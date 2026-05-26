The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз AlmaLinux 9.8 и 10.2

26.05.2026 20:08 (MSK)

Представлен релиз дистрибутива AlmaLinux 10.2, а также обновление прошлой ветки - AlmaLinux 9.8. Релизы синхронизированны c Red Hat Enterprise Linux 9.8 и 10.2, и содержат все предложенные в данных выпусках изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64_v3, x86_64_v2, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (1 ГБ), минимального (1.6 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10.2 и CentOS 10 Stream. Помимо ребрендинга и удаления специфичных для RHEL пакетов в AlmaLinux 10.2 отмечены следующие отличия от RHEL 10.2:

  • Опубликован репозиторий пакетов, собранных для архитектуры i686, а также образы контейнеров в формате Docker для 32-рядных систем x86. Компания Red Hat отказалась от формирования 32-разрядных сборок для архитектуры x86 в выпуске RHEL 7, опубликованном в 2014 году. В ветке CentOS 7 сборка 32-разрядных пакетов была продолжена командной CentOS Linux AltArch SIG , но начиная с ветки CentOS 8 формирование подобных сборок прекратилось. Причиной возрождения сборок для архитектуры i686 в AlmaLinux стало желание предоставить возможность запуска старых приложений, доступных только в форме исполняемых файлов для 32-разрядных систем. Сборки также могут быть полезны для формирования 32-разрядных окружений для тестирования кода в системах непрерывной интеграции и для запуска контейнеров для 32-разрядных программ.
  • Возвращена поддержка файловой системы Btrfs. Добавлена возможность разметки накопителей с использованием Btrfs в инсталляторе, обеспечена установка модуля ядра btrfs.ko, возвращён набор утилит btrfs-progs, а также проведена работа по адаптации работы с Btrfs стека управления хранением данных и проверена корректность функционирования пакетов bcc, buildah, cockpit, ignition, libblockdev, libguestfs, osbuild, osbuild-composer, podman, pykickstart, python-blivet, skopeo, udisks2 и virt-v2v в окружениях с Btrfs. Компания Red Hat объявила ФС Btrfs устаревшей в выпуске RHEL 7.4 (2017 год) и полностью прекратила её поддержку в ветке RHEL 8.
  • По умолчанию активирован репозиторий пакетов CRB (CodeReady Builder), в котором поставляется подборка пакетов, по умолчанию не предлагаемых в Red Hat Enterprise Linux, таких как приложения для разработчиков, дополнительные библиотеки и обвязки, а также пакеты с отладочными данными, документацией, заголовочными файлами, статическими сборками и примерами кода (пакеты "-devel", "-example", "-doc" и "-static"). Среди прочего в CRB присутствуют библиотеки, использующиеся в качестве зависимостей в пакетах из репозитория EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux).
  • Cформированы пакеты для установки драйверов NVIDIA и стека CUDA. Драйверы могут использоваться в конфигурациях с UEFI Secure Boot. Модули ядра из официального набора проприетарных драйверов от компании NVIDIA не могут быть загружены в режиме UEFI Secure Boot, так как они не заверены цифровой подписью дистрибутива. Данное ограничение удалось обойти благодаря использованию открытых компанией NVIDIA модулей ядра, на базе которых сформирован собственный пакет nvidia-open-kmod с модулями, заверенными цифровой подписью AlmaLinux. Отдельно оформлен пакет almalinux-release-nvidia-driver с конфигурацией поддерживаемого компанией NVIDIA внешнего репозитория, из которого выполняется загрузка CUDA-драйверов и проприетарных компонентов драйвера NVIDIA, работающих в пространстве пользователя.
  • Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старее Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года. Помимо штатных репозиториев сборки x86-64-v2 также подготовлены и для пакетов из репозитория EPEL.
  • Возвращены серверные и клиентские реализации протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.
  • Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.
  • Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.
  • Поддерживается репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.
  • Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.
  • Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10.2. Например, возвращены идентификаторы старых PCI-устройств в драйверах:
    • aacraid - Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI
    • be2iscsi - Emulex OneConnectOpen-iSCSI для BladeEngine 2 и 3
    • be2net - Emulex BladeEngine 2 and 3 adapters *
    • hpsa - HP Smart Array Controller
    • lpfc - Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI
    • megaraid_sas - Broadcom MegaRAID SAS
    • mlx4_core - Mellanox Gen2 и ConnectX-2
    • mpt3sas - LSI MPT Fusion SAS 3.0
    • mptsas - Fusion MPT SAS Host
    • qla2xxx - QLogic Fibre Channel HBA
    • qla4xxx - QLogic iSCSI HBA.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10.2
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.1
  4. OpenNews: Развитие AlmaLinux для профессиональных видеостудий
  5. OpenNews: В AlmaLinux появилась поддержка архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: В AlmaLinux возобновлена сборка пакетов для 32-разрядных систем x86
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65533-almalinux
Ключевые слова: almalinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 26/05/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    > x86_64_v3

    Как быстро продвигается прогресс!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:59, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2)

    И для v2 тоже, а им уже 20 лет скоро:
    https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels

     

  • 1.3, q (ok), 21:19, 26/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Возвращена поддержка файловой системы Btrfs.

    Вот это правильно. Не ясно, кто там в редхате саботирует btrfs, но его надо срочно уволить. Видите ли, btrfs у него "депрекейтед". Да он сам депрекейтед, со своими lvm или что там они еще выдумали, лишь бы не переходить на самую лучшую ФС в линуксе^W мире.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:49, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы раздепрекейтить что-нибудь нужное, нужно вначале задепрекейтить что-нибудь ненужное.
    Системда тут прям идеальный кандидат.
     
     
  • 3.6, q (ok), 21:57, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что взамен? Башпортянки, как у дидов?
     
     
  • 4.7, 12yoexpert (ok), 22:10, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    баш-портянки пишут малолетки на зарплате у мелкомягких, посмотри на леннартушку и его заказную системду
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:19, 26/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру