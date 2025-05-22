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CentOS и Rocky Linux объявили о поддержке архитектуры RISC-V

22.05.2025 10:41

Разработчики из компании Red Hat объявили о реализации начальной поддержки архитектуры RISC-V в репозитории CentOS Stream 10, выступающем основой для разработки Red Hat Enterprise Linux 10. До этого пакеты выпускались для архитектур x86_64 (x86_64_v3 в RHEL 10), Aarch64, ppc64le (POWER9) и s390x (IBM z14). Red Hat также представил экспериментальные сборки RHEL 10 для систем RISC-V, развиваемые совместно с компанией SiFive.

В настоящее время в git-репозиторий CentOS Stream уже интегрирована большая часть патчей, решающих проблемы со сборкой и работой различных пакетов на системах riscv64. Некоторые патчи пока не перенесены в основной репозиторий и остаются в отдельных git-ветках, которые планируют опубликовать 1 июля, вместе с загрузочными сборками, готовыми к работе на платах SiFive HiFive Premier P550. После публикации сборок в сборочной инфраструктуре на оборудовании RISC-V будет запущен отдельный сервер Koji и будет продолжена работа по переносу созданных исправлений в основные проекты (upstream).

Проект Rocky Linux, нацеленный на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, пошёл дальше и анонсировал официальную поддержку систем RISC-V (riscv64gc) в Rocky Linux 10. Rocky Linux 10 будет поддерживать платы StarFive VisionFive 2 (VF2) и SiFive HiFive Premier P550, а также запуск в эмуляторе QEMU, по аналогии с RISC-V-сборками от проекта Fedora. Рассматривается возможность реализации поддержки плат Milk-V и Banana Pi.

Архитектура RISC-V получила статус альтернативно поддерживаемой и в отличие от первичных архитектур (x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x) не будет блокировать выпуск релизов для других архитектур. Наличие специфичных для RISC-V проблем в пакетах не будет останавливать публикацию сборок этих пакетов для других архитектур.

При работе на плате VisionFive 2 и в QEMU будет задействовано штатное ядро из состава RHEL 10, а при работе на платах серии SiFive HiFive Premier P550 отдельное ядро от производителя оборудования. Разработка сборки ведётся в сотрудничестве с проектом Fedora. Время релиза Rocky Linux 10 пока не сообщается.

Дополнительно можно отметить инициативу проекта Alma Linux о создании варианта репозитория EPEL 10 (Extra Packages for Enterprise Linux) для архитектуры x86-64-v2. В отличие от дистрибутива RHEL 10, поставляющего пакеты с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, дистрибутив Alma Linux формирует отдельные сборки для микроархитектуры x86-64-v2, которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64-v3. Отныне сборки для x86-64-v2 в Alma Linux будут охватывать не только основной репозиторий, но и репозиторий EPEL. По сравнению с x86-64-v2 поддержка x86-64-v3 охватывает процессорные расширения AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE. Поддержка x86-64-v2 позволяет сохранить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
  3. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  4. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rocky Linux 9.5 и Oracle Linux 9.5
  5. OpenNews: Официально представлены дистрибутив CentOS Stream 10 и репозиторий EPEL 10
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива AlmaLinux Kitten 10, основанного на CentOS Stream
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63284-rhel
Ключевые слова: rhel, centos, rockylinux, risc-v
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:51, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:14, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V? Я понимаю что совершено иная система команд и логики будет совершенно по другому работать чем другие архитектуры и что-то лучше будет выполняться что-то хуже и тем не менее хотелось бы иметь хоть какое-то представление с чем это сравнить?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:59, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V?

    А какие? Сколько ядер? У нас дестоп, сервер или какая-то мелочь типа ПИшки?
    По какому параметру сравнивать? В флопсах или в производительности на ватт? Или сколько мощности можно запихнуть в одну стойку?
    И что мы делаем? Считаем математику? Маршрутизируем пакеты?

    Вот есть такое сравнение - готовый продукт в виде cloud server
    phoronix.com/review/scaleway-risc-v-cloud

    Вот сравнение с stm32 на FreeRTOS
    mdpi.com/2079-9292/13/4/733

    fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5678-how-good-is-risc-v-comparing-benchmark-results/

     
  • 2.17, пох. (?), 12:21, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался
    > и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V?

    с советским микрокалькулятором Б3-38

    > Я понимаю что совершено иная система команд и логики будет совершенно
    > по другому работать чем другие архитектуры и что-то лучше будет выполняться

    нет, лучше выполняться не будет ровно ничего. Потому что компиляторы сырые и вообще не очень умеют в риски. А тут еще и риск сам по себе кастрированный, регистров мало и тех 2/3 зачем-то зарезервированны непойми под что, что охрененно ускоряет load-and-store ушлепскую архитектуру (нет), так что и хорошему компилятору нечего бы было оптимизировать.

