Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке

2.22 , Аноним ( 14 ), 09:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот это точно загадка. Спотифай у них вряд-ли получится.

2.32 , нах. ( ? ), 09:59, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сказали ж тебе - shoutcast'ом А теперь...понаделали obs'ов :-( Ну кому в наши дни нужно радиво без картиночек?

3.71 , Аноним ( 68 ), 11:22, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Радиво сосуществовало с картиночками ещё задолго до появления интернета, расчёты на «сплошное телевидение» не оправдались.

4.80 , нах. ( ? ), 11:43, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – и где оно ТО радио, которое задолго (хинт, речь о радиве на длинных волнах - которое таки да, доставало туда куда невозможно было достать телевидению)? Правильно - "Лондон", "Париж", и весь остальной диапазон - МОЛЧИТ. (Наверное ядреный апокалипсис уже произошел, просто мы не заметили). Чуть-чуть на ДВ пробивается китай. Рассчеты как раз оправдались, но теперь в чуть другой обертке. Сплошного четыреге. А где нет четыреге - нет (тепрь) и радио. 5.101 , Ivan_83 ( ok ), 12:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно теперь со спутнегов умеет вещать, это 4г.

6.102 , нах. ( ? ), 12:23, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты путаешь старлинк с нормальной сеткой. Тот работает по демпинговым ценам и это ненадолго. Настоящая цена терминалов и траффика когда она всплывет - тебя совсем не обрадует. А на прошлой неделе п-нулась турайя-3 - обратите внимание, намек.

4.81 , Аноним ( 81 ), 11:43, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > расчёты на «сплошное телевидение» не оправдались. Очень даже, только телевидение было метафорой. Сейчас ты сидишь в этом самом телевидении на канале опеннет.

5.90 , Аноним ( 68 ), 11:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И при этом взаимодействую с текстом, который не то что не видео, а даже и не звук.

Нет, не метафорой. О том, что ТВ убьёт все остальное, только ленивый прогноз не давал.

6.103 , нах. ( ? ), 12:24, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, не метафорой. О том, что ТВ убьёт все остальное, только ленивый

> прогноз не давал. так оно и убило. Сколько тут моральных уродов, а сколько уважаемых граждан - в тиктоке? Вот и делай выводы.

4.87 , Аноним ( 81 ), 11:47, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы бpeдитe. На коротких и средних волнах, а так же на длинных есть весь мир, и больше всего там ВНЕЗАПНО Китая и США. Кроме РФ. В РФ этот вопрос "оптимизировали" оптимизаторы.

5.88 , Аноним ( 81 ), 11:48, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – П.с. этот ответ для "нax" выше.

5.105 , Ivan_83 ( ok ), 12:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Средние и длинные волны ДАВНО мертвы. И для этого есть куча причин.

1. Изначально приёмники на ДВ/СВ были дешевле, но с развитием технологий и производства они стали заметно меньше и даже дешевле.

2. На УКВ качество звука сильно выше, там даже стерео есть.

3. На УКВ есть RDS и прочие сервисы.

4. Китайцы наделали тонны дешманских DC-DC которые плотно загадили весь ДВ/СВ. Держать ДВ/СВ передатчики для всяких дальнобоев не очень то выгодно по деньгам. КВ - это всегда была тема фриковая, там слушателей было минимум из за сложности и дороговизны приёмника, размеров антенны и пр.

Пих популярности в СССР был в конце 1980х когда слушали голос америки, потом пришла гласность и оно стало нафиг не надо, по НТВ гусинский мочили березовского на ОРТ и тп, голосу такое и не снилось.

5.106 , нах. ( ? ), 12:26, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы бpeдитe. На коротких и средних волнах, а так же на длинных

> есть весь мир, и больше всего там ВНЕЗАПНО Китая ты в книжке прочитал или таки у тебя еще есть радиоприемник? (не магнитола в ржавой шестере) Нету там кроме совсемневнезапно Китая - ничего. Китай вещает в лучших традициях совка пропагандистскую чушь, да. Кто и где его слушает - загадка природы. > вопрос "оптимизировали" оптимизаторы внезапно, во всем мире это был частный бизнес. И он просто сдох, за полной нерентабельностью. РФ тут совершенно не одинока.

