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Уязвимости в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющие удалённо выполнить свой код

24.05.2023 11:28

В модуле ksmbd, предлагающем встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB, выявлено 14 уязвимостей, из которых четыре позволяют удалённо добиться выполнения своего кода с правами ядра. Атака может быть проведена без аутентификации, достаточно чтобы на системе был активирован модуль ksmbd. Проблемы проявляются начиная с ядра 5.15, в состав которого был принят модуль ksmbd. Уязвимости устранены в обновлениях ядра 6.3.2, 6.2.15, 6.1.28 и 5.15.112. Проследить за исправлением в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2023-32254, CVE-2023-32250, CVE-2023-32257, CVE-2023-32258 - удалённое выполнение кода с правами ядра из-за отсутствия должных блокировок объектов при обработке внешних запросов, содержащих команды SMB2_TREE_DISCONNECT, SMB2_SESSION_SETUP, SMB2_LOGOFF и SMB2_CLOSE, что приводит к эксплуатируемому состоянию гонки. Атака может быть осуществлена без прохождения аутентифицикации.
  • CVE-2023-32256 - утечка содержимого областей памяти ядра из-за состояния гонки при обработке команд SMB2_QUERY_INFO и SMB2_LOGOFF. Атака может быть осуществлена без прохождения аутентифицикации.
  • CVE-2023-32252, CVE-2023-32248 - удалённый отказ в обслуживании из-за разыменования нулевого указателя при обработке команд SMB2_LOGOFF, SMB2_TREE_CONNECT и SMB2_QUERY_INFO. Атака может быть осуществлена без прохождения аутентифицикации.
  • CVE-2023-32249 - возможность перехвата сеанса с пользователем из-за отсутствия должной изоляции при обработке идентификатора сеанса в многоканальном режиме.
  • CVE-2023-32247, CVE-2023-32255 - отказ в обслуживании из-за утечки памяти при обработке команды SMB2_SESSION_SETUP. Атака может быть осуществлена без прохождения аутентифицикации.
  • CVE-2023-2593 - отказ в обслуживании из-за исчерпания доступной памяти, вызванный ошибкой, приводящей к невозвращению памяти при обработке новых TCP-соединений. Атака может быть осуществлена без прохождения аутентифицикации.
  • CVE-2023-32253 - отказ в обслуживании из-за возникновения взаимной блокировки при обработке команды SMB2_SESSION_SETUP. Атака может быть осуществлена без прохождения аутентифицикации.
  • CVE-2023-32251 - отсутствие защиты от атак по подбору параметров аутентификации (brute force).
  • CVE-2023-32246 - локальный пользователь системы, имеющий право выгрузки модуля ksmbd, может добиться выполнения своего кода на уровне ядра Linux.

Кроме того, ещё 5 уязвимостей выявлены в пакете ksmbd-tools, включающем утилиты для управления и работы с ksmbd, выполняемые в пространстве пользователя. Наиболее опасные уязвимости (ZDI-CAN-17822, ZDI-CAN-17770, ZDI-CAN-17820, CVE пока не назначены) позволяют удалённому неаутентифицированному атакующему выполнить свой код с правами root. Уязвимости вызваны отсутствием проверки размера принимаемых внешних данных перед их копированием в буфер в коде сервиса WKSSVC и в обработчиках опкодов LSARPC_OPNUM_LOOKUP_SID2 и SAMR_OPNUM_QUERY_USER_INFO. Ещё две уязвимости (ZDI-CAN-17823, ZDI-CAN-17821) могут привести к удалённому отказу в обслуживании без прохождения аутентифицикации.

