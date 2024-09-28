В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL

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|1.1, Аноним (1), 10:28, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я тоже обратил внимение. Вот dolby поспешили выпилить. Ну, хотя бы не соврали, и вывалили как есть. Это вы ещё кода продуктов адобы не видели.
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|1.2, Анонимъ (?), 10:29, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Чтож, надеюсь их теперь заставят опубликовать исходники, но теперь под настоящей свободной лицензией, а не их несвободной выдумке.
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|2.6, МИСАКА (?), 10:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Снесут репу и напишут в твиттере "fkuc you" сообществу, изм
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|1.4, tty2 (?), 10:32, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Все верно, код должен быть "перелицензирован" под GPL и далее портирование под unix подобные ОС силами сообщества и заинтересованных компаний. Отличный, простой, надёжный и эффективный плеер -это то, чего не хватает сообществу
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|2.5, Аноним (5), 10:34, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Никто не будет портировать это поделие под *nix. Весь интерфейс слеплен вокруг Win32 API, так что там нужно выкинуть как минимум абсолютно весь код относящийся к GUI и переписать его на кутях или чём-то ещё. Это нафиг никому не нужно.
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|2.7, Аноним (7), 10:37, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Никогда не понимал восторга от плееров. Будто в винампе звук ламповый. Под капотом одни и те же библиотеки же.
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|3.17, Аноним (81), 10:51, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может ты ещё на прогретые золотые провода начнёшь бочку катить?
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|3.18, Аноним (5), 10:52, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Винамп просто был одним из первых плееров, от интерфейса которого не вытекали глаза на пол, и который умел больше чем в один-два формата.
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|4.23, Аноним (81), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наоборот винамп 2 был крут что у него интерфейс не такой как у всех и появлялось интересное чувство вытекания глаз. Особенно от эффектов которые в такт музыке двигаются.
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|5.24, Аноним (5), 10:58, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично я им пользовался потому, что его хватало на проигрывание WMA и сониевского ATRAC на моём калькуляторе в начале 00-х, без установки трёх миллиардов кодеков и другого софта, с одним лишь плагином.
Потом в 2008-м я открыл для себя foobar2000, один раз одолел установку и настройку, и больше не возвращался к сабжу никогда.
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|6.51, Аноним (51), 12:09, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот кстати да, такая же история.
Винамп был интересен тем что один из первых начал проигрывать mp3, но при этом был портабелен и поддерживал плейлисты, сторонние плагины и скины. К качеству звука винампа изначально были претензии — тамошний декодер mp3 лихо срезал углы в угоду производительности. Потом к 2.9х это вроде как допилили.
Как только все наигрались со скинами и появился нормальный foobar2000 — народ стал массово переходить на него.
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|4.118, Ilya Indigo (ok), 14:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1 От каких аудио-плееров в начале нулевых у вас вытекали глаза?
Я только помню некоторые скины для Winamp 2 от которых, действительно, могли вытечь глаза!
2 Какие вы знаете аудио-плеера ДО Winamp 2, которые умели воспроизводить только 2 формата?
Мне на ум приходит только WMP, который шёл с виндой и который НЕ, являлся аудио-плейером,
но даже он ЕМНИП при установки кодеков мог воспроизводить любой популярный на то время аудио-формат, но я им никогда не пользовался.
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|5.131, Аноним (5), 15:10, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. JetAudio, RealPlayer, 1by1
2. Например Apollo и WMP из коробки, да. Аудиоплеером WMP не являлся - он являлся media player'ом. Таким же образом VLC медиаплеер, а не аудиоплеер.
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|6.138, Ilya Indigo (ok), 15:37, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1. JetAudio, RealPlayer, 1by1
Не знал что RealPlayer такой древний, JetAudio название знакомое, а 1by1 слышу впервые.
> 2. Например Apollo
Вот им я пользовался очень много и долго!
У него не было медиатеки, но была возможность настроить список воспроизведения не одним сплошным листом, как в винампе, а по исполнителю, и альбому, чтобы это отделялось и звук у него был лучше. Потом перешёл на Foobar2000 вплоть до перехода на Linux на MPD/sonata, затем, по сей день MPD/cantata.
Apollo, как минимум: wav, mp3, wma точно воспроизводил. Форматы: ogg и flac воспроизводить не пробовал, но не ужели он их не воспроизводил?
> и WMP из коробки, да. Аудиоплеером WMP не являлся - он являлся media player'ом. Таким же образом VLC медиаплеер, а не аудиоплеер.
Как и RealPlayer, Light alloy, Crystal Player и mpv.
Сравнивать аудиоплеер и видеоплеер не корректно.
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|3.21, Аноним (1), 10:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, это только в линуксе. У вендоплееров у каждого свои библиотки со своими проблемами. Винамп весьма посредственный, но для него плагины были и достаточно функциональности. Как можно видеть, код не очень качественный, но он вполне работал. Вроде даже качество ресамплера до ~2017 года было выше, чем у foobar2000 (теперь остальные плееры абсолютно лишние).
