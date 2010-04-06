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Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через VSOCK

30.04.2025 10:35

Продемонстрирована возможность создания рабочего эксплоита для уязвимости CVE-2025-21756, вызванной ошибкой в ядре Linux, приводящей к обращению к памяти после её освобождения. Проблема затрагивает реализацию сокетов с адресацией AF_VSOCK, предназначенных для сетевого взаимодействия приложений гостевых систем и хостов. Опубликованный эксплоит позволяет выполнить код с правами root на системах с ядром Linux 6.6.75 (для других версий требуется изменение эксплоита).

Проблема устранена в ядре Linux 6.14 и в февральских и мартовских обновлениях стабильных веток, таких как 6.12.16, 6.6.79 и 6.1.131. Уязвимость также исправлена в пакетах с ядром для RHEL, SUSE/openSUSE и Ubuntu и Debian 12, но остаётся неисправленной в Debian 11.

Уязвимость связана с тем, что при переназначении транспорта для сокета AF_VSOCK выполняется вызов функции vsock_remove_sock, который в свою очередь вызывает функцию vsock_remove_bound, некорректно уменьшающую учётчик ссылок на объект vsock. Таким образом, счётчик ссылок становится равным нулю и ядро освобождает выделенную под объект память, несмотря на то, что он продолжает использоваться.

  1. Главная ссылка к новости (https://hoefler.dev/articles/v...)
  2. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring
  3. OpenNews: Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие ksmbd, ktls, uio и сетевой стек
  5. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, позволяющие поднять свои привилегии через nf_tables и ksmbd
  6. OpenNews: 0-day уязвимость в драйвере n_gsm, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63165-vsock
Ключевые слова: vsock, kernel
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 30/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Красивое.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:34, 30/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Debian 11 нужно уже выбросить. Все должны были обновится на Debian 12.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 11:42, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так, ей же ещё 4 кода не исполнилось? Вполне логично, что от релиза ожидают 5 лет поддержки. Крупный бизнес так и вовсе 10 лет считает за минимум, но дебиан, понятно, подкроватный уровень, и подобного никто не ждёт от него.
     

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