Уязвимость в IPv6-стеке ядра Linux, допускающая удалённое выполнение кода

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|1.1, 12yoexpert (ok), 16:40, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Ну, не страшно, я даже белым IPv4 принципиально не пользуюсь, а IPv6 так вообще идеальный способ слежки
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|5.61, Аноним (61), 19:29, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тeбe клoyну на apeне нужно с такими щютками выступать, там оценят.
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|2.14, Аноним (-), 17:11, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IPv4 - прячется на NAT, любой, даже (каскад серых IP) можно легко узнать посмотрев логи провайдера.
IPv6 и белый IPv4 - уникальные адреса в глобальной сети.
IPv6 - за ним будущее, кто бы что ни говорил. А вопросы приватность - это уже другая сторона "ботинок" (технологий). Если нужна приватность, то следует ввести "вторую личноть", которая даже оставляя следы не пересекается с "первой личностью".
Отказ от технологии IPv6, потому-что она делает тебя прозрачным в Глобальной Сети - глупо.
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|3.33, Аноним (33), 17:56, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если нужна приватность, то следует ввести "вторую личноть", которая даже оставляя следы не пересекается с "первой личностью".
Так это прописные истины и это нужно ещё со школы вдалбливать. Есть же придурки которые следят своими реальными данными в интернете, вместо того, чтобы иметь 100500 виртуальных личностей, номеров телефона, почтовых ящиков и никнеймов.
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|4.96, Аноним (96), 21:31, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вдалбливать нужно хотя бы базовые вещи "бойтесь данайцев дары приносящих" и "кому выгодно", но по меркам современности думать критически это едва ли не преступление.
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|3.42, pavlinux (ok), 18:29, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> ... можно легко узнать посмотрев логи провайдера.
Тоr уже взломал?
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|3.74, WatchCat (ok), 20:00, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>IPv6 - за ним будущее, кто бы что ни говорил.
Слышу это с 1997 года когда поднял свой первый линуксовый сервер.
Четверть века вообще-то прошла, а IPv6 всё "внедряют".
Такими темпами еще столько же внедрять будут.
>у крупных транзитных операторов (читай Tier 1) IPv6 используется и в хвост и в гриву,
Вот там он и востребован. А абсолютному большинству конечных пользователей не нужен.
Соответственно не нужен и провайдерам последней мили.
Кому очень надо - делают себе домой IPv6 адрес через туннель,как у меня сделано.
Только этих кому надо - крайне малый процент от всех пользователей.
Разве что может быть кто-то станет использовать IPv6-туннели для дистанционной работы если
единственно возможное подключение через сотового оператора - потому что через них OpenVPN работает
плохо,часто обрывается(у меня на Мегафоне так).
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|4.76, пох. (?), 20:10, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Четверть века вообще-то прошла, а IPv6 всё "внедряют".
> Такими темпами еще столько же внедрять будут.
поэтому темпы усилют, понимать надоть! Чпок, добрый вечер, внедрено!
>>у крупных транзитных операторов (читай Tier 1) IPv6 используется и в хвост и в гриву,
> Вот там он и востребован.
нет, там он особенно сильно на-хй не нужен. Это как раз то место где люди вынуждены _читать_ ip адреса и помнить их.
Другое дело что модные современные добрались уже и туда вместе со своими антитехнологиями.
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|5.83, WatchCat (ok), 20:29, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>нет, там он особенно сильно на-хй не нужен.
Спорить не буду так как самому приходилось иметь дело только с сетями не более масштаба районного провайдера,да и это два десятка лет назад было. Как оно там сейчас работает внутри - не знаю.
Но если магистральные провайдеры у себя IPv6 внедряют значит оно им зачем-то нужно.
Иначе бы не внедряли.
Да вообще это и хорошо что выбор есть - кто чем хочет тот тем и пользуется.
Мне был нужен доступ к домашнему компу снаружи("умный дом") - я его себе сделал
через туннель teredo. Уже не первый год работает. Но вот те владельцы "умных домов" с кем я общался
так сказать по интересам - обычно пользуются внешними серверами,как правило в Китае почему-то. С туннелем IPv6 я один такой странный. Возможно потому что у меня достаточно небольшой доход и оплачивать сервер где-то - жаба душит.
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|2.15, Аноним (13), 17:12, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>я даже белым IPv4 принципиально не пользуюсь
А если потребуется замутить свой сервер VPN для доступа в свою локалку из вне?
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|3.31, Аноним (31), 17:52, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это запрещено. В одной из компаний, в которой я работал раньше, это проверяли и за такое увольняли.
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|4.63, User (??), 19:31, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эмм... за создание любой неподконтрольной организации точки обмена трафиком в нормальных местах - увольняют так-то.
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|4.24, Аноним (-), 17:38, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно призыв!
В оффлайне можно выйти на улицу. И если в это время может идти дождь, а погода достаточно солнечная, то на небе может образоваться РОСКОМНАДЗОР, что строго запрещенно!
Т.к неподоготовленный гражданин может посмотреть и тоже стать РОСКОМНАДЗОР.
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|1.6, Tron is Whistling (?), 16:52, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А первоисточник проблемы - именно костылинг для грабельного IPv6, в котором из-за RA таблица маршрутизации имеет поле экспирации и вообще может распухать.
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|2.72, Аноним (72), 19:54, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как насчет замечательного языка программирования, где деаллокация объекта и удаление указателя на него происходит не атомарно?
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|3.90, Tron is Whistling (?), 21:10, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оверхед, родной, оверхед.
Это в интерфейсиках для пользователей, которые готовы подождать полминуты, пока твоя страница с семью мегабайтами жабоскрипта прогрузится наконец, нормально.
А сеть ждать не будет.
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|4.99, Аноним (72), 21:51, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой профессиональный сишник добавляет в свой код достаточно оверхеда.
Одна из основных причин — низкоуровневость языка. Вместо использования оптимизированных реализаций богатой стандартной библиотеки, приходится постоянно изобретать велосипед. Причём, как правило, мозг разработчика при этом слишком занят арифметикой указателей, чтобы думать об оптимальном алгоритме.
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|1.7, Аноним (7), 16:52, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> но включён для интерфейса loopback
Еще и на виртуальных типа wireguard'a, так что можно, наверное, и с другой системы зайти в гости.
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|1.17, Аноним (17), 17:14, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А есть извращенцы которые пользуются IPv6 в небольшой локалке и даже офисе?
Лично я отрубаю его везде, прошло 20 лет а грабли те же.
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|2.27, Аноним (33), 17:49, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А есть извращенцы которые пользуются IPv6 в небольшой локалке и даже офисе?
Не видел чтобы его вообще где-то использовали. Сколько лет активно пытаются навязать, но объективно оно не нужно, когда есть nat.
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|3.48, пох. (?), 18:46, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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nat тоже не особо-то нужен - сказки об "исчерпании адресного пространства" были хорошо срежиссированы теми кто нахапал себе блоков A от дохлых нортелей и нокий и мечтал перепродать подорого.
Разьве что упрощает планирование и управление сетью. (Чего в v6 нидаждетесь, и будете на бумажках записывать неудобонабираемые и абсолютно незапоминаемые адреса с совершенно ненужной дробностью)
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|4.53, Аноним (53), 19:18, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разьве что упрощает планирование и управление сетью.
Что в разы, если не на порядки, удобнее в IPv6, но тебе документацию читать некогда, да и незачем. Откуда в твоём подвале такие технологии?
> Чего в v6 нидаждетесь, и будете на бумажках записывать неудобонабираемые и абсолютно незапоминаемые адреса с совершенно ненужной дробностью
DNS в твоём подвале тоже не изобрели, как вижу. Равно как не изобрели средства автоматизации. Ну оно и понятно, зачем нанимать кого-то писать код, если пох. по свистку в ДЦ сбегает и всё ручками там настроит? И дешевле, и на CCTV можно потом посмотреть как человечек смешно между стойками бегает и ручками машет.
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|5.57, пох. (?), 19:25, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что в разы, если не на порядки, удобнее в IPv6
нет.
> DNS в твоём подвале тоже не изобрели, как вижу.
днс для адресации к примеру - пары сотенок интерфейсов оборудования - не, не изобрели, да и совершенно бесполезен он там.
И средства автоматизации, распутывающие потом эти ребусы - тоже, увы, приходится руками и глазами.
Даже адресация OSI менее уежищна чем это вот.
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|6.65, User (??), 19:34, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Даже адресация OSI менее уежищна чем это вот.
И вот казалось бы - хорошо надо было постараться, но ить - смогли!!!
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|7.79, пох. (?), 20:22, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну во-первых эти диды из оси сделали адрес недопустимо коротким да еще и не все битики одинаковы, что конечно полное безобразие, как мы будем адресовать все песчинки мироздания?!
во-вторых в нем нет адресов интерфейсов, а есть areas, что резко уменьшает количество неудобочитаемой цифровой бжни в принципе
в-третьих он найух никому не нужен вне пределов твоей локальной сеточки (даже если это локальная сеточка от Комсомольска-в-оппе-мира до Кал-ининграда, поэтому можешь выбирать удобные тебе цифирки и можно вообще без буковок (по угадай каким причинам я буквенных октетов не видел ни разу).
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|2.47, Аноним (53), 18:38, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не знаю на счёт небольших локалок, а у крупных транзитных операторов (читай Tier 1) IPv6 используется и в хвост и в гриву, в том числе иногда для передачи IPv4 трафика и маршрутов. Это только в пост-совке IPv6 не актуален, там люди ещё с районных локалок привыкли за натом сидеть и думать, что это настоящий интернет. Но даже в этой дикоски нет-нет, а найдётся какой МТС, раздающий /64 всем желающим. Но ты продолжай отрубать, чем дольше вы в IPv4 загоне за NAT сидите, тем свободнее нам в IPv6 интернете.
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|3.55, Аноним (55), 19:21, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это только в пост-совке IPv6 не актуален
Пишу вам из Нидерландов со своего ADSL с 10 мегабитами и ipv4 за NAT. Так что хватит уже сказки рассказывать про намоленный Запад.
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|4.59, пох. (?), 19:27, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Это только в пост-совке IPv6 не актуален
> Пишу вам из Нидерландов со своего ADSL с 10 мегабитами и ipv4
> за NAT. Так что хватит уже сказки рассказывать про намоленный Запад.
не, я вполне как раз верю что именно там до сих пор используют в tier1 какие-то v6 адреса для транспорта v4 потому что роутер на помойке нашли и mpls он не умеет, или так умеет что ну его на.
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|6.80, пох. (?), 20:24, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чувак, tier1 это и есть провайдер. Никаких роутеров он тебе не предоставляет и ты даже близко к нему никогда не подойдешь.
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|7.92, Tron is Whistling (?), 21:12, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставится оно обычно в тех случаях, когда тебе нужно что-то очень-очень специфичное, например взять трафик каким-нибудь хитрым интерфейсом. Но да, чувак выше явно не про тот случай пишет.
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|4.75, Аноним (75), 20:07, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Это только в пост-совке IPv6 не актуален
> Пишу вам из Нидерландов со своего ADSL с 10 мегабитами и ipv4
> за NAT. Так что хватит уже сказки рассказывать про намоленный Запад.
Пиши поподробнее, а то я тут от тебя километрах в 80-100 и в нашей деревне уже лет 10 как никаких ADSL-ей не видел - всё какие-то VDSL (с 50 мбит минимум), опту или "безпровод" LTE/XG всучить норовят.
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|4.82, пох. (?), 20:25, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в этой вашей гринландии (или где он там с адслем) - вполне могу поверить.
Там и инженеры... такие себе...
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|5.86, Tron is Whistling (?), 20:56, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у нас не только ADSL, и вообще ADSL уже нет, есть VDSL и есть GPON.
Но суть примерно та же.
А чтобы поверх IPv6 IPv4 гонять на Tier1 - это надо чокнуться.
Там либо MPLS, либо просто тупой протокольный роутинг.
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|3.77, WatchCat (ok), 20:10, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> найдётся какой МТС, раздающий /64 всем желающим.
Сам не проверял (так как у меня Мегафон), но читал что на МТС по IPv6 входящие коннекты на порты
меньше 1024 не проходят.
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|1.22, Аноним (22), 17:22, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> При этом имеется определённый момент, когда память под структуру fib6_info уже освобождена, но ссылка на неё продолжает находится в структуре gc_link
Дак надо сначала убирать запись из списка, сохраняя на нее указатель, а потом очищать память по сохраненному указателю. Это ж сишка божественная, там и не такие финты можно делать. Там вообще можно целую ОС написать без всякого раста, а вот наоборот нельзя.
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|1.26, Аноним (33), 17:47, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Поэтому я всегда отключаю и выпиливаю на уровне исходников поддержку ipv6.
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|2.40, Аноним (37), 18:23, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Представляю как ты будешь обратно все возвращать когда фишки из ipv6 понадобятся.
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|1.81, Аноним (81), 20:24, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в Debian упоминается, что уязвим пакет с ядром 6.5.13, в то время как проблемное изменение появилось в ветке 6.6
Красавчики. Глубокое тестирование, стабильность, предсказуемость.
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|2.85, WatchCat (ok), 20:54, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Красавчики. Глубокое тестирование, стабильность, предсказуемость.
А чего вы хочете? Новая пока еще малоиспользуемая технология. Всего-то четверть века внедряется.
Да и то по большей части в странах третьего мира типа Индии.
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|2.97, Аноним (97), 21:35, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто тебе виноват, что твой провайдер весь районный домонет гоняет по ipv6.
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|1.89, Аноним (89), 21:06, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Простым белым людям достаточно 4 миллиарда IPv4 адресов. IPv6 был разработан для всяких индусов и прочих китайцев, чем тут гордиться, что им пользуешься?
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|2.95, Аноним (96), 21:27, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее потому что каждому зонду нужен свой IP, иначе неудобно собирать персональные данные. Красивая оболочка этой цели - интернет вещей, хомячье само себя зондами истыкает еще и других заставлять будет.
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|2.98, Аноним (97), 21:36, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ipv4 хватило бы на ближайшие лет 100, если бы не блоки которые аннексировали корпорасты и которые по сути просто держатся на балансе и даже не используются
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