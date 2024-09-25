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Опубликован исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp

25.09.2024 08:39

Компания Llama Group опубликовала исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp. Код написан на языке C++ и использует в качестве зависимостей Qt, libvpx, libmpg123, OpenSSL и DirectX 9 SDK. Сборка десктоп-приложения поддерживается только для платформы Windows и требует наличие компилятора Visual Studio 2019 и библиотек Intel IPP 6.1.1.035. Код вариантов Winamp для macOS, Android и iOS остаётся закрытым.

К сожалению, несмотря на ранее высказанные намерения перевести проект на открытую модель разработки, код опубликован под проприетарной лицензией WCL (Winamp Collaborative License). Лицензия WCL накладывает несколько ограничений, привязывающих разработчиков к основному проекту. Например, сторонним разработчикам в лицензии предписано передавать изменения, улучшения и исправления только в официальный репозиторий основного проекта. Изменения без передачи в основной проект разрешено вносить только для личного использования. Создание форков и распространение модифицированных версий Winamp запрещено.

Распространение Winamp допускается только через официальные каналы. Примечательно, что основной репозиторий размещён на GitHub, но типичный для данной платформы процесс разработки, при котором вначале создаётся форк, после чего в форк вносятся изменения и передаются через pull-запрос в основной проект, формально нарушает отмеченные в лицензии запреты на создания форков и передачу изменений другим лицам.

Проект Winamp создан Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым в 1997 году и является одним из самых долгоживущих мультимедийных проигрывателей, продолжающих активное развитие. Winamp изначально ориентирован на использование на платформе Windows и насчитывает около 83 млн пользователей. Благодаря самобытности и гибкости в области изменения оформления интерфейса через скины, под впечатлением от Winamp создано несколько открытых клонов для Linux, таких как XMMS, XMMS2, Beep Media Player, Audacious и Qmmp. В прошлом году из-за финансовых проблем компания Llama Group, которая в 2014 году выкупила у компании AOL связанную с Winamp интеллектуальную собственность, была вынуждена уволить основную команду разработчиков классического Windows-приложения Winamp и сосредоточить внимание на развитие одноимённого потокового web-сервиса и мобильных приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке
  3. OpenNews: Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков
  4. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  5. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61927-winamp
Ключевые слова: winamp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (101) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:02, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно пришлось пройтись по этой компашке

    > несколько открытых клонов для Linux, таких как XMMS, XMMS2, Beep Media Player, Audacious и Qmmp

    То одно криво, то другое. Вот просто для обычного воспроизведения без всяких наворотов.

    ЗЫ: У XMMS2 какое-то казино уже вместо офсайта.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:43, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Audacious норм, если не использовать декодеры поверх ffmpeg. Выглядит может быть не идеально, особенно, если включать сомнительные плагины.
     
     
  • 3.90, iPony129412 (?), 11:31, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот пришлось его. Но задолбался.

    В GTK режиме возникает окно призрак. Видно в переключении окон.

    Ругается постоянно на AAC файлы. Снизу строчка чего-то там хедеры какие-то. Всё играет, но вылезает. Баг годами висит.

     
  • 2.44, Аноним (44), 10:23, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так был DeaDBeeF, который очень был похож на foobar2000 и наверное самый топовый под линкус.
     
     
  • 3.47, Аноним (24), 10:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, там автор немного не в себе был. И кривые нелегальные форки забандлены были. И ничего похожего. Топовый это foobar2000 в вайне.
     
  • 3.48, 12yoexpert (ok), 10:27, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    почему был? всё с ним в порядке, развивается, пользуюсь им и moc
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 10:42, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Автор слегка ударился в "I support the next current thing", удалил ru и by лангпаки (вскоре впрочем by вернул, после пендаля от сообщества), и арбузит любые попытки форкнуть его детище кем-то, кто просто возвращает туда лангпаки.

    Ну и плюс в бинарниках версии 1.9.0 был скрытый функционал для удаления профайла юзера, если дефолтная локаль стояла в ru_RU

     
     
  • 5.69, Аноним (69), 10:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну может, причина какая была.
     
     
  • 6.83, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:16, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не любит герани просто, но ничего, пусть терпит, красавица.
     
  • 6.84, 123 (??), 11:21, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    была бы причина тогда бы он и израильские лангпаки удалял.
     
     
  • 7.107, Жироватт (ok), 12:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто до сих пор пользуется пейджером. Опасно это, удалять такую локаль из апстрима и пользоваться современными гаджетами
     
  • 6.86, OramahMaalhur (ok), 11:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, была причина: у дяденьки, проживающем уже много лет в Дании, внезапно зачесался патриотизм. И вместо конструктивной деятельности он вложил свой патриотизм в отмену языка, на котором и сам когда-то общался.
     
  • 5.72, gesha.turtles (ok), 10:53, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Форкнул, добавил ru_RU, арбузинга со стороны автора не заметил. За бинарники, удаляющие профайл не скажу — не сталкивался с подобным.
     
  • 5.73, Аноним (-), 10:54, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Ну и плюс в бинарниках версии 1.9.0 был скрытый функционал для удаления профайла юзера,
    > если дефолтная локаль стояла в ru_RU

    И что в этом плохого?
    Думаете нужно было весь хомяк удалять?

     
     
  • 6.81, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:14, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Хомяк 404 хорошо удаляется сейчас.
     
     
  • 7.97, Аноним (69), 11:40, 25/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.94, iPony129412 (?), 11:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > by вернул, после пендаля от сообщества

    Не было никакого пенделя.
    Двое человек на корявом белорусском (видать через Гугл Транслейт) написали, «извини, не гневись, пожалуйста верни, не суди всех под копирку».

    И тут автора озарило «точно!». И вернул.

     
  • 2.89, InuYasha (??), 11:30, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прохожусь, но уже много лет сижу с qmmp + недавно для себя открыл плагин KDE Connect. Всё прекрасно, даже скин винамповый поставил. Очень редко бывает глюк на перемотке больших треков в AAC, но он даже не падает.

    А под виндой так винамп и работает. Как будто нужно что-то другое? )

     
  • 2.101, Аноним (101), 11:45, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот просто для обычного воспроизведения без всяких наворотов

    Beep Media Player

     
  • 2.114, Аноним (114), 12:22, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >просто для обычного воспроизведения без всяких наворотов

    https://music.youtube.com

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:10, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С лицензией бред, конечно. Ну будет распространение по модели "скачать официальную, наложить патч". Свои патчи распространять едва ли может быть запрещено же. Как и на гитхабе хранить.

    Просто сделали неудобство на ровном месте зачем-то.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:13, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проприертарщики и их мышление
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 09:35, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    РЕПАК ВИНАМП by VASYAN1399.
    Внутри - исходники (чистые) + набор diff + набор компиляторов (он небольшой) от VS?
     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 09:17, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Под такой лицензией это стриптиз какой-то.
     

  • 1.10, Аноним (4), 09:23, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь смотрел код, насколько там портируемо на *nix?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:37, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Одного только перечня что требуется для компиляции достаточно, чтобы понять, что легко оно не портируется.
     
  • 2.20, n00by (ok), 09:39, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я начал было смотреть и каким-то чудом сразу же попал сюда https://github.com/WinampDesktop/winamp/tree/community/Src/winampAll
     
     
  • 3.50, 12yoexpert (ok), 10:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    олдскулы свело
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:04, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не классический Винамп, это поделка от зумеров. Соответственно, собирать под Linux нет смысла.
     
  • 2.39, Аноним (39), 10:14, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нафик же не надо, есть же Aimp
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 10:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Aimp для *nix? Серьезно? Где взять?
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 10:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде с winelib собран. Но глючит так, что кажется пол-системы грохнет.
     
  • 2.74, Аноним (74), 10:55, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там такой лютый Си с классами из 90-х и прибитыми гвоздями виндами, что смысла нет https://github.com/WinampDesktop/winamp/blob/60c92a1a7276761cd2aaac66b9e9e909f
    Любая из перечисленных альтернатив вроде Audacious примерно в миллион раз качественнее.
     
     
  • 3.85, Аноним (69), 11:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал открыть файл с NAS и https://i.imgur.com/7zC8REx.png
    Качество на высоте, безусловно.
     

  • 1.11, Аноним (-), 09:24, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    AIMP уже давно превзошел все плееры вместе взятые - интуитивный интерфейс, какие только не пожелаешь функции (причем UX от такого количества не страдает, все на своих местах), современный интерфейс. Лучше бы его исходники открыли чтобы на линукс появился, а то там ничего лучше так и не вышло.
     
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 09:33, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда завезут интерфейс на системных виджетах (НЕ тема "в стиле..."), тогда и приходи, Артёмыч.
     
     
  • 3.27, Аноним (69), 09:48, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы зачем? И на каких, кстати, именно виджетах?
     
     
  • 4.29, Жироватт (ok), 09:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.
    Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК

    А вообще я никогда не понимал прикола тем, особенно для таких программ - окно которых после формирования плейлиста / указания ссылки на интернет-радио тупо сворачивается в трей и там сидит 99.999% времени, управляясь с мультимедийных клавиш / fn- и просто глобальных кейбиндов.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 10:07, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в самой системе много чего на этих ваших системных виджетах то осталось?
     
     
  • 6.51, 12yoexpert (ok), 10:30, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да порядошно, с gtk+qt5ct вполне можно жить. вот без них - нельзя
     
  • 5.41, нитгитлистер (?), 10:18, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.
    > Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на
    > г-ноТК
    > А вообще я никогда не понимал прикола тем, особенно для таких программ
    > - окно которых после формирования плейлиста / указания ссылки на интернет-радио
    > тупо сворачивается в трей и там сидит 99.999% времени, управляясь с
    > мультимедийных клавиш / fn- и просто глобальных кейбиндов.

    ну как... висит себе там музыку играет глаза не мозолит под рукой не толкается работе не мешает.. помему очень удобное и правильное решение

     
  • 5.45, Аноним (69), 10:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК

    Прекрасно, прекрасно, четыре варианта сразу.
    > gdi+/winforms

    Очень кросплатформенно!

    > хоть на кутэ, хоть на г-ноТК

    Очень системно!

     
  • 5.120, Аноним (-), 13:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы иметь консистентный системе внешний вид и поведение.
    > Для начала - на gdi+/winforms. Потом можно хоть на кутэ, хоть на г-ноТК

    Вот и накодь такое сам. Это ж тебе такой франкенштейн адовый надо?! Заодно и посмотрим как тебе знать штук пять разных апей, и не опухнет ли твой мозг.

     
  • 3.28, нитгитлистер (?), 09:55, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно примеры системных виджетов? а то чёт совсем не понятно что конкретно Вы хотите от идеального проигрыавтеля7
     
     
  • 4.32, Жироватт (ok), 10:04, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. выше.
    Audaciuos, к примеру, имеет системный qt-интерфейс, и оно не выглядит инопланетянином в моём qt-окружении, тупо подхавтывая тему виджетов, цветовую схему, иконки, анимации, etc..
     
  • 2.80, penetrator (?), 11:13, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну под вайном запускается, они даже под вайн rpm/deb завезли, но я думаю, что это издевательство и под вайн я и сам могу ))

    WinAMP гвоздями к винде прибит, не исключено что с AIMP та же история

     
  • 2.87, InuYasha (??), 11:27, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта школо-делфи-поделка? Серьёзно?
     
     
  • 3.96, Аноним (69), 11:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне серьёзно. Или уже и аудиоплеер должен обязательно на сишечке быть?
     
     
  • 4.102, InuYasha (??), 11:49, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто обязан. Я бы закрепил это законодательно )
     

  • 1.12, X86 (ok), 09:24, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Было бы актуально лет 10 назад...
     
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 09:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Круто берешь, лет 15-20 назад. Актуально было во времена оные с ламповой ХРюшей и ранней семенью.
     
     
  • 3.37, ryoken (ok), 10:12, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Актуально было во времена оные с ламповой ХРюшей и ранней семенью.

    Нифига. Как раз во время w9X и далее :).

     
  • 2.23, pfg21 (ok), 09:43, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1
     
  • 2.70, anonimus (?), 10:53, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоре двадцать.
     

  • 1.18, Walker (??), 09:38, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посмотрел код — это просто кошмар! Нужна полная переработка.


     
     
  • 2.22, Герострат (?), 09:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  код — это просто кошмар

    Т.е. типичная коммерческая проприетарь

     
  • 2.38, Аноним (38), 10:14, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно, в начале 2000 код был гораздо хуже оформлен везде.

    > if (!pr || (pr(hMainWindow)->version < DSP_HDRVER && pr(hMainWindow)->version >= DSP_HDRVER+0x10) || !(mod = pr(hMainWindow)->getModule(config_dspplugin_num)))

    Но лапша конечно знатная

     

  • 1.25, Аноним (25), 09:46, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "была вынуждена уволить" должно выглядеть иначе. Ну там "спонсоры скупили все с потрохами и кинули разработчиков создавших имя проекту а чтобы сделать вид хороших еще и открыли исходный код. Вот ведь кидалы безответственные. Сгорел сарай - гори и хата в чистом виде, а то что внутри создатели этого всего - вообще плевать.
     
