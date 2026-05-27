Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 610.43.02

|
|
|
|
|
|3.24, Sm0ke85 (ok), 15:05, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>На рынке дискретных карт NVIDIA 94%, AMD 5%, INTEL 1%
Вот только сегодня дискретки уже не интересны особо, а интерес вызывают встройки - тут нвидиа - 0% рынка, так что будущее данной компании очень туманно...
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 15:41, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот только сегодня дискретки уже не интересны особо,
Чем «сегодня» отличается от «вчера»? Встройки всегда были в большинстве.
> так что будущее данной компании очень туманно...
Лол. Как будто она за счёт десктопной графики живёт. Типа игруны капитализацию в 5 трлн накрутили.
|
|
|
|5.28, Sm0ke85 (ok), 15:57, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Чем «сегодня» отличается от «вчера»?
Встройки кратно увеличили производительность, а пропускная способность оперативной памяти растет на глазах... Также имеется тенденция к облачным сервисам и мобильным/малогабаритным ПК...
>Встройки всегда были в большинстве.
И далее данный тренд по-видимому сохранится...
>Лол. Как будто она за счёт десктопной графики живёт. Типа игруны капитализацию в 5 трлн накрутили.
Разговор шел про дискретную графику, а что там в корпоративном сегменте - не факт, что в твою статистику зашло... Но тут нужно учитывать, что корпоратам сама "видеокарта" не очень интересна, им, как правило, нужна производительная железка, а это: много ядер и много памяти (все остальное на сегодня пыль и минорщина) Вот и останется у нвидлы только сектор с видеоконтентом, и то - не факт (т.к. пользователям они уже "в суп плюнули", да и "в драйвера" - плохо умеют, а также конкуренты вполне могут обрести небывалую лояльность наиболее значимых стран)...
|
|
|
|6.30, Аноним (30), 16:09, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Встройки кратно увеличили производительность, а пропускная способность оперативной памяти растет на глазах...
А дискретки тоже увеличили производительность. А аппетиты игр растут на глазах. Собственно, ничего не изменилось: хочешь нормально поиграть — встройка идёт мимо.
> И далее данный тренд по-видимому сохранится...
Это не тренд, это расстановка сил, какой она была всегда.
> Разговор шел про дискретную графику
Разговор шёл про будущее компании.
|
|1.2, Аноним (2), 12:44, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
жаль что до сих пор с этим драйвером нормально waydroid погонять нельзя
|
|1.3, Аноним (3), 12:55, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Уже года полтора как настроил сожительство nouveau/nvk и nvidia-open/nvidia-utils, на одном компе (в одной установке/дистре). Оказалось все гораздо проще чем я себе представлял, особенно после многочисленных ответов на разных форумах что это невозможно, что они будут конфликтовать. Сейчас могу выбрать при загрузке, стартануть на открытых драйверах, или проприетарных.
|
|
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 13:37, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я на арчике себе так делал, когда сидел на кеплере с 470 драйвером - на нём Wayland абсолютно неработоспособен, а на Nouveau вполне нормально работал. Сгенерил себе два штуки initramfs с разными драйверами и запилил два соответствующих пункта в загрузчике: под поработать и под игорки, и всё нормально работало
|
|
|
|4.10, q (ok), 13:40, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пон. Но неработоспособен у тебя именно композитор (wlroots небось?). GNOME/Wayland работает на официальных дровах превосходно.
|
|
|
|5.12, Аноним (12), 13:46, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пон. Но неработоспособен у тебя именно композитор (wlroots небось?). GNOME/Wayland работает на официальных дровах превосходно.
Нет, он лагает и фризит, нужны последние дрова и последний гном, там что-то поправили (и не факт что до конца).
|
|3.13, Аноним (3), 13:47, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проприетарный драйвер раньше у меня работал не очень, например, монитор кратковременно вырубался при переходах с plymouth->gdm->gnome-shell, что раздражало (уже пофикшено), также не работал Night Light (в новых версиях не тестил), а qemu показывал черный экран (в новых версиях не тестил). По этому я пользовался открытым драйвером, который меня в принципе устраивал, особенно с Vulkan Video патчами, ручками наложенными на Linux и Mesa (для Hardware Video Acceleration), раньше еще GStreamer нужно было патчить, но они уже заапстримили поддержку. Проприетарный рядом воткнул, по большей части чтобы тестить на нем то что отваливается на открытом драйвере, и на случаи когда хочется поковыряться в Blender, из которого с сожалению выпилили OpenCL ускорение.
|
|2.6, Аноним (6), 13:13, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одновременно нельзя устанавливать блоб и свободные драйвера. Ты наверно что-то путаешь.
|
|2.15, Аноним (3), 14:08, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Одновременно нельзя устанавливать блоб и свободные драйвера. Ты наверно что-то путаешь.
Все можно, например в Arch Linux, нужно проделать только 4 действия:
1) Разблеклистить открытые модули ('ln -s /dev/null /etc/modprobe.d/nvidia-utils.conf'), их блочит пакет 'nvidia-utils'.
2) Создать доп '/etc/mkinitcpio-nvidia.conf', с проприетарными модулями.
2) Настроить две загрузочные записи в '/etc/mkinitcpio.d/linux.preset', через 'default_options', в первой заблеклистить приприетарные модули, во второй открытые (также во второй указать 'nvidia_config="/etc/mkinitcpio-nvidia.conf"').
3) Создать '/etc/systemd/system-environment-generators/10-gpu-driver-check.sh' который будет устанавливать 'VK_ICD_FILENAMES', '__EGL_VENDOR_LIBRARY_FILENAMES', и прочие специфические для драйвера переменные окружения, вроде 'LIBVA_DRIVER_NAME', в зависимости от загруженного в текущий момент модуля.
