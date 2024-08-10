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Sinkclose - уязвимость в CPU AMD, позволяющая получить доступ к SMM

10.08.2024 08:34

Исследователи из компании IOActive выявили уязвимость (CVE-2023-31315) в процессорах AMD, которая при привилегированном локальном доступе к системе позволяет изменить конфигурацию SMM (System Management Mode, Ring -2), даже если включён механизм блокировки SMM (SMM Lock), а также потенциально даёт возможность добиться выполнения кода на уровне SMM. Уровень SMM, имеющий более высокий приоритет, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, позволяет получить неограниченный доступ ко всей системной памяти и может использоваться для контроля за операционной системой.

Уязвимость, которая получила кодовое имя Sinkclose, вызвана некорректной проверкой моделезависимых регистров (MSR, Model Specific Register). За SMM закрепляется область физических страниц памяти, к которой блокируется доступ на уровне контроллера памяти. Выявленная уязвимость позволяет обойти данную блокировку через манипуляцию с определёнными регистрами MSR, запись в которые не была запрещена несмотря на выставление режима SMM Lock.

Эксплуатация уявзимости может быть совершена из нулевого кольца защиты, на котором работает ядро операционной системы, и использоваться, например, для сохранения своего присутствия после эксплуатации других уязвимостей в системе или применения методов социальной инженерии. Операционная система не имеет возможность отслеживать и контролировать выполнение кода на уровне SMM, что может быть использовано для модификации прошивок и размещения скрытого вредоносного кода или руткитов, не определяемых из операционной системы, а также для отключения верификации на этапе загрузки и атак на гипервизоры для обхода механизмов проверки целостности виртуальных окружений.

Уязвимость проявляется практически во всех чипах AMD, выпускаемых с 2006 года, включая серии процессоров AMD EPYC (1-4 поколения), Ryzen (R1000, R2000, 3000-8000, V1000, V2000, V3000), Athlon 3000 и Threadripper PRO. Обновления микрокода для блокирования уязвимости уже выпущено для мобильных и десктопных серий CPU EPYC и Ryzen. Для встраиваемых моделей CPU обновление планируют опубликовать в октябре. Единственным способом удаления внедрённого через атаку на SMM вредоносного кода является очистка памяти при помощи физически подключённого программатора SPI Flash.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/story/am...)
  2. OpenNews: Уязвимость в UEFI-прошивках Phoenix, затрагивающая многие устройства с CPU Intel
  3. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  4. OpenNews: Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  5. OpenNews: Атака на Intel SGX, позволяющая извлечь конфиденциальные данные или выполнить код в анклаве
  6. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61684-sinkclose
Ключевые слова: sinkclose, amd, smm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ося Бендер (?), 09:10, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А вот это эпично. Уязвимость, которую нельзя отследить. ЭйЭмДи ЭПИК фейл процессор. Они там случайно кодексы поведения не обсуждают?
    Еще одно подтверждение деградации АйТи.
     
     
  • 2.15, ДругойАнон (?), 09:34, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За деградацией IT стоит деградация цивилизации. IT это просто частный случий. Текущая экономическая формация, по всей видимости, себя исчерпала. Нужно что-то новое.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:10, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >затрагивает практически все чипы AMD, выпущенные с 2006 года, а возможно, и раньше

    https://www.wired.com/story/amd-chip-sinkclose-flaw/

     
     
  • 2.9, another_one (ok), 09:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7014.html
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:12, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мерзко, но не смертельно.
     
  • 1.4, Гейдар (-), 09:19, 10/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, AMD funboy (?), 09:20, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично! Уязвимость выявили и устранили.
    Без багов сложных систем не бывает. Главное их вовремя устранять.

    Это не Meltdown в Интеле, где дефект на уровне дизайна архитектуры и невозможно устранить без значительной просадки в скорости.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:28, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Однако AMD не стала раскрывать подробности о том, как именно будет устранена уязвимость Sinkclose и для каких устройств." ©
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:21, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это называется не "уязвимость", а "не заявленная функциональность". Понятно, что 20 лет оставаться незамеченной она не могла.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 09:23, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В процессорах VIA (x86) тоже интересные опкоды лет через 15 нашли, кстати.
     
  • 2.10, Аноним (2), 09:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >заражение вредоносным ПО, установленное через Sinkclose, может быть еще сложнее обнаружить или исправить,  они переживут даже переустановку операционной системы

    https://www.wired.com/story/amd-chip-sinkclose-flaw/

     

  • 1.7, Аноним (-), 09:22, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все же понимаются что это слив пропрлаченный Интелом
    сами начали массово деградировать и тут якобы внезапно нашли уязвимость!!1
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:28, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А проплатили за обнаружение или за внедрение ?
    А эти бесплатные:
    https://www.opennet.ru/keywords/amd.html
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 09:29, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За разглашение . )))
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 09:35, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему раньше не разгласил? Может потому что раньше амд себя хорошо вели?
     

  • 1.14, Аноним (16), 09:33, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначало они наезжают на разработчика и угрожают судом. Потом всех их процы оказываются на помойке из-за уязвимости.
    Карма в действии.
     
  • 1.17, ДругойАнон (?), 09:40, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что с нынешним разнообразием аппаратных уязвимостей корпорациям будет крайне проблематично создать надежный DRM для продаваемого контента?
     

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