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|2.34, Аноним (34), 11:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я жил в те времена, когда у людей стояла ОС Windows XP, а на не по умолчанию ста... большой текст свёрнут, показать
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|3.41, тоже Аноним (ok), 11:57, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как раз из-за зумеров, уверенных в 4 и 5, под Линь проблематично подобрать нормальный плеер.
Который работает с твоей аудиотекой и не подсовывает тебе ластэфэмы и прочую онлайн-жвачку.
Который показывает список файлов, а не дербанит один сборный альбом на двадцать плейлистов - по исполнителю и жанру.
Который висит иконкой в трее и управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next".
Gmusicbrowser зумеры выкинули из реп, QuodLibet еще держится.
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|4.46, Аноним (12), 12:00, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next"
А есть плееры, которые ими не управляются?
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|4.53, Аноним (34), 12:13, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Который висит иконкой в трее и управляется двумя горячими клавишами "play/pause" и "next".
Для этого надо сначала иметт трей.
Говорим линукс подразумевает Гном.
Говори Гном не подразумевает трей.
>Который работает с твоей аудиотекой и не подсовывает тебе ластэфэмы и прочую онлайн-жвачку.
Не знаю плееров которые подсовывали это. Но с другой стороны мои скромные запросы закрывают Audacious и Qmmp.
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|3.120, Аноним (120), 14:38, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> 4. Сейчас уже никто не слушает музыку из локальных файлов на компе.
>> 5. Слушать музыку вообще не нужно.
Вот за себя говори
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|3.122, Денис Попов (?), 14:45, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Аудио плеер должен выглядеть также как и остальные программы, т. е. написанным на том же фреймворке что и остальные программы. В этом смысле интерес имеет WinPlay3 первый mp3 плеер под Windows, с которого слизали Winamp.
Простите, это из какого пальца высосано? Интерфейс программы должен выглядеть так, чтоб эффективно выполнять свою задачу. Остальное - ваши неадекватные хотелки.
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|4.127, Денис Попов (?), 14:50, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЗЫ: помните огромные кнопки windows xp? Добавьте сюда еще 14-15 дюймов монитор (такие были у 90% населения в то время) и получите уродское нечто, где название программы и кнопки управления окном будуть занимать больше, чем весь интерфейс winamp
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|2.96, Аноним (95), 13:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отличный, простой, надёжный и эффективный плеер -это то, чего не хватает сообществу
Чем вам QMMP не простой и неэффективный?
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|1.8, Аноним (8), 10:37, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> игнорировать заявленную проприетарную лицензию и считать код доступным под лицензией GPL
я всегда так и делал )
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|2.126, kravich (ok), 14:50, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, твое безответственное поведение не создало проблем для честных опенсорс проектов
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|1.10, Аноним (10), 10:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вообще параллельно на эту лицензию. Открыто? Открыто. Берем и пользуемся.
Лицензионные тролли идут лесом.
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|2.20, Аноним (20), 10:54, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так оставите машину или велосипед на улице, а кто-нибудь подумает хозяина не видно значит бесхозное, а частно-собственнические тролли идут лесом и заберет не на долго...
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|3.94, Аноним (94), 13:21, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без иронии одобряю такую схему, может перестанут разбрасывать свои корыта в три ряда на дорогах.
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|2.52, Аноним (52), 12:12, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет уж, лучше чтоб лицензионное законодательство работало. Только нужен свой реестр лицензий. Лицензия соединённых американцев не должна работать в других странах. Я предполагаю что американец, который кинул своего товарища, партнёра по бизнесу внезапно вспомнит что один из владельцев был русский программист, как иски начнутся.
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|2.57, Аноним (52), 12:27, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Добавлю также - в странах НАТО куча разработок из разных советских журналов типа... большой текст свёрнут, показать
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|3.104, Аноним (-), 13:35, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Добавлю также - в странах НАТО куча разработок из разных советских журналов типа ЮТ, может немного доработанных
Как раз наоборот. СССР крал у всех технологии, а сам ничего своего не имел.
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|2.64, Аноним (-), 12:32, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И правильно!
Вот я взял ядро линукс. Оно открыто - да.
Теперь выпуская девайсы на базе ядра.
Покупателям пофиг что там внутри, главное чтобы работало.
Ну и прогибаться под писульки западных партнеров в нынешней ситуации просто глупо.
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|1.11, Аноним (12), 10:41, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот почему никто из проприерастов код и не открывает. Не потому, что жаба, а потому, что головняк не нужен.
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|2.15, Аноним (3), 10:50, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Т. е. копирасты ожидают, что мы будем следовать требованиям их лицензий, но сами они следовать им не хотят. Интересное кино 🤷
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|2.25, Аноним (20), 11:07, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще не так. Пиратом оказался тот кто пытался сильнее всего защищатся от пиратов.
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|3.29, Аноним (81), 11:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только винамп это проприетарный софт для прослушивания пиратских мп3. Значит тоже пират.
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|5.32, Аноним (81), 11:31, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где ты видел лицензионные мп3 только не надо про тот сайт где никакой нормальной музыки нет.
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|6.35, Аноним (12), 11:38, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся нормальная музыка как раз на бандкампе.
