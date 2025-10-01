The OpenNET Project / Index page

Disney, DeepMind и NVIDIA разработали движок симуляции физических процессов Newton

01.10.2025 11:11

Под покровительство организации Linux Foundation переведён движок симуляции физических процессов Newton, совместно разработанный компаниями NVIDIA, Disney Research и Google DeepMind. Отмечается, что перевод Newton на независимую нейтральную площадку, не контролируемую отдельными компаниями, позволит привлечь к разработке новых участников. К совместной работе над проектом уже подключились компании Lightwheel и Style3D, а также исследователи из Мюнхенского и Пекинского университетов. Код Newton написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Движок создан для быстрой и масштабируемой симуляции процессов и проведения исследований в области робототехники. Среди прочего, Newton позволяет симулировать сложное поведение роботов с большим числом взаимодействий, такое как ходьба по снегу или манипуляции с хрупкими объектами. Среди ключевых достоинств проекта отмечено задействование GPU для ускорения операций и быстрой масштабируемой симуляции, а также расширяемая архитектура, позволяющая подключать и заменять компоненты.

Для ускорения моделирования процессов и пространственных вычислений с использованием GPU задействован фреймворк NVIDIA Warp, а для переносимого представления иерархически связанных данных, образующих графическую сцену, применена платформа OpenUSD.

Для проведения моделирования можно использовать разные бэкенды проведения расчётов физических процессов (solver). В качестве основного бэкенда задействован движок MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact), а в качестве опций доступны бэкенды, реализующие методы Euler, Featherstone, ImplicitMPM, SemiImplicit, Style3D, VBD и XPBD. Возможна загрузка моделей в форматах URDF, MJCF и USD.

Поддерживается дифференцируемая симуляция, позволяющая использовать градиентные методы и вычислять производные от выходных параметров симуляции по отношению к входным параметрам для оптимизации параметров симуляции или применения в машинном обучении. Например, можно использовать движок для оптимизации процессов и обучения роботов точным манипуляциям в симулированной среде. Поддерживается визуализация процесса симуляции в режиме реального времени.



Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:27, 01/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Код Newton написан на языке Python

    Дак это не движок, а просто скрипт на питоне, у которого в н начале #!/usr/bin/python прописано

     
     
  • 2.2, 12yoexpert (ok), 11:29, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это очередная попытка продать видяшки
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:38, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее мнополист планомерно продолжает уничтожать [s]лживых крыс[/s]^W конкурентов. Ещё бы о драйверах получше заботились, а то все ресурсы ушли на телеметрию с дистанционными выключателями и качество дров просело.
     
  • 2.4, Аноним (6), 11:34, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок -- это когда скрипты собраны в некий продукт, на основе которого можно что-нибудь построить. Казалось бы, очевидные вещи.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:34, 01/10/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Код полностью на питончике. Для физического движка.. под лицензией Апач.. мда..
    Ну успехов проекту
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:37, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая разница на каком языке движок, если вся симуляция выполняется на GPU?
     
     
  • 3.7, Fracta1L (ok), 11:39, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мешай кекспертам веселить народ.
     
  • 3.9, Аноним (3), 11:53, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том, что это никуда не встроить и нигде не использовать кроме как в другом проекте на питоне.
    Странно но до сих пор люди пишут не только на питоне
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:40, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там обёртка над nvidia warp, т.е. логика может и на питоне, а код всё равно нативный крутится. Передаём привет конкурентам.
     
