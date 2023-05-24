Уязвимости в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющие удалённо выполнить свой код

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|2.18, Аноним (18), 12:19, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет. Единственная реакция - это: "Самба? Фи, обычное дело.".
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|1.2, Аноним (2), 11:57, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а зачем вообще самба в ядре? это же прикладной функционал, а не системный.
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|3.6, Аноним (2), 12:02, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в новости написано что-то про ембед, но не упоминается, почему эта бредятина по умолчанию включена во всех настольных дистрах.
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|4.12, iPony129412 (?), 12:08, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве? Как посмотреть в Ubuntu?
100% оно не запускается автоматом (тоесть уязвимости считай мимо), вопрос скомпилировано ли?
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|4.14, iPony129412 (?), 12:11, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нету ничего, нехорошо обманывть
> sudo modprobe ksmbd.ko
[sudo] password for iHorse:
modprobe: FATAL: Module ksmbd.ko not found in directory /lib/modules/5.19.0-42-generic
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|4.21, soarin (ok), 12:30, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А во нашёл, как загруженные модули смотреть
lsmod | grep "ksmbd"
Ну нет ничего, предсказуемо…
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|2.8, Аноним (8), 12:03, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут не любят упоминать теории заговора, но почитай в каких компаниях работают мейнтейнеры и что они натворили. Добавь к этому что он выполняют приложение на уровне ядра что в целом не может быть безопасным с самого начала и получи нелицеприятную картину. Как говорится ищи кому это выгодно.
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|3.23, Анонимусс (?), 12:31, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. предположить, что один - код писать не умеют, а другие - халатно относятся к своим обязаностям, уже не вариант? Только заговор?
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|4.24, Аноним (8), 12:41, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага все резко разучились писать код и куча никогда не обновляемых ембедед устройств стала доступна кому угодно, когда угодно, для каких угодно целей. И Дед Мороз ещё настоящий.
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|5.30, soarin (ok), 12:50, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А когда умели?
Посмотри на частоту выявления уязвимостей в линукс ядре. Ничего не менялось то. Просто у тебя выборочное и узкое зрение.
Тут в новостях уже надоели с «буфера!» каждый день. Но как ты увидел в новости про Microsoft, то это уже сразу другое 😀
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|6.31, Аноним (8), 12:52, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто ты думаешь так как тебе сказали, а шаг вправо или влево ты подумать не можешь потому что мыслепреступление. Поэтому ты и понь.
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|5.34, Анонимусс (?), 12:55, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему вдруг сразу? Они типа раньше сильно лучше умели...
Вон Поня выше ссылку привел на какой-то топ уязвимостей - там ядра и 4.4, и 4.11, и 3.13.6, и даже 2.6.34 есть.
Причем проблемы те же, фиксы аналогичные, вроде
- argp->end = p + (argp->pagelen>>2);
+ argp->end = argp->p + (argp->pagelen>>2);
или
- if (len < tcp_hdrlen)
+ if (len < tcp_hdrlen || tcp_hdrlen < sizeof(struct tcphdr))
Они никогда не писали без таких багов, просто с годами кода становится все больше, а возможности мозга не увеличиваются. Дальше будет только хуже.
Но теория заговора это удобно.
Это позволяет верить что язык хороший, архитектура хорошая, погромисты хорошие... и вот только злой умысел привел к такой дыре!
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|2.32, n00by (ok), 12:53, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Руткит - прикладной функционал. Но LD_PRELOAD это для детей.
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|2.9, Аноним (8), 12:05, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им ещё к трем сабжевым компаниям не хватает компании Хуавей тогда бы это было каре.
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|2.10, Карлос Сношайтилис (ok), 12:05, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут самсунг? Написать код может кто угодно, но вот делают ревью и решают, включать код или нет, мэйнтейнеры. Все вопросы к ним. Ну и к Бате, конечно.
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|2.13, Rev (?), 12:09, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, в Самсунге не умеют писать код. Как разработчик со стажем, которому приходилось много сношаться с Самсунгами, говорю.
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|1.11, Анонин (?), 12:07, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> приводит к эксплуатируемому состоянию гонки
> из-за разыменования нулевого указателя
> из-за возникновения взаимной блокировки
> вызваны отсутствием проверки размера ... перед копированием в буфер
Классические проблемы дыряшки //_-
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|2.15, Аноним (15), 12:13, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взаимную блокировку еще нигде не победили, а вот с остальным - да, "классика"
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|3.27, Карлос Сношайтилис (ok), 12:43, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь гонка данных, при некорректном использовании мьютекса, а гонку данных победить можно.
Собственно мьютексы и нужны чтобы её предотвратить, но это же не раст, а С, который и слова не скажет, если разработчик напишет кривой код.
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|1.16, Ананий (?), 12:15, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB
жесть какая, а торрент-трекер с похапе еще не запихали?
вебдавы для гуглей, яндексов и майлрушечек, чего уже там.
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|1.19, ryoken (ok), 12:27, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как узнал про то, что внедряют в ядро Самбу, так и ждал, когда ж оно сдетонирует. Дождался, чо.
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|1.28, Аноним (28), 12:45, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>ядра 5.15
Господи, да что произошло на этой версии? Почему почти все уязвимости из последних новостей именно с этой версии появились?
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|1.38, Аноним (38), 13:06, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну что ты будешь делать, опять вместо профессионалов писать на си, каких-то рукожопов набрали.
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