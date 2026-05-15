Rocky Linux ввёл в строй репозиторий для оперативного устранения уязвимостей

Разработчики дистрибутива Rocky Linux объявили о создании отдельного репозитория для внеплановой публикации срочных обновлений пакетов с устранением уязвимостей, не синхронизированного с репозиториями Red Hat Enterprise Linux. Отмечается, что проект Rocky Linux придерживается принципа максимально близкого соответствия пакетной базе RHEL, при этом возникающие последнее время угрозы безопасности вынуждают сделать исключение.

В репозитории "security" будут публиковаться только экстренные обновления, cформированные когда без предварительного уведомления раскрыты сведения о критических уязвимостях и имеется рабочий эксплоит, но разработчики RHEL не успели сформировать обновления с исправлениями. Подобная ситуация наблюдалась с уязвимостями Copy Fail, Dirty Frag и Fragnesia.

Благодаря репозиторию "security" проект Rocky Linux сможет самостоятельно оперативно опубликовать обновления, не дожидаясь пока это сделает компания Red Hat. После выхода исправления от RHEL, опубликованный для RHEL пакет заменит собой пакет с исправлением от Rocky Linux. По умолчанию репозиторий "security" отключён и требует выполнения команды "sudo dnf --enablerepo=security update" для активации.

Тем временем, дистрибутив Alma Linux не дожидаясь RHEL публиковал обновления пакетов для оперативного устранения уязвимостей ssh-keysign-pwn, NGINX Rift, Fragnesia, Dirty Frag и Copy Fail. Вначале пакеты размещались в тестовом репозитории "almalinux-testing", а затем переносились в основной.



