NVIDIA начала тестирование Linux-клиента для облачного игрового сервиса GeForce NOW

1.1, Аноним (1), 22:42, 29/01/2026
Интеоесно, что они такого туда добавляют, что для его работы нужна махровая проприетарь вроде оригинального гуглохрома, и даже ни один хромиум не подходит?
2.6, Аноним (6), 22:54, 29/01/2026
|
Доступный способ снять напряжение и бонусом мозг тренировать. Конечно, игры должны быть соответствующие и заставляющие думать. Или хотя бы тренирующие реакцию. К сожалению, большинство игр ничего этого не дают. Игровой сервис -- это то, что нас ждёт нас всех в ближайшем будущем. Время доступных потребительских видеокарт прошло.
3.22, Аноним (22), 23:33, 29/01/2026
|
На самом деле хорошие игры могут быть и на карточках уровня 4гб видеопамяти,просто игроделы разленились.
5.39, GG (ok), 01:33, 30/01/2026
4к текстурки вообще совсем без сжатия весят 20-30 мегабайт.
А с нормальным сжатием, которое на вид от несжатого практически не отличить, влезают в 5-7 мегабайт.
И сколько тебе их там надо?
2.28, hshhhhh (ok), 23:59, 29/01/2026
|
оно и сейчас работает через браузер, но там что-то было не так с аппаратным декодированием
2.32, Аноним (32), 00:19, 30/01/2026
Они во Flatpak поставлять хотя, так что нет проблем.
Ну а любителям ИксОв и через make install впилить не грех. Там и так любой калькулятор скриншотит, что хочет. А bwrap, secureboot, это же зло, так что и ядерный хуки на клавиатуру он также поставить сможет, да и куки стрельнуть.
1.3, Аноним (3), 22:45, 29/01/2026
Лет пять назад часто были лаги, высокий пинг и т.д.
Интересная задумка, что можешь поиграть на каком-то слабом железе, но реализация тогда хромала.
1.5, Аноним (5), 22:53, 29/01/2026
а какая ось крутиться на этом виртуальном компе? игры для винды можно транслировать на линукс лэптоп?
1.7, Аноним (7), 22:54, 29/01/2026
Да сколько можно... Уже ДЕСЯТКИ их было, этих облачных геймингов. Самый старый был еще лет 15 назад, и с тех пор каждый год появляются новые, проходит пара лет и они закрываются. Потому что никому это не нужно.
2.10, Аноним (10), 23:06, 29/01/2026
Может потому, что в стрелялки неудобно играть с пингом выше 30 мс. Когда попадал на такой сервер после пинга 60 мс разница чувствовалась очень хорошо. А тут задержка ввода, как ни крути, будет в лучшем случае те самые 30-60 мс... а если сервак совсем немного чуть-чуть подальше, уже за соточку. А в век, когда правительства разных стран (в т.ч. Европейских) начинает строить свои великие фаерволлы... бгггг... удачи, чо...
П.С. Всем прибитым, которые несут тухлятину 20-летней давности - "бла-бла-бла, риакция чилавека 200 мисикунд и эта у супер-пупер", сразу отвечаю - реакция да, время от глаза до реакции руки в районе 200-250 мс. Но задержку ты чувствуешь. Все, кто играл, с вертикальной синхронизацией в 60 фпс знают "желейность" управления.
3.14, Frestein (ok), 23:12, 29/01/2026
> П.С. Всем прибитым, которые несут тухлятину 20-летней давности - "бла-бла-бла, риакция чилавека 200 мисикунд и эта у супер-пупер", сразу отвечаю - реакция да, время от глаза до реакции руки в районе 200-250 мс. Но задержку ты чувствуешь. Все, кто играл, с вертикальной синхронизацией в 60 фпс знают "желейность" управления.
Больше 25 кадров человеческий глаз не воспринимает
4.17, Аноним (6), 23:16, 29/01/2026
Больше 250 же, хотя там нет определённого дискретного значения. Если только это не шим, тогда уже в район тысяч чувствительность уходит.
