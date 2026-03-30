Основатель и лидер Ubuntu MATE объявил об уходе из проекта

30.03.2026 08:55 (MSK)

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь и лидер дистрибутива Ubuntu MATE, в 2019-2021 годах занимавший пост директора по разработке десктоп-систем в компании Canonical, объявил, что его участие в проекте подходит к концу и он ищет разработчиков, готовых продолжить работу над дистрибутивом Ubuntu MATE и способных сопровождать в репозитории Ubuntu пакеты, связанные со средой рабочего стола MATE.

Отмечается, что Мартин не испытывает былого энтузиазма, у него поменялись интересы и больше нет времени уделять внимание проекту Ubuntu MATE. В связи с этим он хотел бы передать управление проектом разработчикам, у которых есть время и энергия для работы над Ubuntu MATE.

Ubuntu MATE всё ещё остаётся на ветке MATE 1.26, сформированной в 2021 году, имеет нерешённые проблемы и испытывает нехватку разработчиков. Выпуску Ubuntu MATE 26.04 решено не присваивать статус LTS, а публикация релиза находится под вопросом - несмотря на начало бета-тестирования Ubuntu 26.10, сборки бета-версии Ubuntu MATE 26.04 до сих пор не сформированы. Разработка среды рабочего стола MATE с весны 2024 года находится в стагнации.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu-mate.community/...)
Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bob (??), 09:03, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +8 +/
    имея linux mint mate - особого смысла держать ubuntu mate как бы нет...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:05, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    this

    убунта дала старт хорошим дистрам, но скурвилась сама

    пора бы ей на покой, лет 5 уж как

     
     
  • 3.3, 23 (?), 09:15, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что есть Ximper Linux.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:36, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Simply Linux с дизайнерскими обоями лучший
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:05, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/64326-raspberrypi
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:41, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хуже всего то, что она и Дебиан скурвила, который ей старт дал, через трудовые контракты ключевых сотрудников Дебиана с канони-каллом.
     
     
  • 4.15, soarin (ok), 09:45, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Хуже всего то, что она и Дебиан скурвила, который ей старт дал,
    > через трудовые контракты ключевых сотрудников Дебиана с канони-каллом.

    Опять мешают.
    Какие нехорошие разработчики, "продались" за деньги.
    Так делайте лучше и бесплатно

    А Ubuntu Unity скурвил институт, если бы не он, то у главного разработчика было бы время и желание делать дистрибутив (но это не точно).

     
     
  • 5.54, Аноним (54), 12:02, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Опять мешают.

    А что не так? В комитет пролезли наймиты копрораций и начали качать права. Половина разрабов свалила в девуан. В результате имеем стагнируюший дистр с кучей полуживых форков.

     
  • 4.18, Аноним (22), 09:51, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >через трудовые контракты

    За деньги что ли ?
    https://opennet.ru/64289-opensource

     
  • 4.39, mos87 (ok), 11:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мощно горишь
     
  • 4.41, Аноним (41), 11:11, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.51, Аноним (51), 11:55, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан основан на религиозной идее штабильности Прямо сейчас то, как выполняетс... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.83, Анонимомус (?), 13:23, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что из себя представляет этот Mint без Ubuntu? Вы в курсе сколько пакетов в репозиториях минта и сколько в нем тянется из репозиториев убунты? У минта порядка 200 пакетов, половина из которых нескучные обои, из репозиториев убунты берется порядка 40000 пакетов. И да, есть разница с репозиториями Debian, у него совершенно другой цикл релизов, другие версии приложений и набор патчей, поэтому LMDE до сих пор не заменил Ubuntu редакцию, что лишний раз показывает беспомощность всех этих Bolgenos.
     
  • 3.90, soarin (ok), 13:44, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пора бы ей на покой, лет 5 уж как

    и так каждый год - "лет 5 уж как"

     
     
  • 4.106, Аноним (106), 14:42, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 5.107, Аноним (107), 14:47, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:17, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что в лоб, что по лбу. Судя по тексту новости, разработка самой среды не ведется уже года два. Смысл продолжать делать на ее основе дистр?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:53, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все эти тринити, мате - понятно же что мертворожденные проекты были. Никому кроме малой кучки энтузиастов оно задаром не надо. И это только вопрос времени когда и у них энтузиазм поутихнет.
     
     
  • 4.57, Аноним (54), 12:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То ли дело гном, который будут тащить пока не кончатся деньги.
     
     
  • 5.84, Аноним (19), 13:25, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гнома, по крайней мере, эти деньги, а значит и разрабы, есть. В отличие от.
     
  • 3.47, Bob (??), 11:41, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это Ubuntu Mate и Debian (ясен пень) застрял на дряхлой версии, а те же Arch, Fedora, openSUSE на 1.28 и выше

    Я вообще не вижу смысла держать именно дистры с разными DE, а не один базовый Core и наборы сверху, по желанию. Как и отдельно софт.

    Puppy linux этим нравился.

     
     
  • 4.67, Аноним (51), 12:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >так это Ubuntu Mate и Debian (ясен пень) застрял на дряхлой версии, а те же Arch, Fedora, openSUSE на 1.28 и выше

    Вы не туда смотрите. https://github.com/mate-desktop/mate-desktop/releases. Самый свежий релиз 12 марта 2024. Стаганирует как Ubuntu MATE, так и MATE сам по себе. Я некоторое время назад запускал mate-system-monitor, и в нём обновление списка процессов тормозило, хотя в gnome-system-monitor оно выполнялось нормально. И подобные проблемы в MATE лишь накапливаются.
    >Я вообще не вижу смысла держать именно дистры с разными DE

    Это убунтопроблема, поскольку репозитории у них всё равно общие

     
     
  • 5.98, Bob (??), 14:16, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Стаганирует

    Ubuntu MATE застрял на ветке лохматого 2020 года! Хотя свежий релиз от 2024го есть)

    >тормозило

    Назовите железо и версии обеих софтин. В "свежем" (ryzen) лагере AMD я особо лагов не замечал.

    >И подобные проблемы в MATE лишь накапливаются

    Форк GNOME 2.X просто изжил себя. Просто взял и работает. Там особо нечего допиливать в контексте DE MATE, ибо основной упор в полноценном юзании как Linux Mint Mate с вагоном удобств и перепилом всего под него.

    >убунтопроблема

    debian проблема, тащат оттуда)

     
     
  • 6.112, Аноним (51), 15:10, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежий релиз от 2024 в 2026 году, да Открываем https github com mate-desktop ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.8, Аноним (22), 09:35, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так у них основа это Cinnamon.
     
  • 2.20, Bottle (?), 10:00, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имея убунту, смысла в минте нет.
     
     
  • 3.25, nox. (?), 10:18, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как нет. Ubuntu коммерческий.
     
  • 3.40, mos87 (ok), 11:09, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    опередил
     
  • 2.38, mos87 (ok), 11:05, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Имя убунту держать минт никакого смысла нет.
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 09:20, 30/03/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    У него единственного в каноникал на пк стоял не убунта+гном, а убунта+мате?
    А когда он решил уволится (по хорошей копроративной привычке прикрыв амаэ реальную причину) - никому оно оказалось не нужно и теперь ищут 12летнего индусского мальчонку, который <..., далее по тексту про убунту+юнити>
     
     
  • 2.11, soarin (ok), 09:40, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по хорошей копроративной привычке прикрыв амаэ реальную причину

    Деньги что-ли?
    А смысл это каждому анониму обьявлять секрет Поли Шинеля.

    Человек довольно толковый как технически в менеджменте.
    После пяти лет работы решил сменить компанию, после того как в 2017 году Canonial объявила публично, что десктопное/мобильное направление порежится, внезапно.

     
  • 2.42, mos87 (ok), 11:13, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переведите этот акк на нормальный ИИ уже. Читать нету сил же.
     
     
  • 3.93, Жироватт (ok), 13:54, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не читай.
    Попроси чатгопоту сделать summary
     

  • 1.6, МимоПроходил (?), 09:26, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +5 +/
    А как же ментейнеры 100того уровня с ОпенНета ???  Сейчас очередь выстроится из них на замену ...  
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:37, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык нет 12 летних тамбовских мальчонок одержимых идеями
     
     
  • 3.21, Аноним (22), 10:03, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так бегает тут один.
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас проснется (у них каникулы). Придет, научит жизни.
     
  • 2.43, mos87 (ok), 11:15, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты впервых рядах же?

    Там не поддерживать, там разрабатывать надо. Ну, как минимум баги починить. Панельки, ВМа, ФМа - т.е. всего того что составляет основу ДЕ и предоставляет привычные удобства.

     
  • 2.62, HR 100того уровня (?), 12:14, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну работать, технарь! Солнце ещё высоко!
     

  • 1.13, dim4k (ok), 09:42, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто Mate без Ubuntu будет уже хорошо. Не обязательно прям дистр ради этого делать...
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 09:50, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:30, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да вообще никак не связанные вещи.
    Проект Mate просто загибается.
    И Canonical не возьмётся спонсировать разработку форка второгнома.
     
     
  • 3.99, Bob (??), 14:19, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проект Mate просто загибается

    Ну нечего там больше добавлять к DE, нечего)

    Разве что как дистр в виде Linux Mint Mate пилить, для любителей Win95-98 тем на WinXP)

     

  • 1.14, Sunderland93 (ok), 09:45, 30/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Все логично - чел на NixOS перешел, зачем ему теперь какая-то убунта
     
     
  • 2.44, mos87 (ok), 11:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Choose life... But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose somethin' else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got NixOS?
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:50, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Отмечается, что Мартин не испытывает былого энтузиазма, у него поменялись интересы и больше нет времени уделять внимание проекту Ubuntu MATE

    В душе что то счелкнуло, прям ком в груди, ведь за державу обидно, он ведь доя своих для людей, а не как эти корпораты) :DDD

     
  • 1.23, Fareast (ok), 10:08, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    Начал с Гном, перепробовал остальные, остановился в Дебиан на Mate - единственное окружение которое не "делает мне голову"
     
     
  • 2.35, mos87 (ok), 10:57, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бгг я так же думал.. хотя и знал, что там баги ещё с гном2 оставшиеся не чинятся. Та же панель к примеру.
    зато теперь баги новые, и их мне точно не нужно.
     
  • 2.36, Соль земли2 (?), 11:00, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Значит сделай себе сам голову и выкинь все предрассудки.
     
  • 2.100, Bob (??), 14:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самодостаточное классическое десктоп окружение. Как 30 лет назад на Win95\98\2000.
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:09, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 1.27, Аноним (28), 10:28, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мартин и в Debian делал редакцию с Mate.
    Так что и оттуда в 14 выкинут наверное.
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:31, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 1.31, Nicho (ok), 10:39, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Выпускайте Mate 3, с новым дизайном, и тд
     
  • 1.34, mos87 (ok), 10:53, 30/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    MATE сдох давно. Щель неюзабельна. KDE это ужос да и движется вслед за Гнумом. Может XFCE ещё жив.
     
  • 1.37, mos87 (ok), 11:03, 30/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Мальчик увлёкся новой игрушкой - Nix-Ошизой.
    В последних релизах Ubuntu MATE в release notes чуть ли не центральное место занимали рассказы о сгенеренных ИИ обоях, а сам их текст был обильно пересыпан эмодзи...

    Вот такой вот скучный штабильный ДЕ/Дистриб для взрослых оказался.

     
     
  • 2.45, Аноним (41), 11:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Мальчик увлёкся новой игрушкой - Nix-Ошизой.

    Шиза была когда наивный вьюноша продолжал droчить на депрекейтнутый gnome2 и gtk2.
    Потом она продолжилась в попытках реанимировать трупак, вместо того чтобы просто закопать стюардессу. Поддержку gtk3 им таки все равно пришлось добавлять, но отстали они нехило.

    А сейчас он просто поумнел и осознал "на что потратил лучшие годы"))

     
     
  • 3.58, mos87 (ok), 12:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь вместо gtk3 у него readline..

    *рочишь тут только ты.

     

  • 1.46, Аноним (46), 11:36, 30/03/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Жаль. Меня лично достало, что в нынешнее время "разработка" DE - это про то, чтобы копи-пастить все с MacOS, как будто там работают лучшие специалисты по эргономике во вселенной. Яркий пример - меню пуск Win8/10/11. Без старого доброго OpenShell там приходится пользоваться поиском, чтобы что то найти. Классная эргономика, ога. Иногда мне кажется, что людей специально приучают к поиску.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:45, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль. Меня лично достало, что в нынешнее время "разработка" DE - это про то, чтобы копи-пастить все с MacOS, как будто там работают лучшие специалисты по эргономике во вселенной.

    Да, там работают весьма хорошие спецы.
    И в недодесктопе это понимают, посему и копируют)

    > Яркий пример - меню пуск Win8/10/11. Без старого доброго OpenShell там приходится пользоваться поиском, чтобы что то найти. Классная эргономика, ога. Иногда мне кажется, что людей специально приучают к поиску.

    Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре, чем просто ввести пару букв поиска и найти то что нужно?


     
     
  • 3.52, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:58, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это специфический и характерный фетиш именно линух-разработчиков
    По большому счёту, винда уже много лет удобней той же макоси да и интуитивней

    Особенно нелепо, когда даже просто перекинуть фотки/видео с андройдофона на виндокомп оказывается гораздо проще, быстрее и интуитивнее, чем с айфона на яблокомп

     
     
  • 4.55, Аноним (55), 12:03, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда даже просто перекинуть фотки/видео

    Пользователи Apple не перекидывают фотки и видео, они у них сами синхронизируется на всех устройствах через iCloud.

     
     
  • 5.65, mos87 (ok), 12:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и утекает через него же
     
     
  • 6.69, Аноним (55), 12:27, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 5.72, Аноним (51), 12:31, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая глупость. Файлы всё равно нужно перекидывать, будь то рабочие проекты, или перекидывать не себе, а знакомым/друзьям/по работе и так далее.
     
     
  • 6.82, Аноним (55), 13:22, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так перекидывайте через AirDrop, рабочие/личные мессенджеры, шарьте линку на iCloud. Перекидывать файлы по кабелю - это как ездить на паровом двигателе. Можно, работает, но ужасно неудобно. Я уже лет 10 точно телефон кабелем к компьютеру не подключал.
     
     
  • 7.88, Аноним (88), 13:38, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перекидывать файлы по кабелю - это как ездить на паровом двигателе.

    Да они просто застряли на Linksys WRT54GL))
    Поэтому передавать кабелем им быстрее.

     
    
    		• +/
    >Ну так перекидывайте через AirDrop

    Я не согласен надевать ошейник от огрызочников.
    >Перекидывать файлы по кабелю - это как ездить на паровом двигателе

    Хоть по кабелю, хоть через локальный сервер - это можно сделать хоть на необитаемом острове.
    >Можно, работает, но ужасно неудобно.

    А кто в этом виноват, кроме огрызочников?

     
     
  • 8.101, Аноним (55), 14:28, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам в таком случае вообще смартфон на iOS или Android Что Google, что App... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.108, Аноним (106), 14:48, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При отключенной мобильной связи ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.109, Аноним (107), 14:50, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как мобильная связь вообще соотносится с AirDrop ом Оно конектится по блютусу и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.111, Аноним (111), 15:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак но откуда местным хейтерам это знать Эти клованы мак в руках не держал... текст свёрнут, показать
     
  • 4.63, Аноним (63), 12:15, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это специфический и характерный фетиш именно линух-разработчиков

    Возможно это связано с тем, что в амурике эпл - это просто качественные компы-ноуты.

    > По большому счёту, винда уже много лет удобней той же макоси да и интуитивней

    Ну... местами да, местами нет.
    В любом случае на дестопе де-факто есть две системы, которые подходят пользователям.
    Т.е можно тырить фичи и ... получить гном и кеды)))

    > Особенно нелепо, когда даже просто перекинуть фотки/видео с андройдофона на виндокомп оказывается гораздо проще, быстрее и интуитивнее, чем с айфона на яблокомп

    Правда?
    В андроиде телефон может подключаться как флешка, а потом ты ищешь где лежат DCIM.
    В айфоне ты просто выделаешь нужные фотки, нажимаешь пошарить, выбираешь airdrop. Всё)


     
     
  • 5.73, Аноним (51), 12:35, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Возможно это связано с тем, что в амурике эпл - это просто качественные компы-ноуты.

    Ага, с залипающими клавиатурами-бабочками, распаянной памятью с интегрированной видеокартой на 8 Гб,  обкусанным экраном, откушенными разъёмами и тоталитарной огороженностью.
    >В любом случае на дестопе де-факто есть две системы, которые подходят пользователям.

    Рабам всегда подходит клетка, хоть золотая, хоть стальная.

     
     
  • 6.85, Аноним (85), 13:28, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, с залипающими клавиатурами-бабочками

    Это там где в итоге они бесплатно меняли все клавы по программе замены для ноутов с 2015–2019 годов выпуска? Всем бы так решать проблемы.

    > Рабам всегда подходит клетка, хоть золотая, хоть стальная.

    А нерабы™ рады жрать омно в придорожной канаве.
    Зато шв060dное!

     
     
  • 7.91, Аноним (51), 13:45, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всем бы так решать проблемы.

    У нормальных производителей изначально нормальная техника. У огрызочников в релиз постоянно просачивается бракованное железо: то айфон сеть не ловит, то мак перегревается, то клавиатуры залипают, то ещё какая-то ерунда, при чём проблема всегда носит массовый характер. И вы, как типичный сектант, вместо того, чтобы признать свою неправоту, пытаетесь убедить в том, что продавать такие поделки за такие суммы - это нормально.
    >Зато шв060dное!

    Лучше иметь свободное и рабочее, чем огороженное и нерабочее.

     
     
  • 8.95, Аноним (95), 14:08, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто эти мифические нормальные производители У HP в ноутах перегревались бат... текст свёрнут, показать
     
  • 8.113, iPony128052 (?), 15:11, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто выборочное восприятиие Если что происходит у Apple об этом пишут все Ес... текст свёрнут, показать
     
  • 5.75, mos87 (ok), 12:43, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.68, Аноним (68), 12:25, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, там работают весьма хорошие спецы.
    >И в недодесктопе это понимают, посему и копируют)

    Вы точно не путаете восприятие продукции Эппл как символ статуса и качество этой продукции, в том числе и с дизайнерской точки зрения?

    >Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре, чем просто ввести пару букв поиска и найти то что нужно?

    Одна рука занята чашкой чая, другая на мышке. ввести пару букв - лишние движения, ещё и на клавиатуру надо смотреть.

     
  • 3.71, Аноним (51), 12:29, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, там работают весьма хорошие спецы.

    По промыванию мозгов.
    >Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре, чем просто ввести пару букв поиска и найти то что нужно?

    Если программа не теряется, то и искать её не нужно.

     
  • 3.76, mos87 (ok), 12:46, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Т.е лучше мышкой тыкать в меню или стрелками на клавиатуре

    лучше когда удобно и так и так.

    когда отбирают одно (тем более отработанное и привычное) ради другого - это не лучше

     
  • 2.49, pic (??), 11:47, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это про то, чтобы копи-пастить все с

    Так можно и к китайцам придраться.

    Теперь по теме, если приложений у пользователя кот наплакал, то да.
    Но когда приложений много, документов много - поиск самое то.

     
  • 2.56, Bob (??), 12:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >меню пуск Win8/10/11

    это попытка в планшеты, а ранее - в мобилы

    мёртворождённая

     
  • 2.86, Анонимомус (?), 13:32, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы явно не пользовались macOS, еще никто даже не приблизился к его ужасному или прекрасному(на любителя) юзабилити.
     
     
  • 3.92, Аноним (51), 13:49, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >к его ужасному или прекрасному(на любителя) юзабилити.

    Огрызочники поднимают удобство использования до невиданных высот: то сторонние бинарники запускать запрещают, то в экране дырку выкусят, на радость программистам, то 3.5 уберут, то свой дурацкий arm сделают, чтобы нельзя было снестий их недоось и поставить нормальную. Нет огрызкам.

     

  • 1.50, pic (??), 11:49, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mate умер.
     
  • 1.53, Аноним (55), 12:00, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по комментариям здесь, это не должно стать проблемой. На опеннете как минимум десятки профессионалов, который готовы на абсолютно безвозмездной основе подхватить разработку и сопровождение в дистрибутивах каких угодно форков, только чтобы не дать RH забрать их свободу.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 12:08, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они гражданством не вышли.
     
  • 2.61, Аноним (54), 12:09, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя память коротенькая. История с кубунтой ещё давно всем показала, что с каноникал не стоит иметь дело, особенно на безвозмездной основе.
     
     
  • 3.104, Аноним (55), 14:32, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же опенсорс. Форкайте мэйт, развивайте на здоровье. Можете еще убунту форкнуть и развивать дистрибутив на мэйт, хлибре и прочих радостях, главное чтобы без системд. За свободу, ради всего человечества!
     

  • 1.59, Аноним (60), 12:08, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Mate так же ненужен как и gnome 2
     
  • 1.64, Аноним (64), 12:16, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > он ищет разработчиков

    Дак привлеките судо-растеров, пусть вместо переписывания поддерживают имеющееся.

     

  • 1.70, Аноним (70), 12:29, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда работает код инструмента(вот просто работает) выполняет задачу, это стагнация?
     
     
  • 2.77, mos87 (ok), 12:50, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда работает код

    Оно сыпало мильёнами строк в лог когда ты даже просто курсором мыши проводишь по объектам в ФМ. Этот баг наконец починили, но в дистры новые МАТЕ уже не пошли.
    И это только один из багов.

    Не, это даже не стагнация...

     
     
  • 3.81, Аноним (81), 13:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кде же это не мешает. Уходит с гик2 это чушь конечно, надо было поддерживать насколько это возможно с гтк2 и не заниматься хернёй с этими миграциями.
     
  • 2.78, Аноним (51), 12:51, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает. В MATE есть неразрешённые проблемы.
     

  • 1.80, ebassi (?), 13:15, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гном 50 лучше всех
     
     
  • 2.87, Аноним (88), 13:33, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном 50 лучше всех

    Истину молвишь!
    Гном 50 наконец-то очистился от богомерзких иксов!
    Славься Гном 50! Славься Вейланд!

     

  • 1.94, НовыеРептилоиды (?), 14:08, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    плохо продуманная архитектура GTK убёт все рабочие столы на нём. GTK это упрошённый электрон для серверов. Когда электрон станет быстрей gtk и qt закопают
     
     
  • 2.96, mos87 (ok), 14:12, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда старых дел ирод
     
  • 2.97, НовыеРептилоиды (?), 14:13, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    создатели графических интерфейсов не понимают будущего.
     

  • 1.102, SlackwareRT (?), 14:29, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UbuntuStudio и Xubuntu в LTS, остальное в EOL!
    https://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/daily-live/current/
    Тут однако я забыл добавить ещё про FunOS - то есть это UbuntuJWM Desktop с RealTime ядром, - тоже LTS.
    https://funos.org/
     
  • 1.103, Аноним (103), 14:30, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.105, Аноним (105), 14:41, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заканчивается время кустарного производства DE, еще несколько лет и Cinnamon, XFCE и их коллеги могут уйти на покой. Когда-то люди радиоприёмники сами паяли, сейчас же никто этого не делает.
     

