Выпуск дистрибутива Rocky Linux 9.7

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 9.7, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.7 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x (IBM Z). Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE, Cinnamon и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64. Обновление Rocky Linux 10.1, основанное на ветке RHEL 10, было опубликовано на прошлой неделе.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. В остальном изменения в Rocky Linux 9.7 соответствуют изменениям в RHEL 9.7.

Среди специфичных для Rocky Linux возможностей можно отметить поставку в отдельном репозитории plus пакетов openldap 2.6.8, iftop 1.0 и nmon 16q, а в репозитории NFV пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization). В Rocky Linux также поддерживаются репозитории CRB (Code Ready Builder с дополнительными пакетами для разработчиков, пришёл на смену PowerTools), RT (пакеты для работы в режиме реального времени), HighAvailability, ResilientStorage, SAP и SAPHANA (пакеты для SAP HANA). Отдельно поставляется экспериментальный пакет с ядром Linux - kernel-uki, предоставляющий унифицированный образ UKI (Unified Kernel Image), заверенный отдельным ключом для SecureBoot.

В качестве источника исходных пакетов при формировании Rocky Linux 9.7 задействован репозиторий OpenELA, поддерживаемый совместно с Oracle и SUSE. Изменение процессов разработки обусловлено прекращением размещения компанией Red Hat исходных текстов rpm-пакетов RHEL в публичном репозитории git.centos.org. Исходные пакеты предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL.

Дистрибутив Rocky Linux развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.



