Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:31, 16/10/2023 [ответить] + / – освободил память? - присвой указателю нулл

2.2 , morphe ( ? ), 11:33, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Используешь C? - перестань

3.3 , EULA ( ? ), 11:37, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переходи на С++?

4.10 , Анонин ( ? ), 11:55, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя бы. Уже станет лучше.

Но только если на современные плюсы, а не на сишку с классами.

3.4 , svsd_val ( ok ), 11:38, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Используешь не С - перестань, с чего это такие глупые призывы. ХОТЯ ДА, нынче если Ваше ПО не жрёт фигову тучу ресурсов - это не гууд... нужно по 2-3гб и по 100% нагрузке на проц на всякую бессмыслицу что бы быть в тренде ... так получается ?

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нужно по 2-3гб и по 100% нагрузке на проц на всякую бессмыслицу Нет чувак. Это даже не проблема языка программирования, а лично разраба.

3.8 , An ( ?? ), 11:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Того, что сказано выше - достаточно.



1.5 , Анонин ( ? ), 11:44, 16/10/2023 [ответить] + / – Haha, classic.

"Прошло 5 дней с последней сишной дырени"

1.6 , ryoken ( ok ), 11:46, 16/10/2023 [ответить] + / – Подскажите, с целью повышения уровня образованности. А какой "use case" у этой технологии? Уже есть сети, быстрее оперативы? Честно, не троллю, хотелось бы получше разобраться.

2.7 , Анонин ( ? ), 11:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже есть сети, быстрее оперативы Нет. Просто в оперативу всё не влазит(( Даже в стойку нужное кол-во nмme не влазит.

Приходится ставить рядом еще одну, читать оттуда и терпеть просадки по перформансу.

Вот такая вот печалька. Но что поделать.