Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке

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|1.1, Werwolf (ok), 09:32, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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winamp проигрывает aimp'у по функционалу и внешнему виду, проигрывает qmmp по прибитости гвоздями к одной платформе и стабильности работы..
закапайте уже стюардессу, его время ушло.
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|2.6, Аноним (6), 09:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> закапайте уже стюардессу, его время ушло.
Новость как раз о том, что наконец-то закопали. Как правило, проприетарь открывают как раз именно после этого.
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|2.14, Аноним (14), 09:54, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>winamp проигрывает aimp'у по функционалу
Почему он проигрывает aimp'у?
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|3.24, Werwolf (ok), 09:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> winamp проигрывает aimp'у по функционалу и внешнему виду
> откуда линукзодиу знать об этом? али шалишь и под виндой сидишь?
у нас большой офис, есть и мазохисты-виндоразы
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|3.25, Werwolf (ok), 09:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> к слову, правильно пишется «Werewolf»
к слову
это зависит от того что именно ты пишешь
если бы это было переводом слова оборотень то ты был бы прав
но ты не прав
смирись
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|2.36, Да ну нахер (?), 10:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Aimp это отличный менеджер библиотеки, редактор тэгов, кодировщик аудио и интерактивный музей магнитофонов, а вот для плеера даже mpg123 *.mp3 в консоли был удобнее - там хотя бы было видно какой трек играет.
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|3.45, Fracta1L (ok), 10:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> foobar
Посмотрел скриншоты, очередной кокпит авиалайнера. Но красноглазым норм, конечно.
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|4.56, Аноним (56), 10:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Foobar исходно без скинов - просто список треков и несколько кнопок управления воспроизведением. Проще некуда. А вы смотрели на какую-то сборку со скинами и плагинами - с их помощью такую Звезду смерти накрутить можно, мама не горюй.
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|3.13, pfg21 (ok), 09:50, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как же aimp?
вам ехать или шашечки ??
тебе нужен музыкальный плеер или перемигивающийся медиазадроченный интерфейс ?? :)
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|3.18, Аноним (4), 09:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут многие обсуждают правильные и неправильные языки. Но aimp написан на delphi это сразу конец разговора, по мнению любого комментатора опеннета.
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|4.27, Аноним (14), 09:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плеер должен быть написан на нативном фреймворке с нативным интерфейсом. Все эти winamp, aimplayer то все кринж. Самый тру WinPlay3.
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|2.15, 0пеннетчики (?), 09:54, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опеннетчики ждут порт под линукс и чтобы на коре дуо не тормозил
Не ждём, этому хламу уже давно есть нативные альтернативы.
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|2.26, нах. (?), 09:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего им щас-то мешает? Вон vmware бесплатную дали.
Ставишь ее на свою кору дуба, рядом с винампом. И слушаешь себе свой "кровосток" пока объявляешь годы линукса на десктопе из виртуалочки. Если ее во весь экран открыть - никто и не догадается ни о чем.
P.S. а те кому не нужен был никогда "линукс на десктопе" счастливы со своим mpg123 примерно столько же лет, сколько существует винамп.
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|3.34, Аноним (14), 10:00, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас в городе в неоторых школах в учительскую поставили отвечественный дистрибутив и ничего, люди работают. А комментаторы на опеннет все ещё продолжают писать что линукс не готов для десктопа.
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|4.39, Аноним (39), 10:03, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У нас в городе в неоторых школах в учительскую поставили отвечественный дистрибутив и ничего, люди работают.
А ведь стояли Агаты и Электроники c вильнюс васиком. И ничего, люди работали.
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|5.46, нах. (?), 10:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а до них была машина ОСО, два руля, одно колесо. И работали, конечно. Не будешь работать - пайку не получишь вообще.
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|5.78, Аноним (14), 11:40, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ПЭВМ Агат красного цвета вообще красивый, мне нравится боьше чем Эпл 2 или любые ИБМ ПС совместимый.
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|6.83, нах. (?), 11:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ПЭВМ Агат красного цвета вообще красивый, мне нравится боьше чем Эпл 2
> или любые ИБМ ПС совместимый.
"главное - его не включать"
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|3.37, Аноним (4), 10:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И у вмваре и виртуалбоксе есть режим бесшовного встраивания приложения в обычное окружение.
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|3.44, нах. (?), 10:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так сказали ж - "под линукс". А у вас то вмварь "требует тюнинга памяти" то цом-порты отвалятся в wine. А тут - звуковуха, она таких фокусов не любит.
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|2.32, нах. (?), 09:59, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сказали ж тебе - shoutcast'ом
А теперь...понаделали obs'ов :-(
Ну кому в наши дни нужно радиво без картиночек?
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|3.71, Аноним (68), 11:22, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Радиво сосуществовало с картиночками ещё задолго до появления интернета, расчёты на «сплошное телевидение» не оправдались.
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|4.80, нах. (?), 11:43, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и где оно ТО радио, которое задолго (хинт, речь о радиве на длинных волнах - которое таки да, доставало туда куда невозможно было достать телевидению)?
Правильно - "Лондон", "Париж", и весь остальной диапазон - МОЛЧИТ. (Наверное ядреный апокалипсис уже произошел, просто мы не заметили).
Чуть-чуть на ДВ пробивается китай.
Рассчеты как раз оправдались, но теперь в чуть другой обертке. Сплошного четыреге. А где нет четыреге - нет (тепрь) и радио.
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|6.102, нах. (?), 12:23, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты путаешь старлинк с нормальной сеткой. Тот работает по демпинговым ценам и это ненадолго.
Настоящая цена терминалов и траффика когда она всплывет - тебя совсем не обрадует.
А на прошлой неделе п-нулась турайя-3 - обратите внимание, намек.
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|4.81, Аноним (81), 11:43, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> расчёты на «сплошное телевидение» не оправдались.
Очень даже, только телевидение было метафорой. Сейчас ты сидишь в этом самом телевидении на канале опеннет.
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|5.90, Аноним (68), 11:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И при этом взаимодействую с текстом, который не то что не видео, а даже и не звук.
Нет, не метафорой. О том, что ТВ убьёт все остальное, только ленивый прогноз не давал.
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|6.103, нах. (?), 12:24, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, не метафорой. О том, что ТВ убьёт все остальное, только ленивый
> прогноз не давал.
так оно и убило. Сколько тут моральных уродов, а сколько уважаемых граждан - в тиктоке? Вот и делай выводы.
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|4.87, Аноним (81), 11:47, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бpeдитe. На коротких и средних волнах, а так же на длинных есть весь мир, и больше всего там ВНЕЗАПНО Китая и США. Кроме РФ. В РФ этот вопрос "оптимизировали" оптимизаторы.
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|5.105, Ivan_83 (ok), 12:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Средние и длинные волны ДАВНО мертвы.
И для этого есть куча причин.
1. Изначально приёмники на ДВ/СВ были дешевле, но с развитием технологий и производства они стали заметно меньше и даже дешевле.
2. На УКВ качество звука сильно выше, там даже стерео есть.
3. На УКВ есть RDS и прочие сервисы.
4. Китайцы наделали тонны дешманских DC-DC которые плотно загадили весь ДВ/СВ.
Держать ДВ/СВ передатчики для всяких дальнобоев не очень то выгодно по деньгам.
КВ - это всегда была тема фриковая, там слушателей было минимум из за сложности и дороговизны приёмника, размеров антенны и пр.
Пих популярности в СССР был в конце 1980х когда слушали голос америки, потом пришла гласность и оно стало нафиг не надо, по НТВ гусинский мочили березовского на ОРТ и тп, голосу такое и не снилось.
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|5.106, нах. (?), 12:26, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы бpeдитe. На коротких и средних волнах, а так же на длинных
> есть весь мир, и больше всего там ВНЕЗАПНО Китая
ты в книжке прочитал или таки у тебя еще есть радиоприемник? (не магнитола в ржавой шестере)
Нету там кроме совсемневнезапно Китая - ничего. Китай вещает в лучших традициях совка пропагандистскую чушь, да. Кто и где его слушает - загадка природы.
> вопрос "оптимизировали" оптимизаторы
внезапно, во всем мире это был частный бизнес. И он просто сдох, за полной нерентабельностью. РФ тут совершенно не одинока.
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|1.31, Аноним (39), 09:59, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поздно спохватились.
Давно все ушли в облака и стримминги.
Не знаю никого из своего окружения, кто бы до сих пор хранил и слушал музыку оффлайн.
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|2.43, нах. (?), 10:08, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
они и пытались продавать - стриминг винамп - раздавали но что-то пошло не так ... большой текст свёрнут, показать
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|1.53, opennetuser (ok), 10:22, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть Foobar2000 — больше ничего не нужно. Время винампа ушло. Я с него на Фубар и пересел, так как мне не нужен интерфейс красивый, мне нужен тупо лист песен.
