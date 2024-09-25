Опубликован исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp

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|1.1, iPony129412 (?), 09:02, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Недавно пришлось пройтись по этой компашке
> несколько открытых клонов для Linux, таких как XMMS, XMMS2, Beep Media Player, Audacious и Qmmp
То одно криво, то другое. Вот просто для обычного воспроизведения без всяких наворотов.
ЗЫ: У XMMS2 какое-то казино уже вместо офсайта.
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|2.24, Аноним (24), 09:43, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Audacious норм, если не использовать декодеры поверх ffmpeg. Выглядит может быть не идеально, особенно, если включать сомнительные плагины.
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|3.90, iPony129412 (?), 11:31, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот пришлось его. Но задолбался.
В GTK режиме возникает окно призрак. Видно в переключении окон.
Ругается постоянно на AAC файлы. Снизу строчка чего-то там хедеры какие-то. Всё играет, но вылезает. Баг годами висит.
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|2.44, Аноним (44), 10:23, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так был DeaDBeeF, который очень был похож на foobar2000 и наверное самый топовый под линкус.
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|3.47, Аноним (24), 10:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не, там автор немного не в себе был. И кривые нелегальные форки забандлены были. И ничего похожего. Топовый это foobar2000 в вайне.
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|4.59, Аноним (59), 10:42, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Автор слегка ударился в "I support the next current thing", удалил ru и by лангпаки (вскоре впрочем by вернул, после пендаля от сообщества), и арбузит любые попытки форкнуть его детище кем-то, кто просто возвращает туда лангпаки.
Ну и плюс в бинарниках версии 1.9.0 был скрытый функционал для удаления профайла юзера, если дефолтная локаль стояла в ru_RU
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|6.84, 123 (??), 11:21, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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была бы причина тогда бы он и израильские лангпаки удалял.
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|7.107, Жироватт (ok), 12:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он просто до сих пор пользуется пейджером. Опасно это, удалять такую локаль из апстрима и пользоваться современными гаджетами
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|6.86, OramahMaalhur (ok), 11:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, была причина: у дяденьки, проживающем уже много лет в Дании, внезапно зачесался патриотизм. И вместо конструктивной деятельности он вложил свой патриотизм в отмену языка, на котором и сам когда-то общался.
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|5.72, gesha.turtles (ok), 10:53, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Форкнул, добавил ru_RU, арбузинга со стороны автора не заметил. За бинарники, удаляющие профайл не скажу — не сталкивался с подобным.
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|5.73, Аноним (-), 10:54, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Ну и плюс в бинарниках версии 1.9.0 был скрытый функционал для удаления профайла юзера,
> если дефолтная локаль стояла в ru_RU
И что в этом плохого?
Думаете нужно было весь хомяк удалять?
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|5.94, iPony129412 (?), 11:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> by вернул, после пендаля от сообщества
Не было никакого пенделя.
Двое человек на корявом белорусском (видать через Гугл Транслейт) написали, «извини, не гневись, пожалуйста верни, не суди всех под копирку».
И тут автора озарило «точно!». И вернул.
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|2.89, InuYasha (??), 11:30, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не прохожусь, но уже много лет сижу с qmmp + недавно для себя открыл плагин KDE Connect. Всё прекрасно, даже скин винамповый поставил. Очень редко бывает глюк на перемотке больших треков в AAC, но он даже не падает.
А под виндой так винамп и работает. Как будто нужно что-то другое? )
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|2.101, Аноним (101), 11:45, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот просто для обычного воспроизведения без всяких наворотов
Beep Media Player
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|1.4, Аноним (4), 09:10, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С лицензией бред, конечно. Ну будет распространение по модели "скачать официальную, наложить патч". Свои патчи распространять едва ли может быть запрещено же. Как и на гитхабе хранить.
Просто сделали неудобство на ровном месте зачем-то.
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|2.15, Жироватт (ok), 09:35, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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РЕПАК ВИНАМП by VASYAN1399.