Ну а если те времена брать — я грабил лицензионные CD (этим самым винампом. Ну и пиратские тоже, чоуж). Справедливо полагая, что для повседневного прослушивания на компе удобство даёт фору качеству.
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|1.36, Аноним (34), 11:39, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое интересное что никто не говорит про открытие WinPlay3, первого mp3 плеера для Windows. Вот его исходники были бы интересны. Винамп слизали интерфейс с него, но чтобы это не бросалось в глаза, придумали скины.
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|2.39, Аноним (12), 11:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда все плееры ±так выглядели. Потому что, внезапно, слизывали у аппаратных плееров.
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|1.38, Аноним (38), 11:45, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вы думали как опенсурц работает? ГПЛ он только на бумаге. В скомпиленом коде не видно, какая там лицуха. Так что проприетарщики могут по прежнему стричь купоны с кода, написанного энтузиастами за еду.
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|2.40, Аноним324 (ok), 11:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> написанного энтузиастами за еду.
Эти энтузиасты с нами в одной комнате? Опенсорс пишут корпораты на зарплате, самые большие контрибьюторы в опенсорс это IBM, Google, Microsoft, Meta Inc., Amazon, а лет 10-20 назад это были такие же огромные корпы типа Honeywell, Sun, SGI. Нет там никаких энтузиастов.
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|3.128, Аноним (120), 14:51, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты так и не принимаешь таблетки?
Все он правильно пишет - не все работают бесплатно. Некоторые волонтеры зарабатывают и платят им НКО созданные корпорастами. Не у всех есть возможность питаться солнцем и воздухом и выжить при этом.
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|1.42, Аноним (-), 11:58, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> некоторые энтузиасты предложили воспользоваться сложившейся ситуацией и в силу вирусного характера лицензии GPL игнорировать заявленную проприетарную лицензию и считать код доступным под лицензией GPL
Мда... логика некоторых энтузиастов просто поражает.
Это же открывает невероятное окно возможностей для рейдерских захватов нормальных проектов.
Например в проприетарный проект проникает GPL-коммуняка, добавляет кусок кода под ЖоПЛь лицензией и все - проект заражен и его отжимают нищуки.
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|2.91, arthi747 (ok), 13:12, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проприетарщики выкидыват и переписывают кусок кода и едут дальше а что может сделать жпльщик когда его код утянули и закрыли?
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|1.54, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 12:23, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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GPL это рак от которого очень сложно отмыться. Сколько уже таких случаев было, когда предприимчивые коммерсы форкали годный проект, раскручивали его и начинали колотить бабло на готовом продукте. А изначальный разработчик довольствовался лишь упоминанием его имени где-то глубоко в исходниках 🤔
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|2.60, Аноним (81), 12:30, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рак у тебя в мозгу. Разработчики знали на что шли у них есть образование в отличии от тебя.
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|2.68, Аноним (81), 12:34, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе тут уже много раз говорил перестань бухать и тебя не будет трясти.
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|1.78, Аноним (78), 12:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять в свои лицензии играют. Все что попало в сеть можно использовать и никакой суд не в силах это изменить. Жизнь слишком коротка чтобы переписывать уже написанное (не путать с плохо написанным).
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|1.93, InuYasha (??), 13:19, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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It was inevitable, mr. Anderson.
Мне кажется, они сами 10 раз забыли уже (если знали), что там за коды и вообще как оно работало.
Но так - хайпа они подогрели знатно :)
Всё равно для меня Винамп - самый лучший плеер. А сколько месяцев убито на создание своих визуализаций....
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|1.97, Геймер (?), 13:26, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так как Winamp - это не единичный случай а все так делают, то и всЁ проприетарное ПО можно теперь считать под лицензией ГПЛ и не смотреть всякие там ЭУЛЫ. Llama нам об этом как бы намекает. Намёк поняли.
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|1.101, Аноним (-), 13:30, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>но не даёт права вносить изменения и распространять изменённый код без смены лицензии результирующего продукта.
Это машинный перевод? Может так?
- но не даёт права вносить изменения и распространять изменённый код под другой лицензией, несовместимой с GPL.
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|1.105, Аноним (-), 13:42, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё, понял зачем они выложили исходники! Они хотели чтобы Свободное Сообщество провело аудит кода Winamp. И деньги платить, за аудит никому не надо. Как всё гениальное просто. В добавок подняли нужный им хайп.
Winamp имеет особую притягательность, да она под вантуз, но её аура до сих пор притягивает.
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|2.108, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:45, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Winamp имеет особую притягательность, да она под вантуз, но её аура до сих пор притягивает.
Любители деревянных игрушек, прибитых к полу. Под винду фубар2000 онли (кстати, от разраба винампа)
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|1.119, Ося Бендер (?), 14:38, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что сказать? Жадные барыги. Настолько жадные, что даже не озаботились переписать ДжиПиЭльный код. Страшно представить, что творится у энВидии, и прочих нинтендах...
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|1.135, Аноним (135), 15:21, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мало того что лицуха несвободная, так еще и нарушили, бгг
Как в анекдоте про русского и два металлических шара.
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