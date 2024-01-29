The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в IPv6-стеке ядра Linux, допускающая удалённое выполнение кода

29.01.2024 15:43

Раскрыта информация об уязвимости CVE-2023-6200) в сетевом стеке ядра Linux, которая при определённых обстоятельствах позволяет злоумышленнику из локальной сети добиться выполнения своего кода через отправку специально оформленного пакета ICMPv6 с сообщением RA (Router Advertisement), предназначенным для анонсирования информации о маршрутизаторе.

Уязвимость может быть эксплуатирована только из локальной сети и проявляется в системах со включённой поддержкой IPv6 и активным sysctl-параметром "net.ipv6.conf.<имя_сетевого_интерфейса>.accept_ra" (можно проверить командой "sysctl net.ipv6.conf| grep accept_ra"), который по умолчанию отключён в RHEL и Ubuntu для внешних сетевых интерфейсов, но включён для интерфейса loopback, что допускает атаку с той же системы.

Уязвимость вызвана состоянием гонки при обработке сборщиком мусора устаревших записей fib6_info, что может привести к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free). При получении пакета ICMPv6 с сообщением об анонсе маршрутизатора (RA, Router Advertisement) сетевой стек вызывает функцию ndisc_router_discovery(), которая при наличии в RA-сообщении данных о времени жизни маршрута вызывает функцию fib6_set_expires() и заполняет структуру gc_link. Для чистки устаревших записей применяется функция fib6_clean_expires(), которая отсоединяет запись в gc_link и очищает память, используемую структурой fib6_info. При этом имеется определённый момент, когда память под структуру fib6_info уже освобождена, но ссылка на неё продолжает находится в структуре gc_link.

Уязвимость проявляется начиная с ветки 6.6 и устранена в версиях 6.6.9 и 6.7. Статус устранения уязвимости в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora, Arch Linux, Gentoo, Slackware. Из дистрибутивов, в которых поставляются пакеты с ядром 6.6, можно отметить Arch Linux, Gentoo, Fedora, Slackware, OpenMandriva и Manjaro, в остальных дистрибутивах не исключено бэкпортирование изменения с ошибкой в пакеты с более старыми ветками ядра (например, в Debian упоминается, что уязвим пакет с ядром 6.5.13, в то время как проблемное изменение появилось в ветке 6.6). В качестве обходного пути защиты можно отключить IPv6 или присвоить значение 0 параметрам "net.ipv6.conf.*.accept_ra".

  1. Главная ссылка к новости (https://nvd.nist.gov/vuln/deta...)
  2. OpenNews: 0-day уязвимость в IPv6-стеке Linux, позволяющая удалённо вызвать крах ядра
  3. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  4. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
  5. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  6. OpenNews: Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60516-ipv6
Ключевые слова: ipv6, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 16:40, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ну, не страшно, я даже белым IPv4 принципиально не пользуюсь, а IPv6 так вообще идеальный способ слежки
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:42, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.5, Ананий (?), 16:52, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    переходи на ipx/spx
    вообще никто не найдет!
     
     
  • 3.8, ьщккгнр (?), 16:54, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его постепенно убирают отовсюду
     
     
  • 4.9, Ананий (?), 16:57, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > его постепенно убирают отовсюду
    > постепенно

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=11091
    2007

    Це былу шутка юмора, есл шо.

     
     
  • 5.61, Аноним (61), 19:29, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тeбe клoyну на apeне нужно с такими щютками выступать, там оценят.
     
  • 3.10, Tron is Whistling (?), 17:01, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как жы Fidonet?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:09, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почтовые голуби
     
     
  • 5.68, Tron is Whistling (?), 19:37, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.23, Аноним (-), 17:29, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.12, Аноним (13), 17:07, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetBEUI Frame - наше фсё!
     
     
  • 4.64, Аноним (61), 19:32, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NetBEUI Frame - наше фсё!

    Цирковая арена твое всё

     
  • 2.14, Аноним (-), 17:11, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IPv4 - прячется на NAT, любой, даже (каскад серых IP) можно легко узнать посмотрев логи провайдера.
    IPv6 и белый IPv4 - уникальные адреса в глобальной сети.