Внутри - исходники (чистые) + набор diff + набор компиляторов (он небольшой) от VS?
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|2.16, Аноним (16), 09:37, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Одного только перечня что требуется для компиляции достаточно, чтобы понять, что легко оно не портируется.
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|2.33, Аноним (33), 10:04, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не классический Винамп, это поделка от зумеров. Соответственно, собирать под Linux нет смысла.
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|4.64, Аноним (64), 10:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде с winelib собран. Но глючит так, что кажется пол-системы грохнет.
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|1.11, Аноним (-), 09:24, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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AIMP уже давно превзошел все плееры вместе взятые - интуитивный интерфейс, какие только не пожелаешь функции (причем UX от такого количества не страдает, все на своих местах), современный интерфейс. Лучше бы его исходники открыли чтобы на линукс появился, а то там ничего лучше так и не вышло.
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|2.14, Жироватт (ok), 09:33, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда завезут интерфейс на системных виджетах (НЕ тема "в стиле..."), тогда и приходи, Артёмыч.
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|4.29, Жироватт (ok), 09:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.
Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК
А вообще я никогда не понимал прикола тем, особенно для таких программ - окно которых после формирования плейлиста / указания ссылки на интернет-радио тупо сворачивается в трей и там сидит 99.999% времени, управляясь с мультимедийных клавиш / fn- и просто глобальных кейбиндов.
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|5.36, Аноним (36), 10:07, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в самой системе много чего на этих ваших системных виджетах то осталось?
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|5.41, нитгитлистер (?), 10:18, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.
> Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на
> г-ноТК
> А вообще я никогда не понимал прикола тем, особенно для таких программ
> - окно которых после формирования плейлиста / указания ссылки на интернет-радио
> тупо сворачивается в трей и там сидит 99.999% времени, управляясь с
> мультимедийных клавиш / fn- и просто глобальных кейбиндов.
ну как... висит себе там музыку играет глаза не мозолит под рукой не толкается работе не мешает.. помему очень удобное и правильное решение
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|5.45, Аноним (69), 10:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК
Прекрасно, прекрасно, четыре варианта сразу.
> gdi+/winforms
Очень кросплатформенно!
> хоть на кутэ, хоть на г-ноТК
Очень системно!
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|5.120, Аноним (-), 13:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.
> Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК
Вот и накодь такое сам. Это ж тебе такой франкенштейн адовый надо?! Заодно и посмотрим как тебе знать штук пять разных апей, и не опухнет ли твой мозг.
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|3.28, нитгитлистер (?), 09:55, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а можно примеры системных виджетов? а то чёт совсем не понятно что конкретно Вы хотите от идеального проигрыавтеля7
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|4.32, Жироватт (ok), 10:04, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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См. выше.
Audaciuos, к примеру, имеет системный qt-интерфейс, и оно не выглядит инопланетянином в моём qt-окружении, тупо подхавтывая тему виджетов, цветовую схему, иконки, анимации, etc..
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|2.80, penetrator (?), 11:13, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну под вайном запускается, они даже под вайн rpm/deb завезли, но я думаю, что это издевательство и под вайн я и сам могу ))
WinAMP гвоздями к винде прибит, не исключено что с AIMP та же история
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|3.96, Аноним (69), 11:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне серьёзно. Или уже и аудиоплеер должен обязательно на сишечке быть?
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|2.19, Жироватт (ok), 09:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Круто берешь, лет 15-20 назад. Актуально было во времена оные с ламповой ХРюшей и ранней семенью.
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|3.37, ryoken (ok), 10:12, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Актуально было во времена оные с ламповой ХРюшей и ранней семенью.
Нифига. Как раз во время w9X и далее :).
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|2.38, Аноним (38), 10:14, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно, в начале 2000 код был гораздо хуже оформлен везде.
> if (!pr || (pr(hMainWindow)->version < DSP_HDRVER && pr(hMainWindow)->version >= DSP_HDRVER+0x10) || !(mod = pr(hMainWindow)->getModule(config_dspplugin_num)))
Но лапша конечно знатная
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|1.25, Аноним (25), 09:46, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"была вынуждена уволить" должно выглядеть иначе. Ну там "спонсоры скупили все с потрохами и кинули разработчиков создавших имя проекту а чтобы сделать вид хороших еще и открыли исходный код. Вот ведь кидалы безответственные. Сгорел сарай - гори и хата в чистом виде, а то что внутри создатели этого всего - вообще плевать.
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|1.30, нитгитлистер (?), 09:59, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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некромантия на грани некрофилии какая-то... хотя если умельцы смогут его портировать на линукс с минимальными потерями качества то будет болеменее круто
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|1.40, Аноним (42), 10:18, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Он троллит, он знал что всем нужен второй винамп, а выложил третий. И формально что-то там выполнил.
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|1.43, Аноним (43), 10:22, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем нужны медиаплэйоры на десктопах или лаптопах? Прошлый век. Все давно юзают стримы на всяких айфонах.
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|3.62, Аноним (69), 10:45, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну почему же. Лосслесса в стримингах хватает (а то на ПК как будто все слушают исключительно FLAC). ЦАП в айфонах нормальный, можно и внешний подключить (а то на ПК много у кого хотя бы не встройка).
Но тролль выше специально смешивает понятия «вместе» и «вместо».
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|5.104, Аноним (69), 11:51, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от техники, контента, ну и ушей тоже (которые уже не те, что дцать лет назад).
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|3.63, Аноним (-), 10:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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О! Опять ты!
Тут есть классный кабель из бескислородной меди покрытый золотом и омытый слезами девственниц в день парада планет. Очень редкая штука, но такому солидному ценителю готовы предложить всего за 9999$ за метр.
Берешь?
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|4.77, Массоны Рептилоиды (?), 11:07, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дико извиняюсь, я только спросить. А девственницы в комплекте к кабелю идут? И если да, то сколько на метр кабеля?
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|5.79, Аноним (-), 11:11, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А девственницы в комплекте к кабелю идут?
Разумеется нет! Думаешь их так просто найти в наше время??
А у меня еще три бухты неомытого кабеля остались...
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|3.67, Аноним (43), 10:50, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ты FLAC от MP3 V0 или V2 не отличишь. Зачем-то умный вид делаешь при этом.
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|2.115, Абывыгда (ok), 12:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все давно юзают стримы на всяких айфонах.
За всех-то не надо.
Я вот захожу на эти ваши "стримы" и не понимаю, что мне там надо слушать. У меня нет времени копаться в плейлистах, что-то составлять, следить. Пусть оно само подберет что-то. Мне музычка фоном нужна, а не вот это вот всё. При чём сегодня я хочу послушать какой-нибудь рэпчик из нулевых, а завтра немного классической музыки, послезавтра - какую-нибудь долбящую трэшанину.
Нужный функционал когда-то нашел только у Яндекса, с их Яндекс Радио. Потыкал, выбрал из бесконечного списка музыкантов то, что тебе близко, немного подтюнил (есть некоторые другие настройки) и понеслось. Всё нравилось, пока не заслушал до дыр то, что Яндекс Радио выдаёт по кругу. Потом Яндекс Радио не стало, функционал они перенесли в Яндекс Музыку и 200 раз подряд поменяли ЮИ... и чот разбираться в этом снова нет никакого желания.
Вернулся к интернет-радио. Накидал под 3 десятка радиостанций в плейлист Goodvibes под разные настроения (от музыки 20-х до Фонка от Радио Рекорд), накидал на питончике небольшой скрипт, который конвертит плейлист гудвайбса в распространенный формат плейлиста, сделал системдэ юнит, который следит за изменением файла настроек гудвайбса и запускает скриптик. Теперь плейлист всегда синхронизируется с мобилкой, на которой его скармливаю Аимпу.
