CentOS и Rocky Linux объявили о поддержке архитектуры RISC-V

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|1.6, Аноним (-), 11:14, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V? Я понимаю что совершено иная система команд и логики будет совершенно по другому работать чем другие архитектуры и что-то лучше будет выполняться что-то хуже и тем не менее хотелось бы иметь хоть какое-то представление с чем это сравнить?
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|2.13, Аноним (-), 11:59, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V?
А какие? Сколько ядер? У нас дестоп, сервер или какая-то мелочь типа ПИшки?
По какому параметру сравнивать? В флопсах или в производительности на ватт? Или сколько мощности можно запихнуть в одну стойку?
И что мы делаем? Считаем математику? Маршрутизируем пакеты?
Вот есть такое сравнение - готовый продукт в виде cloud server
phoronix.com/review/scaleway-risc-v-cloud
Вот сравнение с stm32 на FreeRTOS
mdpi.com/2079-9292/13/4/733
fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5678-how-good-is-risc-v-comparing-benchmark-results/
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|2.17, пох. (?), 12:21, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался
> и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V?
с советским микрокалькулятором Б3-38
> Я понимаю что совершено иная система команд и логики будет совершенно
> по другому работать чем другие архитектуры и что-то лучше будет выполняться
нет, лучше выполняться не будет ровно ничего. Потому что компиляторы сырые и вообще не очень умеют в риски. А тут еще и риск сам по себе кастрированный, регистров мало и тех 2/3 зачем-то зарезервированны непойми под что, что охрененно ускоряет load-and-store ушлепскую архитектуру (нет), так что и хорошему компилятору нечего бы было оптимизировать.
> что-то хуже и тем не менее хотелось бы иметь хоть какое-то
> представление с чем это сравнить?
с попило-откатным бизнесом ель-брусов и бай-к@лов. Точно такая же грантопильная тема, только за все хорошее и против всего плохого.
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|3.29, Аноним (-), 14:44, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с советским микрокалькулятором Б3-38
Экспертиза уровня бох! :)
> нет, лучше выполняться не будет ровно ничего. Потому что компиляторы сырые и
> вообще не очень умеют в риски.
С фига ли им не уметь риски? Весь мир на ARM держится, микроконтроллеры, МИЛЛИАРДЫ мобильных девайсов, роутеров, точек доступа и прочих телевизоров. Для RISCV конечно чуть хуже - но в силу общей похожести набора регистров и проч не такая уж и глобальная разница.
> А тут еще и риск сам по себе кастрированный, регистров мало
Нормально их там, у x86-64 и того меньше IIRC, но работает же как-то.
> и тех 2/3 зачем-то зарезервированны непойми под что,
Надо было мануал читать - а не туалетную бумагу. И если что, ABI там похоже на то что у ARM или даже x86-64.
> что охрененно ускоряет load-and-store ушлепскую архитектуру (нет), так
> что и хорошему компилятору нечего бы было оптимизировать.
Что оптимизировать - есть всегда. В частности штуки типа LTO эти самые load-store могут очень конкретно урезать. Вспомнив что пять кило назад в регистр такой-то уже вгрузили удобную константу - так что нафиг ваш load, реюзаем ее! Или какой-то танец с мелким смещением относительно этого. Весьма эффективно получается.
> с попило-откатным бизнесом ель-брусов и бай-к@лов.
Фигня полная, SiFive вообще независимый стартап. И RiscV юзают - все кому не лень. Начиная от нвидии и WD (у тебя хватит ума и их поучить процы делать, конечно) до чертовой кучи всяких стартапов.
В общем расслабься, RISCV уже захватил мир, дебиан тоже поддержку в 13 версии запилил. Его уже миллиардами фигачат. Потому что жаба - страшный зверь, и передушила совершенно всех капиталистов. И поэтому зачем платить ARM роялтя если можно - не платить?! Так что он обречен на успех. Потому что бабло всегда побеждает зло.
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|4.38, пох. (?), 15:15, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С фига ли им не уметь риски?
так получилось
> Весь мир на ARM держится
видимо, это про параллельный мир. Или потусторонний.
> микроконтроллеры
вот поэтому я упомянул микрокалькулятор. Человек спрашивал про "лучше выполняться", если что.
> Вспомнив что пять кило назад в регистр такой-то уже вгрузили удобную константу
но поскольку регистров мало а ДО lto уже был шаг обычной оптимизации - ее уже заменили другой ненужной (потому что разумеется оптимизатор в первую очередь экономит на загрузках)
> Фигня полная, SiFive вообще независимый стартап.
угу, на деньги из тумбочки.
> И RiscV юзают - все кому не лень. Начиная от нвидии и WD
его юзают там где пофигу на производительность, нужна малая площадь кристалла и небольшое тепловыделение. Благо технологии дешевые и примитивные. Никакие дебианы на _тех_ рисках не работали и не будут.
> В общем расслабься, RISCV уже захватил мир
неясно только параллельный или потусторонний.
> И поэтому зачем платить ARM роялтя если можно - не платить?!
вон поди эпл получи.
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|2.27, Аноним (-), 14:29, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я понимаю что это отдельная архитектура, но никогда с ней не сталкивался
> и возникают вопросы. С чем можно сравнить по производительности процессоры RISC-V?
Это зависит - от реализации. Производительность микроконтроллера за 20 центов с 1 ядром на 48МГц который можно от батареечки питать VS здоровенный серверный 64-битник с дохрена ядер - очень радикально отличается. Как и их потребление. Топовые RISCV для серверов - садятся на пятки топовым ARM64, а эти садятся на пятки EPYC'ам. А чего вы ожидали от серверных чипов? А для микроконтроллеров - чуть похуже ARM, но кто ж за 20 то центов за 32 бит проц с памятью и DMA вопросы то вообще задает?!
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|2.28, Аноним (28), 14:40, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как мипс (следующая его итерация), т.е. основное назначение применение встраиваемые микросхемы там, куда арм слишком жирно пихать. Обычно заменяют 1 arm на 5 riscv (арм всё равно ставить на плату придётся, но меньше, экономия-с). Ну и в отличие от мипса (который был проприетарным, но сделали открытым, в целом он относительно унифицирован) есть 100500 разных проприетарных дизайнов различной степени успешности (с расхождениями по возможностям и функциональности) и пара открытых студенческих PoC, главный плюс, что ты можешь сделать собственный дизайн вместо лицензирования арм (собственный дизайн арм дорого стоит) и заказать его производство без оплаты роялти. Ровно ничего интересного конечному потребителю, в общем.
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|3.32, Аноним (-), 14:50, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это как мипс (следующая его итерация), т.е. основное назначение применение встраиваемые
> микросхемы там, куда арм слишком жирно пихать.
Вон там блин серверные "встраиваемые микросхемы". Парочку сорцов 64 бит апликушников от алибабы можно даже на гитхабе укачать. Как вы их в железо оформите - ваша проблема, разумеется. Наверняка алибабашная отшнуровка пилила себе всраиваемые микросхемы. А встраивали они их - в свои сервера, чего еще алибабе надо?! И они такие не одни мягко говоря. На халяву зверь бежит! Даже в FFMPEG и прочие a/v кодеки стали оптимизации RISCV совершенно рутинно наворачивать.
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|4.35, Аноним (28), 15:08, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Япошки себе суперкомп на арме сделали, но толку от него, кроме попугаев? Приличных бесплатных дизайнов я пока не видел, но, в любом случае, когда берёшь чужой дизайн -- он не твой, и теряется единственное преимущество. Это как в той истории с китайскими конденсаторами.
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|2.30, Анониматор (?), 14:45, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничего в нём прорывного и нового нет. Это просто другая архитектура и система команд, коренное отличие только что она лицензионно свободная и любой может штамповать процессоры без отчислений держателю патента.
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|3.33, Аноним (33), 14:53, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ничего в нём прорывного и нового нет. Это просто другая архитектура и
> система команд, коренное отличие только что она лицензионно свободная и любой
> может штамповать процессоры без отчислений держателю патента.
А также то что кто-то заморочился совместимостью, регистри расширений и относительно цивилизованным подходом к разработке. С попытками малость стандартизировать ряд вещей, с обратной совместимостью по нарастанию фич с базовыми версиями, одним и тем же тулчейном и прочее масштабирование, в общем - как ARM - только на шару.
ARM тоже делает - все что угодно. И ядра для чипов размером с пылинку, где кристалл надо под микроскопом рассматривать, до жирных серверных апликущников на серьезных щах рубающихся с EPYC'ами, и вообще, вон там в TOP500 64-бит ARM отвисают. Потому что могут. RISCV в общем то не сильно хуже и есть самые разные по масштабам реализации.
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|2.37, Аноним (37), 15:13, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый популярный и западный производитель sifive. Мне кажется что авторы дистрибутивов Linux, BSD именно на sifive сборках портируют.
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|2.20, Аноним (-), 12:37, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Occamy с 432 ядрами
Который, скорее всего, никто из местных никогда не увидит.
HBM2 + чиплеты + интерпозер это будет очень дорого, и очень узкоспециализированно
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|3.25, Аноним (37), 13:48, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Occamy с 432 ядрами
> Который, скорее всего, никто из местных никогда не увидит.
> HBM2 + чиплеты + интерпозер это будет очень дорого, и очень узкоспециализированно
Мы анонимные эксперты много чего не увидим, да и не больно надо, нам достаточно intel core 2 duo, в крайнем случае Зионов с Озона.
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|1.26, Аноним (24), 14:15, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да что-то с этим RISC-V пока ничего пригодного, как и с ARM. Есть какие-то платы, можно с ними поиграться, но не более того. Жизненный цикл уж очень смешной для промышленного применения.
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|2.31, Анониматор (?), 14:50, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У китайцев появились уже серверные камни на нём и сравнивают его с каким-то древним зионом.
А на ARM серверные утюги давно уже есть и их можно арендовать на виртуалках.
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|2.34, Аноним (33), 14:58, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жизненный цикл уж очень смешной для промышленного применения.
Булшит от человкка ничерта не понимающего в теме. У ARM жизненный цикл совершенно точно даст мастеркласс любому x86 или чему там. У RISCV в общем то уже тоже варианты такого плана появляются.
Например, allwinner прямым текстом сказали Olimex что могут делать чипы - столько сколько нужно. Единственный критерий - набрать заказ на минимум 1000 чипов. Тогда они хоть для вот лично вас эти вафли испекут, засабмитив батч на фабу. А хренли, так можно было!
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