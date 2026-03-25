Компания NVIDIA опубликовала выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 595.58.03 (первый стабильный выпуск новой ветки 595). Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 595.x стала тринадцатой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные изменения: Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_descriptor_heap и VK_EXT_present_timing.

Добавлена поддержка интерфейса DRI3 1.2 (Direct Rendering Infrastructure).

В модуле nvidia.ko реализована поддержка самостоятельного управления сохранением содержимого видеопамяти при переходе системы в спящий режим, активируемая при использовании настройки "NVreg_UseKernelSuspendNotifiers=1".

В модуле nvidia-drm.ko по умолчанию активирован параметр "modeset=1", включающий технологию DRM Kernel Mode-Setting (KMS) для переключения режимов экрана на уровне ядра.

Внесены изменения, позволяющие nvidia-smi сбрасывать (reset) состояние GPU при модуле nvidia-drm, загруженном с параметром modeset=1 и отсутствии других процессов, использующих GPU.

Добавлен новый профиль приложений CudaNoStablePerfLimit, позволяющий программам, использующим CUDA, переходить в режим энергосбережения P0 PState.

Добавлена поддержка отката на использование системной памяти в случае недостаточного размера свободной видеопамяти для исключения подвисаний композитных серверов на базе Wayland.

В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Wayland 1.20 (2021 год), X.Org Server 1.17 (2015 год) и Glibc 2.27 (2018 год).



