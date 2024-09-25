Опубликован исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp

2.14 , Жироватт ( ok ), 09:33, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда завезут интерфейс на системных виджетах (НЕ тема "в стиле..."), тогда и приходи, Артёмыч.

3.27 , Аноним ( 69 ), 09:48, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чтобы зачем? И на каких, кстати, именно виджетах?

4.29 , Жироватт ( ok ), 09:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.

Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК А вообще я никогда не понимал прикола тем, особенно для таких программ - окно которых после формирования плейлиста / указания ссылки на интернет-радио тупо сворачивается в трей и там сидит 99.999% времени, управляясь с мультимедийных клавиш / fn- и просто глобальных кейбиндов.

5.36 , Аноним ( 36 ), 10:07, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А в самой системе много чего на этих ваших системных виджетах то осталось?

6.51 , 12yoexpert ( ok ), 10:30, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да порядошно, с gtk+qt5ct вполне можно жить. вот без них - нельзя

5.41 , нитгитлистер ( ? ), 10:18, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.

> Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на

> г-ноТК

> А вообще я никогда не понимал прикола тем, особенно для таких программ

> - окно которых после формирования плейлиста / указания ссылки на интернет-радио

> тупо сворачивается в трей и там сидит 99.999% времени, управляясь с

> мультимедийных клавиш / fn- и просто глобальных кейбиндов. ну как... висит себе там музыку играет глаза не мозолит под рукой не толкается работе не мешает.. помему очень удобное и правильное решение

5.45 , Аноним ( 69 ), 10:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК Прекрасно, прекрасно, четыре варианта сразу.

> gdi+/winforms Очень кросплатформенно! > хоть на кутэ, хоть на г-ноТК Очень системно!

5.120 , Аноним ( - ), 13:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.

> Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК Вот и накодь такое сам. Это ж тебе такой франкенштейн адовый надо?! Заодно и посмотрим как тебе знать штук пять разных апей, и не опухнет ли твой мозг.

3.28 , нитгитлистер ( ? ), 09:55, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а можно примеры системных виджетов? а то чёт совсем не понятно что конкретно Вы хотите от идеального проигрыавтеля7

4.32 , Жироватт ( ok ), 10:04, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – См. выше.

Audaciuos, к примеру, имеет системный qt-интерфейс, и оно не выглядит инопланетянином в моём qt-окружении, тупо подхавтывая тему виджетов, цветовую схему, иконки, анимации, etc..

2.80 , penetrator ( ? ), 11:13, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну под вайном запускается, они даже под вайн rpm/deb завезли, но я думаю, что это издевательство и под вайн я и сам могу )) WinAMP гвоздями к винде прибит, не исключено что с AIMP та же история

2.87 , InuYasha ( ?? ), 11:27, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта школо-делфи-поделка? Серьёзно?

3.96 , Аноним ( 69 ), 11:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне серьёзно. Или уже и аудиоплеер должен обязательно на сишечке быть?

4.102 , InuYasha ( ?? ), 11:49, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто обязан. Я бы закрепил это законодательно )

