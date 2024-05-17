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Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке

17.05.2024 09:28

Компания Llama Group объявила о решении открыть код мультимедийного проигрывателя Winamp и перевести проект на модель совместного развития, при которой любой желающий может принять участие в разработке. Публикация кода запланирована на 24 сентября 2024 года. По неофициальной информации переход на открытую модель разработки вызван реорганизацией из-за финансовых проблем, в результате которых в прошлом году компания была вынуждена продать проект Shoutcast и уволить основную команду разработчиков, осуществлявших сопровождение классического Windows-приложения Winamp, в пользу развития одноимённого потокового web-сервиса и мобильных приложений.

Проект Winamp создан Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым в 1997 году и является одним из самых долгоживущих мультимедийных проигрывателей, продолжающих активное развитие. Winamp изначально ориентирован на использование на платформе Windows и насчитывает около 83 млн пользователей. В апреле были представлены мобильные версии Winamp для платформ Android и iOS. Благодаря самобытности и гибкости в области изменение оформления интерфейса через скины, под впечатлением от Winamp создано несколько открытых клонов для Linux, таких как XMMS, XMMS2, Beep Media Player, Audacious и Qmmp.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0
  4. OpenNews: Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков
  5. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61194-winamp
Ключевые слова: winamp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (83) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (ok), 09:32, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    winamp проигрывает aimp'у по функционалу и внешнему виду, проигрывает qmmp по прибитости гвоздями к одной платформе и стабильности работы..
    закапайте уже стюардессу, его время ушло.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:33, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    то что мертво, умереть не может
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:41, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пиратская музыка будет всегда жива.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > закапайте уже стюардессу, его время ушло.

    Новость как раз о том, что наконец-то закопали. Как правило, проприетарь открывают как раз именно после этого.

     
  • 2.14, Аноним (14), 09:54, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >winamp проигрывает aimp'у по функционалу

    Почему он проигрывает aimp'у?

     
     
  • 3.21, Аноним (4), 09:57, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 11:16, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.24, Werwolf (ok), 09:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> winamp проигрывает aimp'у по функционалу и внешнему виду
    > откуда линукзодиу знать об этом? али шалишь и под виндой сидишь?

    у нас большой офис, есть и мазохисты-виндоразы

     
  • 3.40, GhostX (?), 10:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По функционалу и внешнему виду.
     
     
  • 4.72, Аноним (14), 11:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >По функционалу

    А какой функционалу у музыкального плеера?

     
  • 2.23, Аноним (23), 09:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к слову, правильно пишется «Werewolf»
     
     
  • 3.25, Werwolf (ok), 09:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > к слову, правильно пишется «Werewolf»

    к слову
    это зависит от того что именно ты пишешь
    если бы это было переводом слова оборотень то ты был бы прав
    но ты не прав
    смирись

     
     
  • 4.52, Волк (?), 10:18, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прав не тот, кто не прав, а тот, кто прав

    Ауф

     
  • 3.51, Аноним (51), 10:18, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильно в немецком - Werwolf.
     
  • 2.36, Да ну нахер (?), 10:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Aimp это отличный менеджер библиотеки, редактор тэгов, кодировщик аудио и интерактивный музей магнитофонов, а вот для плеера даже mpg123 *.mp3 в консоли был удобнее - там хотя бы было видно какой трек играет.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:37, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Единственный нормальный аудиоплеер.
     
     
  • 2.54, trdm (ok), 10:24, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор юзаю. версия от 1999 г.
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 09:41, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё ещё самый удобный и ненавязчивый интерфейс среди муз. плееров.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    foobar, он такой, но при чём тут субж?
     
     
  • 3.45, Fracta1L (ok), 10:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > foobar

    Посмотрел скриншоты, очередной кокпит авиалайнера. Но красноглазым норм, конечно.

     
     
  • 4.56, Аноним (56), 10:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Foobar исходно без скинов - просто список треков и несколько кнопок управления воспроизведением. Проще некуда. А вы смотрели на какую-то сборку со скинами и плагинами - с их помощью такую Звезду смерти накрутить можно, мама не горюй.
     
  • 2.10, SilverCutePony (ok), 09:47, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как же aimp?
     
     
  • 3.13, pfg21 (ok), 09:50, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же aimp?

    вам ехать или шашечки ??
    тебе нужен музыкальный плеер или перемигивающийся медиазадроченный интерфейс ?? :)

     
  • 3.18, Аноним (4), 09:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут многие обсуждают правильные и неправильные языки. Но aimp написан на delphi это сразу конец разговора, по мнению любого комментатора опеннета.  
     
     
  • 4.27, Аноним (14), 09:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плеер должен быть написан на нативном фреймворке с нативным интерфейсом. Все эти winamp, aimplayer то все кринж. Самый тру WinPlay3.
     
