Опубликован экспериментальный выпуск среды рабочего стола MATE 1.29.0

Спустя два года после прошлого стабильного релиза опубликован выпуск среды рабочего стола MATE 1.29. Проект MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Ветка 1.29 преподносится как экспериментальная и применяется для разработки и тестирования функциональности будущего стабильного выпуска MATE 1.30. C весны 2024 года разработка MATE находилась в стагнации, но сейчас к активному сопровождению проекта подключился Виктор Карех (Victor Kareh) из компании Red Hat. Среди изменений в MATE 1.29: В настройку MateRROutput добавлено свойство hotplug_mode_update, использующее расширение RandR для поддержки динамического изменения разрешения устройствами вывода. На практике, изменение позволяет адаптировать окружение к изменению размера окна при запуске в системах виртуализации.

Механизм фоновой генерации миниатюр избавлен от использования специфичных для X11 вызовов при работе в окружениях на базе Wayland. Вместо функции gdk_x11_screen_get_xscreen для получения информации о размере экрана на системах с Wayland задействован вызов gdk_monitor_get_geometry.

В оконном менеджере marco реализованы настройки alt-tab-minimized-placement и alt-tab-urgent-placement для выбора способа отображения минимизированных окон и предупреждений в интерфейсе Alt+Tab.

В файловом менеджере Caja реализована опция для прекращения генерации миниатюр в очень больших директориях, разрешено отсоединение вкладок в отдельные окна,

Устранены утечки памяти и проблемы с выбором цвета через mate-color-select.



