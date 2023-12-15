Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare

|
|1.1, Аноним (1), 17:24, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Раньше Росссия была одним из лидеров по внедрению ипв6, жаль, что упустили позиции.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 17:29, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А зачем провайдерам тратить деньги на ненужно? Ты до "недружественных" сайтов всё равно без спутникового интернета не дотянешься, зачем адресному ресурсу пропадать. А если будет у тебя спутниковый интернет или специальный VPN для дворян (разумеется, не для баловства, а дщя работы на благо Родины!) - то будет и нативный v6, а проблемы чебурашек члена привелигированной касты особо волновать и не будут.
|
|
|
|3.11, Свободу Стрелкову (?), 17:45, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты до "недружественных" сайтов всё равно без спутникового интернета не дотянешься
Дотягиваюсь даже без VPN, просто обычным cloudflare warp. Живу на украине у нас почти весь рунет заблочен по ip (не по dns).
|
|
|
|
|
|5.40, Аноним (40), 18:59, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вкусовщина.
Это примерно как на коммент "я люблю рыбу" отвечать "а я люблю колбасу". Ну любишь и любишь.
|
|
|
|6.47, Аноним (47), 19:32, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Обязательно держи в курсе какого века это очень интересно (нет)
|
|
|
|6.55, Аноним (54), 19:44, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Поляков? Это тех, которые 3 раза проси..и свою страну?
Чехи и словаки те еще.. Куда делась Чехословакия?
Такие же как поляки?
|
|4.59, фыв (??), 19:52, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в стране...
на острове...
если на украине, то это таки страна или что? Если страна, то В Украине, если НА Украине, то это что? остров, река или что?
|
|3.21, Аноним (21), 18:08, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Круть, у вас ещё спутники не контролируют? У нас (вна Украине) уже контролируют — ставят своё оборудование как-бы в аренду с контролем интернета. А те кто берет персональное оборудование и сам подключается к спутниковому интернету — не обслуживают и выслеживают. Хотел я недавно поставить спутник, вот такие нюансы узнал. Вы там демократичную свободную индейку подкиньте своему Роскомнадзору.
|
|
|
|4.22, Аноним (21), 18:09, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Замена слов на телефоне меняет смысл предложений. Не индейку, а идейку.
|
|4.48, Аноним (47), 19:34, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас кто берет оборудование особенно от Маска это оборудование в одном месте почему-то сразу оказывается.
|
|3.25, Аноним (25), 18:29, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так уже давно и деньги тратить не нужно. Железо уже давно ipv6 поддерживает.
|
|3.28, Аноним (28), 18:35, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А зачем провайдерам тратить деньги на ненужно?
MTS даже не нужно ничего тратить, просто включить по умолчанию. Так как у них уже есть такая бесплатная услуга. Если NAT64 включить, то ещё и память можно будет разгрузить. Возможно даже расходы энергии снизятся.
|
|1.6, Аноним (6), 17:40, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот лучше бы занялись бы внедрением блокировок телеметрии и лишней такой шелухи.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 17:43, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ух, сейчас бы чужой трафик разгребать и что-то там блокировать. Сам разберёшься. А если не разберёшься, то значит и не надо тебе.
|
|2.12, Свободу Стрелкову (?), 17:48, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> блокировок телеметрии
А что существует механизм выявления телеметрии? Так пол интернета придётся заблокировать.
|
|
|
|3.16, Аноним (6), 17:53, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раньше не думал что появится, например, тот же блокировщик рекламы. Просто что у нас привыкли бороться с вражескими сайтами, но вот там где реклама всякого шлака, вида "таро-карт" не банят.
|
|1.9, Свободу Стрелкову (?), 17:43, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Объективно ipv6 не нужен т.к. всё равно все сидят за nat, и а тех адресов ipv4 хватит за глаза для сервисов светящих голой жoпoй в инет.
|
|
|
|2.33, onanim (?), 18:47, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
подозреваю, что минусов тебе накидали за псевдоним, а не за сообщение, потому что ipv6 действительно не нужен.
|
|
|
|3.63, анон (?), 19:59, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Точно не за ник. Здесь каждый второй - адепт интернета дырявых вещей, а ип6 - это их священный символ.
|
|2.58, Аноним (58), 19:50, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не нужен потому что все сидят за NAT. Вот это логика. Лекарство от рака не нужно, потому что люди болеют раком.
Ладно, сложно наверно. При IPV6 они больше не будут сидеть за нато.
|
|1.19, Аноним (19), 18:06, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я блокирую IPv6 на всех своих девайсах, утечки и уязвимости не нужны. Провайдер даёт белый IPv4, хоть и не просил.
Раз за 20 лет так и не взлетел, думаю еще лет 20 сможем ходить по инету с IPv4. Нет важных ресурсов, на которые можно
попасть только с IPv6, так что можно хоть не закапывать, но проходить мимо.
|
|
|
|
|
|3.43, Аноним (10), 19:14, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Практически любой провайдер не на территории бывшего совка, кстати. Даже самые отвратительные местячковые провайдеры в США по умолчанию предоставляют клиентам публичные адреса. Тема с торговлей публичными айпишниками — тяжёлое наследие 90х помноженное на гражданскую импотенцию потребителей. Всегда за натом сидели и ещё посидим. А интернет нам этот ваш не нужон. Провайдерская локалочка — каеф!
|
|2.41, Аноним (10), 19:09, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Я блокирую IPv6 на всех своих девайсах, утечки и уязвимости не нужны.
Это всё, что нужно знать об уровне знаний современных комментаторов опеннет.
> белый IPv4
Как узнать цвет IP? Какие ещё цвета бывают у адресов в интернете?
|
|
|
|3.60, Аноним (58), 19:53, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как узнать цвет IP? Какие ещё цвета бывают у адресов в интернете?
Это всё, что нужно знать об уровне знаний современных комментаторов опеннет.
Серые:
192.168/16
10/8
172.16/12
Мультикастовый цвет:
224/8
Безцветный:
127/8
Все остальные белые
|
|1.20, Аноним (20), 18:07, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пора изобретать ipv8. Старые адреса скоро кончатся.Успейте купить пятизнак!
|