    > что-то хуже и тем не менее хотелось бы иметь хоть какое-то
    > представление с чем это сравнить?

    с попило-откатным бизнесом ель-брусов и бай-к@лов. Точно такая же грантопильная тема, только за все хорошее и против всего плохого.


     
     
  • 3.29, Аноним (-), 14:44, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с советским микрокалькулятором Б3-38

    Экспертиза уровня бох! :)

    > нет, лучше выполняться не будет ровно ничего. Потому что компиляторы сырые и
    > вообще не очень умеют в риски.

    С фига ли им не уметь риски? Весь мир на ARM держится, микроконтроллеры, МИЛЛИАРДЫ мобильных девайсов, роутеров, точек доступа и прочих телевизоров. Для RISCV конечно чуть хуже - но в силу общей похожести набора регистров и проч не такая уж и глобальная разница.

    > А тут еще и риск сам по себе кастрированный, регистров мало

    Нормально их там, у x86-64 и того меньше IIRC, но работает же как-то.

    > и тех 2/3 зачем-то зарезервированны непойми под что,

    Надо было мануал читать - а не туалетную бумагу. И если что, ABI там похоже на то что у ARM или даже x86-64.

    > что охрененно ускоряет load-and-store ушлепскую архитектуру (нет), так
    > что и хорошему компилятору нечего бы было оптимизировать.

    Что оптимизировать - есть всегда. В частности штуки типа LTO эти самые load-store могут очень конкретно урезать. Вспомнив что пять кило назад в регистр такой-то уже вгрузили удобную константу - так что нафиг ваш load, реюзаем ее! Или какой-то танец с мелким смещением относительно этого. Весьма эффективно получается.

    > с попило-откатным бизнесом ель-брусов и бай-к@лов.

    Фигня полная, SiFive вообще независимый стартап. И RiscV юзают - все кому не лень. Начиная от нвидии и WD (у тебя хватит ума и их поучить процы делать, конечно) до чертовой кучи всяких стартапов.

    В общем расслабься, RISCV уже захватил мир, дебиан тоже поддержку в 13 версии запилил. Его уже миллиардами фигачат. Потому что жаба - страшный зверь, и передушила совершенно всех капиталистов. И поэтому зачем платить ARM роялтя если можно - не платить?! Так что он обречен на успех. Потому что бабло всегда побеждает зло.

     
     
  • 4.38, пох. (?), 15:15, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С фига ли им не уметь риски?

    так получилось

    > Весь мир на ARM держится

    видимо, это про параллельный мир. Или потусторонний.

    > микроконтроллеры

    вот поэтому я упомянул микрокалькулятор. Человек спрашивал про "лучше выполняться", если что.

    > Вспомнив что пять кило назад в регистр такой-то уже вгрузили удобную константу

    но поскольку регистров мало а ДО lto уже был шаг обычной оптимизации - ее уже заменили другой ненужной (потому что разумеется оптимизатор в первую очередь экономит на загрузках)

    > Фигня полная, SiFive вообще независимый стартап.

    угу, на деньги из тумбочки.

    > И RiscV юзают - все кому не лень. Начиная от нвидии и WD

    его юзают там где пофигу на производительность, нужна малая площадь кристалла и небольшое тепловыделение. Благо технологии дешевые и примитивные. Никакие дебианы на _тех_ рисках не работали и не будут.

    > В общем расслабься, RISCV уже захватил мир

    неясно только параллельный или потусторонний.

    > И поэтому зачем платить ARM роялтя если можно - не платить?!

    вон поди эпл получи.

     
  • 2.27, Аноним (-), 14:29, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался
    > и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V?

    Это зависит - от реализации. Производительность микроконтроллера за 20 центов с 1 ядром на 48МГц который можно от батареечки питать VS здоровенный серверный 64-битник с дохрена ядер - очень радикально отличается. Как и их потребление. Топовые RISCV для серверов - садятся на пятки топовым ARM64, а эти садятся на пятки EPYC'ам. А чего вы ожидали от серверных чипов? А для микроконтроллеров - чуть похуже ARM, но кто ж за 20 то центов за 32 бит проц с памятью и DMA вопросы то вообще задает?!

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:40, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как мипс (следующая его итерация), т.е. основное назначение применение встраиваемые микросхемы там, куда арм слишком жирно пихать. Обычно заменяют 1 arm на 5 riscv (арм всё равно ставить на плату придётся, но меньше, экономия-с). Ну и в отличие от мипса (который был проприетарным, но сделали открытым, в целом он относительно унифицирован) есть 100500 разных проприетарных дизайнов различной степени успешности (с расхождениями по возможностям и функциональности) и пара открытых студенческих PoC, главный плюс, что ты можешь сделать собственный дизайн вместо лицензирования арм (собственный дизайн арм дорого стоит) и заказать его производство без оплаты роялти. Ровно ничего интересного конечному потребителю, в общем.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:50, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как мипс (следующая его итерация), т.е. основное назначение применение встраиваемые
    > микросхемы там, куда арм слишком жирно пихать.

    Вон там блин серверные "встраиваемые микросхемы". Парочку сорцов 64 бит апликушников от алибабы можно даже на гитхабе укачать. Как вы их в железо оформите - ваша проблема, разумеется. Наверняка алибабашная отшнуровка пилила себе всраиваемые микросхемы. А встраивали они их - в свои сервера, чего еще алибабе надо?! И они такие не одни мягко говоря. На халяву зверь бежит! Даже в FFMPEG и прочие a/v кодеки стали оптимизации RISCV совершенно рутинно наворачивать.

     
     
  • 4.35, Аноним (28), 15:08, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Япошки себе суперкомп на арме сделали, но толку от него, кроме попугаев? Приличных бесплатных дизайнов я пока не видел, но, в любом случае, когда берёшь чужой дизайн -- он не твой, и теряется единственное преимущество. Это как в той истории с китайскими конденсаторами.
     
  • 2.30, Анониматор (?), 14:45, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего в нём прорывного и нового нет. Это просто другая архитектура и система команд, коренное отличие только что она лицензионно свободная и любой может штамповать процессоры без отчислений держателю патента.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:53, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ничего в нём прорывного и нового нет. Это просто другая архитектура и
    > система команд, коренное отличие только что она лицензионно свободная и любой
    > может штамповать процессоры без отчислений держателю патента.

    А также то что кто-то заморочился совместимостью, регистри расширений и относительно цивилизованным подходом к разработке. С попытками малость стандартизировать ряд вещей, с обратной совместимостью по нарастанию фич с базовыми версиями, одним и тем же тулчейном и прочее масштабирование, в общем - как ARM - только на шару.

    ARM тоже делает - все что угодно. И ядра для чипов размером с пылинку, где кристалл надо под микроскопом рассматривать, до жирных серверных апликущников на серьезных щах рубающихся с EPYC'ами, и вообще, вон там в TOP500 64-бит ARM отвисают. Потому что могут. RISCV в общем то не сильно хуже и есть самые разные по масштабам реализации.

     
  • 2.37, Аноним (37), 15:13, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый популярный и западный производитель sifive. Мне кажется что авторы дистрибутивов Linux, BSD именно на sifive сборках портируют.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:30, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на оборудовании RISC-V

    Есть интересный пример, чиплетный Occamy с 432 ядрами:
    - https://pulp-platform.org/docs/date2023/2023-04-19-DATE-3DIC-workshop-v4-pulp-
    - https://pulp-platform.org/occamy/

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 12:37, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Occamy с 432 ядрами

    Который, скорее всего, никто из местных никогда не увидит.
    HBM2 + чиплеты + интерпозер это будет очень дорого, и очень узкоспециализированно

     
     
  • 3.23, Аноним (18), 12:48, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.25, Аноним (37), 13:48, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Occamy с 432 ядрами
    > Который, скорее всего, никто из местных никогда не увидит.
    > HBM2 + чиплеты + интерпозер это будет очень дорого, и очень узкоспециализированно

    Мы анонимные эксперты много чего не увидим, да и не больно надо, нам достаточно intel core 2 duo, в крайнем случае Зионов с Озона.

     

  • 1.26, Аноним (24), 14:15, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что-то с этим RISC-V пока ничего пригодного, как и с ARM. Есть какие-то платы, можно с ними поиграться, но не более того. Жизненный цикл уж очень смешной для промышленного применения.
     
     
  • 2.31, Анониматор (?), 14:50, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У китайцев появились уже серверные камни на нём и сравнивают его с каким-то древним зионом.
    А на ARM серверные утюги давно уже есть и их можно арендовать на виртуалках.
     
  • 2.34, Аноним (33), 14:58, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жизненный цикл уж очень смешной для промышленного применения.

    Булшит от человкка ничерта не понимающего в теме. У ARM жизненный цикл совершенно точно даст мастеркласс любому x86 или чему там. У RISCV в общем то уже тоже варианты такого плана появляются.

    Например, allwinner прямым текстом сказали Olimex что могут делать чипы - столько сколько нужно. Единственный критерий - набрать заказ на минимум 1000 чипов. Тогда они хоть для вот лично вас эти вафли испекут, засабмитив батч на фабу. А хренли, так можно было!

     
  • 2.36, Аноним (19), 15:09, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как и с ARM

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53213

     

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