В AlmaLinux возобновлена сборка пакетов для 32-разрядных систем x86

17.04.2026 12:13 (MSK)

Разработчики проекта AlmaLinux, развивающего редакцию дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL), объявили о реализации для дистрибутива AlmaLinux Kitten репозитория пакетов, собранных для архитектуры i686, а также публикации образов контейнеров в формате docker для 32-рядных систем x86. Редакция AlmaLinux Kitten 10 основана на пакетной базе CentOS Stream 10, развивается с использованием непрерывной модели обновления пакетов и используется в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10. В дальнейшем планируют сформировать подобные сборки для основного дистрибутива AlmaLinux OS 10 и сопровождать их до 2035 года на всём протяжении жизненного цикла ветки 10.x.

Причиной возрождения сборок для архитектуры i686 является желание предоставить возможность запуска старых приложений, доступных только в форме исполняемых файлов для 32-разрядных систем. Сборки также могут быть полезны для формирования 32-разрядных окружений для тестирования кода в системах непрерывной интеграции и для запуска контейнеров для 32-разрядных программ.

Компания Red Hat отказалась от формирования 32-разрядных сборок для архитектуры x86 в выпуске RHEL 7, опубликованном в 2014 году. В ветке CentOS 7 сборка 32-разрядных пакетов была продолжена командной CentOS Linux AltArch SIG , но начиная с ветки CentOS 8 формирование подобных сборок прекратилось.

Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:34, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Весна! Некромансер торжествует, поднимая на полях нежить!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:38, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В связи с непрекращающимся ценовым дурдомом, на оперативки, ссд и женскими дисками, сегодня как никогда актуальны старые, проверенные временем системы, с всего 2-4 гигами оперативки.
     
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 12:58, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Износ кор-джва-дуба и сопутствующей периферии  уже немаленький и будет расти.
    Тут актуальны новые системы, на том же N100/N200, но в небольшим объёмом памяти для несложных задач.
     
     
  • 4.10, cheburnator9000 (ok), 13:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    годе2дуба 64 битный процессор. Правда x86-64-v1, возможно не взлетит.
     
     
  • 5.11, НяшМяш (ok), 13:07, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Он медленный и жрущий, а все материнки для них давно в диком износе. Вот тот же N100 по производительности примерно как i5-2500k (а встройка намного быстрее) и ест ватт 15 в прыжке - его ещё можно назвать приемлемым.
     

  • 1.2, Аноним (3), 12:34, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот так и надо. А то вперёд штанов бегут все, понимаешь.
     
  • 1.4, Анониматор (?), 12:43, 17/04/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 1.5, iPony128052 (?), 12:45, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    С X11Libre будет топовый дистрибутив для определенной аудитории
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:48, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > С X11Libre будет

    Не будет. Alma на xorg и переходит на wayland, как и апстрим.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Из коробки? Гость бсд есть. В целом кому надо сами установят и х32 соберут за одно.
     

  • 1.8, Аноним (9), 13:01, 17/04/2026 Скрыто ботом-модератором