Яндекс Музыку оставил только потому что какой-то акционный тариф за 99 рублей и изредка бывает удобно искать и прослушивать отдельные треки раз в пару месяцев.
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|1.49, Аноним (46), 10:27, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>в качестве зависимостей Qt
>только для платформы Windows
Вдвойне ненужно. И вообще, что ОНО делает на ресурсе с "открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix" ?
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|2.52, Аноним (69), 10:32, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам открыли код, и вы спрашиваете, что оно делает на ресурсе с открытым ПО?
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|2.53, Аноним (-), 10:32, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вдвойне ненужно. И вообще, что ОНО делает на ресурсе с "открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix" ?
Код открытый, тут не поспоришь - так что под opensource попадает.
То что для винды - ну так перепиши на линукс.
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|3.55, Аноним (55), 10:35, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Код открытый, тут не поспоришь - так что под opensource попадает.
Нет, не попадает.
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|4.58, Аноним (-), 10:39, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С какого перепугу?
Open source дословно "открытый код".
Ты его можешь прочитать, убедиться в отсутствии закладок и собрать себе для использования.
И быть уверенным, что получил именно то, что было в исходниках.
Мы ж не будем опускаться до трактовок разнообразных сект, тк погрязнем в теологии и меряньем щво6одности.
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|3.57, 12yoexpert (ok), 10:37, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не подпадает
> Open-source software (OSS) is computer software that is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to use, study, change, and distribute the software and its source code to anyone and for any purpose
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|4.65, Аноним (-), 10:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серьезно?
В качеcтве пруфа цитата из википедии?
Давай по пунктам
use - однозначно да
study - тоже, хоть до дыр зачитай
change - да, можешь отправить им патч
distribute - можешь отправить сборку другу
> to anyone and for any purpose
Это фантазии всяких 321ов, которые пытались сам термин ʼOpen-sourceʼ закопирайтить
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|3.61, Аноним (59), 10:44, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под source-available попадает оно, не более того. Точно таким же образом доступны исходники Unreal Engine, которые не являются свободными.
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|4.75, Аноним (69), 10:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А гнутики думают, что открытое — обязательно свободное. Внезапно, нет!
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|5.88, Аноним (88), 11:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сторонники GNU думают так: открытое - это и есть открытое, а свободное, это под Copyleft.
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|1.60, Аноним (60), 10:43, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Уже забавная ишью есть, что лицензия винампа нарушает правила пользования гитхаб... большой текст свёрнут, показать
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|1.91, Nochi (?), 11:31, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что это даст?
Теперь до делают Winamp, сменив дизайн, добавив новые функции, и технологии?
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|1.92, InuYasha (??), 11:31, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Gos.поди и Suse!
Я наконец-то смогу отладить, почему vis_avs вылетает на грёбаной нвидии???
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|1.95, Аноним (95), 11:37, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Компания Llama Group опубликовала исходный код
Ого! У вас тут новый автор новостей появился? Обычно было бы что-то косноязычное вроде "Компанией Llama Group было произведено опубликование исходного текста".
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|1.105, InuYasha (??), 11:52, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Такое чувство, что они зачесались лишь когда проект WACUP замаячил на горизонте. Хотя, вот честно, я не видел чтоб на необновляемом десятилетиями Винампе они пытались заработать.
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|1.106, Big Robert TheTables (?), 11:55, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересна корреляция "Llama Group" с "Винэмп! Ит рилли випс зе Ллламас эсс", причудливая какая история, если это случайное совпадение слогана и компании. теперь Ллама может вип зе винампс эсс
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|1.111, Аноним (111), 12:04, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если кратко "Нам нужны бесплатные разработчики и бета тестеры, а мы потом опять закроем код и будем грести бабки"
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|1.116, Аноним (116), 12:43, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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лол, они в репу выложили сначала свой сертификат для подписи приложений за 10 тыщ долларов, а затем и сервак shoutcast, одним словом професси анализм
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