The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Предложен killswitch для экстренного отключения уязвимой функциональности в ядре Linux

08.05.2026 21:35 (MSK)

Саша Левин (Sasha Levin) из компании NVIDIA, занимающийся сопровождением LTS-веток ядра Linux и входящий в консультативный совет организации Linux Foundation, подготовил набор патчей с реализацией механизма killswitch для ядра Linux. Предложенная возможность позволяет мгновенно отключить доступ к определённой функциональности работающего ядра. Предполагается, что killswitch будет полезен для временного блокирования уязвимостей на время до установки обновления ядра с исправлением.

Управление killswitch осуществляется через файл "/sys/kernel/security/killswitch/control", позволяющий настроить перехват обращений к функциям ядра по их именам. Например, для блокирования уязвимости Copy Fail достаточно записать в управляющий файл команду "engage af_alg_sendmsg -1" для включения перехвата вызова функции af_alg_sendmsg и вместо её выполнения возвращения кода ошибки "-1".

В качестве имён могут использоваться любые символы, поддерживаемые подсистемой kprobes. Многие из недавно найденных в ядре серьёзных уязвимостей присутствуют в подсистемах, используемых относительной небольшим числом пользователей (например, AF_ALG, ksmbd, nf_tables, vsock, ax25). Для большинства пользователей неудобство из-за прекращения работоспособности отдельных функций не сравнится с риском использования в работе ядра с известной неисправленной уязвимостью на время до установки исправления. Механизм killswitch особо актуален в контексте сегодняшней уязвимости Dirty Frag, эксплоит для которой был опубликован раньше, чем проблема была устранена в ядре. Killswitch

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/20...)
  2. OpenNews: Уязвимости Dirty Frag, изменяющие страничный кэш для получения root в любых дистрибутивах Linux
  3. OpenNews: Copy Fail - уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root в большинстве дистрибутивов
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через VSOCK
  5. OpenNews: Выпуск LKRG 1.0.0 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65407-killswitch
Ключевые слова: killswitch, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Colorado_House_of_Representatives (?), 21:48, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, а потом из-за этого возникнет уязвимость в цепочке инструментов, которые полагались на эту функцию ядра.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:49, 08/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    >engage af_alg_sendmsg -1

    а зачем писать "engage" и "-1"?
    достатачно просто редактировать список подсистем и не надо будет помнить формат записи, который нужен раз в 1000 лет
    А еще эта муть добавит лишние проверки

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:54, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот иди и скажи им если такой умный
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 22:13, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну вот иди и скажи им если такой умный

    не нужно так сильно завидовать

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:55, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    >используемых относительной небольшим числом пользователей

    Кто знает редко используемый это символ или нет. Не все же инсайдеры ядра, разбирающиеся в его хитросплетениях. Совет тоже не дашь - ванговать чужую конфигурацию сложно. Зато появляется прямой вектор для захватившего рут.

     
  • 1.5, SubGun (??), 22:07, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ой, сейчас костылей понапридумывают...
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:07, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    лишние проверки просадят производительность
     
  • 1.8, Аноним (4), 22:14, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Некрасиво хайповать на таких случаях.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру