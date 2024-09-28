В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL

3.17 , Аноним ( 81 ), 10:51, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Может ты ещё на прогретые золотые провода начнёшь бочку катить?

3.18 , Аноним ( 5 ), 10:52, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Винамп просто был одним из первых плееров, от интерфейса которого не вытекали глаза на пол, и который умел больше чем в один-два формата.

4.23 , Аноним ( 81 ), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наоборот винамп 2 был крут что у него интерфейс не такой как у всех и появлялось интересное чувство вытекания глаз. Особенно от эффектов которые в такт музыке двигаются.

5.24 , Аноним ( 5 ), 10:58, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лично я им пользовался потому, что его хватало на проигрывание WMA и сониевского ATRAC на моём калькуляторе в начале 00-х, без установки трёх миллиардов кодеков и другого софта, с одним лишь плагином. Потом в 2008-м я открыл для себя foobar2000, один раз одолел установку и настройку, и больше не возвращался к сабжу никогда.

6.51 , Аноним ( 51 ), 12:09, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот кстати да, такая же история. Винамп был интересен тем что один из первых начал проигрывать mp3, но при этом был портабелен и поддерживал плейлисты, сторонние плагины и скины. К качеству звука винампа изначально были претензии — тамошний декодер mp3 лихо срезал углы в угоду производительности. Потом к 2.9х это вроде как допилили. Как только все наигрались со скинами и появился нормальный foobar2000 — народ стал массово переходить на него.

4.118 , Ilya Indigo ( ok ), 14:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1 От каких аудио-плееров в начале нулевых у вас вытекали глаза?

Я только помню некоторые скины для Winamp 2 от которых, действительно, могли вытечь глаза! 2 Какие вы знаете аудио-плеера ДО Winamp 2, которые умели воспроизводить только 2 формата?

Мне на ум приходит только WMP, который шёл с виндой и который НЕ, являлся аудио-плейером,

но даже он ЕМНИП при установки кодеков мог воспроизводить любой популярный на то время аудио-формат, но я им никогда не пользовался.

5.131 , Аноним ( 5 ), 15:10, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. JetAudio, RealPlayer, 1by1 2. Например Apollo и WMP из коробки, да. Аудиоплеером WMP не являлся - он являлся media player'ом. Таким же образом VLC медиаплеер, а не аудиоплеер.

6.138 , Ilya Indigo ( ok ), 15:37, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1. JetAudio, RealPlayer, 1by1 Не знал что RealPlayer такой древний, JetAudio название знакомое, а 1by1 слышу впервые. > 2. Например Apollo Вот им я пользовался очень много и долго!

У него не было медиатеки, но была возможность настроить список воспроизведения не одним сплошным листом, как в винампе, а по исполнителю, и альбому, чтобы это отделялось и звук у него был лучше. Потом перешёл на Foobar2000 вплоть до перехода на Linux на MPD/sonata, затем, по сей день MPD/cantata.

Apollo, как минимум: wav, mp3, wma точно воспроизводил. Форматы: ogg и flac воспроизводить не пробовал, но не ужели он их не воспроизводил? > и WMP из коробки, да. Аудиоплеером WMP не являлся - он являлся media player'ом. Таким же образом VLC медиаплеер, а не аудиоплеер. Как и RealPlayer, Light alloy, Crystal Player и mpv.

Сравнивать аудиоплеер и видеоплеер не корректно.

3.21 , Аноним ( 1 ), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то, это только в линуксе. У вендоплееров у каждого свои библиотки со своими проблемами. Винамп весьма посредственный, но для него плагины были и достаточно функциональности. Как можно видеть, код не очень качественный, но он вполне работал. Вроде даже качество ресамплера до ~2017 года было выше, чем у foobar2000 (теперь остальные плееры абсолютно лишние).