  • 3.47, Fracta1L (ok), 10:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > aimp

    В режиме Винампа - норм)

     

  • 1.11, iHorse (?), 09:49, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опеннетчики ждут порт под линукс и чтобы на коре дуо не тормозил
     
     
  • 2.15, 0пеннетчики (?), 09:54, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опеннетчики ждут порт под линукс и чтобы на коре дуо не тормозил

    Не ждём, этому хламу уже давно есть нативные альтернативы.


     
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но коре дуо то у тебя останется еще на десятилетия
     
  • 2.26, нах. (?), 09:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего им щас-то мешает? Вон vmware бесплатную дали.

    Ставишь ее на свою кору дуба, рядом с винампом. И слушаешь себе свой "кровосток" пока объявляешь годы линукса на десктопе из виртуалочки. Если ее во весь экран открыть - никто и не догадается ни  о чем.

    P.S. а те кому не нужен был никогда "линукс на десктопе" счастливы со своим mpg123 примерно столько же лет, сколько существует винамп.

     
     
  • 3.34, Аноним (14), 10:00, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в городе в неоторых школах в учительскую поставили отвечественный дистрибутив и ничего, люди работают. А комментаторы на опеннет все ещё продолжают писать что линукс не готов для десктопа.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 10:03, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У нас в городе в неоторых школах в учительскую поставили отвечественный дистрибутив и ничего, люди работают.

    А ведь стояли Агаты и Электроники c вильнюс васиком. И ничего, люди работали.

     
     
  • 5.46, нах. (?), 10:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а до них была машина ОСО, два руля, одно колесо. И работали, конечно. Не будешь работать - пайку не получишь вообще.

     
  • 5.78, Аноним (14), 11:40, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПЭВМ Агат красного цвета вообще красивый, мне нравится боьше чем Эпл 2 или любые ИБМ ПС совместимый.
     
     
  • 6.83, нах. (?), 11:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ПЭВМ Агат красного цвета вообще красивый, мне нравится боьше чем Эпл 2
    > или любые ИБМ ПС совместимый.

    "главное - его не включать"

     
  • 3.37, Аноним (4), 10:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у вмваре и виртуалбоксе есть режим бесшовного встраивания приложения в обычное окружение.
     
     
  • 4.48, нах. (?), 10:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так надо-то в обратную сторону

     
  • 2.33, Аноним (39), 10:00, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там нечему тормозить даже на Pentium MMX.
     
     
  • 3.44, нах. (?), 10:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так сказали ж - "под линукс". А у вас то вмварь "требует тюнинга памяти" то цом-порты отвалятся в wine. А тут - звуковуха, она таких фокусов не любит.

     

  • 1.19, жявамэн (ok), 09:56, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как они еще умудрялись выживать и монетизировать это все эти годы
     
     
  • 2.22, Аноним (14), 09:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это точно загадка. Спотифай у них вряд-ли получится.
     
  • 2.32, нах. (?), 09:59, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сказали ж  тебе - shoutcast'ом

    А теперь...понаделали obs'ов :-(

    Ну кому в наши дни нужно радиво без картиночек?

     
     
  • 3.71, Аноним (68), 11:22, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Радиво сосуществовало с картиночками ещё задолго до появления интернета, расчёты на «сплошное телевидение» не оправдались.
     
     
  • 4.80, нах. (?), 11:43, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и где оно ТО радио, которое задолго (хинт, речь о радиве на длинных волнах - которое таки да, доставало туда куда невозможно было достать телевидению)?

    Правильно - "Лондон", "Париж", и весь остальной диапазон - МОЛЧИТ. (Наверное ядреный апокалипсис уже произошел, просто мы не заметили).

    Чуть-чуть на ДВ пробивается китай.

    Рассчеты как раз оправдались, но теперь в чуть другой обертке. Сплошного четыреге. А где нет четыреге - нет (тепрь) и радио.

     
     
  • 5.101, Ivan_83 (ok), 12:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно теперь со спутнегов умеет вещать, это 4г.
     
     
  • 6.102, нах. (?), 12:23, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты путаешь старлинк с нормальной сеткой. Тот работает по демпинговым ценам и это ненадолго.

    Настоящая цена терминалов и траффика когда она всплывет - тебя совсем не обрадует.

    А на прошлой неделе п-нулась турайя-3 - обратите внимание, намек.

     
  • 4.81, Аноним (81), 11:43, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > расчёты на «сплошное телевидение» не оправдались.

    Очень даже, только телевидение было метафорой. Сейчас ты сидишь в этом самом телевидении на канале опеннет.

     
     
  • 5.90, Аноним (68), 11:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при этом взаимодействую с текстом, который не то что не видео, а даже и не звук.
    Нет, не метафорой. О том, что ТВ убьёт все остальное, только ленивый прогноз не давал.
     