5.19, Аноним (19), 23:22, 29/01/2026
> Если только это не шим, тогда уже в район тысяч чувствительность уходит.
Миллионов же.
6.20, Аноним (6), 23:25, 29/01/2026
Это вряд ли. У приличных китайцев сейчас 4000 герц шим, это уже с запасом.
4.23, laindono (ok), 23:41, 29/01/2026
25 кадров это усреднённый минимум после которого человеческий мозг начинает воспринимать поток кадров как плавную анимацию.
С точки зрения задержек ситуация интереснее. Разница между 30 фпс и 60 фпс это 16 мс, заметно невооружённым глазом. Между 60 фпс и 120 фпс будет 8 мс, заметно при пристальном сравнении. Между 120 фпс и 240 фпс будет 4 мс, заметно при инструментальном сравнении.
На счёт времени реакции от глаза до руки. Оно складывается с задержками ввода-вывода, так что даже приводить это в качестве иллюстрации нет смысла. Кроме того приведённые циферки очень условны.
3.18, laindono (ok), 23:20, 29/01/2026
Не все игры являются PvP FPS. Для большей части игр время реакции не важно. И большая часть игр не требует подключения к интернету кстати.
Впрочем ненужность облачного гейминга происходит из аргумента того же порядка. Для большей части игр не требуется продвинутого железа. Часто более чем достаточно встроенной видяхи.
3.21, Аноним (21), 23:26, 29/01/2026
В моем городе находится их сервер. Задержка не чувствуется даже в шутерах. CS иногда пишет, что задержка 0мс (баг?).
4.41, GG (ok), 01:37, 30/01/2026
оно меряет задержку от сервера до клиента, а не до твоего экрана.
2.16, Аноним (6), 23:13, 29/01/2026
Монополист был и монополист остался. Теперь у монополиста оооочень много доступных ресурсов для дорогущих облачных видеокарт и совсем мало incentive делать игровые карты. То, как они зажали видеопамять в 50s, уже показательно. Все технологи их технологии сейчас сосредоточиваются на удешевлении облачного гейминга как сайд-эффект успеха нейронок.
1.9, Аноним (9), 23:01, 29/01/2026
Самое примечательное в этой новости, что Nvidia поставляет официальный флетпак для линукс-клиента. Если не ошибаюсь, это первый случай когда большая компания делает официальный флетпак для своего продукта. Возможно, мы видим первые шаги в признании этой технологии большими компаниями.
1.12, Аноним (-), 23:10, 29/01/2026
> OS Requirements
> Ubuntu 24.04 LTS
А где Антикс? А где Девуан? Где Минт на крайняк?
Неужели нет поддержки ни одного васянодистра?!
3.38, Аноним (38), 01:27, 30/01/2026
Дебиан - протухший и поплесневелый, да еще и долбанутыми мейнтейнерами.
Fedora - дистрибутив для корпов, они в игрушки не играют.
SteamOS - хз, может габен с ними поссорился, тк начал сотрудничать с амудешниками.
2.29, Аноним (6), 23:59, 29/01/2026
> И? Правильно - импутлаг.
5-10мс задержка у проводного подключения. 15-20мс, если сервер на расстоянии 1000км.
1.34, Анонимас (?), 00:38, 30/01/2026
как-то они это синхронно начали инициативой Open Gaming Collective, где «игровые» дистрибутивы на базе Линукса решили объединить усилия в разработке. Винде - капец! уже в этом столетии )))
1.40, Аноним (40), 01:36, 30/01/2026
Неспроста. Видимо для обучения агентов, действующих в моделях мира, нужны данные. Если раньше было нерентабельно по экономическим причинам ... то теперь видеокарты подросли, а старые игры потребляют намного меньше самой захудалой LLMки...
2.43, Аноним (43), 01:47, 30/01/2026
Тренировки происходят в непосредственной близости с дата-центрами. Деньги любителей игр это дополнительное финансирование. Кто формирует карты? На каких данных они формируются? Оперативно меняются?
