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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux

16.10.2023 11:19

В Linux-подсистеме nvmet-tcp (NVMe-oF/TCP), позволяющей обращаться к NVMe-накопителям по сети (NVM Express over Fabrics), используя протокол TCP, выявлена уязвимость (CVE-2023-5178), потенциально позволяющая удалённо выполнить свой код на уровне ядра или, при наличии локального доступа, поднять свои привилегии в системе. Исправление пока доступно в виде патча. Проблема проявляется с самой первой версии драйвера NVMe-oF/TCP (в отчёте об уязвимости упоминается ядро Linux 5.15, но поддержка NVMe-oF/TCP была добавлена в ядро 5.0). Уязвимости подвержены системы с включённым сервером NVMe-oF/TCP (NVME_TARGET_TCP), который по умолчанию принимает соединения на сетевом порту 4420.

Уязвимость вызвана логической ошибкой, из-за которой функция nvmet_tcp_free_crypto вызывалась два раза и два раза освобождала некоторые указатели, а также разыменовывала освобождённые адреса. Подобное поведение приводит к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) и двойному освобождению памяти (double-free) при обработке сервером NVMe-oF/TCP специально оформленного сообщения от клиента, который может находиться как в локальной, так и в глобальной сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющие удалённо выполнить свой код
  3. OpenNews: 0-day уязвимость в IPv6-стеке Linux, позволяющая удалённо вызвать крах ядра
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, удалённо эксплуатируемые через Bluetooth
  5. OpenNews: Уязвимости в беспроводном стеке ядра Linux, допускающие удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59940-linux
Ключевые слова: linux, kernel, nvme
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 16/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    освободил память? - присвой указателю нулл
     
     
  • 2.2, morphe (?), 11:33, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Используешь C? - перестань
     
     
  • 3.3, EULA (?), 11:37, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на С++?
     
     
  • 4.10, Анонин (?), 11:55, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы. Уже станет лучше.
    Но только если на современные плюсы, а не на сишку с классами.
     
  • 3.4, svsd_val (ok), 11:38, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Используешь не С - перестань, с чего это такие глупые призывы. ХОТЯ ДА, нынче если Ваше ПО не жрёт фигову тучу ресурсов - это не гууд... нужно по 2-3гб и по 100% нагрузке на проц на всякую бессмыслицу что бы быть в тренде ... так получается ?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно по 2-3гб и по 100% нагрузке на проц на всякую бессмыслицу

    Нет чувак. Это даже не проблема языка программирования, а лично разраба.

     
  • 3.8, An (??), 11:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Того, что сказано выше - достаточно.
     

  • 1.5, Анонин (?), 11:44, 16/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Haha, classic.
    "Прошло 5 дней с последней сишной дырени"
     
  • 1.6, ryoken (ok), 11:46, 16/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, с целью повышения уровня образованности. А какой "use case" у этой технологии? Уже есть сети, быстрее оперативы? Честно, не троллю, хотелось бы получше разобраться.
     
     
  • 2.7, Анонин (?), 11:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже есть сети, быстрее оперативы

    Нет. Просто в оперативу всё не влазит(( Даже в стойку нужное кол-во nмme не влазит.
    Приходится ставить рядом еще одну, читать оттуда и терпеть просадки по перформансу.
    Вот такая вот печалька. Но что поделать.

     
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