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|1.57, Аноним (57), 10:52, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Бесполезная поделка, которая вызывает ностальгические чувства у некоторых. Но по факту это шляпа, которая не годится для нормального управления локальной библиотекой. А если учесть что большинство использует облачные сервисы музыки так вообще непонятно зачем это, кроме того чтобы освежить дорогие воспоминания о тех временах.
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|2.64, Аноним (64), 11:06, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Локальная библиотека это файловая система. Зумеры понапридумывают рюшечек.
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|2.97, Ivan_83 (ok), 12:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про чувства вы правы :)
Управление там организованно через плей листы. Может есть то что вы хотите, либо нативно либо через плагины, я уже не помню :)
Но лично я всегда ограничивался тем что делал плейлист с нужным мне и крутил его.
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|1.58, birdie (ok), 10:52, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне никто, конечно, не поверит, но мне сегодня приснился об этом сон. Я в шоке.
Во сне думал: WinAMP по сути сдох, программа отличная, может, стоит портировать на Линукс, многим будет полезная - проснулся, вот оно.
Жесть.
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|2.75, Аноним (14), 11:29, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никому этот новомодный Winamp не нужен, я использую WinPlay3 на своём Windows 95.
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|2.96, Ivan_83 (ok), 12:08, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только не надо.
Есть у меня этот ваш DeaDBeeF.
Гуй на GTK, и хоть он типа и настраивается - ничего приличного или индивидуального из него не собрать, в лучшем случае WMP like (если что я про старый WMP, от ХР, новые я не видел).
Плагинов мало.
OSS они просто сломали и никто его не чинит.
А уж по кастомизируемости и пользовательской базе до винампа ему бесконечно далеко.
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|2.86, Аноним (86), 11:47, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он настолько криво работает под линем, что лучше б его не было.
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|3.107, нах. (?), 12:28, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дело не в исходниках а в коммунити.
так оно ж - кодить не умеет.
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|1.89, Zenitur (ok), 11:49, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть кстати бета-версия винампа под Linux. Rpm-пакет для RH7.x. Я его запускал под openSUSE 11.4 x86_64, YAST сам подкачал 32-битные зависимости. Винамп любил падать, но мзуыку играл. Интерфейс GTK1, звук идёт через OSS.
Вот бы исходники той самой бета-версии, а также WinAMP 2.xx, не очень люблю третий и пятый винампы.
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|2.94, Ivan_83 (ok), 12:03, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ценен не сам проигрыватель, а база скинов и плагинов.
Часть плагинов сейчас и даром не нужна (которые про ввод и вывод), тот ffmpeg заменяет пару десятков легко, а на вывод всё равно проще с нуля написать, утянув основное у MPV.
Ещё там были плагины зависящие от WinAPI они тоже не смогут работать.
Но было и много такого что можно собрать, скорее всего. (кажется гуй настройки всё же на вин апи был везде и это проблема)
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|1.92, Ivan_83 (ok), 11:59, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, сколько приятных восспоминаний молодости связано с ним :)
Для тех кто не очень в теме поясню: популярность винампа пошла изначально из возможности играть mp3 на компах без MMX (это то что до SSE было).
Дальнейший рост популярности был связан с тем, что авторы превратили проигрыватель в расширяемую и кастомизируемую платформу.
Пользователи сами делали:
- скины
- плагины
- всякие эффекты визуализации отдельная тема
Там огроменная база всего этого, разного качества, уровня и тематики, деланая фанами как винампа так и тех тематик что они воплощали.
Одних скинов пару тыщ (да, приличных из них пара сотен, но всё же).
Плагинов хз сколько, но тоже очень много. Я помню для себя два простых написал, один вроде запускал воспроизведение автоматом после старта проигрывателя, а другой уже не помню.
Ни один другой проигрыватель в мире не имел никогда и близко такой базы пользователей, разработчиков и созданного контента.
Audacious - уже давно не замена, и даже близко.
Изначально он хотя бы умел скины от винампа, но это выпилили вместе с GTK, и теперь там QT без скинов.
По плагинам он тоже близко не стоял.
XMMS и Beep Media Player - уже мертвы более 10 лет, насколько я понял.
XMMS2 - какая то активность есть но назвать его живым трудно.
Qmmp - похоже самое живое из списка.
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|1.100, Аноним (100), 12:16, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помнится, был у меня Pentium 60 (Socket 4). Кажется, единственный проигрыватель, который на нем играл mp3 без запинки - это даже не Winamp, а STP (SysTrayPlay). А может даже и на 486 слушал, но тут могу ошибаться. А вот на более мощных Pentium уже пользовался Winamp-ом.
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