Вообще у меня есть текстовичок, с пошаговыми инструкциями, и полным содержанием, всех конфигов/env генератора, обычно делаю себе такие памятки, на случай если вдруг понадобится перенакатить Arch. Если сильно надо, могу на какой-нибудь pastebin залить, хотя не уверен можно ли тут ссылки постить.
|
|
|
|3.17, Аноним (-), 14:12, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
давай, мне интересно. Хочу в одной системе иметь оба драйвера для тестов, но пользоваться одним при загрузке.
|
|3.20, Аноним (3), 14:55, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> давай, мне интересно. Хочу в одной системе иметь оба драйвера для тестов, но пользоваться одним при загрузке.
Вот лови: https://pastebin.com/TGCi6ei1
Только не копипасть бездумно, ибо я ее делал под свою систему, например у меня используется UKI. Если у тебя не UKI, то в 'linux.preset' закомментируй 'default|nvidia_uki=' и раскоментируй 'default|nvidia_image='. Короче разберешься, там нет ничего сложного. Просто ориентируйся на уже присутствующие в твоей системе конфиги.
Ну и по окончании всех настроек тригерни 'mkinitcpio', чтобы пересобрать образы initramfs.
|
|
|
|4.36, Аноним (3), 17:14, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ах да, скорей всего тебе еще нужно будет создать загрузочную запись в systemd-boot/grub. Ну тут все просто, копирнешь существующий файлик, и подправишь под 'initramfs-linux-nvidia.img'. Просто при использовании UKI записи не нужны, с ним загрузчик на .efi'ки в 'EFI/Linux' ориентируется, вот из готовы и вылетело.
|
|1.4, Аноним (4), 13:01, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Wayland - добавляют новые функции.
X11 - прекращена поддержка использования X11-драйвера NVIDIA с X-расширением Xinerama.
XLibr'овцы что с лицом?
|
|
|
|2.7, q (ok), 13:19, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
До сих пор делают вид, что никакой GTK никакой X11 не депрекейтил. Это пострашнее, чем если все DE разом дропнут иксы. "Если закрою глаза, то этого как будто нет." Вслед за GTK, Qt поступит ровно так же, -- уже по чисто экономическим причинам: зачем держать штат бездарей-иксовиков, когда на иксах уже никто не сидит, и даже прямой конкурент его дропнул?
|
|
|
|3.11, Аноним (12), 13:44, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> что никакой GTK никакой X11 не депрекейтил
А толку от деприкейта в гтк, он всегда был ущербным для разработки кросплатформы, особенно последние версии. С него либо свалили, либо там древняя версия.
|
|
|
|4.14, q (ok), 13:55, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Кроссплатформа -- это фантастика. У всех трех десктопных осей свои представления о HIG, свои API и своё всё. Кроссплатформа будет выглядеть инопланетной сразу везде. А на маке, насколько слышал, инопланетность и вовсе карается удалением из стора. GTK -- это тулкит для линукса и только для линукса. Ровно как и win32 api содержит тулкит только для вантуза. И нет, проблему разных HIG невозможно решить "паттернами проектирования". Истинная кроссплатформа -- это шаренная headless-библиотека плюс по отдельному приложению для каждой платформы. И вообще, не понимаю, почему это в ситуации, когда гиганты пилят тулкиты под себя (apple, microsoft), GTK ВНЕЗАПНО должен поддерживать идеологических врагов. Не должен. GTK -- это НАШ тулкит. Для НАС. Не для них. Не для вон того эффективного менеджера. А вон тот другой менеджер на нем тоже не подзаработает. Он для нас и только для нас.
|
|
|
|5.16, Аноним (12), 14:11, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Кроссплатформа -- это фантастика. У всех трех десктопных осей свои представления о HIG
ну да, а сайты тоже надо делать под каждую ос отдельно? сейчас кросплатформу все клепают на электроне, qt или собственных тулах, забив на все эти хиги.
> GTK -- это НАШ тулкит. Для НАС. Не для них. Не для вон того эффективного менеджера. А вон тот другой менеджер на нем тоже не подзаработает. Он для нас и только для нас.
и получается очень нишевое решение для тех и только для тех кто хочет делать сильно минималистичный ui с хигом гнома.
|
|
|
|6.18, q (ok), 14:20, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сайты тоже надо делать под каждую ос отдельно?
Когда-нибудь веб до этого возможно дорастет. Например, показывать кнопки "OK" "Cancel" "Close" "Apply" именно в таком тексте и в том порядке, в каком принято в платформе. Да, это тоже часть HIG. Предусмотрел ли хваленый Qt, что в одной платформе предпочитают одну кнопку Close, а в другой две кнопки OK + Cancel?
> очень нишевое решение для тех и только для тех кто хочет делать сильно минималистичный ui с хигом гнома
Абсолютно верно. Причем я пойду еще дальше и заявлю, что любой гуй -- нишевой. Времена универсальных гуев ушли в прошлое. Те, кто могут это себе позволить, НЕ берут Qt, а просто пилят свое: Blender, Firefox, Chrome. Был бы Qt хорош -- использовали бы его.
|
|
|
|7.22, Y I (?), 14:58, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по qt5ct, qt5 поддерживает разный порядок кнопок
|
|7.23, Андрей (??), 15:00, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Похоже мир разделился на системные и прикладные приложения (electron/java/и подобное). А системные делать универсальными действительно странно.
|
|2.21, RANDOMIZE USR 15616 (?), 14:57, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Итить братан, ты как из криокамеры вылез.. Какая, нафиг, Xinerama? Ее уже сто лет, как на XRandR заменили. Оттаивай уже.
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 16:47, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фанаты вяленда в принципе не в курсе про какие-то расширения иксов, тем более про xrandr, потому что львиная его доля вялендом не поддерживается.
|