  • 1.30, нитгитлистер (?), 09:59, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    некромантия на грани некрофилии какая-то... хотя если умельцы смогут его портировать на линукс с минимальными потерями качества то будет болеменее круто
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 10:18, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раздолье для пиратов спиратить код плеера для пиратов.  
     
  • 2.54, 12yoexpert (ok), 10:35, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лицензия не позволит распространять, а делать для себя в одно рыло лень
     
     
  • 3.76, Аноним (42), 11:06, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Винду пиратскую кто разрешает распространять?
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:06, 25/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (42), 10:18, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он троллит, он знал что всем нужен второй винамп, а выложил третий. И формально что-то там выполнил.  
     
  • 1.43, Аноним (43), 10:22, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем нужны медиаплэйоры на десктопах или лаптопах? Прошлый век. Все давно юзают стримы на всяких айфонах.
     
     
  • 2.56, 12yoexpert (ok), 10:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глухие разве что
     
     
  • 3.62, Аноним (69), 10:45, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же. Лосслесса в стримингах хватает (а то на ПК как будто все слушают исключительно FLAC). ЦАП в айфонах нормальный, можно и внешний подключить (а то на ПК много у кого хотя бы не встройка).
    Но тролль выше специально смешивает понятия «вместе» и «вместо».
     
     
  • 4.68, Аноним (43), 10:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не сможешь отличить лосслесс от MP3 V0.
     
     
  • 5.104, Аноним (69), 11:51, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от техники, контента, ну и ушей тоже (которые уже не те, что дцать лет назад).
     
  • 3.63, Аноним (-), 10:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О! Опять ты!
    Тут есть классный кабель из бескислородной меди покрытый золотом и омытый слезами девственниц в день парада планет. Очень редкая штука, но такому солидному ценителю готовы предложить всего за 9999$ за метр.
    Берешь?
     
     
  • 4.77, Массоны Рептилоиды (?), 11:07, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дико извиняюсь, я только спросить. А девственницы в комплекте к кабелю идут? И если да, то сколько на метр кабеля?
     
     
  • 5.79, Аноним (-), 11:11, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А девственницы в комплекте к кабелю идут?

    Разумеется нет! Думаешь их так просто найти в наше время??
    А у меня еще три бухты неомытого кабеля остались...

     
  • 3.67, Аноним (43), 10:50, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты FLAC от MP3 V0 или V2 не отличишь. Зачем-то умный вид делаешь при этом.
     
     
  • 4.99, Аноним (99), 11:43, 25/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.115, Абывыгда (ok), 12:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все давно юзают стримы на всяких айфонах.

    За всех-то не надо.

    Я вот захожу на эти ваши "стримы" и не понимаю, что мне там надо слушать. У меня нет времени копаться в плейлистах, что-то составлять, следить. Пусть оно само подберет что-то. Мне музычка фоном нужна, а не вот это вот всё. При чём сегодня я хочу послушать какой-нибудь рэпчик из нулевых, а завтра немного классической музыки, послезавтра - какую-нибудь долбящую трэшанину.

    Нужный функционал когда-то нашел только у Яндекса, с их Яндекс Радио. Потыкал, выбрал из бесконечного списка музыкантов то, что тебе близко, немного подтюнил (есть некоторые другие настройки) и понеслось. Всё нравилось, пока не заслушал до дыр то, что Яндекс Радио выдаёт по кругу. Потом Яндекс Радио не стало, функционал они перенесли в Яндекс Музыку и 200 раз подряд поменяли ЮИ... и чот разбираться в этом снова нет никакого желания.

    Вернулся к интернет-радио. Накидал под 3 десятка радиостанций в плейлист Goodvibes под разные настроения (от музыки 20-х до Фонка от Радио Рекорд), накидал на питончике небольшой скрипт, который конвертит плейлист гудвайбса в распространенный формат плейлиста, сделал системдэ юнит, который следит за изменением файла настроек гудвайбса и запускает скриптик. Теперь плейлист всегда синхронизируется с мобилкой, на которой его скармливаю Аимпу.

    Яндекс Музыку оставил только потому что какой-то акционный тариф за 99 рублей и изредка бывает удобно искать и прослушивать отдельные треки раз в пару месяцев.

