12:34, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе тут уже много раз говорил перестань бухать и тебя не будет трясти.  
     
     
  • 3.71, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:35, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (12)

  • 1.73, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:36, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.77, Аноним (81), 12:37, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.84, Аноним (81), 12:47, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алик ты чего не выходишь на связь?
     
  • 2.111, Аноним (81), 13:52, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.78, Аноним (78), 12:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять в свои лицензии играют. Все что попало в сеть можно использовать и никакой суд не в силах это изменить. Жизнь слишком коротка чтобы переписывать уже написанное (не путать с плохо написанным).
     
  • 1.92, Аноним (92), 13:15, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и начались первые бета-тесты, всё согласно плану
     
  • 1.93, InuYasha (??), 13:19, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    It was inevitable, mr. Anderson.
    Мне кажется, они сами 10 раз забыли уже (если знали), что там за коды и вообще как оно работало.
    Но так - хайпа они подогрели знатно :)
    Всё равно для меня Винамп - самый лучший плеер. А сколько месяцев убито на создание своих визуализаций....
     
  • 1.97, Геймер (?), 13:26, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так как Winamp - это не единичный случай а все так делают, то и всЁ  проприетарное ПО можно теперь считать под лицензией ГПЛ и не смотреть всякие там ЭУЛЫ. Llama нам об этом как бы намекает. Намёк поняли.
     
  • 1.101, Аноним (-), 13:30, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >но не даёт права вносить изменения и распространять изменённый код без смены лицензии результирующего продукта.

    Это машинный перевод? Может так?
    - но не даёт права вносить изменения и распространять изменённый код под другой лицензией, несовместимой с GPL.

     
  • 1.105, Аноним (-), 13:42, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё, понял зачем они выложили исходники! Они хотели чтобы Свободное Сообщество провело аудит кода Winamp. И деньги платить, за аудит никому не надо. Как всё гениальное просто. В добавок подняли нужный им хайп.

    Winamp имеет особую притягательность, да она под вантуз, но её аура до сих пор притягивает.

     
     
  • 2.108, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:45, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Winamp имеет особую притягательность, да она под вантуз, но её аура до сих пор притягивает.

    Любители деревянных игрушек, прибитых к полу. Под винду фубар2000 онли (кстати, от разраба винампа)

     
  • 2.112, Аноним (26), 14:00, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нажили кучу проблем
     
     
  • 3.114, Аноним (-), 14:09, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.116, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:12, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аудит кода

    Ну бэкдоры для спецслужб они явно вырезали, не дураки же в конце концов.

     

  • 1.119, Ося Бендер (?), 14:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что сказать? Жадные барыги. Настолько жадные, что даже не озаботились переписать ДжиПиЭльный код. Страшно представить, что творится у энВидии, и прочих нинтендах...
     
  • 1.132, Аноним (37), 15:12, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.134, Аноним (134), 15:18, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ВинАмп не нужен совсем. Заройте, пожалуйста.
     
  • 1.135, Аноним (135), 15:21, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало того что лицуха несвободная, так еще и нарушили, бгг

    Как в анекдоте про русского и два металлических шара.

     

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