     
  • 6.103, нах. (?), 12:24, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, не метафорой. О том, что ТВ убьёт все остальное, только ленивый
    > прогноз не давал.

    так оно и убило. Сколько тут моральных уродов, а сколько уважаемых граждан - в тиктоке? Вот и делай выводы.


     
  • 4.87, Аноним (81), 11:47, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бpeдитe. На коротких и средних волнах, а так же на длинных есть весь мир, и больше всего там ВНЕЗАПНО Китая и США. Кроме РФ. В РФ этот вопрос "оптимизировали" оптимизаторы.
     
     
  • 5.88, Аноним (81), 11:48, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П.с. этот ответ для "нax" выше.
     
  • 5.105, Ivan_83 (ok), 12:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Средние и длинные волны ДАВНО мертвы.

    И для этого есть куча причин.
    1. Изначально приёмники на ДВ/СВ были дешевле, но с развитием технологий и производства они стали заметно меньше и даже дешевле.
    2. На УКВ качество звука сильно выше, там даже стерео есть.
    3. На УКВ есть RDS и прочие сервисы.
    4. Китайцы наделали тонны дешманских DC-DC которые плотно загадили весь ДВ/СВ.

    Держать ДВ/СВ передатчики для всяких дальнобоев не очень то выгодно по деньгам.

    КВ - это всегда была тема фриковая, там слушателей было минимум из за сложности и дороговизны приёмника, размеров антенны и пр.
    Пих популярности в СССР был в конце 1980х когда слушали голос америки, потом пришла гласность и оно стало нафиг не надо, по НТВ гусинский мочили березовского на ОРТ и тп, голосу такое и не снилось.

     
  • 5.106, нах. (?), 12:26, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы бpeдитe. На коротких и средних волнах, а так же на длинных
    > есть весь мир, и больше всего там ВНЕЗАПНО Китая

    ты в книжке прочитал или таки у тебя еще есть радиоприемник? (не магнитола в ржавой шестере)

    Нету там кроме совсемневнезапно Китая - ничего. Китай вещает в лучших традициях совка пропагандистскую чушь, да. Кто и где его слушает - загадка природы.

    > вопрос "оптимизировали" оптимизаторы

    внезапно, во всем мире это был частный бизнес. И он просто сдох, за полной нерентабельностью. РФ тут совершенно не одинока.

     

  • 1.31, Аноним (39), 09:59, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поздно спохватились.
    Давно все ушли в облака и стримминги.

    Не знаю никого из своего окружения, кто бы до сих пор хранил и слушал музыку оффлайн.

     
     
  • 2.43, нах. (?), 10:08, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    они и пытались продавать - стриминг винамп - раздавали но что-то пошло не так ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.53, opennetuser (ok), 10:22, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть Foobar2000 — больше ничего не нужно. Время винампа ушло. Я с него на Фубар и пересел, так как мне не нужен интерфейс красивый, мне нужен тупо лист песен.
     
     
  • 2.98, Ivan_83 (ok), 12:13, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно где то нишевое, не стало частью субкультуры ИМХО. )
     

  • 1.57, Аноним (57), 10:52, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бесполезная поделка, которая вызывает ностальгические чувства у некоторых. Но по факту это шляпа, которая не годится для нормального управления локальной библиотекой. А если учесть что большинство использует облачные сервисы музыки так вообще непонятно зачем это, кроме того чтобы освежить дорогие воспоминания о тех временах.
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 11:06, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Локальная библиотека это файловая система. Зумеры понапридумывают рюшечек.
     
  • 2.97, Ivan_83 (ok), 12:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про чувства вы правы :)
    Управление там организованно через плей листы. Может есть то что вы хотите, либо нативно либо через плагины, я уже не помню :)
    Но лично я всегда ограничивался тем что делал плейлист с нужным мне и крутил его.
     

  • 1.58, birdie (ok), 10:52, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне никто, конечно, не поверит, но мне сегодня приснился об этом сон. Я в шоке.

    Во сне думал: WinAMP по сути сдох, программа отличная, может, стоит портировать на Линукс, многим будет полезная - проснулся, вот оно.

    Жесть.

     
     
  • 2.63, Аноним (81), 11:02, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >WinAMP по сути сдох

    Это было очевидно лет 15 назад.

     
  • 2.75, Аноним (14), 11:29, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никому этот новомодный Winamp не нужен, я использую WinPlay3 на своём Windows 95.
     

  • 1.65, Имя (?), 11:10, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опоздали лет на 20. Кому этот винамп теперь нужен
     
     
  • 2.70, Аноним (81), 11:21, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вон выше пара пенсионеров негодует.
     

  • 1.66, Аноним (66), 11:12, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С DeaDBeeF даже рядом не стоит
     
     
  • 2.96, Ivan_83 (ok), 12:08, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только не надо.
    Есть у меня этот ваш DeaDBeeF.
    Гуй на GTK, и хоть он типа и настраивается - ничего приличного или индивидуального из него не собрать, в лучшем случае WMP like (если что я про старый WMP, от ХР, новые я не видел).
    Плагинов мало.
    OSS они просто сломали и никто его не чинит.

    А уж по кастомизируемости и пользовательской базе до винампа ему бесконечно далеко.

     

  • 1.73, Banned (?), 11:26, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старичок опаздал,Аимп уже повзрослел.
     
     
  • 2.86, Аноним (86), 11:47, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он настолько криво работает под линем, что лучше б его не было.
     

  • 1.74, Аноним (14), 11:28, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего лучше чем WinPlay3 ещё не придумали.
     
  • 1.76, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:36, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы код foobar2000 открыли
     
  • 1.77, Аноним (77), 11:39, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибочка, мобильная версия была представлена ещё в далёком 201x :)
     
  • 1.79, Аноним (79), 11:41, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Winamp это что-то из лихих 90-х, как WinRar?
     
     
  • 2.82, Аноним (81), 11:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про винрарный винзип забыл.
     
     
  • 3.84, Аноним (81), 11:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П.с. хотя так можно и до arj опуститься.
     
  • 2.95, Ivan_83 (ok), 12:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я там ниже написал :)
    Скорее 1999 - 2009, с пиком где то на 2005.
     

  • 1.85, Аноним (85), 11:45, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Утекшие исходники винамп уже наверное как минимум 4 года в сети лежат
     
     
  • 2.93, Ivan_83 (ok), 12:00, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в исходниках а в коммунити.
     
     
  • 3.107, нах. (?), 12:28, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дело не в исходниках а в коммунити.

    так оно ж - кодить не умеет.

     

  • 1.89, Zenitur (ok), 11:49, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть кстати бета-версия винампа под Linux. Rpm-пакет для RH7.x. Я его запускал под openSUSE 11.4 x86_64, YAST сам подкачал 32-битные зависимости. Винамп любил падать, но мзуыку играл. Интерфейс GTK1, звук идёт через OSS.

    Вот бы исходники той самой бета-версии, а также WinAMP 2.xx, не очень люблю третий и пятый винампы.

     
     
  • 2.94, Ivan_83 (ok), 12:03, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценен не сам проигрыватель, а база скинов и плагинов.

    Часть плагинов сейчас и даром не нужна (которые про ввод и вывод), тот ffmpeg заменяет пару десятков легко, а на вывод всё равно проще с нуля написать, утянув основное у MPV.
    Ещё там были плагины зависящие от WinAPI они тоже не смогут работать.
    Но было и много такого что можно собрать, скорее всего. (кажется гуй настройки всё же на вин апи был везде и это проблема)

     

  • 1.92, Ivan_83 (ok), 11:59, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, сколько приятных восспоминаний молодости связано с ним :)


    Для тех кто не очень в теме поясню: популярность винампа пошла изначально из возможности играть mp3 на компах без MMX (это то что до SSE было).

    Дальнейший рост популярности был связан с тем, что авторы превратили проигрыватель в расширяемую и кастомизируемую платформу.
    Пользователи сами делали:
    - скины
    - плагины
    - всякие эффекты визуализации отдельная тема

    Там огроменная база всего этого, разного качества, уровня и тематики, деланая фанами как винампа так и тех тематик что они воплощали.
    Одних скинов пару тыщ (да, приличных из них пара сотен, но всё же).
    Плагинов хз сколько, но тоже очень много. Я помню для себя два простых написал, один вроде запускал воспроизведение автоматом после старта проигрывателя, а другой уже не помню.

    Ни один другой проигрыватель в мире не имел никогда и близко такой базы пользователей, разработчиков и созданного контента.


    Audacious - уже давно не замена, и даже близко.
    Изначально он хотя бы умел скины от винампа, но это выпилили вместе с GTK, и теперь там QT без скинов.
    По плагинам он тоже близко не стоял.

    XMMS и Beep Media Player - уже мертвы более 10 лет, насколько я понял.

    XMMS2 - какая то активность есть но назвать его живым трудно.

    Qmmp - похоже самое живое из списка.

     
     
  • 2.104, Аноним (104), 12:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >теперь там QT без скинов

    skins-qt на месте. Никто его не удалял.

     

  • 1.100, Аноним (100), 12:16, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помнится, был у меня Pentium 60 (Socket 4). Кажется, единственный проигрыватель, который на нем играл mp3 без запинки - это даже не Winamp, а STP (SysTrayPlay). А может даже и на 486 слушал, но тут могу ошибаться. А вот на более мощных Pentium уже пользовался Winamp-ом.
     

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