Ksmbd преподносится как высокопроизводительное и готовое для применения на встраиваемых устройствах расширение к Samba, при необходимости интегрируемое с инструментами и библиотеками Samba. Поддержка обеспечения работы SMB-сервера при помощи модуля ksmbd присутствует в пакете Samba, начиная с выпуска 4.16.0. В отличие от SMB-сервера, работающего в пространстве пользователя, ksmbd более эффективен с точки зрения производительности, потребления памяти и интеграции с расширенными возможностями ядра.Авторами кода ksmbd являются Namjae Jeon из компании Samsung и Hyunchul Lee из LG, а сопровождением в составе ядра занимается Стив Френч (Steve French) из компании Microsoft, мэйнтейнер подсистем CIFS/SMB2/SMB3 в ядре Linux и давний участник команды разработчиков Samba, внёсший значительный вклад в реализацию поддержки протоколов SMB/CIFS в Samba и Linux.

Дополнительно можно отметить две уязвимости в графическом драйвере vmwgfx, применяемом для реализации 3D-ускорения в окружениях VMware. Первая уязвимость (ZDI-CAN-20292) позволяет локальному пользователю повысить свои привилегии в системе. Уязвимость вызвана отсутствием проверки состояния буфера перед освобождением при обработке объекта vmw_buffer_object, что может привести к двойному вызову функции free. Вторая уязвимость (ZDI-CAN-20110 приводит к утечке содержимого памяти ядра из-за ошибок при организации блокировки объектов GEM.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющая удалённо выполнить свой код
  3. OpenNews: Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложена реализация SMB-сервера
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.15
  6. OpenNews: Выпуск Samba 4.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59189-ksmbd
Ключевые слова: ksmbd, vmwgfx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 11:56, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О__еть!
    Единственная возможная реакция на ЭТО.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:19, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет. Единственная реакция - это: "Самба? Фи, обычное дело.".
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а зачем вообще самба в ядре? это же прикладной функционал, а не системный.
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 11:58, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новости написано, но читать скучно видать...
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 12:02, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в новости написано что-то про ембед, но не упоминается, почему эта бредятина по умолчанию включена во всех настольных дистрах.
     
     
  • 4.12, iPony129412 (?), 12:08, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве? Как посмотреть в Ubuntu?

    100% оно не запускается автоматом (тоесть уязвимости считай мимо), вопрос скомпилировано ли?

     
  • 4.14, iPony129412 (?), 12:11, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету ничего, нехорошо обманывть

    > sudo modprobe ksmbd.ko

    [sudo] password for iHorse:
    modprobe: FATAL: Module ksmbd.ko not found in directory /lib/modules/5.19.0-42-generic

     
  • 4.21, soarin (ok), 12:30, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А во нашёл, как загруженные модули смотреть

    lsmod | grep "ksmbd"

    Ну нет ничего, предсказуемо…

     
  • 2.7, Карлос Сношайтилис (ok), 12:02, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Монолит, сэр. Туда много чего тащить приходится для доступа к внутренним структурам.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут не любят упоминать теории заговора, но почитай в каких компаниях работают мейнтейнеры и что они натворили. Добавь к этому что он выполняют приложение на уровне ядра что в целом не может быть безопасным с самого начала и получи нелицеприятную картину. Как говорится ищи кому это выгодно.
     
     
  • 3.20, soarin (ok), 12:28, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да…
    Когда NFS кучу лет в ядре и с уязвимостями — это нормально.
    А как SMB, то …

    Даже в TOP10 попадало
    https://www.mend.io/resources/blog/top-10-linux-kernel-vulnerabilities/

     
  • 3.23, Анонимусс (?), 12:31, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. предположить, что один - код писать не умеют, а другие - халатно относятся к своим обязаностям, уже не вариант? Только заговор?


     
     
  • 4.24, Аноним (8), 12:41, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага все резко разучились писать код и куча никогда не обновляемых ембедед устройств стала доступна кому угодно, когда угодно, для каких угодно целей. И Дед Мороз ещё настоящий.
     
     
  • 5.30, soarin (ok), 12:50, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда умели?
    Посмотри на частоту выявления уязвимостей в линукс ядре. Ничего не менялось то. Просто у тебя выборочное и узкое зрение.

    Тут в новостях уже надоели с «буфера!» каждый день. Но как ты увидел в новости про Microsoft, то это уже сразу другое 😀

     
     
  • 6.31, Аноним (8), 12:52, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто ты думаешь так как тебе сказали, а шаг вправо или влево ты подумать не можешь потому что мыслепреступление. Поэтому ты и понь.
     
     
  • 7.35, soarin (ok), 12:57, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не анимешник, поэтому СПГС не интересует.
     
  • 5.34, Анонимусс (?), 12:55, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вдруг сразу? Они типа раньше сильно лучше умели...

    Вон Поня выше ссылку привел на какой-то топ уязвимостей - там ядра и 4.4, и 4.11, и 3.13.6, и даже 2.6.34 есть.
    Причем проблемы те же, фиксы аналогичные, вроде
      - argp->end = p + (argp->pagelen>>2);
      + argp->end = argp->p + (argp->pagelen>>2);
    или
      - if (len < tcp_hdrlen)
      + if (len < tcp_hdrlen || tcp_hdrlen < sizeof(struct tcphdr))

    Они никогда не писали без таких багов, просто с годами кода становится все больше, а возможности мозга не увеличиваются. Дальше будет только хуже.

    Но теория заговора это удобно.
    Это позволяет верить что язык хороший, архитектура хорошая, погромисты хорошие... и вот только злой умысел привел к такой дыре!

     
  • 2.32, n00by (ok), 12:53, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руткит - прикладной функционал. Но LD_PRELOAD это для детей.
     

  • 1.4, Koct9i (?), 11:59, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кек. Чего ещё было ждать от Samsung.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:05, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им ещё к трем сабжевым компаниям не хватает компании Хуавей тогда бы это было каре.
     
  • 2.10, Карлос Сношайтилис (ok), 12:05, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут самсунг? Написать код может кто угодно, но вот делают ревью и решают, включать код или нет, мэйнтейнеры. Все вопросы к ним. Ну и к Бате, конечно.
     
  • 2.13, Rev (?), 12:09, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в Самсунге не умеют писать код. Как разработчик со стажем, которому приходилось много сношаться с Самсунгами, говорю.
     

  • 1.5, Карлос Сношайтилис (ok), 12:00, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять школьники в ядре нашкодили, а диды недосмотрели.
     
  • 1.11, Анонин (?), 12:07, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > приводит к эксплуатируемому состоянию гонки
    > из-за разыменования нулевого указателя
    > из-за возникновения взаимной блокировки
    > вызваны отсутствием проверки размера ... перед копированием в буфер

    Классические проблемы дыряшки //_-

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:13, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взаимную блокировку еще нигде не победили, а вот с остальным - да, "классика"
     
     
  • 3.27, Карлос Сношайтилис (ok), 12:43, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь гонка данных, при некорректном использовании мьютекса, а гонку данных победить можно.
    Собственно мьютексы и нужны чтобы её предотвратить, но это же не раст, а С, который и слова не скажет, если разработчик напишет кривой код.
     

  • 1.16, Ананий (?), 12:15, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB

    жесть какая, а торрент-трекер с похапе еще не запихали?
    вебдавы для гуглей, яндексов и майлрушечек, чего уже там.

     
     
  • 2.39, фттщтт (?), 13:28, 24/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.19, ryoken (ok), 12:27, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как узнал про то, что внедряют в ядро Самбу, так и ждал, когда ж оно сдетонирует. Дождался, чо.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:41, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какой-то позор
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:45, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ядра 5.15

    Господи, да что произошло на этой версии? Почему почти все уязвимости из последних новостей именно с этой версии появились?

     
  • 1.38, Аноним (38), 13:06, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что ты будешь делать, опять вместо профессионалов писать на си, каких-то рукожопов набрали.
     
  • 1.40, Аноним (40), 13:31, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Та самая шляпа, которую бэкпортировали в шляпу! :)
     

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