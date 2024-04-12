0-day уязвимость в драйвере n_gsm, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

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|1.3, Шарп (ok), 20:41, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Уязвимость вызвана состоянием гонки
>use-after-free
Когда уже ядерщики научаться в многопоточный код?
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|3.45, Анонимусс (-), 22:59, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что тут сложно?
Ну просто не читать и писать одновременно с разных потоков. Ну и не допускать дедлоков.
Элементарно же. Нужно просто быть внимательным и понимать что происходит в твоей программе.
Но наверное это не всем дано.
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|4.47, Аноним (47), 23:10, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока ты веришь что это ошибка это случайность ты так и будешь оставаться не мамонтом.
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|1.6, Аноним (6), 20:43, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Драйвер n_gsm предоставляет реализацию протокола GSM 07.10, используемого в GSM-модемах для мультиплексирования соединений к последовательному порту.
расходимся, неактуально - на серверах никаких GSM/LTE нет.
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|2.10, Аноним (10), 20:53, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Модуль n_gsm и для серверных дистрибутивов собирается и автоподгружается при необходимости.
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|2.22, Витюшка (?), 21:24, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты особо далеко не уходи. Таких уязвимостей десятки, если не сотни в модулях на серверах.
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|3.49, Аноним (47), 23:12, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да лаан уязвимость это только пакет xz нас тут несколько дней подряд пытались в этом убедить. Других проблем не существует. Пусть даже у каждой уязвимости в сабже есть и коммитер и мейнтейнер к ним вопросов нет.
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|1.12, Oe (?), 20:59, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что это за драйвер такой и что он делает до сир пор в 2024? Это для SIM900 и подобного хлама? Там точно линукс используется а не лютая проприетарщина?
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|1.13, birdie (ok), 21:01, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Примерно с 2000 года собираю ядро сам, но не из-за вопросов безопасности, а просто потому что ядра от дистров крайне жирные.
А тут ещё и такой плюс, что туча фич, которые я не собираю, периодически приводят к local root exploits. Лепота.
По сути security through obscurity, но я человек маленький - мне приятно :-)
$ ls -la /boot/vmlinuz-6.8-zen3.x86_64
-rw-r--r--. 1 root root 5334016 Apr 12 15:18 /boot/vmlinuz-6.8-zen3.x86_64
Чуть больше 5 MB, много чего вшито в ядро, потому что не вижу смысла в модулях, например CPU [frequency] governors, SATA AHCI support и прочее. Загрузка через initrd вообще выключена - многие не знают, что можно грузиться без него. Это не будет работать в случае извратов, типа LVM/LUKS, но я их не использую.
Fedora 40:
14966600 Apr 11 00:00 /boot/vmlinuz-6.8.5-301.fc40.x86_64
Рехнутся можно что они туда напихали.
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|2.15, Аноним (15), 21:12, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Примерно с 2000 года собираю ядро сам, но не из-за вопросов безопасности, а просто потому что ядра от дистров крайне жирные.
С 90-х годов собирал сам, эх, slackware, slax… плюнул, перешёл на более стабильную ось.
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|2.16, Денис Попов (?), 21:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>14966600 Apr 11 00:00 /boot/vmlinuz-6.8.5-301.fc40.x86_64
>Рехнутся можно что они туда напихали.
Ой да ладно, всего в 3 раза жирнее вашего обрезка.
Влезли б в 1500 кб - можно было бы хвастаться.
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|3.27, Аноним (25), 21:43, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зачем 1500KB У меня не было сверх задачи уменьшить его до минимума - там только... большой текст свёрнут, показать
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|4.46, Аноним (-), 23:08, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> доказывать, показывать превосходство?
Пока что это пытаетесь сделать вы, начав мерятся размером ядра.
> Ровно секунда на полную инициализацию ядра
> Ядру от Fedora требуется на это секунд 5, если не больше.
Просто интересно... а на что вы тратите это невероятное количество освободившегося времени?
И сколько времени было затрачено на поиск этого оптимума?
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|4.48, Fjyj (-), 23:11, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без шуток, "а зачем?"
Разница между 1 и 5 секунд, конечно, 500%, но за это время даже почесаться не успеешь.
Может у вас какая-то специфическая задача типа "создается 1000 виртуалок в секунду" и тут можно нехило выиграть.
Ну и экономия целых 70мб на initrd.. тоже наверное нужно только в каких-то очень специфических условиях.
Так вот, если не секрет, какая мотивация всех этих телодвижений?
(ответ "мне просто интересно" тоже принимается))
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|2.20, НяшМяш (ok), 21:22, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ядра от дистров крайне жирные
Кексперту конечно же непонятно почему. Ядро дистра всего в 3 раза жирнее и при этом оно может запускаться на практически любом железе, а не только на коре два дуо админа локалхвоста.
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|3.24, birdie (ok), 21:33, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ядро дистра всего в 3 раза жирнее и при этом оно может запускаться на практически любом железе, а не только на коре два дуо админа локалхвоста.
Моё ядро ничего не требует, ядру федоры нужен еще initrd, который распакованный весит больше 70MB.
"На любом железе", тьфу ты. Да ядро федоры вообще нигде не запускается, потому что там даже внутри драйвера AHCI нет.
Мощно обос-рался, НяшМяш
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|4.50, нах. (?), 23:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Моё ядро ничего не требует
кроме того самого core2duo с единственноверным набором платок, под который героически собрано.
А когда он у тебя сгорит - выяснится что на другой матери ты загрузиться и не можешь - вообще.
А федора, как и любой нормальный дистрибутив - загрузится. Не смотря на ужос-ужос что "внутри драйвера ahci нет". Потому что может вообще никакого ahci на какой-то коробке и не быть (ну или не подключено к нему ничего), а быть какой-нибудь lsi или perc.
Мощно обгадился - ты.
> initrd, который распакованный весит больше 70MB
эксперт опеннета и лора не в курсе что после pvot_root эти 70mb (о ужас для владельца... я уж даже не знаю... их и на моем core2 в лупу не разглядеть, что у тебя там - one-true pentium mmx о восьми мегабайтах?) - просто освобождаются?
Ну и да, для сесурити хрю абскурити необходимо и достаточно - rm /lib/modules/*/kernel/drivers/tty/n_gsm.ko (ну и опционально пересобрать initrd, хотя вряд ли он имеет шансы туда попасть если только вручную не добавить)
И не надо часами греть воздух и др-ть на бегущие строчки каждой новой версии ведра. Вообще.
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|2.37, кент кента (?), 22:18, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Рехнутся можно что они туда напихали.
ну вот в дебиане 7.9МБ, разница невелика. Зато я не называю LUKS извратом, а наоборот мастхэв. Даже если у тебя не ноутбук. Вот представь у диска электроника вылетает. Как ты его по гарантии отдашь, если он не зашифрован ЗАРАНЕЕ?
про ноуты молчу...
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|3.51, нах. (?), 23:18, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот представь у диска электроника вылетает. Как ты его по гарантии отдашь, если он не зашифрован
> ЗАРАНЕЕ?
да так и отдаст - какая печаль что гарантийному ремонтнику станет виден его самобытный аналогов не имеющий vmlinuz? Ничего ценного у таких деятелей на диске-то и нет.
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|2.38, f95 (ok), 22:21, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> security through obscurity\
Где здесь obscurity? Просто уменьшение поверхности атаки, часто только гипотетическое
(чтобы загрузить тот самый уязвимый код может понадобиться рут).
> ls -la
Если речь еще про модули, то du -sh /lib/modules/$(uname -r) или как там у вас.
> zen3
Почему так? Патчите Makefile под какие-то мутные march флажки? Кажется это не рекомендуемо
и даже может стрельнуть
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|3.52, нах. (?), 23:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (чтобы загрузить тот самый уязвимый код может понадобиться рут
а может не понадобиться. Это ж вообще-то обычный tty.
Походя воткнуть имитирующую его флэшку в чужой серверок в соседней с моей стойке - точно-точно ведро автоматом чего не загрузит?
> Почему так?
надеюсь что это CONFIG_LOCALVERSION - надо же ж как-то различать свои аналогов не имеющие ведра. Они ж у него под каждую железяку - отдельно.
Стрельнуть у него с гораздо большей вероятностью может тот факт, что кастрированное ведро просто не взлетит на другой железке, когда сгорит рабочая.
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|1.14, Аноним (14), 21:12, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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как обычно мой дебиан с 4.19 ведром не уязвим! это же надо так.... даже не интересно...
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|1.19, Витюшка (?), 21:21, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое забавное что любой npm build, или cmake запускает произвольный код (зависимостей зависимостей и т.д.) от своего пользователя, который может получить root.
Куда-то не туда linux свернул в плане безопасности. Зато новый инсталлятор в Ubuntu!
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|2.23, Андрей (??), 21:28, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю мысль.
Всё больше людей пользуется всем "из коробки", даже не разбираясь, что в ней.
Откровенно проигрышная стратегия. Да, не завтра, но, к сожалению, обязательно.
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|3.33, Аноним (33), 22:02, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всё больше людей пользуется всем "из коробки", даже не разбираясь, что в ней.
Представляешь, всё больше людей управляют автомобилем "из коробки", даже не разбираясь в зажигании, свечах, коробке передач и т.п. Максимум их знаний: бензин, долив масла и омывайки, а о плановом ТО напиминает сам.
>Откровенно проигрышная стратегия
Это называется прогресс.
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|3.43, Аноним (-), 22:50, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно! Вот я, такой нехороший, пошел купил чашку, достал из коробки и пью чай с попкорном.
А мог бы пойти на речку, накопать глины, замесить ее, обжечь в печке (которую еще нужно построить).
Я уже молчу что хлеб я не сажаю и картоху не копаю.
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|2.30, Аноним (30), 21:48, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое забавное что любой npm build, или cmake запускает произвольный код (зависимостей зависимостей и т.д.)
Какой еще произвольный код? Когда запускает? И как это относится к новости?
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|2.39, yet another anonymous (?), 22:31, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, huawei-ый LTE (4G) "свисток". Там двухядерный ARM. На одщном ядре --- какой-нибудь VxWorks (уже rip), на втором --- Linux; общаются между собой по serial поверх usb. Вот тут им мультиплексировать хочется. Ну, и в сторону хоста тоже может быть.
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|1.31, Аноним (31), 21:51, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> продемонстрировано в Fedora
и главное неясно, зачем этот "супер нужный" модуль для десктопа у первой встречной домохозяйки, лежит в kernel-modules.x86_64, а не в kernel-modules-extra.x86_64 который по умолчанию не ставится), а лучше вообще в какомнить kernel-modules-extra-extra.x86_64
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|2.41, Аноним (41), 22:43, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикол в том, что если он у вас загружен, мы получаем отличный хз ссш (простите).
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|1.42, Аноним (-), 22:47, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Через манипуляции с ioctl можно добиться обращения к памяти после её освобождения (use-after-free).
ha-ha, classic!
> начиная с 5.15
т.е с 31 октября 21 года и до августа 23го
любой процесс мог получить рута..
Прелесно, просто прелесно!
Ядро просто превосходит все мои ожидания.
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|1.44, Аноним (-), 22:52, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 0-day уязвимость в драйвере n_gsm
Прошло всего 11 дней с предыдущей новости про дыряшечную уязвимость, и тут новенькая, причем 0-day!
Это даже круче чем бэкдор в сетевых хранилищах D-Link!
Там хотя бы г̶о̶л̶о̶й̶ ̶ж̶о̶п̶о̶й̶ портом в инет светить нужно было, а тут любая аппа может апнуться до рута!
Ну а фикс как всегда поражает воображение - просто перепутали порядок инициализации.
Не, ну бывает, там же такие необъятные объемы кода, целые 7 (семь) строк с 3045 по 3051. Это очень сложно для таких продвинутых погромистов...
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