Выпуск дистрибутива Rocky Linux 9.8

29.05.2026 08:47 (MSK)

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 9.8, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.8 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x (IBM Z). Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE, Cinnamon и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Реализован репозиторий "security" для внеплановой публикации срочных обновлений пакетов с устранением критических уязвимостей, для которых в RHEL ещё не успели сформировать обновления с исправлениями. В остальном изменения в Rocky Linux 9.8 соответствуют изменениям в RHEL 9.8.

Среди специфичных для Rocky Linux возможностей можно отметить поставку в отдельном репозитории plus пакетов openldap 2.6.8, 7zip 25.01iftop 1.0 и nmon 16q, а в репозитории NFV пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization). В Rocky Linux также поддерживаются репозитории CRB (Code Ready Builder с дополнительными пакетами для разработчиков, пришёл на смену PowerTools), RT (пакеты для работы в режиме реального времени), HighAvailability, ResilientStorage, SAP и SAPHANA (пакеты для SAP HANA). Отдельно поставляется экспериментальный пакет с ядром Linux - kernel-uki, предоставляющий унифицированный образ UKI (Unified Kernel Image), заверенный отдельным ключом для SecureBoot.

В качестве источника исходных пакетов при формировании Rocky Linux 9.8 задействован репозиторий OpenELA, поддерживаемый совместно с Oracle и SUSE. Изменение процессов разработки обусловлено прекращением размещения компанией Red Hat исходных текстов rpm-пакетов RHEL в публичном репозитории git.centos.org. Исходные пакеты предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL.

Дистрибутив Rocky Linux развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
Обсуждение (21)
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Единственный нормальный CentOS!
     
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 09:50, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Единственный нормальный CentOS - это Oracle Linux.
     
     
  • 3.13, ИмяИнеИмя (?), 10:24, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не нужно так Альму называть !
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:28, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/64385-oracle
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:37, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В какой то момент возьмут и закроют свободное скачивание.
     
     
  • 4.18, нах. (?), 12:23, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    если ты не умеешь читать - тем хуже для тебя.
    (они НАОБОРОТ прикрыли собой, да, по принципу что rhbm обгадится с ними судиться да еще за gpl код, ту самую помойку где сваливают понакачанные пакеты доступные только по подписке, для всех желающих сделать клон редгада)

    oracle ВОВСЕ не заинтересован в успешном успехе rhbm.

    И в продажах oracle linux тем более. Они продают совсем другую штуку, и вот та - без oracle linix труп. Поэтому они и делают все возможное, чтобы бесплатные клоны жили вечно.

     
  • 2.11, Tron is Whistling (?), 09:53, 29/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.2, q (ok), 09:23, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда уже сделают нормальный пакетный менеджер для контейнеров/базовых образов bare metal систем? Чтоб как в расте, или в npm, или в poetry: указываешь значит в текстовом файле, что ты хочешь включить в систему:

        foo ^1.0.0  # хочу foo версии 1.*.*, самый свежий
        bar =2.3.4  # хочу именно такую версию bar

    А пакетник бы далее обратился к репозиторию, зарезольвил зависимости, проверил, что нет несовместимых версий между зависимостями, и записал результаты в lock-файл (прибил версию всех пакетов жестко). И чтоб без postinstall-скриптов (да, /etc/passwd должен содержать только root, а пользователей генерировать динамически при старте системы). В языках программирования это есть. А дистрибутивы что-то не догадаются такое сделать, хотя контейнеры уже лет 10 как существуют.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:25, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты только сегодня появился в интернете и никогда не слышал про NixOS?
     
     
  • 3.5, q (ok), 09:28, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В NixOS flake.lock фиксирует весь репозиторий сразу. Это не то. Нужна фиксация уровня пакетов.
     
  • 2.4, Аноним (1), 09:25, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Или ты никогда не слышала про ansible откуда ты вообще взялся?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:38, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Судя по упоминанию постинсталл-скриптов, это вендоадмин
     
  • 2.7, Tron is Whistling (?), 09:48, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    gentoo, не?
     
  • 2.8, Tron is Whistling (?), 09:49, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А пакетник бы далее обратился к репозиторию, зарезольвил зависимости, проверил, что нет несовместимых версий между зависимостями

    Ты хочешь, чтобы тебе мейнтейнеры все возможные версии всего описали что-ли и собрали?
    Э нет, в этом прописывании придётся всё конпелять.

     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 14:16, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Когда уже сделают нормальный пакетный менеджер для контейнеров/базовых образов bare metal систем

    как только ты загуглишь, что такое bare metal, и перестаешь нести чушь

     

  • 1.6, Аноним (14), 09:39, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    7.2% https://opennet.ru/64277-top500
    Растут, молодцы!
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:51, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Они халявщики, а не партнёры.
     

  • 1.15, KALIBR10 (ok), 10:43, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Есть же три эталона: Альт, RHEL, SLE.  Зачем все эти клоны?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:46, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В Линуксе эталонов нет. Если имеете ввиду сервера, то есть более или менее использумые дистрибутивы. Это Slackware Linux, Debian, RHEL, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise, Rocky Linux, Alma Linux.

    И да, "шапка" не дефолт, и по правде дефолтом никогда не был. А место россиянских дистрибутивов у параши.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:08, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Slackware Linux

    Что правда что ли, Слакварь на сервера ставят? И кто такие бесстрашные?

     

