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Уязвимость в CPU AMD, позволяющая обойти механизм защиты SEV (Secure Encrypted Virtualization)

15.11.2023 12:29

Исследователи Центра Гельмгольца по информационной безопасности (CISPA) опубликовали новый метод атаки CacheWarp, позволяющий скомпрометировать механизм защиты AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), применяемый в системах виртуализации для защиты виртуальных машин от вмешательства со стороны гипервизора или администратора хост системы. Предложенный метод позволяет злоумышленнику, имеющему доступ к гипервизору, добиться выполнения стороннего кода и повышения привилегий в виртуальной машине, защищённой при помощи AMD SEV.

Атака основана на использовании уязвимости (CVE-2023-20592), вызванной некорректной работой с кэшем во время выполнения процессорной инструкции INVD, при помощи которой можно добиться рассогласования данных в памяти и кэше, и обойти механизмы поддержания целостности памяти виртуальных машин, реализованные на базе расширений SEV-ES и SEV-SNP. Уязвимость затрагивает процессоры AMD EPYC с первого по третье поколения.

Для процессоров AMD EPYC третьего поколения (Zen 3) проблема устранена в ноябрьском обновлении микрокода, выпущенном вчера компанией AMD (исправление не приводит к снижению производительности). Для первого и второго поколений AMD EPYC (Zen 1 и Zen 2) защита не предусмотрена, так как в данных CPU отсутствует поддержка расширения SEV-SNP, обеспечивающего контроль целостности виртуальных машин. Четвёртое поколение процессоров AMD AMD EPYC "Genoa" на базе микроархитектуры "Zen 4" уязвимости не подвержено.

Технология AMD SEV применяется для изоляции виртуальных машин такими облачными провайдерами, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Compute Infrastructure (OCI). Защита AMD SEV реализована через шифрование на аппаратном уровне памяти виртуальных машин. Дополнительно при помощи расширения SEV-ES (Encrypted State) осуществляется защита регистров CPU. Доступ к расшифрованным данным имеет только текущая гостевая система, а остальные виртуальные машины и гипервизор при попытке обращения к этой памяти получают зашифрованный набор данных.

В третьем поколении процессоров AMD EPYC было реализовано дополнительное расширение SEV-SNP (Secure Nested Paging), обеспечивающее безопасную работу со вложенными таблицами страниц памяти. В дополнение к общему шифрованию памяти и изоляции регистров, в SEV-SNP реализованы дополнительные средства для защиты целостности памяти, не допускающие внесения изменений в VM со стороны гипервизора. Управление ключами шифрования производится на стороне встроенного в чип отдельного процессора PSP (Platform Security Processor), реализованного на базе архитектуры ARM.

Суть предложенного метода атаки использовании инструкции INVD для аннулирования блоков (линий) в кэше грязных (dirty) страниц без сброса накопившихся в кэше данных в память (write-back). Таким образом метод позволяет вытеснить изменённые данные из кэша, не меняя состояние памяти. Для совершения атаки предлагается использовать программные исключения (fault injection) для прерывания работы виртуальной машины в двух местах: в первом месте атакующий вызывает инструкцию "wbnoinvd" для сброса всех накопленных в кэше операций записи в память, а во втором месте вызывает инструкцию "invd" для возврата неотражённых в памяти операций записи в старое состояние.

Для проверки своих систем на наличие уязвимости опубликован прототип эксплоита, позволяющий выполнить подстановку исключения в виртуальную машину, защищённую через AMD SEV, и откатить в старое состояние несброшенные в память изменения в VM. Откат изменения может быть использован для изменения хода выполнения программы через возвращение старого адреса возврата в стеке или для использования при входе параметров старого сеанса, для которого ранее была выполнена аутентификация, через возвращение значения признака аутентификации.

Например, исследователями продемонстрирована возможность применения метода CacheWarp для совершения атаки Bellcore на реализацию алгоритма RSA-CRT в библиотеке ipp-crypto, позволившей восстановить закрытый ключ через подстановку ошибок при вычислении цифровой подписи. Также показано как можно подменить параметры проверки сеанса к OpenSSH при удалённом подключении к гостевой системе, а затем изменить состояние проверки при выполнении утилиты sudo для получения прав root в Ubuntu 20.04. Работа эксплоита проверена на системах с процессорами AMD EPYC 7252, 7313P и 7443.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/resourc...)
  2. OpenNews: В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown
  3. OpenNews: Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC
  4. OpenNews: Уязвимость в AMD SEV, позволяющая определить ключи шифрования
  5. OpenNews: AMD опубликовал код прошивки для механизма защиты SEV (Secure Encrypted Virtualization)
  6. OpenNews: Найден метод обхода механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60118-amd
Ключевые слова: amd, cpu, cachewarp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, birdie (ok), 12:53, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где триллион комментов, что амудэ - шерето? AMD же божественная и без багов, не?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:10, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кому это надо, помимо АМДфанбоев? У конкурентов дефицит безмозглых поклонников так-то. Что удивительно, учитывая большее число пользователей. Но, вообще, если так рассудить, обход любых механизмов защиты -- это скорее благо.
     

  • 1.2, Бывалый смузихлёб (?), 13:02, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    но ведь амуде - светоой!!11
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:55, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое, понимать надо!
     

  • 1.3, Минона (ok), 13:07, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ИССЛЕДОВАТЕЛИ - ОСТАНОВИТЕСЬ!!!
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:11, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Прст начхать на амуде ввиду наличия интеля. Популярность красных оставляет желать лучшего.
     
     
  • 2.11, FF (?), 13:34, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а если будет популярно каку кушать?
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 13:57, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой манямирок мне неинтересен.
     

  • 1.6, Интол (?), 13:13, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неудивительно для васянской конторы воришек и копировальшиков, им только ксероксы производить, а не чипы, хотя они ж и не производят ничего, фиктивная контора вроде нынешних Philips или JVC.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:19, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Интол ваще-т делает amd64, знатно пёрнув в атлантический океан со своим (т)итаником.
     

  • 1.7, penetrator (?), 13:16, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CacheWarp - это ж старая дыра, ну как старая одна из последних, но очень давно в паблике
     
  • 1.8, Аноним (9), 13:17, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Астрологи объявили неделю процессорных уязвимостей. Количество уязвимостей в процессорах выросло на 189%.


    > исправление не приводит к снижению производительности

    Учитесь, синяки!

     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 13:57, 15/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Для процессоров AMD EPYC третьего поколения (Zen 3) проблема устранена в ноябрьском обновлении микрокода, выпущенном вчера компанией AMD (исправление не приводит к снижению производительности). Для первого и второго поколений AMD EPYC (Zen 1 и Zen 2) защита не предусмотрена, так как в данных CPU отсутствует поддержка расширения SEV-SNP, обеспечивающего контроль целостности виртуальных машин. Четвёртое поколение процессоров AMD AMD EPYC "Genoa" на базе микроархитектуры "Zen 4" уязвимости не подвержено.

    У интелей из соседней новости пачка семейств подвержена, а тут - только одно.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:23, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тупая подстава, уже неоднократно замечено, что после опубликования найденной уязвимости дырявого Интела сразу дается команда на дискредитацию AMD процессоров.
     
  • 1.15, Tron is Whistling (?), 14:05, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весь вот этот костыль SEV так или иначе был обречён, уже писал. И от гипервизора вы никак не уйдёте. Исправят этот баг - найдётся следующий. Потому что всё завязано на тот самый PSP, который главный костыль для костылей.

    Хотите не доступную прозрачно васянам систему?
    Угу, только bare metal и никаких облачков. На этот bare metal вешаете свой гипервизор, ну и никого к железу бесконтрольно не подпускаете.

     
  • 1.16, onanim (?), 14:30, 15/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Технология AMD SEV применяется для изоляции виртуальных машин такими облачными провайдерами, как  ...

    некорректно использовать такое утверждение, так как его невозможно проверить, замените эту фразу на:

    > Технология AMD SEV якобы применяется для изоляции виртуальных машин такими облачными провайдерами, как ...

     
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