    IPv6 - за ним будущее, кто бы что ни говорил. А вопросы приватность - это уже другая сторона "ботинок" (технологий). Если нужна приватность, то следует ввести "вторую личноть", которая даже оставляя следы не пересекается с "первой личностью".

    Отказ от технологии IPv6, потому-что она делает тебя прозрачным в Глобальной Сети - глупо.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:56, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если нужна приватность, то следует ввести "вторую личноть", которая даже оставляя следы не пересекается с "первой личностью".

    Так это прописные истины и это нужно ещё со школы вдалбливать. Есть же придурки которые следят своими реальными данными в интернете, вместо того, чтобы иметь 100500 виртуальных личностей, номеров телефона, почтовых ящиков и никнеймов.

     
     
  • 4.96, Аноним (96), 21:31, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдалбливать нужно хотя бы базовые вещи "бойтесь данайцев дары приносящих" и "кому выгодно", но по меркам современности думать критически это едва ли не преступление.
     
  • 3.42, pavlinux (ok), 18:29, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > ...  можно легко узнать посмотрев логи провайдера.

    Тоr уже взломал?

     
     
  • 4.50, Аноним (-), 18:59, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.52, Аноним (52), 19:09, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.60, Аноним (61), 19:28, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тоr уже взломал?

    Нет, это компетенция клoyнов вроде тeбя.

     
  • 3.74, WatchCat (ok), 20:00, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >IPv6 - за ним будущее, кто бы что ни говорил.

    Слышу это с 1997 года когда поднял свой первый линуксовый сервер.
    Четверть века вообще-то прошла, а IPv6 всё "внедряют".
    Такими темпами еще столько же внедрять будут.

    >у крупных транзитных операторов (читай Tier 1) IPv6 используется и в хвост и в гриву,

    Вот там он и востребован. А абсолютному большинству конечных пользователей не нужен.
    Соответственно не нужен и провайдерам последней мили.
    Кому очень надо - делают себе домой IPv6 адрес через туннель,как у меня сделано.
    Только этих кому надо - крайне малый процент от всех пользователей.
    Разве что может быть кто-то станет использовать IPv6-туннели для дистанционной работы если
    единственно возможное подключение через сотового оператора - потому что через них OpenVPN работает
    плохо,часто обрывается(у меня на Мегафоне так).

     
     
  • 4.76, пох. (?), 20:10, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Четверть века вообще-то прошла, а IPv6 всё "внедряют".
    > Такими темпами еще столько же внедрять будут.

    поэтому темпы усилют, понимать надоть! Чпок, добрый вечер, внедрено!

    >>у крупных транзитных операторов (читай Tier 1) IPv6 используется и в хвост и в гриву,
    > Вот там он и востребован.

    нет, там он особенно сильно на-хй не нужен. Это как раз то место где люди вынуждены _читать_ ip адреса и помнить их.

    Другое дело что модные современные добрались уже и туда вместе со своими антитехнологиями.

     
     
  • 5.83, WatchCat (ok), 20:29, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нет, там он особенно сильно на-хй не нужен.

    Спорить не буду так как самому приходилось иметь дело только с сетями не более масштаба районного провайдера,да и это два десятка лет назад было. Как оно там сейчас работает внутри - не знаю.

    Но если магистральные провайдеры у себя IPv6 внедряют значит оно им зачем-то нужно.
    Иначе бы не внедряли.

    Да вообще это и хорошо что выбор есть - кто чем хочет тот тем и пользуется.
    Мне был нужен доступ к домашнему компу снаружи("умный дом") - я его себе сделал
    через туннель teredo. Уже не первый год работает. Но вот те владельцы "умных домов" с кем я общался
    так сказать по интересам - обычно пользуются внешними серверами,как правило в Китае почему-то. С туннелем IPv6 я один такой странный. Возможно потому что у меня достаточно небольшой доход и оплачивать сервер где-то - жаба душит.

     
  • 3.93, Tron is Whistling (?), 21:13, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будущее уже 30 лет не наступило, и судя по прогрессу - уже в рамках IPv6 и не наступит.
     
  • 2.15, Аноним (13), 17:12, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >я даже белым IPv4 принципиально не пользуюсь

    А если потребуется замутить свой сервер VPN для доступа в свою локалку из вне?

