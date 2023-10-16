Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux

В Linux-подсистеме nvmet-tcp (NVMe-oF/TCP), позволяющей обращаться к NVMe-накопителям по сети (NVM Express over Fabrics), используя протокол TCP, выявлена уязвимость (CVE-2023-5178), потенциально позволяющая удалённо выполнить свой код на уровне ядра или, при наличии локального доступа, поднять свои привилегии в системе. Исправление пока доступно в виде патча. Проблема проявляется с самой первой версии драйвера NVMe-oF/TCP (в отчёте об уязвимости упоминается ядро Linux 5.15, но поддержка NVMe-oF/TCP была добавлена в ядро 5.0). Уязвимости подвержены системы с включённым сервером NVMe-oF/TCP (NVME_TARGET_TCP), который по умолчанию принимает соединения на сетевом порту 4420.

Уязвимость вызвана логической ошибкой, из-за которой функция nvmet_tcp_free_crypto вызывалась два раза и два раза освобождала некоторые указатели, а также разыменовывала освобождённые адреса. Подобное поведение приводит к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) и двойному освобождению памяти (double-free) при обработке сервером NVMe-oF/TCP специально оформленного сообщения от клиента, который может находиться как в локальной, так и в глобальной сети.



