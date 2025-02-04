Уязвимость в загрузчике микрокода в CPU AMD, позволяющая обойти изоляцию SEV-SNP

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|1.1, мяв (?), 10:08, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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фиксится элементарно: свои ключи sb и микрокод в UKI.
проблем не вижу.
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|1.2, Tron is Whistling (?), 10:10, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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- персонал датацентров и облачных провайдеров не мог изменить или проанализировать содержимое памяти защищённых гостевых систем
Impossible. Just by design.
Но вы пытайтесь.
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|1.3, Ivan_83 (ok), 10:13, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередная бумажная уязвимость, до которой есть дело полутора колекам.
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|2.4, нах. (?), 10:25, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не, ну если бы позволяла удобно подглядывать что там у ло...состоятельного клиента виртуалочка майнит - было бы дело. Но оно ж еще и не работает...
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|2.6, мяв (?), 10:26, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, всего-то теперь даже с логгерами в ramfs не надо возиться - можно сразу весь процессор брать под контроль.
а с ним - и все диски.
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|2.7, bircoph (ok), 10:26, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Скорее, очередной бэкдор, который засветился и пытаются показать как случайную ошибку.
Вообще, компрометация RDRAND убивает очень много где криптографию, особенно если из-за веяний в systemd в ядре было включено доверие к RDRAND, что большинство дистрибутивов таки делает.
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|1.5, Анонимище (?), 10:26, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Да, нужны права админа. Но насколько понимаю, прикол железных уязвимостей вроде этой в том, что стоит только один раз малвари получить админа и уже ВСЁ, теперь ее с компьютера фиг выкуришь, комп можно смело отправлять на свалку. Ну или применить навыки работы с железом которыми 99% пользователей НЕ владеют
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|2.8, мяв (?), 10:28, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну или хотя бы прочесть, что такое микрокод, прежде, чем глупости писать .. тоже, как вариант.
Зы. его ОС грузит .. сама. из ramfs.
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|3.9, Анонимище (?), 10:43, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, не знал. Я думал что это работает как обновление прошивки у БИОСа.
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|1.12, Аноним (12), 10:52, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость из мира фантастики. Очень редкая уязвимость на очень редком железе. Процы в магаз завезли Ryzen 9950 по 106000 деревянных рублей, система в сборе тыщ 300 будет стоить. Что-то чуток дороговато.
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|2.14, Аноним (-), 11:16, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Процы в магаз завезли Ryzen 9950 по 106000 деревянных рублей,
> система в сборе тыщ 300 будет стоить.
Вполне нормальная цена в сложившейся ситуации в стране.
Любой айтишник (в МСК) может себе такое позволить не напрягаясь.
Если у вас все настолько плохо... ну поработайте по вечерам доставщиком хавки, заодно заменит тренажерку.
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|3.15, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 11:26, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поработайте по вечерам доставщиком хавки
Это надо поднять задницу со стула. А зачем... когда есть такой комфортабельный Core2Duo
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|3.31, Аноним (31), 12:30, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще в Москве медианная зарплата за 2024 по разным данным примерно 55000-65000. Это означает что как минимум половина Москвичей получает столько или ещё ниже. Так что не так уж много людей могут такое позволить.
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|4.34, Аноним (-), 12:47, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вообще в Москве медианная зарплата за 2024
Это "медианная зарплата", а не "медианная зарплата среди айтишников".
А там цифры немного другие.
Ну и речь же не про обычных людей - нафиг им вообще 9950x???
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|2.22, Шарп (ok), 11:58, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Процессор AMD Ryzen 9 9900X, OEM: 54'990 рублей
>Процессор AMD Ryzen 9 9950X, OEM: 85'990 рублей
Ты ценники в ЦУМ смотрел?
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|3.23, Аноним (-), 12:00, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты ценники в ЦУМ смотрел?
Ты бы лучше ссылки на магазин привел.
Потому что что написать все что угодно можно.
А потом оказывается "в наличии нет", "под заказ от четырех недель" и так далее.
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|5.25, Аноним (-), 12:09, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ситилинк, в наличии.
OEM конечно, но возражение принимается.
Тем лучше, не придется становиться яндекс-едаком))
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|4.33, Аноним (-), 12:44, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но их почему-то несколько и с разной ценой.
- ОЕМ
- в коробке, но без куллера (не спрашивайте зачем тогда коробка...)
- в коробке и с куллером
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|1.28, ОООноним (?), 12:15, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Изменение приводит к возвращению инструкцией RDRAND только числа 4
Классика
int getRandomNumber()
{
return 4; // chosen by fair dice roll.
// guaranteed to be random.
}
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|1.32, Аноним (32), 12:32, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скоро появиться новый вид уязвимостей - замена CPU
Для этого нужно иметь физический доступ к материнской плате, а так же иструменты:
- отвертка;
- паяльник;
- шприц;
- термо паста..
Уязвимости подлежит весь спектр устройств ...
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|1.35, Аноним (35), 12:56, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Изменение приводит к возвращению инструкцией RDRAND только числа 4, вместо случайной последовательности
Должно ж быть 42!
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