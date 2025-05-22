CentOS и Rocky Linux объявили о поддержке архитектуры RISC-V

2.13 , Аноним ( - ), 11:59, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V? А какие? Сколько ядер? У нас дестоп, сервер или какая-то мелочь типа ПИшки?

По какому параметру сравнивать? В флопсах или в производительности на ватт? Или сколько мощности можно запихнуть в одну стойку?

И что мы делаем? Считаем математику? Маршрутизируем пакеты? Вот есть такое сравнение - готовый продукт в виде cloud server

phoronix.com/review/scaleway-risc-v-cloud Вот сравнение с stm32 на FreeRTOS

mdpi.com/2079-9292/13/4/733 fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5678-how-good-is-risc-v-comparing-benchmark-results/ 2.17 , пох. ( ? ), 12:21, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался

> и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V? с советским микрокалькулятором Б3-38 > Я понимаю что совершено иная система команд и логики будет совершенно

> по другому работать чем другие архитектуры и что-то лучше будет выполняться нет, лучше выполняться не будет ровно ничего. Потому что компиляторы сырые и вообще не очень умеют в риски. А тут еще и риск сам по себе кастрированный, регистров мало и тех 2/3 зачем-то зарезервированны непойми под что, что охрененно ускоряет load-and-store ушлепскую архитектуру (нет), так что и хорошему компилятору нечего бы было оптимизировать. > что-то хуже и тем не менее хотелось бы иметь хоть какое-то

> представление с чем это сравнить? с попило-откатным бизнесом ель-брусов и бай-к@лов. Точно такая же грантопильная тема, только за все хорошее и против всего плохого.

3.29 , Аноним ( - ), 14:44, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с советским микрокалькулятором Б3-38 Экспертиза уровня бох! :) > нет, лучше выполняться не будет ровно ничего. Потому что компиляторы сырые и

> вообще не очень умеют в риски. С фига ли им не уметь риски? Весь мир на ARM держится, микроконтроллеры, МИЛЛИАРДЫ мобильных девайсов, роутеров, точек доступа и прочих телевизоров. Для RISCV конечно чуть хуже - но в силу общей похожести набора регистров и проч не такая уж и глобальная разница. > А тут еще и риск сам по себе кастрированный, регистров мало Нормально их там, у x86-64 и того меньше IIRC, но работает же как-то. > и тех 2/3 зачем-то зарезервированны непойми под что, Надо было мануал читать - а не туалетную бумагу. И если что, ABI там похоже на то что у ARM или даже x86-64. > что охрененно ускоряет load-and-store ушлепскую архитектуру (нет), так

> что и хорошему компилятору нечего бы было оптимизировать. Что оптимизировать - есть всегда. В частности штуки типа LTO эти самые load-store могут очень конкретно урезать. Вспомнив что пять кило назад в регистр такой-то уже вгрузили удобную константу - так что нафиг ваш load, реюзаем ее! Или какой-то танец с мелким смещением относительно этого. Весьма эффективно получается. > с попило-откатным бизнесом ель-брусов и бай-к@лов. Фигня полная, SiFive вообще независимый стартап. И RiscV юзают - все кому не лень. Начиная от нвидии и WD (у тебя хватит ума и их поучить процы делать, конечно) до чертовой кучи всяких стартапов. В общем расслабься, RISCV уже захватил мир, дебиан тоже поддержку в 13 версии запилил. Его уже миллиардами фигачат. Потому что жаба - страшный зверь, и передушила совершенно всех капиталистов. И поэтому зачем платить ARM роялтя если можно - не платить?! Так что он обречен на успех. Потому что бабло всегда побеждает зло.

4.38 , пох. ( ? ), 15:15, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С фига ли им не уметь риски? так получилось > Весь мир на ARM держится видимо, это про параллельный мир. Или потусторонний. > микроконтроллеры вот поэтому я упомянул микрокалькулятор. Человек спрашивал про "лучше выполняться", если что. > Вспомнив что пять кило назад в регистр такой-то уже вгрузили удобную константу но поскольку регистров мало а ДО lto уже был шаг обычной оптимизации - ее уже заменили другой ненужной (потому что разумеется оптимизатор в первую очередь экономит на загрузках) > Фигня полная, SiFive вообще независимый стартап. угу, на деньги из тумбочки. > И RiscV юзают - все кому не лень. Начиная от нвидии и WD его юзают там где пофигу на производительность, нужна малая площадь кристалла и небольшое тепловыделение. Благо технологии дешевые и примитивные. Никакие дебианы на _тех_ рисках не работали и не будут. > В общем расслабься, RISCV уже захватил мир неясно только параллельный или потусторонний. > И поэтому зачем платить ARM роялтя если можно - не платить?! вон поди эпл получи. 2.27 , Аноним ( - ), 14:29, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался

> и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V? Это зависит - от реализации. Производительность микроконтроллера за 20 центов с 1 ядром на 48МГц который можно от батареечки питать VS здоровенный серверный 64-битник с дохрена ядер - очень радикально отличается. Как и их потребление. Топовые RISCV для серверов - садятся на пятки топовым ARM64, а эти садятся на пятки EPYC'ам. А чего вы ожидали от серверных чипов? А для микроконтроллеров - чуть похуже ARM, но кто ж за 20 то центов за 32 бит проц с памятью и DMA вопросы то вообще задает?!

2.28 , Аноним ( 28 ), 14:40, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как мипс (следующая его итерация), т.е. основное назначение применение встраиваемые микросхемы там, куда арм слишком жирно пихать. Обычно заменяют 1 arm на 5 riscv (арм всё равно ставить на плату придётся, но меньше, экономия-с). Ну и в отличие от мипса (который был проприетарным, но сделали открытым, в целом он относительно унифицирован) есть 100500 разных проприетарных дизайнов различной степени успешности (с расхождениями по возможностям и функциональности) и пара открытых студенческих PoC, главный плюс, что ты можешь сделать собственный дизайн вместо лицензирования арм (собственный дизайн арм дорого стоит) и заказать его производство без оплаты роялти. Ровно ничего интересного конечному потребителю, в общем.

3.32 , Аноним ( - ), 14:50, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это как мипс (следующая его итерация), т.е. основное назначение применение встраиваемые

> микросхемы там, куда арм слишком жирно пихать. Вон там блин серверные "встраиваемые микросхемы". Парочку сорцов 64 бит апликушников от алибабы можно даже на гитхабе укачать. Как вы их в железо оформите - ваша проблема, разумеется. Наверняка алибабашная отшнуровка пилила себе всраиваемые микросхемы. А встраивали они их - в свои сервера, чего еще алибабе надо?! И они такие не одни мягко говоря. На халяву зверь бежит! Даже в FFMPEG и прочие a/v кодеки стали оптимизации RISCV совершенно рутинно наворачивать.

4.35 , Аноним ( 28 ), 15:08, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Япошки себе суперкомп на арме сделали, но толку от него, кроме попугаев? Приличных бесплатных дизайнов я пока не видел, но, в любом случае, когда берёшь чужой дизайн -- он не твой, и теряется единственное преимущество. Это как в той истории с китайскими конденсаторами.

2.30 , Анониматор ( ? ), 14:45, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничего в нём прорывного и нового нет. Это просто другая архитектура и система команд, коренное отличие только что она лицензионно свободная и любой может штамповать процессоры без отчислений держателю патента.

3.33 , Аноним ( 33 ), 14:53, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ничего в нём прорывного и нового нет. Это просто другая архитектура и

> система команд, коренное отличие только что она лицензионно свободная и любой

> может штамповать процессоры без отчислений держателю патента. А также то что кто-то заморочился совместимостью, регистри расширений и относительно цивилизованным подходом к разработке. С попытками малость стандартизировать ряд вещей, с обратной совместимостью по нарастанию фич с базовыми версиями, одним и тем же тулчейном и прочее масштабирование, в общем - как ARM - только на шару. ARM тоже делает - все что угодно. И ядра для чипов размером с пылинку, где кристалл надо под микроскопом рассматривать, до жирных серверных апликущников на серьезных щах рубающихся с EPYC'ами, и вообще, вон там в TOP500 64-бит ARM отвисают. Потому что могут. RISCV в общем то не сильно хуже и есть самые разные по масштабам реализации.

2.37 , Аноним ( 37 ), 15:13, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самый популярный и западный производитель sifive. Мне кажется что авторы дистрибутивов Linux, BSD именно на sifive сборках портируют.

