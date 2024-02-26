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Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие ksmbd, ktls, uio и сетевой стек

26.02.2024 22:12

В модуле ksmbd, предлагающем встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB, выявлены две уязвимости, которые позволяют удалённо без прохождения аутентификации добиться выполнения своего кода с правами ядра или определить содержимое памяти ядра на системах с активированным модулем ksmbd. Проблемы проявляются начиная с ядра 5.15, в состав которого был принят модуль ksmbd. Уязвимости устранены в обновлениях ядра 6.7.2, 6.6.14, 6.1.75 и 5.15.145. Проследить за исправлением в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch.

Первая уязвимость (CVE-2024-26592) может привести к выполнению кода атакующего с правами ядра при отправке специально оформленных неутентифицированных TCP-запросов к серверу ksmbd. Уязвимость вызвана некорректной организацией блокировки объектов в коде установки и прерывания TCP-соединения к ksmbd, позволяющей создать условия для обращения к уже освобождённой памяти (use-after-free).

Вторая уязвимость (CVE-2024-26594) приводит к утечке содержимого памяти ядра при обработке некорректного mech-токена в отправленном клиентом запросе на установку сеанса. Уязвимость вызвана некорректной обработкой данных с SMB2 Mech-токеном и приводит к чтению данных из области за пределом выделенного буфера.

Дополнительно можно отметить ещё несколько уязвимостей в ядре Linux:

  • CVE-2023-52439 - обращение к уже освобождённой памяти (use-after-free) в функции uio_open подсистемы uio, потенциально позволяющее локальному пользователю выполнить свой код с правами ядра.
  • CVE-2024-26582 - обращение к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации TLS на уровне ядра (ktls), потенциально позволяющее повысить свои привилегии при выполнении операций расшифровки.
  • CVE-2024-0646 - запись в область памяти вне буфера в подсистеме ktls при определённой локальной манипуляции с сокетом ktls при помощи функции splice. Уязвимость потенциально позволяет поднять свои привилегии в системе.
  • CVE-2023-6932 - состояние гонки в реализации протокола IGMP (Internet Group Management Protoco) в IPv4-стеке, приводящее к обращению к уже освобождённой памяти (use-after-free). Уязвимость потенциально позволяет локальному пользователю поднять свои привилегии в системе.
  • CVE-2023-52435 - переполнение MSS в функции skb_segment() сетевого стека ядра.
  • CVE-2024-26601 - ошибка в коде освобождения блоков в ФС ext4 может использоваться для повреждения buddy bitmap.
  • CVE-2024-26598 - обращение к уже освобождённой памяти (use-after-free) в гипервизоре KVM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Уязвимости в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющие удалённо выполнить свой код
  3. OpenNews: Уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющая удалённо выполнить свой код
  4. OpenNews: Локальная уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через nftables
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в IPv6-стеке ядра Linux, допускающая удалённое выполнение кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60668-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, ksmbd, ktls, uio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто вообще додумался засунуть ЭТО в ядро?..
     
     
  • 2.2, НяшМяш (ok), 22:52, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на паскале же ядро писать /s
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:12, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пихать семейство протоколов SMBx в ядро, кривое by design?
     
     
  • 4.10, Угу (?), 23:24, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ядро, кривое by design
     
  • 2.3, anonimus (?), 22:53, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По ходу дела - все ринулись штопать дырку - и срача даже не надо никому!)...
     

  • 1.5, Карлос Сношайтилис (ok), 23:02, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю удивлённым людям ("кто это в ядро засунул?"), что монолитное ядро всегда тяготеет к запихиванию в него всего чего можно. Так было и будет. Для ядра такого типа это эффективнее.

    Ну а тип ошибок уже вызывает зевоту, удивление и негодование давно прошли

     
  • 1.6, gvf (??), 23:11, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    lsmod | grep smb
    = пусто
     
  • 1.8, Аноним (-), 23:20, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благодаря вот таким новостям, перешел на кастомное ядро, в котором включены только нужные мне модули. Ядро из дистра лежит рядом, на всякий случай.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:21, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошо что у моего сервера 4.19 ведро
     
  • 1.11, Аноним (-), 23:27, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие ksmbd, ktls, uio и сетевой стек

    Охохо, давненько сишных дыр не было.
    Ну как давненько, может целых пару недель.

     

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