Основатель и лидер Ubuntu MATE объявил об уходе из проекта

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь и лидер дистрибутива Ubuntu MATE, в 2019-2021 годах занимавший пост директора по разработке десктоп-систем в компании Canonical, объявил, что его участие в проекте подходит к концу и он ищет разработчиков, готовых продолжить работу над дистрибутивом Ubuntu MATE и способных сопровождать в репозитории Ubuntu пакеты, связанные со средой рабочего стола MATE.

Отмечается, что Мартин не испытывает былого энтузиазма, у него поменялись интересы и больше нет времени уделять внимание проекту Ubuntu MATE. В связи с этим он хотел бы передать управление проектом разработчикам, у которых есть время и энергия для работы над Ubuntu MATE.

Ubuntu MATE всё ещё остаётся на ветке MATE 1.26, сформированной в 2021 году, имеет нерешённые проблемы и испытывает нехватку разработчиков. Выпуску Ubuntu MATE 26.04 решено не присваивать статус LTS, а публикация релиза находится под вопросом - несмотря на начало бета-тестирования Ubuntu 26.10, сборки бета-версии Ubuntu MATE 26.04 до сих пор не сформированы. Разработка среды рабочего стола MATE с весны 2024 года находится в стагнации.



