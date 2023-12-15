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Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare

15.12.2023 16:27

Компания Cloudflare проанализировала степень внедрения протокола IPv6 в глобальной сети, используя в качестве источника данных сведения о трафике в своих сервисах. В трафике сети доставки контента число пользователей, поддерживающих IPv6, оценено в 35.9% (доля поддержки IPv6 среди ботов составляет 24%, а среди людей - 46%). Для сравнения по данным интернет-регистратора APNIC общемировая степень внедрения IPv6 оценена в 36.64%. Лидеры по внедрению IPv6: Индия (81.53%), Малазия (69.48%), Франция (66.67%), Бельгия (66.02%) и Германия (64.91%). В России уровень поддержки IPv6 составляет 10.84%, Украине - 11.76%, Беларуси - 13.59%, Казахстане - 14.61%, Узбекистане - 0.15%, Киргизии - 0.05%.

Вышеуказанные данные охватывают только поддержку IPv6 на стороне клиентов, поэтому для того, чтобы понять насколько серверы готовы к обслуживанию запросов по IPv6 дополнительно произведён анализ трафика DNS-сервиса 1.1.1.1 (2606:4700:4700::1111). Уровень поддержки IPv6 среди пользователей DNS-сервиса Cloudflare составил 30.5%, а среди серверов - 43.3% при подсчёте числа DNS-запросов и ответов с записями "A" (IPv4) и "AAAA" (IPv6). При объединении данных о запросах и ответах получилось, что лишь в 13.2% случаях соединения с сервером могут быть установлены через IPv6, а не через IPv4, т.е. имеется одновременная поддержка IPv6 как на стороне клиента, так на стороне запрошенного сервера.

Многие популярные сайты до сих пор остаются недоступны по IPv6, например, при анализе ответов DNS-серверов, обслуживающих 100 наиболее популярных доменов (Top100), на которые приходится 55% всех запросов записей "A" и "AAAA", в 39.2% случаев на запросы возвращаются только IPv4 адреса, т.е. уровень поддержки IPv6 для списка Top100 составляет 60.8%, что заметно выше общего показателя 43.3%. Если применить ранее предложенное сопоставление возможностей клиентов и серверов без учёта доменов из списка Top100, то возможность установки соединения по IPv6 снижается с 13.2% до 8%.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ip...)
  2. OpenNews: 0-day уязвимость в IPv6-стеке Linux, позволяющая удалённо вызвать крах ядра
  3. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  4. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
  5. OpenNews: В Facebook доля трафика IPv6 в США превысила 50%
  6. OpenNews: Доля пользователей IPv6 в мире достигла 10%
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60295-ipv6
Ключевые слова: ipv6, cloudflare
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:24, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше Росссия была одним из лидеров по внедрению ипв6, жаль, что упустили позиции.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:29, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем провайдерам тратить деньги на ненужно? Ты до "недружественных" сайтов всё равно без спутникового интернета не дотянешься, зачем адресному ресурсу пропадать. А если будет у тебя спутниковый интернет или специальный VPN для дворян (разумеется, не для баловства, а дщя работы на благо Родины!) - то будет и нативный  v6, а проблемы чебурашек члена привелигированной касты особо волновать и не будут.
     
     
  • 3.11, Свободу Стрелкову (?), 17:45, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты до "недружественных" сайтов всё равно без спутникового интернета не дотянешься

    Дотягиваюсь даже без VPN, просто обычным cloudflare warp. Живу на украине у нас почти весь рунет заблочен по ip (не по dns).

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 18:41, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    В Украине
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 18:59, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкусовщина.

    Это примерно как на коммент "я люблю рыбу" отвечать "а я люблю колбасу". Ну любишь и любишь.

     
  • 5.44, Аноним (44), 19:15, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "на Украине" это украинизм XIX века
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 19:32, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обязательно держи в курсе какого века это очень интересно (нет)
     
     
  • 7.52, анон (?), 19:41, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не интересно? Так стал и рот раскрыл?
     
  • 7.54, Аноним (54), 19:43, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не интересно?
    Не отвечай
     
  • 5.50, Аноним (50), 19:36, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поляков, чехов и словаков тоже поправляете?
     
     
  • 6.53, анон (?), 19:41, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Панов нельзя поправлять
     
  • 6.55, Аноним (54), 19:44, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поляков? Это тех, которые 3 раза проси..и свою страну?
    Чехи и словаки те еще.. Куда делась Чехословакия?
    Такие же как поляки?
     
  • 4.46, Женя Пригожин Призрак (?), 19:17, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так когда-же мы встретимся с тобою, сладкий?!
     
  • 4.51, Женя Пригожин Призрак (?), 19:38, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты даже себе предствавить не можешь, как мне тут одиноко...
     
  • 4.59, фыв (??), 19:52, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в стране...
    на острове...
    если на украине, то это таки страна или что? Если страна, то В Украине, если НА Украине, то это что? остров, река или что?
     
     
  • 5.62, Аноним (54), 19:57, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Што? А не чо..!
    Читай историю..
    Поменьше спрашивай
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:08, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Круть, у вас ещё спутники не контролируют? У нас (вна Украине) уже контролируют — ставят своё оборудование как-бы в аренду с контролем интернета. А те кто берет персональное оборудование и сам подключается к спутниковому интернету — не обслуживают и выслеживают. Хотел я недавно поставить спутник, вот такие нюансы узнал. Вы там демократичную свободную индейку подкиньте своему Роскомнадзору.
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 18:09, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Замена слов на телефоне меняет смысл предложений. Не индейку, а идейку.
     
  • 4.29, РКН (?), 18:38, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо, скоро поставим)
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 19:15, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутники)))
     
  • 4.48, Аноним (47), 19:34, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас кто берет оборудование особенно от Маска это оборудование в одном месте почему-то сразу оказывается.
     
     
  • 5.57, Аноним (54), 19:48, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точка наведения для артиллерии?
     
  • 4.56, Аноним (54), 19:47, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускай свой спутник -
    становись независимым и демократичным
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:29, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже давно и деньги тратить не нужно. Железо уже давно ipv6 поддерживает.
     
  • 3.28, Аноним (28), 18:35, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А зачем провайдерам тратить деньги на ненужно?

    MTS даже не нужно ничего тратить, просто включить по умолчанию. Так как у них уже есть такая бесплатная услуга. Если NAT64 включить, то ещё и память можно будет разгрузить. Возможно даже расходы энергии снизятся.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 18:55, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужны ли инкам бусы в обмен на золото?
     
  • 2.15, Свободу Стрелкову (?), 17:49, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ipv6 в России? Весь рунет сидит за nat.
     
     
  • 3.34, th3m3 (ok), 18:47, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, внедряют IPv6.
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:47, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это могдо быть до образования РКН.
     

  • 1.2, Аноним (3), 17:25, 15/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.5, _kp (ok), 17:39, 15/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, AKTEON (?), 18:04, 15/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.6, Аноним (6), 17:40, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот лучше бы занялись бы внедрением блокировок телеметрии и лишней такой шелухи.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:43, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ух, сейчас бы чужой трафик разгребать и что-то там блокировать. Сам разберёшься. А если не разберёшься, то значит и не надо тебе.
     
  • 2.12, Свободу Стрелкову (?), 17:48, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > блокировок телеметрии

    А что существует механизм выявления телеметрии? Так пол интернета придётся заблокировать.

     
     
  • 3.16, Аноним (6), 17:53, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше не думал что появится, например, тот же блокировщик рекламы. Просто что у нас привыкли бороться с вражескими сайтами, но вот там где реклама всякого шлака, вида "таро-карт" не банят.
     
     
  • 4.31, glad_valakas (?), 18:44, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро запретят и таро и экстрасенсов и колдунов тоже.
     
     
  • 5.39, Аноним (37), 18:57, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И налоги? Кстати, тароианцы налоги платят?
     
  • 3.38, Аноним (37), 18:56, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И потолок, и стены
     
  • 2.27, Аноним (3), 18:34, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пчёлам против мёда быть предлагаешь?
     

  • 1.9, Свободу Стрелкову (?), 17:43, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Объективно ipv6 не нужен т.к. всё равно все сидят за nat, и а тех адресов ipv4 хватит за глаза для сервисов светящих голой жoпoй в инет.
     
     
  • 2.33, onanim (?), 18:47, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подозреваю, что минусов тебе накидали за псевдоним, а не за сообщение, потому что ipv6 действительно не нужен.
     
     
  • 3.63, анон (?), 19:59, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не за ник. Здесь каждый второй - адепт интернета дырявых вещей, а ип6 - это их священный символ.
     
  • 2.58, Аноним (58), 19:50, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужен потому что все сидят за NAT. Вот это логика. Лекарство от рака не нужно, потому что люди болеют раком.

    Ладно, сложно наверно. При IPV6 они больше не будут сидеть за нато.

     

  • 1.19, Аноним (19), 18:06, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я блокирую IPv6 на всех своих девайсах, утечки и уязвимости не нужны. Провайдер даёт белый IPv4, хоть и не просил.
    Раз за 20 лет так и не взлетел, думаю еще лет 20 сможем ходить по инету с IPv4. Нет важных ресурсов, на которые можно
    попасть только с IPv6, так что можно хоть не закапывать, но проходить мимо.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:30, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за провайдер?
    Похвалите.
     
     
  • 3.43, Аноним (10), 19:14, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Практически любой провайдер не на территории бывшего совка, кстати. Даже самые отвратительные местячковые провайдеры в США по умолчанию предоставляют клиентам публичные адреса. Тема с торговлей публичными айпишниками — тяжёлое наследие 90х помноженное на гражданскую импотенцию потребителей. Всегда за натом сидели и ещё посидим. А интернет нам этот ваш не нужон. Провайдерская локалочка — каеф!
     
     
  • 4.49, Аноним (26), 19:36, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс.
     
  • 4.61, Аноним (54), 19:55, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много букв..
    Так ты обьясни сирым зачем тот белый айпи?
     
     
  • 5.64, анон (?), 20:01, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично, зачем каждой американской бабке белый айпи?
     
  • 2.41, Аноним (10), 19:09, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я блокирую IPv6 на всех своих девайсах, утечки и уязвимости не нужны.

    Это всё, что нужно знать об уровне знаний современных комментаторов опеннет.

    > белый IPv4

    Как узнать цвет IP? Какие ещё цвета бывают у адресов в интернете?

     
     
  • 3.60, Аноним (58), 19:53, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как узнать цвет IP? Какие ещё цвета бывают у адресов в интернете?

    Это всё, что нужно знать об уровне знаний современных комментаторов опеннет.

    Серые:
    192.168/16
    10/8
    172.16/12

    Мультикастовый цвет:
    224/8

    Безцветный:
    127/8

    Все остальные белые

     

  • 1.20, Аноним (20), 18:07, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора изобретать ipv8. Старые адреса скоро кончатся.Успейте купить пятизнак!
     
     
  • 2.42, Аноним (45), 19:12, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть IPv6. Впрочем суверенная адресация сети это интересно.
     

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