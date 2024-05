Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – foobar, он такой, но при чём тут субж?

3.45 , Fracta1L ( ok ), 10:10, 17/05/2024
> foobar Посмотрел скриншоты, очередной кокпит авиалайнера. Но красноглазым норм, конечно.

4.56 , Аноним ( 56 ), 10:45, 17/05/2024
Foobar исходно без скинов - просто список треков и несколько кнопок управления воспроизведением. Проще некуда. А вы смотрели на какую-то сборку со скинами и плагинами - с их помощью такую Звезду смерти накрутить можно, мама не горюй.

2.10 , SilverCutePony ( ok ), 09:47, 17/05/2024
А как же aimp?

3.13 , pfg21 ( ok ), 09:50, 17/05/2024
> А как же aimp? вам ехать или шашечки ??

тебе нужен музыкальный плеер или перемигивающийся медиазадроченный интерфейс ?? :)

3.18 , Аноним ( 4 ), 09:55, 17/05/2024
Тут многие обсуждают правильные и неправильные языки. Но aimp написан на delphi это сразу конец разговора, по мнению любого комментатора опеннета.

4.27 , Аноним ( 14 ), 09:58, 17/05/2024
Плеер должен быть написан на нативном фреймворке с нативным интерфейсом. Все эти winamp, aimplayer то все кринж. Самый тру WinPlay3.

3.47 , Fracta1L ( ok ), 10:11, 17/05/2024
> aimp В режиме Винампа - норм)