     

  • 1.49, Аноним (46), 10:27, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в качестве зависимостей Qt
    >только для платформы Windows

    Вдвойне ненужно. И вообще, что ОНО делает на ресурсе с "открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix" ?

     
     
  • 2.52, Аноним (69), 10:32, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам открыли код, и вы спрашиваете, что оно делает на ресурсе с открытым ПО?
     
     
  • 3.121, Аноним (34), 13:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыли код, но сделали это без уважения.
     
  • 2.53, Аноним (-), 10:32, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вдвойне ненужно. И вообще, что ОНО делает на ресурсе с "открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix" ?

    Код открытый, тут не поспоришь - так что под opensource попадает.
    То что для винды - ну так перепиши на линукс.

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 10:35, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Код открытый, тут не поспоришь - так что под opensource попадает.

    Нет, не попадает.

     
     
  • 4.58, Аноним (-), 10:39, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С какого перепугу?
    Open source дословно "открытый код".
    Ты его можешь прочитать, убедиться в отсутствии закладок и собрать себе для использования.
    И быть уверенным, что получил именно то, что было в исходниках.

    Мы ж не будем опускаться до трактовок разнообразных сект, тк погрязнем в теологии и меряньем щво6одности.

     
  • 3.57, 12yoexpert (ok), 10:37, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не подпадает

    > Open-source software (OSS) is computer software that is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to use, study, change, and distribute the software and its source code to anyone and for any purpose

     
     
  • 4.65, Аноним (-), 10:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно?
    В качеcтве пруфа цитата из википедии?

    Давай по пунктам
    use - однозначно да
    study - тоже, хоть до дыр зачитай
    change - да, можешь отправить им патч
    distribute - можешь отправить сборку другу

    > to anyone and for any purpose

    Это фантазии всяких 321ов, которые пытались сам термин ʼOpen-sourceʼ закопирайтить

     
  • 3.61, Аноним (59), 10:44, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под source-available попадает оно, не более того. Точно таким же образом доступны исходники Unreal Engine, которые не являются свободными.
     
     
  • 4.75, Аноним (69), 10:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гнутики думают, что открытое — обязательно свободное. Внезапно, нет!
     
     
  • 5.78, Аноним (42), 11:08, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнутик это твой моск.
     
     
  • 6.82, Аноним (69), 11:15, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, я столлманом головного мозга не страдаю.
     
  • 5.88, Аноним (88), 11:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сторонники GNU думают так: открытое - это и есть открытое, а свободное, это под Copyleft.
     

  • 1.60, Аноним (60), 10:43, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже забавная ишью есть, что лицензия винампа нарушает правила пользования гитхаб... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.91, Nochi (?), 11:31, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это даст?
    Теперь до делают Winamp, сменив дизайн, добавив новые функции, и технологии?
     
  • 1.92, InuYasha (??), 11:31, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gos.поди и Suse!
    Я наконец-то смогу отладить, почему vis_avs вылетает на грёбаной нвидии???
     
  • 1.95, Аноним (95), 11:37, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Компания Llama Group опубликовала исходный код

    Ого! У вас тут новый автор новостей появился? Обычно было бы что-то косноязычное вроде "Компанией Llama Group было произведено опубликование исходного текста".

     
  • 1.105, InuYasha (??), 11:52, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое чувство, что они зачесались лишь когда проект WACUP замаячил на горизонте. Хотя, вот честно, я не видел чтоб на необновляемом десятилетиями Винампе они пытались заработать.
     
  • 1.106, Big Robert TheTables (?), 11:55, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересна корреляция "Llama Group" с  "Винэмп! Ит рилли випс зе Ллламас эсс", причудливая какая история, если это случайное совпадение слогана и компании. теперь Ллама может вип зе винампс эсс
     
     
  • 2.108, Аноним (34), 12:01, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь речь про ламеров... или действительно зоофилы?
     
  • 2.109, Аноним (69), 12:03, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Radionomy
     

  • 1.111, Аноним (111), 12:04, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если кратко "Нам нужны бесплатные разработчики и бета тестеры, а мы потом опять закроем код и будем грести бабки"
     
  • 1.116, Аноним (116), 12:43, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол, они в репу выложили сначала свой сертификат для подписи приложений за 10 тыщ долларов, а затем и сервак shoutcast, одним словом професси анализм
     
     
  • 2.118, penetrator (?), 12:58, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    драйвера можно подписывать?

    скинь ссыль плиз

     

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