NVIDIA начала тестирование Linux-клиента для облачного игрового сервиса GeForce NOW

2.10 , Аноним ( 10 ), 23:06, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может потому, что в стрелялки неудобно играть с пингом выше 30 мс. Когда попадал на такой сервер после пинга 60 мс разница чувствовалась очень хорошо. А тут задержка ввода, как ни крути, будет в лучшем случае те самые 30-60 мс... а если сервак совсем немного чуть-чуть подальше, уже за соточку. А в век, когда правительства разных стран (в т.ч. Европейских) начинает строить свои великие фаерволлы... бгггг... удачи, чо... П.С. Всем прибитым, которые несут тухлятину 20-летней давности - "бла-бла-бла, риакция чилавека 200 мисикунд и эта у супер-пупер", сразу отвечаю - реакция да, время от глаза до реакции руки в районе 200-250 мс. Но задержку ты чувствуешь. Все, кто играл, с вертикальной синхронизацией в 60 фпс знают "желейность" управления.

3.14 , Frestein ( ok ), 23:12, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > П.С. Всем прибитым, которые несут тухлятину 20-летней давности - "бла-бла-бла, риакция чилавека 200 мисикунд и эта у супер-пупер", сразу отвечаю - реакция да, время от глаза до реакции руки в районе 200-250 мс. Но задержку ты чувствуешь. Все, кто играл, с вертикальной синхронизацией в 60 фпс знают "желейность" управления. Больше 25 кадров человеческий глаз не воспринимает

4.17 , Аноним ( 6 ), 23:16, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше 250 же, хотя там нет определённого дискретного значения. Если только это не шим, тогда уже в район тысяч чувствительность уходит.

5.19 , Аноним ( 19 ), 23:22, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если только это не шим, тогда уже в район тысяч чувствительность уходит. Миллионов же.

6.20 , Аноним ( 6 ), 23:25, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вряд ли. У приличных китайцев сейчас 4000 герц шим, это уже с запасом.

4.23 , laindono ( ok ), 23:41, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 25 кадров это усреднённый минимум после которого человеческий мозг начинает воспринимать поток кадров как плавную анимацию. С точки зрения задержек ситуация интереснее. Разница между 30 фпс и 60 фпс это 16 мс, заметно невооружённым глазом. Между 60 фпс и 120 фпс будет 8 мс, заметно при пристальном сравнении. Между 120 фпс и 240 фпс будет 4 мс, заметно при инструментальном сравнении. На счёт времени реакции от глаза до руки. Оно складывается с задержками ввода-вывода, так что даже приводить это в качестве иллюстрации нет смысла. Кроме того приведённые циферки очень условны.

3.18 , laindono ( ok ), 23:20, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не все игры являются PvP FPS. Для большей части игр время реакции не важно. И большая часть игр не требует подключения к интернету кстати. Впрочем ненужность облачного гейминга происходит из аргумента того же порядка. Для большей части игр не требуется продвинутого железа. Часто более чем достаточно встроенной видяхи.

3.21 , Аноним ( 21 ), 23:26, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В моем городе находится их сервер. Задержка не чувствуется даже в шутерах. CS иногда пишет, что задержка 0мс (баг?).

4.41 , GG ( ok ), 01:37, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно меряет задержку от сервера до клиента, а не до твоего экрана.

2.16 , Аноним ( 6 ), 23:13, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Монополист был и монополист остался. Теперь у монополиста оооочень много доступных ресурсов для дорогущих облачных видеокарт и совсем мало incentive делать игровые карты. То, как они зажали видеопамять в 50s, уже показательно. Все технологи их технологии сейчас сосредоточиваются на удешевлении облачного гейминга как сайд-эффект успеха нейронок.

