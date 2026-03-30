Основатель и лидер Ubuntu MATE объявил об уходе из проекта

|1.1, Bob (??), 09:03, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
имея linux mint mate - особого смысла держать ubuntu mate как бы нет...
|2.2, Аноним (2), 09:05, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
this
убунта дала старт хорошим дистрам, но скурвилась сама
пора бы ей на покой, лет 5 уж как
|3.12, Аноним (12), 09:41, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хуже всего то, что она и Дебиан скурвила, который ей старт дал, через трудовые контракты ключевых сотрудников Дебиана с канони-каллом.
|4.15, soarin (ok), 09:45, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хуже всего то, что она и Дебиан скурвила, который ей старт дал,
> через трудовые контракты ключевых сотрудников Дебиана с канони-каллом.
Опять мешают.
Какие нехорошие разработчики, "продались" за деньги.
Так делайте лучше и бесплатно
А Ubuntu Unity скурвил институт, если бы не он, то у главного разработчика было бы время и желание делать дистрибутив (но это не точно).
|5.54, Аноним (54), 12:02, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Опять мешают.
А что не так? В комитет пролезли наймиты копрораций и начали качать права. Половина разрабов свалила в девуан. В результате имеем стагнируюший дистр с кучей полуживых форков.
|4.51, Аноним (51), 11:55, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дебиан основан на религиозной идее штабильности Прямо сейчас то, как выполняетс... большой текст свёрнут, показать
|3.83, Анонимомус (?), 13:23, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что из себя представляет этот Mint без Ubuntu? Вы в курсе сколько пакетов в репозиториях минта и сколько в нем тянется из репозиториев убунты? У минта порядка 200 пакетов, половина из которых нескучные обои, из репозиториев убунты берется порядка 40000 пакетов. И да, есть разница с репозиториями Debian, у него совершенно другой цикл релизов, другие версии приложений и набор патчей, поэтому LMDE до сих пор не заменил Ubuntu редакцию, что лишний раз показывает беспомощность всех этих Bolgenos.
|3.90, soarin (ok), 13:44, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> пора бы ей на покой, лет 5 уж как
и так каждый год - "лет 5 уж как"
|2.4, Аноним (4), 09:17, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Что в лоб, что по лбу. Судя по тексту новости, разработка самой среды не ведется уже года два. Смысл продолжать делать на ее основе дистр?
|3.19, Аноним (19), 09:53, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все эти тринити, мате - понятно же что мертворожденные проекты были. Никому кроме малой кучки энтузиастов оно задаром не надо. И это только вопрос времени когда и у них энтузиазм поутихнет.
|4.57, Аноним (54), 12:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
То ли дело гном, который будут тащить пока не кончатся деньги.
|5.84, Аноним (19), 13:25, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У гнома, по крайней мере, эти деньги, а значит и разрабы, есть. В отличие от.
|3.47, Bob (??), 11:41, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
так это Ubuntu Mate и Debian (ясен пень) застрял на дряхлой версии, а те же Arch, Fedora, openSUSE на 1.28 и выше
Я вообще не вижу смысла держать именно дистры с разными DE, а не один базовый Core и наборы сверху, по желанию. Как и отдельно софт.
Puppy linux этим нравился.
|4.67, Аноним (51), 12:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>так это Ubuntu Mate и Debian (ясен пень) застрял на дряхлой версии, а те же Arch, Fedora, openSUSE на 1.28 и выше
Вы не туда смотрите. https://github.com/mate-desktop/mate-desktop/releases. Самый свежий релиз 12 марта 2024. Стаганирует как Ubuntu MATE, так и MATE сам по себе. Я некоторое время назад запускал mate-system-monitor, и в нём обновление списка процессов тормозило, хотя в gnome-system-monitor оно выполнялось нормально. И подобные проблемы в MATE лишь накапливаются.
>Я вообще не вижу смысла держать именно дистры с разными DE
Это убунтопроблема, поскольку репозитории у них всё равно общие
|5.98, Bob (??), 14:16, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Стаганирует
Ubuntu MATE застрял на ветке лохматого 2020 года! Хотя свежий релиз от 2024го есть)
>тормозило
Назовите железо и версии обеих софтин. В "свежем" (ryzen) лагере AMD я особо лагов не замечал.
>И подобные проблемы в MATE лишь накапливаются
Форк GNOME 2.X просто изжил себя. Просто взял и работает. Там особо нечего допиливать в контексте DE MATE, ибо основной упор в полноценном юзании как Linux Mint Mate с вагоном удобств и перепилом всего под него.
>убунтопроблема
debian проблема, тащат оттуда)
|6.112, Аноним (51), 15:10, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Свежий релиз от 2024 в 2026 году, да Открываем https github com mate-desktop ... большой текст свёрнут, показать
|1.5, Жироватт (ok), 09:20, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
У него единственного в каноникал на пк стоял не убунта+гном, а убунта+мате?
А когда он решил уволится (по хорошей копроративной привычке прикрыв амаэ реальную причину) - никому оно оказалось не нужно и теперь ищут 12летнего индусского мальчонку, который <..., далее по тексту про убунту+юнити>
|2.11, soarin (ok), 09:40, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> по хорошей копроративной привычке прикрыв амаэ реальную причину
Деньги что-ли?
А смысл это каждому анониму обьявлять секрет Поли Шинеля.
Человек довольно толковый как технически в менеджменте.
После пяти лет работы решил сменить компанию, после того как в 2017 году Canonial объявила публично, что десктопное/мобильное направление порежится, внезапно.
|2.42, mos87 (ok), 11:13, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Переведите этот акк на нормальный ИИ уже. Читать нету сил же.
|1.6, МимоПроходил (?), 09:26, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А как же ментейнеры 100того уровня с ОпенНета ??? Сейчас очередь выстроится из них на замену ...
|2.43, mos87 (ok), 11:15, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И ты впервых рядах же?
Там не поддерживать, там разрабатывать надо. Ну, как минимум баги починить. Панельки, ВМа, ФМа - т.е. всего того что составляет основу ДЕ и предоставляет привычные удобства.
|1.13, dim4k (ok), 09:42, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Просто Mate без Ubuntu будет уже хорошо. Не обязательно прям дистр ради этого делать...
|2.28, Аноним (28), 10:30, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да вообще никак не связанные вещи.
Проект Mate просто загибается.
И Canonical не возьмётся спонсировать разработку форка второгнома.
|3.99, Bob (??), 14:19, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Проект Mate просто загибается
Ну нечего там больше добавлять к DE, нечего)
Разве что как дистр в виде Linux Mint Mate пилить, для любителей Win95-98 тем на WinXP)
|2.44, mos87 (ok), 11:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Choose life... But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose somethin' else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got NixOS?
|1.16, Аноним (16), 09:50, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Отмечается, что Мартин не испытывает былого энтузиазма, у него поменялись интересы и больше нет времени уделять внимание проекту Ubuntu MATE
В душе что то счелкнуло, прям ком в груди, ведь за державу обидно, он ведь доя своих для людей, а не как эти корпораты) :DDD
|1.23, Fareast (ok), 10:08, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Начал с Гном, перепробовал остальные, остановился в Дебиан на Mate - единственное окружение которое не "делает мне голову"
|2.35, mos87 (ok), 10:57, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
бгг я так же думал.. хотя и знал, что там баги ещё с гном2 оставшиеся не чинятся. Та же панель к примеру.
зато теперь баги новые, и их мне точно не нужно.
|2.100, Bob (??), 14:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Самодостаточное классическое десктоп окружение. Как 30 лет назад на Win95\98\2000.
|1.27, Аноним (28), 10:28, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Мартин и в Debian делал редакцию с Mate.
Так что и оттуда в 14 выкинут наверное.
|1.34, mos87 (ok), 10:53, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
MATE сдох давно. Щель неюзабельна. KDE это ужос да и движется вслед за Гнумом. Может XFCE ещё жив.
|1.37, mos87 (ok), 11:03, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Мальчик увлёкся новой игрушкой - Nix-Ошизой.
В последних релизах Ubuntu MATE в release notes чуть ли не центральное место занимали рассказы о сгенеренных ИИ обоях, а сам их текст был обильно пересыпан эмодзи...
Вот такой вот скучный штабильный ДЕ/Дистриб для взрослых оказался.
|2.45, Аноним (41), 11:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Мальчик увлёкся новой игрушкой - Nix-Ошизой.
Шиза была когда наивный вьюноша продолжал droчить на депрекейтнутый gnome2 и gtk2.
Потом она продолжилась в попытках реанимировать трупак, вместо того чтобы просто закопать стюардессу. Поддержку gtk3 им таки все равно пришлось добавлять, но отстали они нехило.
А сейчас он просто поумнел и осознал "на что потратил лучшие годы"))
|3.58, mos87 (ok), 12:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
теперь вместо gtk3 у него readline..
*рочишь тут только ты.
|1.46, Аноним (46), 11:36, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Жаль. Меня лично достало, что в нынешнее время "разработка" DE - это про то, чтобы копи-пастить все с MacOS, как будто там работают лучшие специалисты по эргономике во вселенной. Яркий пример - меню пуск Win8/10/11. Без старого доброго OpenShell там приходится пользоваться поиском, чтобы что то найти. Классная эргономика, ога. Иногда мне кажется, что людей специально приучают к поиску.
|2.48, Аноним (48), 11:45, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Жаль. Меня лично достало, что в нынешнее время "разработка" DE - это про то, чтобы копи-пастить все с MacOS, как будто там работают лучшие специалисты по эргономике во вселенной.
Да, там работают весьма хорошие спецы.
И в недодесктопе это понимают, посему и копируют)
> Яркий пример - меню пуск Win8/10/11. Без старого доброго OpenShell там приходится пользоваться поиском, чтобы что то найти. Классная эргономика, ога. Иногда мне кажется, что людей специально приучают к поиску.
Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре, чем просто ввести пару букв поиска и найти то что нужно?
|3.52, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:58, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это специфический и характерный фетиш именно линух-разработчиков
По большому счёту, винда уже много лет удобней той же макоси да и интуитивней
Особенно нелепо, когда даже просто перекинуть фотки/видео с андройдофона на виндокомп оказывается гораздо проще, быстрее и интуитивнее, чем с айфона на яблокомп
|4.55, Аноним (55), 12:03, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> когда даже просто перекинуть фотки/видео
Пользователи Apple не перекидывают фотки и видео, они у них сами синхронизируется на всех устройствах через iCloud.
|5.72, Аноним (51), 12:31, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Какая глупость. Файлы всё равно нужно перекидывать, будь то рабочие проекты, или перекидывать не себе, а знакомым/друзьям/по работе и так далее.
|6.82, Аноним (55), 13:22, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну так перекидывайте через AirDrop, рабочие/личные мессенджеры, шарьте линку на iCloud. Перекидывать файлы по кабелю - это как ездить на паровом двигателе. Можно, работает, но ужасно неудобно. Я уже лет 10 точно телефон кабелем к компьютеру не подключал.
|7.88, Аноним (88), 13:38, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Перекидывать файлы по кабелю - это как ездить на паровом двигателе.
Да они просто застряли на Linksys WRT54GL))
Поэтому передавать кабелем им быстрее.
|7.89, Аноним (51), 13:40, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ну так перекидывайте через AirDrop
Я не согласен надевать ошейник от огрызочников.
>Перекидывать файлы по кабелю - это как ездить на паровом двигателе
Хоть по кабелю, хоть через локальный сервер - это можно сделать хоть на необитаемом острове.
>Можно, работает, но ужасно неудобно.
А кто в этом виноват, кроме огрызочников?
|4.63, Аноним (63), 12:15, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это специфический и характерный фетиш именно линух-разработчиков
Возможно это связано с тем, что в амурике эпл - это просто качественные компы-ноуты.
> По большому счёту, винда уже много лет удобней той же макоси да и интуитивней
Ну... местами да, местами нет.
В любом случае на дестопе де-факто есть две системы, которые подходят пользователям.
Т.е можно тырить фичи и ... получить гном и кеды)))
> Особенно нелепо, когда даже просто перекинуть фотки/видео с андройдофона на виндокомп оказывается гораздо проще, быстрее и интуитивнее, чем с айфона на яблокомп
Правда?
В андроиде телефон может подключаться как флешка, а потом ты ищешь где лежат DCIM.
В айфоне ты просто выделаешь нужные фотки, нажимаешь пошарить, выбираешь airdrop. Всё)
|5.73, Аноним (51), 12:35, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Возможно это связано с тем, что в амурике эпл - это просто качественные компы-ноуты.
Ага, с залипающими клавиатурами-бабочками, распаянной памятью с интегрированной видеокартой на 8 Гб, обкусанным экраном, откушенными разъёмами и тоталитарной огороженностью.
>В любом случае на дестопе де-факто есть две системы, которые подходят пользователям.
Рабам всегда подходит клетка, хоть золотая, хоть стальная.
|6.85, Аноним (85), 13:28, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ага, с залипающими клавиатурами-бабочками
Это там где в итоге они бесплатно меняли все клавы по программе замены для ноутов с 2015–2019 годов выпуска? Всем бы так решать проблемы.
> Рабам всегда подходит клетка, хоть золотая, хоть стальная.
А нерабы™ рады жрать омно в придорожной канаве.
Зато шв060dное!
|7.91, Аноним (51), 13:45, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Всем бы так решать проблемы.
У нормальных производителей изначально нормальная техника. У огрызочников в релиз постоянно просачивается бракованное железо: то айфон сеть не ловит, то мак перегревается, то клавиатуры залипают, то ещё какая-то ерунда, при чём проблема всегда носит массовый характер. И вы, как типичный сектант, вместо того, чтобы признать свою неправоту, пытаетесь убедить в том, что продавать такие поделки за такие суммы - это нормально.
>Зато шв060dное!
Лучше иметь свободное и рабочее, чем огороженное и нерабочее.
|8.95, Аноним (95), 14:08, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А кто эти мифические нормальные производители У HP в ноутах перегревались бат... текст свёрнут, показать
|3.68, Аноним (68), 12:25, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Да, там работают весьма хорошие спецы.
>И в недодесктопе это понимают, посему и копируют)
Вы точно не путаете восприятие продукции Эппл как символ статуса и качество этой продукции, в том числе и с дизайнерской точки зрения?
>Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре, чем просто ввести пару букв поиска и найти то что нужно?
Одна рука занята чашкой чая, другая на мышке. ввести пару букв - лишние движения, ещё и на клавиатуру надо смотреть.
|3.71, Аноним (51), 12:29, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Да, там работают весьма хорошие спецы.
По промыванию мозгов.
>Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре, чем просто ввести пару букв поиска и найти то что нужно?
Если программа не теряется, то и искать её не нужно.
|3.76, mos87 (ok), 12:46, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре
лучше когда удобно и так и так.
когда отбирают одно (тем более отработанное и привычное) ради другого - это не лучше
|2.49, pic (??), 11:47, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>это про то, чтобы копи-пастить все с
Так можно и к китайцам придраться.
Теперь по теме, если приложений у пользователя кот наплакал, то да.
Но когда приложений много, документов много - поиск самое то.
|2.56, Bob (??), 12:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>меню пуск Win8/10/11
это попытка в планшеты, а ранее - в мобилы
мёртворождённая
|2.86, Анонимомус (?), 13:32, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы явно не пользовались macOS, еще никто даже не приблизился к его ужасному или прекрасному(на любителя) юзабилити.
|3.92, Аноним (51), 13:49, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>к его ужасному или прекрасному(на любителя) юзабилити.
Огрызочники поднимают удобство использования до невиданных высот: то сторонние бинарники запускать запрещают, то в экране дырку выкусят, на радость программистам, то 3.5 уберут, то свой дурацкий arm сделают, чтобы нельзя было снестий их недоось и поставить нормальную. Нет огрызкам.
|1.53, Аноним (55), 12:00, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Судя по комментариям здесь, это не должно стать проблемой. На опеннете как минимум десятки профессионалов, который готовы на абсолютно безвозмездной основе подхватить разработку и сопровождение в дистрибутивах каких угодно форков, только чтобы не дать RH забрать их свободу.
|2.61, Аноним (54), 12:09, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У тебя память коротенькая. История с кубунтой ещё давно всем показала, что с каноникал не стоит иметь дело, особенно на безвозмездной основе.
|
|3.104, Аноним (55), 14:32, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это же опенсорс. Форкайте мэйт, развивайте на здоровье. Можете еще убунту форкнуть и развивать дистрибутив на мэйт, хлибре и прочих радостях, главное чтобы без системд. За свободу, ради всего человечества!
|1.64, Аноним (64), 12:16, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> он ищет разработчиков
Дак привлеките судо-растеров, пусть вместо переписывания поддерживают имеющееся.
|1.70, Аноним (70), 12:29, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Когда работает код инструмента(вот просто работает) выполняет задачу, это стагнация?
|2.77, mos87 (ok), 12:50, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Когда работает код
Оно сыпало мильёнами строк в лог когда ты даже просто курсором мыши проводишь по объектам в ФМ. Этот баг наконец починили, но в дистры новые МАТЕ уже не пошли.
И это только один из багов.
Не, это даже не стагнация...
|3.81, Аноним (81), 13:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кде же это не мешает. Уходит с гик2 это чушь конечно, надо было поддерживать насколько это возможно с гтк2 и не заниматься хернёй с этими миграциями.
|2.87, Аноним (88), 13:33, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Гном 50 лучше всех
Истину молвишь!
Гном 50 наконец-то очистился от богомерзких иксов!
Славься Гном 50! Славься Вейланд!
|1.94, НовыеРептилоиды (?), 14:08, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
плохо продуманная архитектура GTK убёт все рабочие столы на нём. GTK это упрошённый электрон для серверов. Когда электрон станет быстрей gtk и qt закопают
|1.105, Аноним (105), 14:41, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Заканчивается время кустарного производства DE, еще несколько лет и Cinnamon, XFCE и их коллеги могут уйти на покой. Когда-то люди радиоприёмники сами паяли, сейчас же никто этого не делает.
