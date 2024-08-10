Исследователи из компании IOActive выявили уязвимость (CVE-2023-31315) в процессорах AMD, которая при привилегированном локальном доступе к системе позволяет изменить конфигурацию SMM (System Management Mode, Ring -2), даже если включён механизм блокировки SMM (SMM Lock), а также потенциально даёт возможность добиться выполнения кода на уровне SMM. Уровень SMM, имеющий более высокий приоритет, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, позволяет получить неограниченный доступ ко всей системной памяти и может использоваться для контроля за операционной системой.

Уязвимость, которая получила кодовое имя Sinkclose, вызвана некорректной проверкой моделезависимых регистров (MSR, Model Specific Register). За SMM закрепляется область физических страниц памяти, к которой блокируется доступ на уровне контроллера памяти. Выявленная уязвимость позволяет обойти данную блокировку через манипуляцию с определёнными регистрами MSR, запись в которые не была запрещена несмотря на выставление режима SMM Lock.

Эксплуатация уявзимости может быть совершена из нулевого кольца защиты, на котором работает ядро операционной системы, и использоваться, например, для сохранения своего присутствия после эксплуатации других уязвимостей в системе или применения методов социальной инженерии. Операционная система не имеет возможность отслеживать и контролировать выполнение кода на уровне SMM, что может быть использовано для модификации прошивок и размещения скрытого вредоносного кода или руткитов, не определяемых из операционной системы, а также для отключения верификации на этапе загрузки и атак на гипервизоры для обхода механизмов проверки целостности виртуальных окружений.

Уязвимость проявляется практически во всех чипах AMD, выпускаемых с 2006 года, включая серии процессоров AMD EPYC (1-4 поколения), Ryzen (R1000, R2000, 3000-8000, V1000, V2000, V3000), Athlon 3000 и Threadripper PRO. Обновления микрокода для блокирования уязвимости уже выпущено для мобильных и десктопных серий CPU EPYC и Ryzen. Для встраиваемых моделей CPU обновление планируют опубликовать в октябре. Единственным способом удаления внедрённого через атаку на SMM вредоносного кода является очистка памяти при помощи физически подключённого программатора SPI Flash.



