0-day уязвимость в драйвере n_gsm, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

В открытом доступе обнаружены два эксплоита, в которых задействована ранее неизвестная уязвимость в драйвере n_gsm, входящем в состав ядра Linux. Уязвимость позволяет непривилегированному локальному пользователю выполнить код на уровне ядра и поднять свои привилегии в системе. CVE-идентификатор не присвоен. Проблема пока остаётся неисправленной.

Драйвер n_gsm предоставляет реализацию протокола GSM 07.10, используемого в GSM-модемах для мультиплексирования соединений к последовательному порту. Уязвимость вызвана состоянием гонки в обработчике ioctl GSMIOC_SETCONF_DLCI, используемом для обновления конфигурации DLCI (Data Link Connection Identifier). Через манипуляции с ioctl можно добиться обращения к памяти после её освобождения (use-after-free).

Эксплоит может использоваться на системах с ядрами Linux, начиная с 5.15 и заканчивая 6.5. Например, успешное получение root-доступа продемонстрировано в Fedora, Ubuntu 22.04 с ядром 6.5 и в Debian 12 с ядром 6.1. Начиная с ядра 6.6 для эксплуатации требуются права доступа CAP_NET_ADMIN. В качестве обходного пути блокирования уязвимости можно запретить автоматическую загрузку модуля ядра n_gsm, добавив в файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf строку "blacklist n_gsm".

Примечательно, что в январе была раскрыта информация о другой уязвимости (CVE-2023-6546) в драйвере n_gsm, для которой также публично доступен эксплоит. Данная уязвимость не пересекается с первой проблемой, хотя также вызвана обращением к памяти после освобождения при работе со структурой gsm_dlci, но в обработчике ioctl GSMIOC_SETCONF. Проблема исправлена в августе прошлого года (исправление вошло в состав ядра 6.5).



