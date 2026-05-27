Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 610.43.02

2.7 , q ( ok ), 13:19, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – До сих пор делают вид, что никакой GTK никакой X11 не депрекейтил. Это пострашнее, чем если все DE разом дропнут иксы. "Если закрою глаза, то этого как будто нет." Вслед за GTK, Qt поступит ровно так же, -- уже по чисто экономическим причинам: зачем держать штат бездарей-иксовиков, когда на иксах уже никто не сидит, и даже прямой конкурент его дропнул?

3.11 , Аноним ( 12 ), 13:44, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > что никакой GTK никакой X11 не депрекейтил А толку от деприкейта в гтк, он всегда был ущербным для разработки кросплатформы, особенно последние версии. С него либо свалили, либо там древняя версия.

4.14 , q ( ok ), 13:55, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Кроссплатформа -- это фантастика. У всех трех десктопных осей свои представления о HIG, свои API и своё всё. Кроссплатформа будет выглядеть инопланетной сразу везде. А на маке, насколько слышал, инопланетность и вовсе карается удалением из стора. GTK -- это тулкит для линукса и только для линукса. Ровно как и win32 api содержит тулкит только для вантуза. И нет, проблему разных HIG невозможно решить "паттернами проектирования". Истинная кроссплатформа -- это шаренная headless-библиотека плюс по отдельному приложению для каждой платформы. И вообще, не понимаю, почему это в ситуации, когда гиганты пилят тулкиты под себя (apple, microsoft), GTK ВНЕЗАПНО должен поддерживать идеологических врагов. Не должен. GTK -- это НАШ тулкит. Для НАС. Не для них. Не для вон того эффективного менеджера. А вон тот другой менеджер на нем тоже не подзаработает. Он для нас и только для нас.

5.16 , Аноним ( 12 ), 14:11, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Кроссплатформа -- это фантастика. У всех трех десктопных осей свои представления о HIG ну да, а сайты тоже надо делать под каждую ос отдельно? сейчас кросплатформу все клепают на электроне, qt или собственных тулах, забив на все эти хиги. > GTK -- это НАШ тулкит. Для НАС. Не для них. Не для вон того эффективного менеджера. А вон тот другой менеджер на нем тоже не подзаработает. Он для нас и только для нас. и получается очень нишевое решение для тех и только для тех кто хочет делать сильно минималистичный ui с хигом гнома.

6.18 , q ( ok ), 14:20, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сайты тоже надо делать под каждую ос отдельно? Когда-нибудь веб до этого возможно дорастет. Например, показывать кнопки "OK" "Cancel" "Close" "Apply" именно в таком тексте и в том порядке, в каком принято в платформе. Да, это тоже часть HIG. Предусмотрел ли хваленый Qt, что в одной платформе предпочитают одну кнопку Close, а в другой две кнопки OK + Cancel? > очень нишевое решение для тех и только для тех кто хочет делать сильно минималистичный ui с хигом гнома Абсолютно верно. Причем я пойду еще дальше и заявлю, что любой гуй -- нишевой. Времена универсальных гуев ушли в прошлое. Те, кто могут это себе позволить, НЕ берут Qt, а просто пилят свое: Blender, Firefox, Chrome. Был бы Qt хорош -- использовали бы его.

7.22 , Y I ( ? ), 14:58, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по qt5ct, qt5 поддерживает разный порядок кнопок

7.23 , Андрей ( ?? ), 15:00, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похоже мир разделился на системные и прикладные приложения (electron/java/и подобное). А системные делать универсальными действительно странно.

2.21 , RANDOMIZE USR 15616 ( ? ), 14:57, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Итить братан, ты как из криокамеры вылез.. Какая, нафиг, Xinerama? Ее уже сто лет, как на XRandR заменили. Оттаивай уже.

3.33 , Аноним ( 33 ), 16:47, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фанаты вяленда в принципе не в курсе про какие-то расширения иксов, тем более про xrandr, потому что львиная его доля вялендом не поддерживается.

