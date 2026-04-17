В AlmaLinux возобновлена сборка пакетов для 32-разрядных систем x86

Разработчики проекта AlmaLinux, развивающего редакцию дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL), объявили о реализации для дистрибутива AlmaLinux Kitten репозитория пакетов, собранных для архитектуры i686, а также публикации образов контейнеров в формате docker для 32-рядных систем x86. Редакция AlmaLinux Kitten 10 основана на пакетной базе CentOS Stream 10, развивается с использованием непрерывной модели обновления пакетов и используется в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10. В дальнейшем планируют сформировать подобные сборки для основного дистрибутива AlmaLinux OS 10 и сопровождать их до 2035 года на всём протяжении жизненного цикла ветки 10.x.

Причиной возрождения сборок для архитектуры i686 является желание предоставить возможность запуска старых приложений, доступных только в форме исполняемых файлов для 32-разрядных систем. Сборки также могут быть полезны для формирования 32-разрядных окружений для тестирования кода в системах непрерывной интеграции и для запуска контейнеров для 32-разрядных программ.

Компания Red Hat отказалась от формирования 32-разрядных сборок для архитектуры x86 в выпуске RHEL 7, опубликованном в 2014 году. В ветке CentOS 7 сборка 32-разрядных пакетов была продолжена командной CentOS Linux AltArch SIG , но начиная с ветки CentOS 8 формирование подобных сборок прекратилось.



