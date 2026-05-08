Предложен killswitch для экстренного отключения уязвимой функциональности в ядре Linux

Саша Левин (Sasha Levin) из компании NVIDIA, занимающийся сопровождением LTS-веток ядра Linux и входящий в консультативный совет организации Linux Foundation, подготовил набор патчей с реализацией механизма killswitch для ядра Linux. Предложенная возможность позволяет мгновенно отключить доступ к определённой функциональности работающего ядра. Предполагается, что killswitch будет полезен для временного блокирования уязвимостей на время до установки обновления ядра с исправлением.

Управление killswitch осуществляется через файл "/sys/kernel/security/killswitch/control", позволяющий настроить перехват обращений к функциям ядра по их именам. Например, для блокирования уязвимости Copy Fail достаточно записать в управляющий файл команду "engage af_alg_sendmsg -1" для включения перехвата вызова функции af_alg_sendmsg и вместо её выполнения возвращения кода ошибки "-1".

В качестве имён могут использоваться любые символы, поддерживаемые подсистемой kprobes. Многие из недавно найденных в ядре серьёзных уязвимостей присутствуют в подсистемах, используемых относительной небольшим числом пользователей (например, AF_ALG, ksmbd, nf_tables, vsock, ax25). Для большинства пользователей неудобство из-за прекращения работоспособности отдельных функций не сравнится с риском использования в работе ядра с известной неисправленной уязвимостью на время до установки исправления. Механизм killswitch особо актуален в контексте сегодняшней уязвимости Dirty Frag, эксплоит для которой был опубликован раньше, чем проблема была устранена в ядре. Killswitch