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:52, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это запрещено. В одной из компаний, в которой я работал раньше, это проверяли и за такое увольняли.
     
     
  • 4.63, User (??), 19:31, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмм... за создание любой неподконтрольной организации точки обмена трафиком в нормальных местах - увольняют так-то.
     
  • 3.35, Аноним (33), 17:59, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.38, 12yoexpert (ok), 18:22, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для этого есть vpn либо белый домашний IP
     
  • 2.18, zog (??), 17:14, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше вообще уйди в офлайн.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:16, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это не призыв ни к чему?
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 17:38, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно призыв!
    В оффлайне можно выйти на улицу. И если в это время может идти дождь, а погода достаточно солнечная, то на небе может образоваться РОСКОМНАДЗОР, что строго запрещенно!
    Т.к неподоготовленный гражданин может посмотреть и тоже стать РОСКОМНАДЗОР.
     

  • 1.6, Tron is Whistling (?), 16:52, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А первоисточник проблемы - именно костылинг для грабельного IPv6, в котором из-за RA таблица маршрутизации имеет поле экспирации и вообще может распухать.
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 19:54, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как насчет замечательного языка программирования, где деаллокация объекта и удаление указателя на него происходит не атомарно?
     
     
  • 3.90, Tron is Whistling (?), 21:10, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оверхед, родной, оверхед.
    Это в интерфейсиках для пользователей, которые готовы подождать полминуты, пока твоя страница с семью мегабайтами жабоскрипта прогрузится наконец, нормально.
    А сеть ждать не будет.
     
     
  • 4.99, Аноним (72), 21:51, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой профессиональный сишник добавляет в свой код достаточно оверхеда.
    Одна из основных причин — низкоуровневость языка. Вместо использования оптимизированных реализаций богатой стандартной библиотеки, приходится постоянно изобретать велосипед. Причём, как правило, мозг разработчика при этом слишком занят арифметикой указателей, чтобы думать об оптимальном алгоритме.
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:52, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но включён для интерфейса loopback

    Еще и на виртуальных типа wireguard'a, так что можно, наверное, и с другой системы зайти в гости.

     

  • 1.17, Аноним (17), 17:14, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А есть извращенцы которые пользуются IPv6 в небольшой локалке и даже офисе?
    Лично я отрубаю его везде, прошло 20 лет а грабли те же.
     
     
  • 2.27, Аноним (33), 17:49, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А есть извращенцы которые пользуются IPv6 в небольшой локалке и даже офисе?

    Не видел чтобы его вообще где-то использовали. Сколько лет активно пытаются навязать, но объективно оно не нужно, когда есть nat.

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 18:21, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Используем. В ipv4 уже не вмещаемся.
     
     
  • 4.69, Tron is Whistling (?), 19:38, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В небольшой локалке стало больше 16 миллионов адресов?
    Чёт вы батенька гоните.
     
  • 3.48, пох. (?), 18:46, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    nat тоже не особо-то нужен - сказки об "исчерпании адресного пространства" были хорошо срежиссированы теми кто нахапал себе блоков A от дохлых нортелей и нокий и мечтал перепродать подорого.

    Разьве что упрощает планирование и управление сетью. (Чего в v6 нидаждетесь, и будете на бумажках записывать неудобонабираемые и абсолютно незапоминаемые адреса с совершенно ненужной дробностью)

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 19:18, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разьве что упрощает планирование и управление сетью.

    Что в разы, если не на порядки, удобнее в IPv6, но тебе документацию читать некогда, да и незачем. Откуда в твоём подвале такие технологии?

    > Чего в v6 нидаждетесь, и будете на бумажках записывать неудобонабираемые и абсолютно незапоминаемые адреса с совершенно ненужной дробностью

    DNS в твоём подвале тоже не изобрели, как вижу. Равно как не изобрели средства автоматизации. Ну оно и понятно, зачем нанимать кого-то писать код, если пох. по свистку в ДЦ сбегает и всё ручками там настроит? И дешевле, и на CCTV можно потом посмотреть как человечек смешно между стойками бегает и ручками машет.

     
     
  • 5.57, пох. (?), 19:25, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Что в разы, если не на порядки, удобнее в IPv6

    нет.

    > DNS в твоём подвале тоже не изобрели, как вижу.

    днс для адресации к примеру - пары сотенок интерфейсов оборудования - не, не изобрели, да и совершенно бесполезен он там.
    И средства автоматизации, распутывающие потом эти ребусы - тоже, увы, приходится руками и глазами.

    Даже адресация OSI менее уежищна чем это вот.

     
     
  • 6.65, User (??), 19:34, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Даже адресация OSI менее уежищна чем это вот.

    И вот казалось бы - хорошо надо было постараться, но ить - смогли!!!

     
     
  • 7.79, пох. (?), 20:22, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну во-первых эти диды из оси сделали адрес недопустимо коротким да еще и не все битики одинаковы, что конечно полное безобразие, как мы будем адресовать все песчинки мироздания?!

    во-вторых в нем нет адресов интерфейсов, а есть areas, что резко уменьшает количество неудобочитаемой цифровой бжни в принципе

    в-третьих он найух никому не нужен вне пределов твоей локальной сеточки (даже если это локальная сеточка от Комсомольска-в-оппе-мира до Кал-ининграда, поэтому можешь выбирать удобные тебе цифирки и можно вообще без буковок (по угадай каким причинам я буквенных октетов не видел ни разу).

     
  • 2.47, Аноним (53), 18:38, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не знаю на счёт небольших локалок, а у крупных транзитных операторов (читай Tier 1) IPv6 используется и в хвост и в гриву, в том числе иногда для передачи IPv4 трафика и маршрутов. Это только в пост-совке IPv6 не актуален, там люди ещё с районных локалок привыкли за натом сидеть и думать, что это настоящий интернет. Но даже в этой дикоски нет-нет, а найдётся какой МТС, раздающий /64 всем желающим. Но ты продолжай отрубать, чем дольше вы в IPv4 загоне за NAT сидите, тем свободнее нам в IPv6 интернете.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 19:21, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это только в пост-совке IPv6 не актуален

    Пишу вам из Нидерландов со своего ADSL с 10 мегабитами и ipv4 за NAT. Так что хватит уже сказки рассказывать про намоленный Запад.

     
     
  • 4.59, пох. (?), 19:27, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это только в пост-совке IPv6 не актуален
    > Пишу вам из Нидерландов со своего ADSL с 10 мегабитами и ipv4
    > за NAT. Так что хватит уже сказки рассказывать про намоленный Запад.

    не, я вполне как раз верю что именно там до сих пор используют в tier1 какие-то v6 адреса для транспорта v4 потому что роутер на помойке нашли и mpls он не умеет, или так умеет что ну его на.

     
     
  • 5.62, Аноним (61), 19:30, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    роутер обычно предоставляет провайдер, держу в курсе
     
     
  • 6.80, пох. (?), 20:24, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак, tier1 это и есть провайдер. Никаких роутеров он тебе не предоставляет и ты даже близко к нему никогда не подойдешь.

     
     
  • 7.91, Tron is Whistling (?), 21:11, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 7.92, Tron is Whistling (?), 21:12, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставится оно обычно в тех случаях, когда тебе нужно что-то очень-очень специфичное, например взять трафик каким-нибудь хитрым интерфейсом. Но да, чувак выше явно не про тот случай пишет.
     
  • 4.71, Tron is Whistling (?), 19:39, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот не могу не подтвердить :)
     
  • 4.75, Аноним (75), 20:07, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Это только в пост-совке IPv6 не актуален
    > Пишу вам из Нидерландов со своего ADSL с 10 мегабитами и ipv4
    > за NAT. Так что хватит уже сказки рассказывать про намоленный Запад.

    Пиши поподробнее, а то я тут от тебя километрах в 80-100 и в нашей деревне уже лет 10 как никаких ADSL-ей не видел - всё какие-то VDSL (с 50 мбит минимум), опту или "безпровод" LTE/XG всучить норовят.


     
     
  • 5.78, Аноним (61), 20:15, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.70, Tron is Whistling (?), 19:39, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    IPv6 у Tier1 для передачи IPv4 трафика - это ПЕРЛИЩЕ, чувак.
     
     
  • 4.82, пох. (?), 20:25, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в этой вашей гринландии (или где он там с адслем) - вполне могу поверить.

    Там и инженеры... такие себе...

     
     
  • 5.86, Tron is Whistling (?), 20:56, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у нас не только ADSL, и вообще ADSL уже нет, есть VDSL и есть GPON.
    Но суть примерно та же.
    А чтобы поверх IPv6 IPv4 гонять на Tier1 - это надо чокнуться.
    Там либо MPLS, либо просто тупой протокольный роутинг.
     
     
  • 6.87, Tron is Whistling (?), 20:57, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банально из-за оверхеда. Упаковывать-распаковывать эту дрянь - очень накладная операция.
     
  • 3.77, WatchCat (ok), 20:10, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > найдётся какой МТС, раздающий /64 всем желающим.

    Сам не проверял (так как у меня Мегафон), но читал что на МТС по IPv6 входящие коннекты на порты
    меньше 1024 не проходят.

     

  • 1.22, Аноним (22), 17:22, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > При этом имеется определённый момент, когда память под структуру fib6_info уже освобождена, но ссылка на неё продолжает находится в структуре gc_link

    Дак надо сначала убирать запись из списка, сохраняя на нее указатель, а потом очищать память по сохраненному указателю. Это ж сишка божественная, там и не такие финты можно делать. Там вообще можно целую ОС написать без всякого раста, а вот наоборот нельзя.

     
  • 1.26, Аноним (33), 17:47, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поэтому я всегда отключаю и выпиливаю на уровне исходников поддержку ipv6.
     
     
  • 2.40, Аноним (37), 18:23, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Представляю как ты будешь обратно все возвращать когда фишки из ipv6 понадобятся.
     
     
  • 3.41, dannyD (?), 18:26, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это когда? когда солнце погаснет?
     
  • 3.67, Аноним (67), 19:36, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.49, Аноним (-), 18:57, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.51, Аноним (67), 19:00, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шоу клоунов-луддитов в комментариях объявляется открытым
     
     
  • 2.58, Аноним (61), 19:27, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > объявляется открытым

    👆 сказал главклoyн.

     

  • 1.66, Аноним (66), 19:34, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора выкинуть родной TCP/IP стек и перейти на smol-tcp.
     
  • 1.73, Фрик из соседней пещеры (?), 19:57, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как только сидя за натом на в4 я не смогу зайти посмотреть котиков на любимые сайтики,тогда и перейду на эту дыряшку в6.
     
  • 1.81, Аноним (81), 20:24, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в Debian упоминается, что уязвим пакет с ядром 6.5.13, в то время как проблемное изменение появилось в ветке 6.6

    Красавчики. Глубокое тестирование, стабильность, предсказуемость.

     
     
  • 2.85, WatchCat (ok), 20:54, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Красавчики. Глубокое тестирование, стабильность, предсказуемость.

    А чего вы хочете? Новая пока еще малоиспользуемая технология. Всего-то четверть века внедряется.
    Да и то по большей части в странах третьего мира типа Индии.


     

  • 1.84, Аноним (84), 20:47, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня 50% трафика — ipv6
     
     
  • 2.88, Аноним (-), 21:04, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.94, Tron is Whistling (?), 21:14, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл?
     
  • 2.97, Аноним (97), 21:35, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе виноват, что твой провайдер весь районный домонет гоняет по ipv6.
     

  • 1.89, Аноним (89), 21:06, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простым белым людям достаточно 4 миллиарда IPv4 адресов. IPv6 был разработан для всяких индусов и прочих китайцев, чем тут гордиться, что им пользуешься?
     
     
  • 2.95, Аноним (96), 21:27, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее потому что каждому зонду нужен свой IP, иначе неудобно собирать персональные данные. Красивая оболочка этой цели - интернет вещей, хомячье само себя зондами истыкает еще и других заставлять будет.
     
  • 2.98, Аноним (97), 21:36, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ipv4 хватило бы на ближайшие лет 100, если бы не блоки которые аннексировали корпорасты и которые по сути просто держатся на балансе и даже не используются
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру