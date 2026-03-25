The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 595.58.03

25.03.2026 10:57 (MSK)

Компания NVIDIA опубликовала выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 595.58.03 (первый стабильный выпуск новой ветки 595). Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 595.x стала тринадцатой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_descriptor_heap и VK_EXT_present_timing.
  • Добавлена поддержка интерфейса DRI3 1.2 (Direct Rendering Infrastructure).
  • В модуле nvidia.ko реализована поддержка самостоятельного управления сохранением содержимого видеопамяти при переходе системы в спящий режим, активируемая при использовании настройки "NVreg_UseKernelSuspendNotifiers=1".
  • В модуле nvidia-drm.ko по умолчанию активирован параметр "modeset=1", включающий технологию DRM Kernel Mode-Setting (KMS) для переключения режимов экрана на уровне ядра.
  • Внесены изменения, позволяющие nvidia-smi сбрасывать (reset) состояние GPU при модуле nvidia-drm, загруженном с параметром modeset=1 и отсутствии других процессов, использующих GPU.
  • Добавлен новый профиль приложений CudaNoStablePerfLimit, позволяющий программам, использующим CUDA, переходить в режим энергосбережения P0 PState.
  • Добавлена поддержка отката на использование системной памяти в случае недостаточного размера свободной видеопамяти для исключения подвисаний композитных серверов на базе Wayland.
  • В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Wayland 1.20 (2021 год), X.Org Server 1.17 (2015 год) и Glibc 2.27 (2018 год).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65070-nvidia
Ключевые слова: nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В одном из релизов подвезли использование оперативной памяти в дополнение к VRAM и это позволило мне запускать на 3090 qwen3.5-27b с 200k контекста на хорошей скорости 20t/s без всяких танцев с бубном.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь за оффтоп, но что всё-таки лучше: gpt 20b или gwen 27b?
     
     
  • 3.12, geth (?), 12:11, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    oss-20b совсем слабая. И 120b слабая. И облачная gpt-5.2 намного слабее чем qwen 3.5 тоже облачный. Из локальных моделей которые не требуют прям сотен ГБ ОЗУ и видео ценой в пол квартиры сейчас имеет смысл смотреть на 35B-A3B и 122B-A10B квантованные от какого нибудь unsloth.ai там и документация есть и сценарии как и что запускать.
    Про oss забудьте, это прошлое поколение.
     
  • 2.9, geth (?), 12:04, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. llama.cpp и никаких танцев. Только скорость генерации падает.
    2. На 5070 с 12Гб и ddr4 35B-A3B в 4х битном квантовании дает 40 т.с.
    3. На 4090 с 24Гб 122B-A10B 4х битный дает свыше 10 т.с. вместе с openwebUI в чате с 256к контекста.
     

  • 1.2, geekay (ok), 11:11, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И причём тут open source?
     
     
  • 2.4, Дмитрий (??), 11:28, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори... даже старые дрова, которые сами не осиливают поддерживать не открывают...
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:05, 25/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:33, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules под MIT и GPLv2
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:55, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А при том что твой open source работает на проприетарном железе.
    Пишите так, как будто вы у себя в гараже аналог ASML сделали.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:57, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кучу гoвнa он в гараже сделал.
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 12:06, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскурочил папкины жигули?
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:18, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка интерфейса DRI3

    Фигасе

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру