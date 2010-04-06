Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через VSOCK

Продемонстрирована возможность создания рабочего эксплоита для уязвимости CVE-2025-21756, вызванной ошибкой в ядре Linux, приводящей к обращению к памяти после её освобождения. Проблема затрагивает реализацию сокетов с адресацией AF_VSOCK, предназначенных для сетевого взаимодействия приложений гостевых систем и хостов. Опубликованный эксплоит позволяет выполнить код с правами root на системах с ядром Linux 6.6.75 (для других версий требуется изменение эксплоита).

Проблема устранена в ядре Linux 6.14 и в февральских и мартовских обновлениях стабильных веток, таких как 6.12.16, 6.6.79 и 6.1.131. Уязвимость также исправлена в пакетах с ядром для RHEL, SUSE/openSUSE и Ubuntu и Debian 12, но остаётся неисправленной в Debian 11.

Уязвимость связана с тем, что при переназначении транспорта для сокета AF_VSOCK выполняется вызов функции vsock_remove_sock, который в свою очередь вызывает функцию vsock_remove_bound, некорректно уменьшающую учётчик ссылок на объект vsock. Таким образом, счётчик ссылок становится равным нулю и ядро освобождает выделенную под объект память, несмотря на то, что он продолжает использоваться.



